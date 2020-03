Wenn Brüder sich streiten freuen sich die Dritten in Idlib Am letzten Mittwoch (4. März 2020) kam es im türkischen Parlament zu einer Massenschlägerei nachdem der oppositionelle CHP-Abgeordnete Engin Özkoc eine Rede gehalten hatte, in der er mit teils rüden Worten Präsident Tayyip Erdogan vorgeworfen hatte mitverantwortlich für die gefallenen türkischen Soldaten in Syrien zu sein [1].