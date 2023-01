When the People Have Nothing More to Eat, They Will Eat the Rich – scheerpost.com By Vijay Prashad / Tricontinental: Institute for Social Research On 8 January, large crowds of people dressed in colours of the Brazilian flag descended on the country’s capital, Brasília. They invaded federal buildings, including the Congress, Supreme Court, and presidential palace, and vandalised public property.

Maruja Mallo (Spanien), La Verbena (‘Die Messe’), 1927.

Wenn das Volk nichts mehr zu essen hat, wird es die Reichen fressen

Von Vijay Prashad / Tricontinental: Institut für Sozialforschung

21.Januar 2023

Am 8. Januar stürmten große, in den Farben der brasilianischen Flagge gekleidete Menschenmassen die Hauptstadt Brasília. Sie drangen in Bundesgebäude ein, darunter den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast, und verwüsteten öffentliches Eigentum. Der Angriff, der von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro verübt wurde, kam nicht überraschend, da die Randalierer in den sozialen Medien seit Tagen “Wochenenddemonstrationen” geplant hatten. Als Luiz Inácio Lula da Silva (bekannt als Lula) eine Woche zuvor, am 1. Januar, offiziell als neuer brasilianischer Präsident vereidigt wurde, kam es zu keinem derartigen Handgemenge; es scheint, dass die Vandalen gewartet haben, bis die Stadt ruhig und Lula nicht mehr in der Stadt war. Trotz aller Aufregung war der Angriff ein Akt extremer Feigheit.

In der Zwischenzeit war der besiegte Bolsonaro nicht einmal in der Nähe von Brasília. Er floh vor der Amtseinführung aus Brasilien – vermutlich, um einer Strafverfolgung zu entgehen – und suchte Zuflucht in Orlando, Florida (in den Vereinigten Staaten). Auch wenn Bolsonaro nicht in Brasília war, hinterließen die Bolsonaristas, wie seine Anhänger genannt werden, überall in der Stadt ihre Spuren. Noch bevor Bolsonaro im vergangenen Oktober die Wahl gegen Lula verlor, meinte Le Monde Diplomatique Brasil, dass Brasilien einen “Bolsonarismus ohne Bolsonaro” erleben werde. Diese Vorhersage wird durch die Tatsache gestützt, dass die rechtsextreme Liberale Partei, die Bolsonaro während seiner Präsidentschaft als politisches Vehikel diente, den größten Block in der Abgeordnetenkammer und im Senat des Landes stellt, während der giftige Einfluss des rechten Flügels sowohl in den gewählten Gremien als auch im politischen Klima Brasiliens, insbesondere in den sozialen Medien, fortbesteht.

Die beiden Männer, die in Brasília für die öffentliche Sicherheit zuständig sind – Anderson Torres (der Sekretär für öffentliche Sicherheit des Bundesdistrikts) und Ibaneis Rocha (der Gouverneur des Bundesdistrikts) – stehen Bolsonaro nahe. Torres diente als Minister für Justiz und öffentliche Sicherheit in Bolsonaros Regierung, während Rocha Bolsonaro während der Wahl offiziell unterstützte. Als die Bolsonaristas ihren Angriff auf die Hauptstadt vorbereiteten, schienen sich beide Männer ihrer Verantwortung entzogen zu haben: Torres befand sich im Urlaub in Orlando, während Rocha am letzten Arbeitstag vor dem Putschversuch den Nachmittag frei nahm. Wegen dieser Mitschuld an der Gewalt wurde Torres von seinem Posten entlassen und angeklagt, während Rocha suspendiert wurde. Die Bundesregierung hat die Sicherheitsvorkehrungen getroffen und über tausend dieser “fanatischen Nazis”, wie Lula sie nannte, verhaftet. Es gibt gute Argumente dafür, dass diese “fanatischen Nazis” keine Amnestie verdienen.

Die Slogans und Schilder, die am 8. Januar in Brasília zu hören waren, hatten weniger mit Bolsonaro zu tun als mit dem Hass der Randalierer auf Lula und das Potenzial seiner volksnahen Regierung. Diese Stimmung wird von großen Wirtschaftszweigen – vor allem der Agrarindustrie – geteilt, die über die von Lula vorgeschlagenen Reformen verärgert sind. Der Angriff war zum Teil das Ergebnis der aufgestauten Frustration der Menschen, die durch gezielte Fehlinformationskampagnen und den Einsatz des Justizsystems, um Lulas Partei, die Arbeiterpartei (PT), durch “lawfare” zu stürzen, zu der Überzeugung gelangt sind, dass Lula ein Krimineller ist – obwohl die Gerichte dies für falsch erklärt haben. Es war auch eine Warnung der brasilianischen Eliten. Der widerspenstige Charakter des Angriffs auf Brasília ähnelt dem Angriff von Anhängern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. In beiden Fällen symbolisieren rechtsextreme Illusionen, sei es über die Gefahren des “Sozialismus” von US-Präsident Joe Biden oder des “Kommunismus” von Lula, die feindselige Opposition der Eliten gegen jede noch so kleine Abkehr von der neoliberalen Austerität.

