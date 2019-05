Was wäre wenn man das Eurovisionsfestival (ESC) auf den Holocaustgedenktag gelegt hätte?

Silencing the Nakba with Eurovision While Israel’s Eurovision celebrations are in full gear towards the finals of the song contest on Saturday, a more solemn event passed with rather little notice from most Jewish Israelis. Yesterday, May 15th, was Nakba Day.

Was wäre wenn man das Eurovisionsfestival auf den Holocaustgedenktag gelegt hätte?

Die Nakba mit dem Eurovision Song Contest zum Schweigen bringen

Stellungnahme



Von Jonathan Ofir vom 16. Mai 2019

Während die israelischen Eurovisionsfeiern auf das Finale des Gesangswettbewerbs am Samstag ausgerichtet sind, verlief ein feierlicheres Ereignis, das von den meisten jüdischen Israelis eher wenig beachtet wurde. Gestern, am 15. Mai, war Nakba-Tag.

Die israelische Gedenkwoche – beginnend mit dem Holocaust-Tag, über den Gedenktag für gefallene Soldaten und Terroropfer bis hin zur Ekstase des Unabhängigkeitstages – ist bereits vorbei. Aber der Nakba-Tag steht im lateinischen Kalender und nicht im Mondkalender wie die israelischen Feiertage, und so fiel er in diesem Jahr unter die Eurovisionsfeier, die nach dem Sieg von Netta Barzilai im vergangenen Jahr mit ihrem Lied „Toy“ nach Israel gekommen ist.

So fand gestern auf dem Entin-Platz des Campus von Tel Aviv eine Zeremonie zum Gedenken an die Nakba statt, die die Enteignung und das Exil der meisten Palästinenser aus dem Gebiet markiert, das zu Israel, dem jüdischen Staat, wurde. Spätere ethnische Säuberungen, wie die massive 1967 und andere kleinere Kampagnen, sind Teil der so genannten „laufenden Nakba“. Diese Zeremonie ist seit 2012 eine wiederkehrende Veranstaltung. Ironischerweise kam die erste, massiv besuchte Veranstaltung kurz nach der Verabschiedung des „Nakba-Gesetzes“ im Jahr 2011, einem Gesetz, das es öffentlichen Institutionen verbietet, an die Nakba zu erinnern, was eine Strafe für den Abzug von Staatsfonds nach sich zieht.

Das Ereignis im Jahr 2012 sorgte für massiven öffentlichen und staatlichen Aufruhr, wo auch Bildungsminister Gidon Sa’ar die Universität aufforderte, es abzusagen. Als Reaktion auf diesen Druck ergriff die Universität Maßnahmen, um sich von der Veranstaltung zu distanzieren, ohne sie zu verbieten: Sie verlangte von den Organisatoren, dass sie für die Sicherheit bezahlen, keine Lautsprecher benutzen und hat gefordert, dass die Studenten den Namen der Veranstaltung von „Zeremonie“ in „Protest“ oder „Versammlung“ ändern. Einer der Hauptveranstalter, Noa Levy, kommentierte letzteres:

A, wenn die Zionisten ein Monopol auf eine Gedenkveranstaltung haben. Wir versuchen immer noch, das zu bekämpfen.

Auf dem gleichen Platz, zur gleichen Zeit, fand eine vermeintliche „Gegendemonstration“ statt. Die Menge hier wurde hauptsächlich durch die faschistische Gruppe Im Tirtzu vertreten, die gegen Menschenrechtsaktivisten aufruft und sie als „ausländische Agenten“ bezeichnet. Der Begriff „faschistisch“ wurde auch von einem Jerusalemer Richter als legitimer Titel zur Beschreibung der Gruppe bezeichnet. Und seit 2012 wiederholt sich die Geschichte im Grunde genommen, wenn auch mit geringerer Menge und Aufmerksamkeit: eine Nakba-Zeremonie mit einer Paralleldemonstration von Im Tirtzu. Der Entin Square grenzt an die Universität Tel Aviv und gilt als öffentliches Gelände, aber die Universität bietet Sicherheit für den Raum, auch wenn sie nicht für den Inhalt der Veranstaltungen verantwortlich ist, die dort als solche stattfinden.

