What help is Turkey going to give to the people of occupied Palestine? Turkish solidarity with the Palestinian people, especially during Israeli military offensives, is common. The offensives launched by Israel on the Gaza Strip in 2008, 2012 and 2014 saw remarkable Turkish political, popular and media solidarity. The most recent assault led to people taking to the streets in several Turkish cities, especially Istanbul and Ankara.

Bild: Protesters wave Turkish and Palestinian flags during a demonstration against Israel in front of the Israeli Consulate in Istanbul, late on 11 May 2021. [OZAN KOSE/AFP via Getty Images

Die Palästinenser brauchen die wichtige Unterstützung und Hilfe von der Türkei und Präsident Erdogan!

Welche Hilfe wird die Türkei den Menschen im besetzten Palästina geben?

Von Mohammad Abdul Rahman

25. Mai 2021

Türkische Solidarität mit dem palästinensischen Volk, insbesondere während israelischer Militäroffensiven, ist üblich. Bei den Offensiven Israels auf den Gazastreifen in den Jahren 2008, 2012 und 2014 gab es eine bemerkenswerte türkische Solidarität in Politik, Bevölkerung und Medien.

Der jüngste Angriff führte dazu, dass die Menschen in mehreren türkischen Städten auf die Straße gingen, insbesondere in Istanbul und Ankara. Die türkischen Medien waren sich unterdessen mehr oder weniger einig darin, die israelischen Verbrechen aufzudecken. Wie die Medien sind sich auch die parlamentarischen Blöcke in der Türkei selten einig, aber auch sie waren sich in der palästinensischen Sache einig und gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die israelische Aggression gegen das palästinensische Volk verurteilten. Die Unterzeichner waren die fünf großen im Parlament vertretenen Parteien; es war fast ohne Beispiel.

Die Präsidentschaft und das Außenministerium wiesen Beschreibungen von “gegenseitiger Gewalt” zurück und verurteilten gleichzeitig die israelischen Luftangriffe. Was jedoch das Interesse von Beobachtern geweckt hat, sind die Ideen von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Partner in der Regierung, dem Chef der Partei der Nationalen Bewegung, Devlet Bahceli. Sie könnten helfen, die zukünftige türkische Herangehensweise an die palästinensische Frage vorherzusagen.

Erdogan rief mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs an und betonte die Notwendigkeit einer internationalen Truppe zum Schutz der palästinensischen Zivilisten. Die Türkei, sagte er, werde eine solche Truppe politisch und militärisch unterstützen. Wenn die derzeitige politische Konstellation eine internationale Truppe sehr unwahrscheinlich macht, dann scheint Bahceli bereit zu sein, Erdogan zu unterstützen, indem er das türkische Volk ermutigt, Jerusalem zu “bewachen”. Er warnte auch, dass die Fortsetzung dessen, was er als “israelischen Terrorismus” bezeichnete, zu einem regionalen oder globalen Krieg führen könnte.

Um die Dimensionen und Implikationen der türkischen Position zum jüngsten israelischen Angriff zu verstehen, hilft es, die Beziehungen zwischen Ankara und Tel Aviv in den letzten Jahrzehnten zu betrachten. Zwischen 1948 und 2002 gab es eine militärische, strategische und diplomatische Zusammenarbeit auf hohem Niveau. Die Türkei war das erste Land mit muslimischer Mehrheit, das die israelische Staatlichkeit im März 1949 anerkannte.

Der Wendepunkt war das Aufkommen von Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung im Jahr 2002. In ihren Anfangsjahren versuchte er, die Rolle eines einflussreichen Vermittlers im Friedensprozess zu spielen und investierte in die starken Beziehungen zu Israel. In der Tat beschrieben israelische Beamte die Beziehungen zu Ankara als vorbildlich, insbesondere nach Erdogans offiziellem Besuch in Israel während seiner Zeit als Premierminister. Die Beziehungen verschlechterten sich jedoch bald nach mehreren Ereignissen, vor allem nach der Ermordung des Hamas-Gründers, des querschnittsgelähmten Scheichs Ahmed Jassin, durch Israel im Jahr 2004. Das war das erste Mal, dass Erdogan die israelische Politik im Gaza-Streifen als staatlich geförderten Terrorismus bezeichnete.

Während der israelischen Offensive auf den Gazastreifen in den Jahren 2008-2009 führte die Verurteilung der Aggression durch die türkische Regierung zu weiteren Spannungen, verstärkt durch die scharfe Kritik, die Erdogan auf der Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos (Schweiz) an den damaligen israelischen Präsidenten Schimon Peres richtete. Nachdem israelische Streitkräfte Mitte 2010 neun türkische humanitäre Aktivisten an Bord der MV Mavi Marmara als Teil der Freiheitsflottille zur Durchbrechung der Belagerung des Gazastreifens töteten, benutzte Erdogan erneut die Worte “Staatsterrorismus”. Die Offensiven Israels auf den Gazastreifen in den Jahren 2012 und 2014 führten zu einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen, wobei Erdogan Israel erneut als einen terroristischen Staat bezeichnete, der unschuldige Kinder tötet.

In jüngster Zeit war zu beobachten, dass die türkische Position sich auf eine neue, ernsthaftere Ebene bewegte, um sich gegen die israelische Aggression zu stellen. Dies wurde durch Erdogans Forderung nach einer internationalen Truppe zum Schutz der Palästinenser deutlich. Dies wurde von Außenminister Mevlut Cavusoglu in seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat am 20. Mai bekräftigt. Dann deutete Bahceli an, dass für den Fall, dass der Vorschlag einer internationalen Schutztruppe nicht aufgegriffen wird, das türkische Volk Jerusalem bewachen muss.

Das bringt mich dazu, mich zu fragen, welche Art von Unterstützung Ankara den Palästinensern zukommen lassen wird, und ob sie über politische Solidarität und humanitäre Hilfe hinausgehen wird. Im Moment wissen wir es einfach nicht, aber es scheint klar zu sein, dass neue Maßstäbe in Bezug auf die Herangehensweise der Türkei an die palästinensische Frage im Spiel sind, die wahrscheinlich zu einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen zu Israel führen werden. Allerdings werden sie wahrscheinlich auch die Unterstützung für die Menschen im besetzten Palästina stärken. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Arabi21 am 23. Mai 2021

--

