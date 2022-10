Weitere Beweise für US-NATO-Sabotage von Nordstream Von Kurt Nimmo

https://www.globalresearch.ca/more-evidence-points-us-nato-sabotage-nordstream/5795028

https://kurtnimmo.substack.com/p/more-evidence-points-to-us-nato-sabotage



Weitere Beweise für US-NATO-Sabotage von Nordstream



Wenn Sie in Deutschland leben, sollten Sie sich vor dem Winter nach Brennholz umsehen.



Von Kurt Nimmo

29. September 2022

Es gibt immer weniger Zweifel daran, wer hinter den Lecks in der Nordstream-Pipeline steckt, von denen es inzwischen vier gibt. Die Konzernmedien versuchen auf lahme Art und Weise, Russland die Schuld dafür zu geben, dass die eigene milliardenschwere Pipeline und ihre teure Fracht in die Luft gesprengt wurden, aber wie üblich liefern die Konzernpropagandamedien keine Beweise dafür.

Aus der ach so zuverlässigen Nachrichtenquelle, dem Express:

Das massive Leck in den Pipelines Nord Stream 1 und 2, das viele für einen Sabotageakt hielten, könnte Russlands Weg sein, eine schreckliche Drohung nach Europa zu senden, haben Experten gewarnt. Sie sagen, Russland verfüge über die Fähigkeiten und die Feuerkraft, um weitere Pipelines zu beschädigen. In den vergangenen Tagen wurden vier Lecks entlang der 1.234 km langen Nord Stream 2-Pipeline zwischen Russland und Deutschland entdeckt. Die Pipelines, die unter Umgehung der Ukraine und Polens durch die Ostsee verlaufen, sind seit Montag undicht, was Experten aus Dänemark und Schweden nach starken Explosionen bestätigt haben.

Ich bin mir sicher, dass Russland über eine solche Technologie verfügt. Aber auch die USA und die NATO haben ein größeres Interesse daran, die Pipelines zu sprengen als Russland. Es muss dies nicht tun. Russland kann einfach den Hahn auf seiner Seite zudrehen, wie es dies teilweise als Reaktion auf die Entsendung von Munition durch Deutschland und Europa zur Tötung russischer Soldaten getan hat.

Was die erforderliche Technologie betrifft:

Twitter-Avatar für @bidetmarxmanprofessional hog groomer @bidetmarxman

Im Juni dieses Jahres führte die NATO ihre jährliche Militärübung BALTOPS in der Ostsee durch. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt der Übung auf dem Einsatz unbemannter Unterwasserfahrzeuge der US-Marine zum Räumen von Seeminen.

27. September 2022

BALTOPS ist eine jährliche Militärübung, die in der Ostsee stattfindet. Von Naval News:

Zu den teilnehmenden Nationen gehören Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, die Türkei, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Diese Länder werden eine Vielzahl von Fähigkeiten üben und damit die Flexibilität der Seestreitkräfte unter Beweis stellen. Zu den Übungsszenarien gehören amphibische Operationen, Schießübungen, U-Boot-Abwehr, Luftverteidigung, Minenräumung, Kampfmittelbeseitigung, unbemannte Unterwasserfahrzeuge und medizinische Hilfe. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Was von den Propagandamedien der Konzerne nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass BALTOPS in der Nähe der Küste von Bornholm, einer Insel vor der Ostküste Dänemarks, abgehalten wurde, also genau dort, wo die Explosionen und Gaslecks stattfanden.

Twitter-Avatar für @reznikWSWSDan Reznik @reznikWSWS

Im Rahmen der NATO-Übung Baltops trainierte die 6. Flotte der US-Marine im Juni den Einsatz von Unterwasserdrohnen. Und wo? Direkt an der Küste von Bornholm, im Bereich der NordStream2-Lecks. Anschließend schulten die USA und die britische Marine die UA Navy im August 22 im Umgang mit diesen Drohnen.

Twitter avatar for @ThePressUnitedThe Press United @ThePressUnited

NATO testet Unterwasserdrohnen in der Nähe der Nord Stream-Leckagezone – Moskau

NATO testet Unterwasserdrohnen in der Nähe des Nord Stream-Lecks – MoskauIm Juni experimentierte die Allianz mit unbemannten U-Booten in der Nähe der Insel Bornholm Die NATO führte Übungen mit Tiefsee-Drohnen in dem Gebiet durch, in dem diese Woche Gaslecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt wurden, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Sie fügte hinzu…thepressunited.com

29. September 2022

Zufall, richtig? Hier ist ein weiterer, über den natürlich nicht berichtet wurde:

Twitter-Avatar für @bidetmarxmanprofessional hog groomer @bidetmarxman

Im Jahr 2015 wurde bei der jährlichen routinemäßigen Unterwasseruntersuchung der Nord Stream 1-Pipelines in schwedischen Gewässern ein ferngesteuertes, mit Sprengstoff präpariertes Fahrzeug direkt neben einer der Leitungen entdeckt.