Eitan Bronstein Apparicio, der 2012 bei der israelischen Organisation Zochrot war (und nun den De-colonizer leitet), erzählt mir, dass die Veranstaltung 2012 mit Abstand die größte Nakba-Gedenkfeier in der israelischen Geschichte war, die er als „jüdischen öffentlichen Raum“ bezeichnet. Das heißt, obwohl es jedes Jahr „Rückmarschveranstaltungen“ in verschiedene zerstörte Dörfer gibt, fand dieses Ereignis mitten im jüdischen Tel Aviv statt. Und die meisten denken nicht an das „liberale“ Tel Aviv als Symbol der Nakba-Enteignung – trotz der Tatsache, dass es sich auf 8 zerstörten Dörfern befindet. Der Campus der Tel Aviv University selbst befindet sich auf dem ehemaligen Scheich Muwannis. Nur wenige jüdische Israelis denken heute darüber nach.

Gestern hatten die Faschisten von Im Tirtzu eine neuartige Idee – den israelischen Eurovisionssieger-Song „Toy“ vom vergangenen Jahr auf Lautsprecher zu spielen – als die Zeremonie eine Schweigeminute für die Opfer der Nakba abhielt.

Noa Levy schrieb einen Facebook-Status über diesen (hebräisch):

Bei der Zeremonie zum Nakba Day, heute an der Universität, spielte „Im Tirtzu“ in der Schweigeminute in vollem Umfang Netta Barzilais TOY von überall her. Das brachte mich im vergangenen Jahr in einen Boom zurück – als ich mit einem Kollegen zu einer Demonstration gegen den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem fuhr, wo auf dem Weg dorthin Berichte über das Geschehen in Gaza zu kommen begannen: 60 Demonstranten wurden an einem Tag durch das Feuer der IDF getötet. Als die Zahlen weiter stiegen, unsere Stimmung nachließ, erreichten wir die Demonstration – die legal und genehmigt war, die dann jedoch mit grober Gewalt durch die Grenzpolizei aufgelöst wurde. Am Abend hörten wir, dass es trotz der schrecklichen Szenen von den Schüssen in Gaza große Feiern in Tel Aviv wegen des Gewinns der Eurovision gibt. Und heute, ein Jahr später, werden Demonstranten immer noch alle paar Wochen im Gazastreifen getötet, es gibt Bombenanschläge alle paar Monate, und zwischen einer Runde Gewalt und der nächsten, verlangt die Belagerung weiterhin einen hohen Preis von allen derVido Ciip von Adi Granot.

Das ist ein toller Clip, eine bittere Parodie auf „Toy“, über die ich damals berichtet hatte, und zwar auch mit Blick auf eine ausgezeichnete ähnliche niederländische Parodie, die vorhersehbar als „antisemitisch“ angegriffen wurde. Und Noa Levy hat einen bewundernswerten Sinn für Gerechtigkeit und Empathie, was sie zu einem Aktivismus führt, der vor allem den israelischen Geist beeinflussen soll. Beachten Sie, wie sie ihre Idee beschreibt, eine Zeremonie nach dem Vorbild anderer israelischer Gedenkveranstaltungen durchzuführen:

„So kam mir die Idee für eine „israelische“ Zeremonie. Es war mir klar, dass die Israelis den emotionalen Aspekt der Trauer, des nationalen Traumas, einer schmerzhaften Geschichte, die die Zukunft bestimmt, sehr gut verstehen. Nicht umsonst ist Israel Weltmeister bei Denkmälern pro Kilometer und bei Gedenkveranstaltungen in öffentlichen Schulen. Israelis verstehen die Transformation der persönlichen Trauer in eine staatlich geförderte öffentliche Aktivität; sie kennt sie, sichtbar. Die Idee, das Modell des „Yizkor“[des traditionellen Gedenktextes], eine Schweigeminute, in einer Zeremonie zu verwenden, die sich direkt auf das israelische Modell bezieht, entstand bereits bei diesem ersten Treffen. Es war uns klar, dass die Diskussion und Auseinandersetzung über eine solche Zeremonie ganz anders sein würde. Es wäre keine Zeremonie, die eine strukturierte politische oder nationale Erzählung präsentiert, die den instinktiven Antagonismus des durchschnittlichen Israelis wecken würde, sondern eine, die eine Katastrophe und ein Leiden auf eine emotionale, symbolische Weise erzählt, mit der sich jeder identifizieren konnte. Ich wusste auch, dass die Medien sehr interessiert sein würden – im Gegensatz zu einer Diskussion, einer Tournee oder einem politischen Vortrag. Eine formelle Zeremonie ist sehr fotogen, macht Schlagzeilen aufgrund ihrer Verbindung mit nationalen Katastrophen des jüdischen Volkes und ist ein Weg, die Nakba in den israelischen öffentlichen Raum zu bringen.“

(Siehe das vollständige Interview von Noa Levy mit Eitan Bronstein Apparicio in Zochrot).

