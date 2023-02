What We Know About The US Air Force’s Balloon Party So Far ❖ You know, everyone’s always talking about how the US military is only ever used to kill foreigners for resource control and generate profits for the military-industrial complex, but that’s not entirely true. Turns out the US military is also used for shooting down party balloons.



Was wir bisher über die Ballonparty der US-Luftwaffe wissen

von Caitlin Johnstone

18. Februar 2023

Alle reden immer davon, dass das US-Militär nur dazu da ist, Ausländer zu töten, um Ressourcen zu kontrollieren und Gewinne für den militärisch-industriellen Komplex zu erzielen, aber das stimmt nicht ganz. Es hat sich herausgestellt, dass das US-Militär auch zum Abschießen von Partyballons eingesetzt wird.

In einem Artikel mit dem Titel “Object downed by US missile may have been amateur hobbyists’ $12 balloon” berichtet Richard Luscombe von The Guardian Folgendes:

Die Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade sagt, eines ihrer Hobbyfahrzeuge sei am 11. Februar über Alaska “verschwunden”, am selben Tag, an dem ein amerikanischer F-22-Jet nicht weit entfernt über dem kanadischen Yukon-Territorium ein nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschossen hat.

In einem Blogpost stellte die Gruppe keinen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen her. Aber die Flugbahn des Pico-Ballons vor seinem letzten aufgezeichneten elektronischen Check-in um 12.48 Uhr an jenem Tag deutet auf einen Zusammenhang hin – und auf ein feuriges Ende durch eine Sidewinder-Rakete am 124. Tag seiner Reise, drei Tage vor seiner siebten Weltumrundung.

Sollte dies der Fall sein, würde dies bedeuten, dass das US-Militär eine 439.000 Dollar (365.000 Pfund) teure Rakete eingesetzt hat, um einen harmlosen Hobby-Ballon im Wert von etwa 12 Dollar (10 Pfund) abzuschießen.

“Die Beschreibungen aller drei nicht identifizierten Objekte, die vom 10. bis 12. Februar abgeschossen wurden, stimmen mit den Formen, Höhen und Nutzlasten der kleinen Pico-Ballons überein, die je nach Typ normalerweise für 12 bis 180 Dollar pro Stück gekauft werden können”, schreibt Steve Trimble für Aviation Week, der die Geschichte über die Bottlecap Balloon Brigade zuerst veröffentlichte.

Diese Information würde die Äußerungen des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, in der ABC-Sendung “This Week” am Sonntag ins Wanken bringen, wonach es sich bei allen drei am Wochenende abgeschossenen Ballons um chinesische Überwachungsgeräte gehandelt habe, und er sagte, die Chinesen seien “gedemütigt” worden, weil die USA sie bei ihrem finsteren Spionageplan erwischt hätten. Wenn die US-Luftwaffe tatsächlich gerade Millionen von Dollar ausgegeben hat, um amerikanische Partyballons abzuschießen, wären es nicht die Chinesen, die gedemütigt werden.

Und es sieht so aus, als wäre genau das geschehen. Am Dienstag sagte John Kirby vom Nationalen Sicherheitsrat, die “führende Erklärung” für die drei abgeschossenen unidentifizierten Flugobjekte sei, dass es sich um “Ballons handelte, die einem kommerziellen oder gutartigen Zweck dienten”. Am Donnerstag sagte Präsident Biden vor der Presse: “Die derzeitige Einschätzung der Geheimdienste ist, dass es sich bei diesen drei Objekten höchstwahrscheinlich um Ballons handelte, die mit privaten Unternehmen, Freizeiteinrichtungen oder Forschungsinstituten verbunden waren, die das Wetter studieren oder andere wissenschaftliche Untersuchungen durchführen.”

Die US-amerikanischen und kanadischen Behörden haben Berichten zufolge die Suche nach Trümmern von zwei der abgeschossenen Objekte aufgegeben, was durchaus Sinn macht, da man nicht erwarten würde, dass man viele Trümmer von einem kleinen Ballon findet, der von einer Luft-Luft-Rakete explodiert ist, die für den Abschuss von Kampfflugzeugen konzipiert wurde.

All dies wurde bekannt, nachdem US-Beamte gegenüber der Washington Post erklärt hatten, dass der “chinesische Spionageballon”, mit dem dieser historisch beispiellose mehrtägige kinetische Luftkrieg über Nordamerika begann, wahrscheinlich gar nicht zur Überwachung der Vereinigten Staaten gedacht war. Experten gehen davon aus, dass der Ballon völlig zufällig über den Kontinent geflogen ist, und versuchen, diese Darstellung mit den widersprüchlichen Behauptungen der US-Regierung über eine absichtliche chinesische Spionage in Einklang zu bringen, indem sie vorschlagen, dass die Chinesen den Ballon vielleicht dazu verwenden wollten, die US-Streitkräfte im Pazifik auszuspionieren oder ähnliches.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Die US-Luftwaffe hat einen chinesischen Ballon abgeschossen, von dem US-Beamte später zugegeben haben, dass er nur versehentlich über die USA geflogen ist, und hat dann eine Serie von Abschüssen gestartet, bei denen es sich wahrscheinlich um zivile Partyballons handelte. Die gesamte amerikanische politische und mediale Klasse hat den Monat Februar damit verbracht, wütend nach mehr Militarismus und weiteren Eskalationen des Kalten Krieges zu rufen, weil es sich höchstwahrscheinlich um vier harmlose Ballons handelt.

Und das wirklich Verrückte ist, dass sie wahrscheinlich die von ihnen geforderten Steigerungen des Militarismus und die Eskalation des Kalten Krieges bekommen werden, obwohl die ganze Angelegenheit in erster Linie der übersteigerten Fantasie der Lenker des US-Imperiums entspringt. Die schreiende, hysterische Panik über “chinesische Spionageballons” hat die Berichterstattung über die Enthüllungen, die diesem Narrativ widersprechen, in den Schatten gestellt, und die China-Falken haben die Gelegenheit genutzt, um für eine Erhöhung der Militärausgaben zu plädieren. Richard Fontaine von The Atlantic hat sich darüber aufgeregt und einen ganzen Artikel darüber geschrieben, wie die Bedrohung durch chinesische Spionageballons dazu genutzt werden kann, “die Öffentlichkeit aufzurütteln und internationale Solidarität” gegen China aufzubauen.

Das sind die Leute, die unsere Welt regieren. Sie sind nicht weise. Sie sind nicht einfühlsam. Sie sind nicht einmal besonders intelligent. Das US-Imperium ist eine Yosemite-Sam-Cartoonfigur, die jederzeit ausrasten und Sidewinder-Raketen auf irgendwelchen Schrott am Himmel abfeuern kann, indem sie schreit: “Ich puste dir den Kopf weg, du Schurke!” Wäre die US-Kriegsmaschinerie ein ziviler Mensch, würde ihre Familie im Stillen über die Möglichkeit einer Vormundschaft sprechen.

Das sind die letzten Menschen auf der Welt, die das Sagen haben sollten, und sie sind die letzten Menschen auf der Welt, die mit Atomwaffen bewaffnet sein sollten. Aber genau das ist es, wo wir uns in diesem bizarren Stückchen Raumzeit befinden. Gott helfe uns allen. Übersetzt mit Deepl.com

____________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn weiterzugeben, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld in mein Trinkgeldkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meiner monatlichen Zeitschrieft zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …