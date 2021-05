Bild: White House Press Secretary Jen Psaki speaks during the daily press briefing at the White House on February 17, 2021 in Washington, DC [Drew Angerer/Getty Images]

Gilt das “Selbstverteidigungsrecht” nur für Juden?

Weißes Haus vermeidet Frage zum Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung

14. Mai 2021

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, wich der Frage eines Reporters aus, ob US-Präsident Joe Biden glaubt, dass die Palästinenser ein Recht auf Selbstverteidigung inmitten der israelischen Luftangriffe haben, berichtete die Anadolu Agency.

“Wir haben in Bezug auf die Aussagen über die Gewalt in Israel wiederholt gehört, dass Israel ein legitimes Recht auf Selbstverteidigung hat, aber wir hören nichts über das Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung. Warum ist das so und glaubt der Präsident, dass die Palästinenser ein Recht auf Selbstverteidigung haben?”, fragte ein Reporter.

Als Antwort sagte Psaki nicht “ja” oder “nein” auf die Frage, sondern sagte, dass die USA daran arbeiten, zu deeskalieren und zu versuchen, in der Region zu reduzieren.

“Lassen Sie mich zunächst sagen, ich denke, es ist wichtig zu beachten, wie ich denke, dass Sie zustimmen würden, dass diese [Raketen-]Angriffe von der Hamas kommen und viele palästinensische Menschen in Gefahr sind wegen der Gewalt, die hin und her passiert.

READ: Rechtsextreme israelische Bande schlägt Mann, den sie für einen Palästinenser hielten, im Live-TV bewusstlos

“Und der Präsident hat in seiner gestrigen Erklärung auch deutlich gemacht, dass Sie wissen. Er unterstrich die Wichtigkeit der Arbeit, um den Frieden in der gesamten Region voranzutreiben, auch zwischen Israelis und Palästinensern. Jeder Verlust von Leben, jede Bedrohung von Leben, die wir sicherlich gesehen haben, ist eine Tragödie,” sagte sie.

Die Spannungen im Sheikh-Jarrah-Viertel in Ost-Jerusalem sind seit letzter Woche hoch, als ein israelisches Gericht die Räumung palästinensischer Familien anordnete, die später verschoben wurde.

Biden sagte am Mittwoch, dass Israel “das Recht hat, sich zu verteidigen, wenn Tausende von Raketen auf Ihr Territorium fliegen”, während die Gewalt zwischen Israel und Palästina eskaliert.

Als der Reporter fragte, ob die Biden-Administration auch Zwangsräumungen von Palästinensern aus ihren Häusern verurteilt, sagte Psaki, dass US-Beamte das Thema auf vielen Ebenen angesprochen haben, vermied es aber, die Frage direkt zu beantworten.

“Wir haben das in unseren Verlautbarungen angesprochen und sicherlich hat unser nationaler Sicherheitsberater das Thema angesprochen und wir haben auf vielen Ebenen die Wichtigkeit angesprochen, die Gebäude in diesen Gemeinden anzusprechen und die Tatsache, dass, Sie wissen schon, um vorwärts zu kommen und sich in Richtung Deeskalation zu bewegen. Das ist ein wichtiger Punkt, der angesprochen werden muss. Ich denke, wir müssen weitermachen”, schloss sie.

Palästinenser, die in Solidarität mit den Bewohnern von Sheikh Jarrah protestieren, wurden von israelischen Streitkräften angegriffen.

Die Eskalation führte zu Luftangriffen Israels auf den Gazastreifen, die zahlreiche Tote und Hunderte von Verwundeten zur Folge hatten.

Israel besetzte Ost-Jerusalem während des arabisch-israelischen Krieges 1967 und annektierte 1980 die gesamte Stadt – ein Schritt, der von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde. Übersetzt mit Deepl.com

