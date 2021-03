Bild: The Unz Review

Opinion: -More Suggestions for Dealing with Israel More Suggestions for Dealing with Israel Recusal and banning dual nationality good places to start By Philip Giraldi March 02, 2021 ” My Information Clearing House ” – article last week that made some suggestions about what ordinary Americans can do to put pressure on Israel and on the lopsided bilateral relationship with Washington that has done so much damage to the United States proved to be quite popular.

Weitere Vorschläge für den Umgang mit Israel

Amtsenthebung und Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft sind ein guter Anfang

Von Philip Giraldi

02. März 2021

“Information Clearing House” – Mein Artikel von letzter Woche, der einige Vorschläge machte, was gewöhnliche Amerikaner tun können, um Druck auf Israel und auf die einseitige bilaterale Beziehung mit Washington auszuüben, die den Vereinigten Staaten so viel Schaden zugefügt hat, erwies sich als recht populär. Er führte auch zu einigen Kommentaren von Lesern, die andere Themen sahen, die als Druckpunkte in Frage kämen, die ausgenutzt werden könnten, um Veränderungen herbeizuführen oder zumindest einen Teil des Schadens zu mindern.

Zwei Bereiche, die mehrfach erwähnt wurden, waren die Möglichkeit, die schärfsten israelischen Parteigänger von einigen Diskussionen über die Nahostpolitik auszuschließen und auch die Verweigerung von Sicherheitsfreigaben für amerikanische Regierungsangestellte und Politiker, die “doppelte Staatsbürgerschaft” haben, was die Frage der doppelten Loyalität aufwirft. Die Verweigerung der Erteilung von Genehmigungen würde israelische und andere ausländische Staatsbürger mit doppelter Staatsbürgerschaft vollständig davon abhalten, hochrangige Positionen in der US-Regierung zu bekleiden.

Einige würden argumentieren, dass die Ablehnung eine übertriebene Bestrafung ist, die die Debatte über ein wichtiges außenpolitisches Thema einschränken wird. Es wird auch unweigerlich von den üblichen Verdächtigen als antisemitisch wahrgenommen werden, da die einzigen, die ausgeschlossen würden, einige Zionisten wären, aber sie verfehlen den Punkt, der darin besteht, dass das derzeitige System in keiner Weise die Überprüfung eines Spektrums von Standpunkten zum Nahen Osten erlaubt, da es von Juden und Freunden Israels monopolisiert wird. Und es gibt einen Präzedenzfall. Vor nicht allzu langer Zeit hatte das US-Außenministerium eine informelle Politik, die von der Auswahl jüdischer Botschafter für Israel abriet. Die Absicht war, jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden und auch die Botschafter vor unangemessenem Druck zu schützen. Es gab auch einen Kader von so genannten Arabisten, die sich neben jüdischen Offizieren im State Department mit Fragen des Nahen Ostens beschäftigten. In den 1950er und 1960er Jahren wurde von jüdischen Organisationen und dem Kongress eine konzertierte Aktion durchgeführt, um die Arabisten auszusortieren, und gegenwärtig wird fast die gesamte Arbeitsebene der Politikformulierung für diese Region von Juden erledigt.

Man könnte vernünftigerweise annehmen, dass die Konzentration der Entscheidungsfindung in den Händen einer parteiischen Gruppe, seien es Arabisten oder Zionisten, zwangsläufig nicht im nationalen Interesse der USA liegen würde, und so hat es sich auch erwiesen, wenn man sich den Scherbenhaufen im Bogen von Afghanistan bis zum Libanon ansieht.

Die folgende Beschreibung, wie der Prozess tatsächlich funktioniert, stammt von Ben Rhodes, der selbst halbjüdisch ist, und sie beschreibt die Entscheidungsfindung zum Nahen Osten während der Administration von Präsident Barack Obama, wo Rhodes als stellvertretender nationaler Sicherheitsberater diente. Während seiner Amtszeit beobachtete er, wie dieselben 10 bis 20 Personen, die immer die Position der israelischen Regierung vertraten, bei Diskussionen über die Nahostpolitik dabei waren, aber wenn jemand im Weißen Haus arabisch-amerikanische oder Friedensgruppen beachtete, konnte er “in Schwierigkeiten geraten.”