Und das ist die moralische Scharfsinnigkeit und Ehre, die der Pöbel von Im Tirtzu zu zerstören versucht. Sie haben eine Berichterstattung über das Ereignis von ihrer Seite auf Facebook mit ständiger Erzählung geteilt. Sie sprechen auch über einen Lautsprecher auf Arabisch und sagen Dinge wie:

Du sprichst von Trauer an unserem Unabhängigkeitstag. Die einzige Trauer ist, dass ihr immer noch hier seid und noch an der Tel Aviv University studiert“…. „Ihr, die ihr an israelischen Universitäten studiert, seid nichts anderes als Heuchler, ihr habt keine Moral und Religion, ihr habt keine Zukunft, wir, Israelis, halten unsere Köpfe für immer und ewig hoch, wir wünschen euch allen einen schönen Nakba-Tag – ja, einen schönen Nakba-Tag…..

Um die Verderbtheit zu verstehen, kann man sich das Event-Poster von Im Tirtzu ansehen, wie sie auf Facebook geteilt wurden, von dem ich einige übersetzen werde. Sein Titel ist „Mesinakba“ – also „Nakba-Party“, und er sagt auch „Nakba-Schwachsinn“. „2 Stunden wilde Empfindung, 71 Jahre Sieg, eine Eroberungs-Mittagsparty“ („Eroberung“ ist eine Parodie auf die Besetzung, die der hebräische Begriff für die Besetzung eigentlich „Eroberung“ ist). Hier steht „freier Eintritt für Zionisten ab 18 Jahren durch Vorlage eines blauen[israelischen] Ausweises“, und der Cartoon zeigt einen Palästinenser mit einem Koffiyeh und einem grünen Band (in Anspielung auf die Hamas), der sein einziges Auge in einer Bewegung herunterzieht, die „ernsthaft??“ symbolisiert.

Das halten diese Hooligans für „Zunge in der Wange“, „Chuzpe“, die angeblich harmlos ist. Aber sie regen zu rassistischer Gewalt an, oft gegen bestimmte Personen. Und die Ideologie hinter ihrer Nakba-Verleugnung ist eigentlich riesig, sie ist national. Israel hat die Nakba seit ihrer Gründung geleugnet, und das oben erwähnte Nakba-Gesetz ist nur eine Darstellung einer überwältigenden gesellschaftlichen Ablehnung. Eine Realitätsprüfung ist nützlich – stellen Sie sich eine Holocaust- oder Gedenktagszeremonie irgendwo in Israel vor, wo die Palästinenser in dieser Schweigeminute kommen und sie mit einer Musik, die sie repräsentiert, bombardieren, und dann ununterbrochen Obszönitäten gegen Juden schreien, indem sie sagen, dass sie dort nicht hingehören, es gibt keinen Holocaust, etc. Das ist undenkbar. Sie würden von der Polizei aufgehalten werden, wahrscheinlich gewaltsam, zum Verhör aufgenommen, wahrscheinlich wegen Störung der öffentlichen Ordnung oder vielleicht wegen Unterstützung des Terrorismus ins Gefängnis gesteckt. Ich meine, es reichte dem Dichter Dareen Tatour, einem palästinensischen Bürger Israels, aus, „Widersetze dich ihnen“ zu schreiben und zu knallen, Jahre Hausarrest und Monate im Gefängnis. Aber nein – Im Tirtzu kann das, und das ist ein angeblich „unparteiischer“ Ansatz von Universität und Polizei. Übersetzt mit Deepl.com

H/t Tali Shapira, Danielle Alma Ravitzki, Rawan Natsheh, Tamara Lombardo, Reham Darwish, Tom Pessah

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …