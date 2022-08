Whose war is the US fighting in Syria, and why? – Responsible Statecraft U.S. forces in Syria have been carrying out strikes against “Iran-backed” militias this week in response to a recent drone attack on the American base at Tanf and rocket attacks at two other bases in northeastern Syria. The first U.S. strike this week came in response to an August 15 attack, and that was quickly followed up by another hit.

Ein Soldat, der in der At-Tanf-Garnison in Syrien stationiert ist, feuert ein M3 Carl Gustaf Recoilless Rifle während einer von den Special Forces veranstalteten Schießübung am 19. Juli 2020 ab. (US Army Photo by Spc. Chris Estrada)

Welchen Krieg führen die USA in Syrien, und warum?



Von Daniel Larison



26. August 2022

Seit einer Woche liefern sich amerikanische Truppen Schusswechsel mit angeblich vom Iran unterstützten Milizen. Der Zeitpunkt ist merkwürdig und gefährlich.

Als Reaktion auf einen Drohnenangriff auf den amerikanischen Stützpunkt in Tanf und Raketenangriffe auf zwei weitere Stützpunkte im Nordosten Syriens haben die US-Streitkräfte in dieser Woche in Syrien Angriffe gegen vom Iran unterstützte Milizen durchgeführt.

Der erste US-Schlag in dieser Woche erfolgte als Reaktion auf einen Angriff vom 15. August, dem rasch ein weiterer folgte. Diese Luftangriffe zielten Berichten zufolge auf von den Milizen genutzte Bunker und töteten zwischen sechs und 10 Menschen.

Bei einem späteren Milizenangriff auf Stützpunkte in Deir al-Zour wurden drei US-Soldaten leicht verletzt, woraufhin die USA am Mittwoch mit Apache-Kampfhubschraubern reagierten, wobei es Berichten zufolge auch Verletzte gab. Es bleibt abzuwarten, ob die Zusammenstöße anhalten werden, aber in nur wenigen Tagen ist es bereits zu einer erheblichen Eskalation gekommen.

Der Verbleib amerikanischer Truppen in Syrien war ein schwerer Fehler, den mehrere Regierungen nicht korrigieren konnten. Je länger die US-Streitkräfte illegal in diesem Land bleiben, desto wahrscheinlicher ist es, dass es bei einem dieser Zusammenstöße zu Opfern kommt, die hätten vermieden werden können. Die Regierung Biden mag nach den Ereignissen beim Abzug aus Afghanistan zögern, ihre Truppen aus einem anderen Land abzuziehen, aber ihre weitere Präsenz in Syrien macht sie zur Zielscheibe und trägt nicht dazu bei, die Sicherheit der Vereinigten Staaten zu erhöhen.

Unterm Strich: Das Risiko für die US-Streitkräfte in Syrien nimmt zu, und es gibt keine erkennbaren Vorteile, die es rechtfertigen würden, sie dort zu belassen, wo sie sind. Im Gegensatz zu den Äußerungen Bidens befinden sich die USA immer noch im Krieg in Syrien, aber das sollte nicht so sein und muss auch nicht so sein.

Wie kam es zu diesem jüngsten Ausbruch der Kämpfe? Der ursprüngliche Angriff auf Tanf am 15. August war wahrscheinlich eine Vergeltungsmaßnahme für israelische Luftangriffe in anderen Teilen Syriens wenige Stunden zuvor. Es ist nicht das erste Mal, dass US-Truppen als Reaktion auf israelische Luftangriffe in Syrien unter Beschuss von Milizen geraten sind. Etwas Ähnliches geschah im Oktober 2021, als der Stützpunkt in Tanf als Reaktion auf israelische Angriffe mit einem Drohnenangriff angegriffen wurde.

Wie das Wall Street Journal im Juni dieses Jahres berichtete, stimmt sich Israel bei vielen seiner Luftangriffe in Syrien mit den USA ab, und diese Angriffe finden mit Wissen und Billigung unserer Regierung statt. Die US-Truppen sind zumindest teilweise deshalb in Gefahr, weil die israelische Regierung ihren so genannten Schattenkrieg gegen iranische Ziele in Syrien führt.

Wie wir wissen, sind die amerikanischen Truppen im Irak und in Syrien seit mehreren Jahren, also seit der Trump-Administration, immer wieder unter Beschuss geraten. Dabei handelt es sich nicht um einzelne Vorfälle, sondern um ein Muster von Feindseligkeiten mit verschiedenen bewaffneten Gruppen in beiden Ländern. Glücklicherweise gab es dabei keine amerikanischen Todesopfer, aber diese Truppen sollten nicht weiter in Gefahr gebracht werden, wenn keine lebenswichtigen Interessen der USA auf dem Spiel stehen.

Unterdessen haben die wiederholten Zusammenstöße in Syrien die Spannungen mit dem Iran verschärft und drohen, die laufenden Atomverhandlungen mit dem Iran zu untergraben. Die Regierung Biden darf nicht zulassen, dass diese jüngste Episode den erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen zur Wiederherstellung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) beeinträchtigt. Im Gegenteil, die hin- und hergehenden Angriffe in Syrien erinnern daran, wie wichtig es für die USA ist, das Atomabkommen zu retten.

Als der JCPOA vor dem Rückzug der USA vollständig in Kraft war, waren die Spannungen mit dem Iran relativ gering und die US-Streitkräfte im Irak und in Syrien wurden nicht regelmäßig angegriffen. Der beste Weg, zu diesem früheren Zustand zurückzukehren, wäre die Wiederherstellung des Atomabkommens und die Beendigung des Wirtschaftskriegs gegen den Iran, der auf den Bruch des Abkommens durch die USA folgte. Einer der Hauptvorteile des JCPOA für die USA bestand darin, dass ein direkter Konflikt mit dem Iran unwahrscheinlicher wurde, und weil damit einer ihrer Hauptvorwände für einen Krieg wegfiel, haben die Iran-Falken das Abkommen von Anfang an so erbittert bekämpft.

Die israelische Regierung hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie das Atomabkommen ablehnt, und sie hat sich schon vor dessen Abschluss konsequent dagegen eingesetzt. Es ist möglich, dass der Zeitpunkt der jüngsten US-Angriffe auf Milizen in Syrien dazu gedacht war, israelische Beamte, die diese Woche Washington besuchten, zu “beruhigen”, dass die Wiederbelebung des Atomabkommens die Biden-Regierung nicht daran hindern wird, Gewalt gegen iranische Stellvertreter einzusetzen. Wenn die Biden-Regierung glaubt, dass ihre Bereitschaft, Ziele in Syrien zu bombardieren, ihr eine Gnadenfrist gegen den Widerstand der israelischen Regierung gegen das Abkommen verschafft, wird sie mit Sicherheit enttäuscht werden.

Obwohl viele israelische Sicherheitsbeamte der Meinung sind, dass eine Wiederbelebung des Atomabkommens ganz im Interesse Israels liegt, und einige ehemalige Beamte dies auch öffentlich gesagt haben, wird die politische Führung nicht von ihrer hartnäckigen Ablehnung abrücken. Es hat keinen Sinn, sich zu bemühen, eine Regierung zu “beruhigen”, die sich partout nicht beruhigen lassen will.

Diese jüngste Militäraktion in Syrien hat auch Auswirkungen auf die Debatte über Kriegsbefugnisse und die Autorität des Präsidenten. Die jüngsten US-Angriffe in Syrien sind bestenfalls rechtlich fragwürdig. Die Regierung Biden hat sich auf die Befugnis des Präsidenten nach Artikel II berufen und die Aktionen als Selbstverteidigung gerechtfertigt, aber wie frühere Angriffe, die Biden gebilligt hat, wurden die Angriffe als Vergeltungsmaßnahmen viele Tage nach dem ursprünglichen Angriff durchgeführt.

Die Regierung hat nicht behauptet, dass die Angriffe durch die AUMFs von 2001 oder 2002 gedeckt sind. Unabhängig davon ist die US-Militärpräsenz in Syrien vom Kongress nicht genehmigt worden und hat kein internationales Mandat. Der angebliche Zweck der Einsätze in Syrien – die Überreste des Islamischen Staates zu bekämpfen – ist schwer ernst zu nehmen, wenn ISIS nur noch ein Schatten seines früheren Selbst ist und die Hauptbedrohung für das US-Personal in diesen Stützpunkten von den vom Iran unterstützten und pro-syrischen Regierungstruppen ausgeht.

Selbst wenn man die offizielle Linie akzeptiert, dass die US-Truppen einfach nur dort sind, um ISIS zu bekämpfen, hat der Kongress auch diese Mission nie genehmigt. Wenn es einen Militäreinsatz gibt, der nach einer Anfechtung der Kriegsbefugnisse durch den Kongress schreit, dann ist es der in Syrien.

Es wäre klug, wenn die Regierung Biden so schnell wie möglich alle US-Truppen aus Syrien abziehen würde. Idealerweise sollte Biden dasselbe für die noch im Irak befindlichen US-Truppen tun. Die Beibehaltung der Truppen in Syrien hat keinen Sinn, wenn es um den Schutz der Vereinigten Staaten oder ihrer Verbündeten geht, und gefährdet sie nur für eine unklare Mission, die der Kongress nie genehmigt hat.

Ein Rückzug aus Syrien würde das Versprechen des Präsidenten einlösen, die endlosen Kriege unseres Landes zu beenden, und er würde die Gefahr neuer Zwischenfälle, die sich zu einem größeren Konflikt ausweiten könnten, ausschließen. Wenn die US-Streitkräfte in Syrien bleiben, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis amerikanische Soldaten schwer verletzt oder getötet werden, und es gibt keinen guten Grund, dieses Risiko einzugehen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...