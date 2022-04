More Escalations In Online Censorship ❖ YouTube has been deleting videos disputing the US government narrative about Russian war crimes in Bucha, Ukraine, validating concerns we’ve discussed previously that Silicon Valley platforms would begin censoring anyone who challenges the authorized version of events in this war.

Weitere Eskalationen der Online-Zensur

von Caitlin Johnstone

15. April 2022



YouTube hat Videos gelöscht, die die Darstellung der US-Regierung über russische Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha anzweifeln. Dies bestätigt die Befürchtungen, die wir bereits früher geäußert haben, dass die Plattformen des Silicon Valley beginnen würden, jeden zu zensieren, der die autorisierte Version der Ereignisse in diesem Krieg in Frage stellt.

“Übrigens, mein Video ‘Butscha: More Lies’ wurde [von] den Zensoren von YouTube gelöscht”, heißt es in einem aktuellen Tweet von Gonzalo Lira.

“Mein Stream gestern Abend auf RBN wurde auf Youtube zensiert, nachdem ich die Erzählung über das Massaker von Butscha entlarvt hatte”, berichtet Revolutionary Blackout Network.

Es scheint, dass damit geklärt ist, was Youtube meinte, als es letzten Monat sagte: “Unsere Gemeinschaftsrichtlinien verbieten Inhalte, die gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse leugnen, verharmlosen oder trivialisieren. Wir entfernen jetzt Inhalte über die russische Invasion in der Ukraine, die gegen diese Richtlinien verstoßen.”

Bislang hat es noch keine Untersuchung der Geschehnisse in Buka durch ein internationales Gremium gegeben, und es gibt viele Argumente, die Aspekte der offiziellen Geschichte in Frage stellen, die den westlichen Menschen von der narrativen Kontrollmaschine des zentralisierten US-Imperiums aggressiv aufgedrängt wird. Das würde bedeuten, dass YouTube “gut dokumentiert” als “unbewiesene Behauptungen der US-Regierung” definiert.

YouTube demontiert auch Inhalte, die die US/NATO/Ukraine-Seite des Krieges im Allgemeinen kritisieren.

“Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden wir die Monetarisierung von Inhalten pausieren, die den Krieg ausnutzen, missachten oder gutheißen”, heißt es in einer Mitteilung an die Nutzer. “Diese Pause beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Behauptungen, die implizieren, dass die Opfer für ihre eigene Tragödie verantwortlich sind oder ähnliche Fälle von Victim Blaming, wie z.B. die Behauptung, dass die Ukraine Völkermord begeht oder ihre eigenen Bürger absichtlich angreift.”

Und ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass ich mir als Überlebende von Vergewaltigung und Missbrauch die Kehle aus dem Hals schreien möchte, wenn ich sehe, wie Begriffe wie “Victim Blaming” verwendet werden, um Äußerungen zu unterdrücken, die die unipolaristische geostrategische Agenda der mächtigsten und zerstörerischsten Regierung der Welt kritisieren. Es ist äußerst widerwärtig, wie weit verbreitet diese ekelhafte, der Macht dienende Linie geworden ist.

An dieser Stelle ist es wahrscheinlich auch erwähnenswert, dass YouTube im Besitz von Google ist, das ein US-Militärauftragnehmer ist und von Anfang an untrennbar mit US-Geheimdiensten verflochten war.

Der Radius dessen, was diese regierungsnahen oligarchischen Silicon-Valley-Megakonzerne für zensurwürdig halten, wird mit jeder größeren Nachricht größer und größer: von der Ausschaltung russischer Trolle über die Vereitelung inländischer Extremisten bis hin zum Schutz der Integrität von Wahlen und der Unterbindung von Covid-Fehlinformationen. Jetzt sagen sie ganz offen, dass sie diejenigen zensieren, die mit der mächtigsten Regierung der Welt in einem Krieg nicht einverstanden sind. Die Ausreden ändern sich von Tag zu Tag, aber die einzige Konstante ist, dass uns immer gesagt wird, die Lösung sei mehr Internet-Zensur.

https://twitter.com/InfraHaz/status/1514440017917222915?s=20&t=C6H8asmREF1wNqSwbQ0mnA

Die Amazon-eigene Streaming-Plattform Twitch hat sich ebenfalls auf diese jüngste Zensur-Eskalation eingelassen und mehrere Konten gesperrt, weil sie falsche Ansichten über die Ukraine geäußert hatten. Damit reagierte sie auf eine Anfrage der Financial Times, warum sie “kremlfreundliche Unwahrheiten” auf der Plattform zulässt. Die Untersuchung der Financial Times folgte auf einen Bericht des von Soros und Omidyar finanzierten Tech Transparency Project, der diese Konten anprangerte.