Das Versorgungskabel war durchtrennt worden. Die nationale Herkunft der Drohne wurde nicht bekannt gegeben.

27. September 2022

Es wurde nicht bekannt gegeben, weil dieses mit Sprengstoff beladene Gerät dem US-Militär oder der NATO gehört (oder möglicherweise Schweden, einem Land, das zusammen mit Finnland darum bettelt, der NATO beizutreten). Wäre er als russisch identifiziert worden, wären die morgendlichen Schlagzeilen höher als der Mount Everest.

Nur Fachzeitschriften berichteten über die seltsame Entdeckung. Offensichtlich lesen nicht viele Amerikaner Fachzeitschriften über Rohrleitungstechnik.

Das Fahrzeug wurde bei einer Routineuntersuchung im Rahmen der jährlichen Integritätsprüfung der Nord Stream-Pipeline entdeckt. Da es sich innerhalb der schwedischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) etwa 120 km von der Insel Gotland entfernt befand, forderten die Schweden ihre Streitkräfte an, um das Objekt zu entfernen und schließlich zu entschärfen.

Ich würde ja auf den Artikel der Washington Post verlinken, aber die wollen Geld für ihre Propaganda.

Wenn Regierungen dummes Zeug machen, neigen wir dazu, uns zu fragen, wer von dieser dummen Tat profitiert. Aber in diesen Zeiten gibt es, dank des tiefen Staates, Aktionen, von denen niemand profitiert. Nuklearkrieg? Keiner profitiert. Die Sprengung der Pipelines? Keiner gewinnt. Wir müssen uns also fragen, wem diese dumme Tat mehr schadet? Da der tiefe Staat und sein Affe, der der Banane auf dem Seil folgt (Bidens Demokraten), den USA, Europa und China schaden wollen und alle interkontinentalen Kommunikationsmöglichkeiten zerstören wollen, wer wird wohl das Schlimmste für alle wollen? Die Marionetten des tiefen Staates im politischen Gefüge der U.S.A.! Übersetzt mit Deepl.com

Es wurde nicht bekannt gegeben, weil dieses mit Sprengstoff beladene Gerät dem US-Militär oder der NATO gehört (oder möglicherweise Schweden, einem Land, das zusammen mit Finnland darum bettelt, der NATO beizutreten). Wäre er als russisch identifiziert worden, wären die morgendlichen Schlagzeilen höher als der Mount Everest.

Nur Fachzeitschriften berichteten über die seltsame Entdeckung. Offensichtlich lesen nicht viele Amerikaner Fachzeitschriften über Rohrleitungstechnik.

Das Fahrzeug wurde bei einer Routineuntersuchung im Rahmen der jährlichen Integritätsprüfung der Nord Stream-Pipeline entdeckt. Da es sich innerhalb der schwedischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), etwa 120 km von der Insel Gotland entfernt, befand, forderten die Schweden ihre Streitkräfte auf, das Objekt zu entfernen und schließlich zu entschärfen.

Wie der Analyst Pepe Escobar in den sozialen Medien feststellt, steht die Entwicklung und Herstellung einer solchen Unterwasserdrohne schon seit einiger Zeit auf der To-do-Liste der NATO. “Die NATO ist ihrerseits sehr aktiv im Bereich der Unterwasserdrohnen gewesen. Die Amerikaner haben Zugang zu norwegischen Langstrecken-Unterwasserdrohnen, die mit anderen Designs modifiziert werden können”, schreibt er.

In der Zwischenzeit wird in den Propagandamedien der Konzerne die “Russland war’s”-Story hochgekocht.

Twitter-Avatar für @BBCWorldBBC News (World) @BBCWorld

Nord Stream-Leck: Der Westen erhöht die Sicherheit der Pipeline und beschuldigt Russland der “Sabotage

Nord Stream-Leck: Westen erhöht Sicherheit der Pipeline und beschuldigt Russland der “Sabotage” Die EU, die USA und die Nato sagen, dass das Leck in der Nord Stream-Pipeline offenbar durch Sabotage verursacht wurde. bbc.in

29. September 2022

Twitter-Avatar für @ChandlerllcSteven C. Hall @Chandlerllc

Europa zeigt auf Russland und unterstellt Sabotage für Nord Stream-Schäden – The Washington Post – Sabotiert Russland jetzt die Welt und sich selbst, um die #Globalwarming zu beschleunigen?

Die EU warnt nach den Explosionen in der Nord Stream-Pipeline vor “robusten” Maßnahmen gegen SabotageEuropäische Staats- und Regierungschefs bezeichnen die Lecks zunehmend als Ergebnis von Sabotage, wobei viele mit dem Finger auf Russland zeigen.washingtonpost.com

28. September 2022

Ich würde ja auf den Artikel der Washington Post verlinken, aber die wollen Geld dafür, dass man ihre Propaganda liest.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...