Rhodes bemerkte: “Man trifft sich mehr mit externen, organisierten Wählergruppen zu Israel als zu jedem anderen außenpolitischen Thema. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass … als ein hoher Beamter des Weißen Hauses, der an der nationalen Sicherheit arbeitet … die Anzahl der Leute, die man von der organisierten Pro-Israel-Gemeinschaft trifft, gleich ist mit allen anderen Treffen, die man mit Diaspora- oder Wählergruppen zu allen anderen Themen machen könnte. Es ist dieser Grad der Verzwergung. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das über alle [Präsidentschafts-]Administrationen hinweg gleich ist…

“Sie haben einfach diese unglaublich organisierte Pro-Israel-Gemeinschaft, die sehr daran gewöhnt ist, Zugang zum Weißen Haus, zum Kongress und zum Außenministerium zu haben. Es wird als selbstverständlich angesehen, als gegeben, dass die Dinge so ablaufen… Ich erinnere mich, wie ich mich bei einem Treffen zur Israel-Palästina-Frage im Situationsraum umsah, und jeder einzelne von uns in der Sitzung war jüdisch oder von jüdischer Herkunft wie ich…”

Die Vereinigten Staaten haben viele Interessen im Nahen Osten, aber wenn jeder Schritt durch die Optik Israels gesehen wird, werden die unvermeidlichen Ergebnisse nicht zum Vorteil der Amerikaner sein. Wenn also eine Zurückhaltung, entweder freiwillig oder erzwungen, eingesetzt wird, um eine bessere Mischung von Meinungen über politische Optionen zu erhalten, kann das nur von Vorteil sein. Und es wird auch ipso facto den übergroßen Einfluss lockern, den aufeinanderfolgende israelische Regierungen auf die US-Präsidenten und den Kongress ausgeübt haben.

Zu verhindern, dass Personen, die zwei Pässe besitzen, sensible Regierungsjobs erhalten, wäre ebenfalls ein höchst wünschenswerter Schritt, der aber in der Praxis schwer umzusetzen sein wird, da die israelische Regierung keine Listen von amerikanischen Bürgern zur Verfügung stellt, die auch die israelische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Der Besitz von zwei Pässen war in den Vereinigten Staaten bis 1964 tatsächlich illegal. Neue Staatsbürger mussten ihre alten Pässe abgeben und den Vereinigten Staaten Loyalität schwören. Die Beibehaltung der alten Staatsbürgerschaft konnte mit dem Verlust der amerikanischen Staatsbürgerschaft geahndet werden.

Im Internet kursieren zahlreiche Online-Listen von Doppel-Israel-Amerikanern in der Regierung, aber es ist aus dem Inhalt ersichtlich, dass die meisten der Zusammenstellungen spekulativ sind. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, bezeichnet sich selbst als “shomer” oder Beschützer Israels im Senat und erscheint auf solchen Listen. Ebenso der ehemalige Kongressabgeordnete Tom Lantos, der als Holocaust-Überlebender beschrieben wird und sehr aktiv in seiner Unterstützung Israels ist. Und dann gibt es noch den ehemaligen Senator Frank Lautenberg, der oft als “Senator aus Israel” bezeichnet wurde, und Senator Arlen Specter aus Pennsylvania, der versuchte, die jüdische Quelle des angereicherten Urans zu vertuschen, das Israel für den Bau seiner Atomwaffe gestohlen hatte.