Die Financial Times schreibt dazu folgendes:

Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine kündigte Twitch an, es werde “schädlichen Fehlinformationsakteuren die Nutzung unseres Dienstes verbieten”. In einem Bericht des Tech Transparency Project wurden jedoch mehrere Konten aufgeführt, die kremlfreundliche Unwahrheiten verbreiteten, wie z. B. die Behauptung, der Einmarsch diene der “Entnazifizierung” der Ukraine und sei eine russische “Spezialoperation”. Andere Streams verbreiteten Unwahrheiten über “Biolabore”, die in dem vom Krieg zerrütteten Land eingerichtet wurden.

Twitch sperrte mehrere in dem Bericht genannte Konten und untersuchte nach eigenen Angaben mehrere weitere, nachdem die Ergebnisse am Mittwoch vorgelegt wurden.

Twitter, eine weitere große Plattform mit Verbindungen zur US-Regierung, hat den Moment ebenfalls zum Anlass genommen, die Zensur von Kritikern des Imperiums zu verschärfen. Der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter wurde von der Plattform verbannt, weil er einfach nur Kritik an der etablierten Bucha-Darstellung getwittert hatte; sein Konto wurde wegen einer solchen Kritik gesperrt, die Sperrung wurde nach einer Überprüfung durch Twitter wieder aufgehoben, und dann wurde sein Konto wegen einer anderen solchen Kritik, die er Tage zuvor geäußert hatte, wieder geschlossen. Der Journalist Pepe Escobar, der offen mit der russischen Seite des Konflikts sympathisiert, wurde gesperrt, weil er gesagt hatte, die Neonazis von Asow würden mit einem “zertifizierten thermobarischen Flammenwerfer für den Weg zur Hölle” “desinfiziert”.

Dieser dramatische Anstieg der Zensur politischer Äußerungen geschieht vor dem Hintergrund von Elon Musks Gerüchten über einen möglichen vollständigen Kauf von Twitter, der die Liberalen des Mainstreams in Aufruhr versetzt hat, weil sie befürchten, dass die Meinungsfreiheit auf der Plattform aufgrund von Musks Äußerungen gegen die Online-Zensur weniger eingeschränkt würde. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass der reichste Mann der Welt tatsächlich etwas zum Schutz der freien Meinungsäußerung tun würde, aber das Entsetzen, mit dem die Manager des imperialen Narrativs auf den leisesten Hinweis auf diese Möglichkeit reagieren, ist sehr aufschlussreich:

https://twitter.com/MaxBoot/status/1514570168730636290?s=20&t=wdJSujOEZMGxKgM1gdMoPQ

Ich stimme vielleicht nicht unbedingt mit allem überein, was von all denjenigen gesagt wurde, deren Stimmen bei dieser jüngsten Ausweitung der Online-Zensur zum Schweigen gebracht wurden, aber ich bin der festen Überzeugung, dass nur die schlimmsten und/oder verblendetsten unter uns ihre Unterdrückung unterstützen. Unter keinen Umständen ist die Unterdrückung von Kritik an der mächtigsten Machtstruktur aller Zeiten eine vernünftige oder akzeptable Sache.

Ich meine, wir sind hier bereits an einem Punkt angelangt, an dem die Argumente für Zensur keinen Sinn mehr ergeben, wenn man sie sich ansieht. Als uns gesagt wurde, dass Leute wie Alex Jones und Verschwörungszirkel wie QAnon zensiert werden müssten, weil sie zu Gewalt und Belästigung aufriefen, war ich zwar nicht damit einverstanden, aber zumindest die Argumente über die Notwendigkeit, Gewalt zu verhindern, waren technisch sinnvoll. Als uns gesagt wurde, dass Covid-Skeptiker zensiert werden müssen, war ich auch nicht einverstanden, aber zumindest das Argument, dass Menschen sterben, weil sie falsch über ein tödliches Virus informiert wurden, machte technisch gesehen Sinn.

