WATCH: Assange-Anwälte verklagen Mike Pompeo

14. August 2022

Die Anwälte des inhaftierten WikiLeaks-Herausgebers Julian Assange verklagen die C.I.A., den ehemaligen C.I.A.-Direktor Mike Pompeo sowie die spanische Sicherheitsfirma UC Global wegen angeblicher Verletzung der Rechte des Klägers aus dem vierten Verfassungszusatz.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz live um 11 Uhr US-Ostküstenzeit auf CN Live!:

Die Klage wird am Montag um 8 Uhr morgens beim Bundesgericht des südlichen Bezirks von New York eingereicht. Die Kläger, allesamt US-Bürger, behaupten, dass ihre verfassungsmäßigen Rechte von der Central Intelligence Agency, dem ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo und UC Global verletzt wurden, die Assange und seine Gäste in der ecuadorianischen Botschaft in London im Auftrag der CIA überwacht haben. Die Kläger und ihre Anwälte werden auf der

