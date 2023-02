Was für ein Auftritt. Während Frankfurt und politische Israel-Lobbyisten Auftritte mit Roger Waters verhindern will, ist er weltweit gefragt, sogar im UN-Sicherheitsrat. Eine weitere Schande für Deutschland und dem Ende der Meinungsfreiheit. Evelyn Hecht-Galinski



WATCH LIVE: Roger Waters at UN Security Council on Ukraine The British rock star has been invited by the Russian Federation to address the council at 10 am EST Wednesday at a meeting called by Russia to discuss the situation in Ukraine. Waters will speak to the Security Council via video link from Switzerland.

WATCH LIVE: Roger Waters im UN-Sicherheitsrat zur Ukraine



7. Februar 2023

https://www.youtube.com/watch?v=Rm1GNVK4mP8

Der britische Rockstar wurde von der Russischen Föderation eingeladen, am Mittwoch um 10 Uhr EST vor dem Sicherheitsrat zu sprechen, der von Russland einberufen wurde, um die Situation in der Ukraine zu diskutieren.

Waters wird per Videolink aus der Schweiz vor dem Sicherheitsrat sprechen. Der Mitbegründer von Pink Floyd ist ein scharfer Kritiker der US-Politik in der Ukraine und hat ein Ende der Waffenlieferungen an Kiew gefordert.

Consortium News wird über die Veranstaltung per Video berichten.

In einem offenen Brief an die Frau von Präsident Wolodymyr Selenskij schrieb Waters im vergangenen September:

“Mein Herz blutet für Sie und alle ukrainischen und russischen Familien, die durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine am Boden zerstört sind. … BBC.com zitiert Sie mit den Worten: ‘Wenn die Unterstützung für die Ukraine stark ist, wird die Krise kürzer sein.’ … Wenn Sie mit ‘Unterstützung für die Ukraine’ meinen, dass der Westen weiterhin Waffen an die Armeen der Kiewer Regierung liefert, fürchte ich, dass Sie sich tragisch irren. Treibstoff in Form von Rüstungsgütern in ein Feuergefecht zu werfen, hat in der Vergangenheit noch nie dazu beigetragen, einen Krieg zu verkürzen, und es wird auch jetzt nicht funktionieren, vor allem, weil in diesem Fall der meiste Treibstoff (a) von Washington DC aus in das Feuer geworfen wird, das sich in relativ sicherer Entfernung von der Feuersbrunst befindet, und (b) weil die ‘Treibstoffwerfer’ bereits ein Interesse daran bekundet haben, dass der Krieg so lange wie möglich andauert.”

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stimmt am 25. Februar 2022 über einen Resolutionsentwurf ab, der “Russlands Aggression gegen die Ukraine” verurteilt. (U.N. Photo/Mark Garten) Übersetzt mit Deepl.com

--