Israel zu schützen bedeutet manchmal, die Regeln zu biegen. Lautenberg war zum Beispiel verantwortlich für das “Lautenberg Amendment” von 1990, das viele Tausende russischer Juden als Flüchtlinge in die Vereinigten Staaten brachte, obwohl sie nicht in Gefahr waren und daher für diesen Status nicht in Frage kamen. Als Flüchtlinge erhielten sie erhebliche vom Steuerzahler bereitgestellte Leistungen für Unterkunft, Unterhalt und Bildung.

Man könnte auch Rahm Emanuel, ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses und Bürgermeister von Chicago, der Berichten zufolge als Freiwilliger in der israelischen Armee diente, und Doug Feith, der von seinem Sitz im Pentagon aus im Vorfeld des Irakkriegs so viel Unheil anrichtete, dazu zählen. Feith hatte eine Anwaltskanzlei in Jerusalem, was darauf hindeutet, dass er die israelische Staatsbürgerschaft erhalten haben könnte. Obamas Botschafter in Israel, Daniel Shapiro, entschied sich nach dem Ende seiner Amtszeit, in Israel zu leben und arbeitete für einen israelischen Think Tank für nationale Sicherheit. Er hat höchstwahrscheinlich die israelische Staatsbürgerschaft angenommen und sich nie unter dem Foreign Agents Registration Act registriert, wie es das Gesetz verlangt. Sowohl er als auch Emanuel werden Berichten zufolge von Präsident Biden für wichtige Botschafterposten in Betracht gezogen.

Aber in Wirklichkeit haben nur wenige im Kongress und in der Bürokratie der Bundesregierung die israelische Staatsbürgerschaft, auch wenn sie regelmäßig Sympathien für den jüdischen Staat zeigen, die einer “doppelten Loyalität” gleichkommen. Trotzdem sind Juden, die Zionisten sind, in allen Regierungsbehörden, die irgendetwas mit dem Nahen Osten zu tun haben, weit überrepräsentiert.

Abgesehen davon gab es eine einzelne Doppelstaatsbürgerin, die wirklich herausstach, wenn es darum ging, israelischen Interessen innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten zu dienen. Sie könnte den Spitznamen “Königin der Sanktionen” verdienen, denn sie war die Untersekretärin des Finanzministeriums für Terrorismus und finanzielle Aufklärung (OTFI), die die Strafen verteilte und ihre Hand am Gaspedal hatte, um den Schmerz zu erhöhen. Sie ist leider unsere eigene, und auch Israels eigene Sigal Pearl Mandelker, und es ist wunderbar, sagen zu können, dass sie Ende 2019 endlich zurückgetreten ist!

Mandelker wurde in Israel geboren und weitgehend in den Vereinigten Staaten ausgebildet. Sie ist vorhersehbar eine Juristin. Sie hat nie angegeben, wie viele Staatsbürgerschaften sie besitzt, während wiederholte Anfragen, ob sie ihre israelische Staatsbürgerschaft beibehält, vom Finanzministerium ignoriert wurden. Es ist nicht klar, wie sie es geschafft hat, eine Sicherheitsfreigabe zu erhalten, angesichts ihrer offensichtlichen Affinität zu einem fremden Land. Die Position, die sie bis Oktober 2019 innehatte, wurde 2004 von George W. Bush geschaffen und ist so etwas wie ein “No Gentiles need apply” Lehen. Seine Beamten reisen regelmäßig auf Kosten des Steuerzahlers zu Konsultationen nach Israel und arbeiten auch mit pro-israelischen Organisationen wie dem American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), dem Washington Institute for Near East Policy (WINEP) und der Foundation for the Defense of Democracies (FDD) zusammen. Mandelkers Vorgänger war Adam Szubin und vor ihm David Cohen und davor der Gründer des Büros Stuart Levey, der derzeit Group Legal Manager und Group Managing Director bei der globalen Bank HSBC ist. Seit seiner Gründung hat sich OFTI, wenig überraschend, auf das konzentriert, was man als Israels Feinde bezeichnen könnte, darunter vor allem der Iran. Übersetzt mit Deepl.com