Aber was genau ist das Argument für die Zensur von Falschinformationen über den Ukraine-Krieg? Selbst wenn wir davon ausgehen, dass alles, was sie sagen, zu 100 % falsch und völlig unmoralisch ist, was dann? Welcher Schaden wird angerichtet? Fällt jedes Mal ein Ukrainer tot um, wenn jemand sagt, er glaube nicht, dass Russland in Buka oder Mariupol Kriegsverbrechen begangen habe? Bekommt Putin magische Mordbefugnisse, wenn genügend Social-Media-Nutzer sagen, dass sie seinen Krieg unterstützen? Schmelzen liberale Gesichter aus ihren Schädeln, wenn sie zufällig eine RT-Schlagzeile sehen?

Nein, natürlich nicht. Es gibt kein vernünftiges Argument, dass diese neue Eskalation der Zensur Leben rettet oder dass sie zum Wohle der Öffentlichkeit geschieht. Es wird getan, um die Interessen der Mächtigen zu schützen, ganz einfach. Man will die Menschen daran hindern, unerlaubte Gedanken über einen Stellvertreterkrieg zu denken, der absichtlich provoziert wurde, um die strategischen Interessen der USA zu fördern. Und es wird getan, um den Radius der Internet-Zensur um ihrer selbst willen zu erweitern.

Es ist nicht gesund, zu kontrollieren, was Menschen sagen und denken. Freie Meinungsäußerung ist nicht deshalb so wichtig, weil es die Menschen traurig macht, wenn sie nicht sagen können, was sie wollen, sondern weil der freie Austausch von Ideen und Informationen die Grundlage dafür ist, dass wir kollektiv auf Probleme aufmerksam machen, Meinungen ändern, den Zeitgeist aufrütteln und, wenn nötig, Massenwiderstand organisieren.

Und genau deshalb arbeiten die Mächtigen daran, den freien Austausch von Ideen und Informationen zu verhindern. Wenn es Menschen erlaubt ist, im Zentrum eines digitalen öffentlichen Platzes zu stehen und eine nicht genehmigte Idee oder Information zu verbreiten, wenn sie bei anderen auf Resonanz stößt, dann ist das eine direkte Bedrohung für die Machtstrukturen des Status quo. Es geht nicht um die Rettung der Ukrainer, die Beendigung der Covid-Fehlinformationen, die Verhinderung von Gewalt oder eine der anderen Ausreden, die sie seit 2016 vorbringen. Es geht darum, das Internet zu zensieren.

Das Aufkommen des Internets hat den Mächtigen die Möglichkeit gegeben, die Öffentlichkeit viel schneller und effizienter als zuvor zu propagieren, aber es hat auch das Risiko eines demokratisierten Informationsraums mit sich gebracht, in dem die Öffentlichkeit kollektiv herausfinden kann, dass sie Tyrannei und Betrug ausgesetzt ist, und beschließen kann, dem ein Ende zu setzen. Die Öffentlichkeit auf diese riesigen monopolistischen Plattformen zu treiben, die immer enger mit dem Imperium zusammenarbeiten, ist die Art und Weise, wie unsere Machthaber dieses Dilemma angehen.

Die Idee ist, die enorme Propagandamacht des Internets offen zu halten und gleichzeitig seine demokratisierende Kraft zu unterdrücken, wodurch das Gleichgewicht der Macht weit in Richtung der Manager des Imperiums gekippt wird, während uns vorgegaukelt wird, dies geschehe alles zu unserem eigenen Wohl. Aber das ist alles, was es ist: Manipulation. Psychologische Manipulation im großen Stil, zum Nutzen der Mächtigen. Das ist alles, was es jemals war. Übersetzt mit Deepl.com

____________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte mit anderen, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube, oder werfen Sie etwas Geld in meine Spendenbüchse auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du eine E-Mail-Benachrichtigung für alles bekommst, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, dieses Werk (oder alles andere, was ich geschrieben habe) in beliebiger Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...