Die Anschläge auf Regierungsgebäude in den Vereinigten Staaten (2021) und Brasilien (2023) sowie der jüngste Staatsstreich in Peru (2022) sind keine zufälligen Ereignisse; hinter ihnen verbirgt sich ein Muster, das es zu untersuchen gilt. Bei Tricontinental: Institut für Sozialforschung beschäftigen wir uns seit unserer Gründung vor fünf Jahren mit dieser Untersuchung. In unserer ersten Veröffentlichung, In the Ruins of the Present (März 2018), haben wir eine erste Analyse dieses Musters vorgelegt, die ich im Folgenden weiter ausführen werde.

Nachdem die Sowjetunion 1991 zusammenbrach und das Dritte-Welt-Projekt infolge der Schuldenkrise verkümmerte, setzte sich die US-gesteuerte Agenda der neoliberalen Globalisierung durch. Dieses Programm war durch den Rückzug des Staates aus der Regulierung des Kapitals und durch die Aushöhlung der Sozialpolitik gekennzeichnet. Der neoliberale Rahmen hatte zwei wesentliche Folgen: erstens einen rasanten Anstieg der sozialen Ungleichheit mit der Zunahme der Milliardäre auf der einen und der Armut auf der anderen Seite sowie einer Verschärfung der Ungleichheit zwischen Nord und Süd; und zweitens die Konsolidierung einer “zentristischen” politischen Kraft, die so tat, als sei die Geschichte und damit die Politik zu Ende, so dass nur noch die Verwaltung (die in Brasilien treffend als centrão oder “Zentrum” bezeichnet wird) übrig blieb. Die meisten Länder der Welt fielen sowohl der neoliberalen Sparpolitik als auch dieser Ideologie vom “Ende der Politik” zum Opfer, die zunehmend antidemokratisch wurde und dafür sorgte, dass Technokraten das Sagen hatten. Diese Austeritätspolitik, die die Menschen bis auf die Knochen trifft, hat jedoch ihre eigene neue Politik auf der Straße hervorgebracht, eine Tendenz, die sich in den IWF-Unruhen und den Brotunruhen der 1980er Jahre ankündigte und sich später zu den “Antiglobalisierungs”-Protesten zusammenschloss. Die von den USA vorangetriebene Globalisierungsagenda brachte neue Widersprüche hervor, die das Argument widerlegten, die Politik sei am Ende.

Die Große Rezession, die mit der globalen Finanzkrise 2007-08 einsetzte, entkräftete zunehmend die politische Glaubwürdigkeit der “Zentristen”, die das Sparmaßnahmenregime verwaltet hatten. Der World Inequality Report 2022 ist eine Anklage gegen das Erbe des Neoliberalismus. Jahrhunderts: Im Durchschnitt besitzt die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung nur 4.100 Dollar pro Erwachsenem (in Kaufkraftparität), während die reichsten 10 Prozent 771.300 Dollar besitzen – etwa 190 Mal so viel Vermögen. Die Einkommensungleichheit ist ebenso gravierend: Die reichsten 10 Prozent verfügen über 52 Prozent des Welteinkommens, während den ärmsten 50 Prozent nur 8,5 Prozent des Welteinkommens verbleiben. Noch schlimmer wird es, wenn man sich die Superreichen ansieht. Zwischen 1995 und 2021 wuchs der Reichtum des obersten einen Prozent astronomisch an und vereinnahmte 38 Prozent des weltweiten Reichtums, während die unteren 50 Prozent nur “erschreckende zwei Prozent” vereinnahmten, schreiben die Autoren des Berichts. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der obersten 0,1 Prozent am weltweiten Reichtum von 7 Prozent auf 11 Prozent. Dieser obszöne Reichtum – der größtenteils nicht besteuert wird – verschafft diesem winzigen Teil der Weltbevölkerung einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf das politische Leben und die Information und schränkt die Möglichkeiten der Armen zum Überleben immer mehr ein.

Der Bericht der Weltbank über die globalen Wirtschaftsaussichten (Januar 2023) prognostiziert, dass Ende 2024 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 92 der ärmeren Länder der Welt um 6 Prozent unter dem Niveau liegen wird, das am Vorabend der Pandemie erwartet wurde. Zwischen 2020 und 2024 werden diese Länder voraussichtlich einen kumulativen BIP-Verlust erleiden, der etwa 30 Prozent ihres BIP von 2019 entspricht. Da die Zentralbanken der reichsten Länder ihre Geldpolitik straffen, trocknet das Kapital für Investitionen in den ärmeren Ländern aus, und die Kosten für bereits bestehende Schulden sind gestiegen. Die Weltbank stellt fest, dass die Gesamtverschuldung in diesen ärmeren Ländern “ein 50-Jahres-Hoch” erreicht hat. Etwa jedes fünfte dieser Länder ist “effektiv von den globalen Schuldenmärkten ausgesperrt”, 2019 war es noch jedes fünfzehnte. Alle diese Länder – mit Ausnahme Chinas – mussten während der Pandemie einen besonders starken Investitionsrückgang von mehr als 8 Prozent hinnehmen, einen stärkeren Rückgang als im Jahr 2009, als die Große Rezession herrschte. Der Bericht schätzt, dass die Gesamtinvestitionen in diesen Ländern im Jahr 2024 um 8 Prozent niedriger sein werden als 2020 erwartet. Angesichts dieser Realität stellt die Weltbank folgende Prognose auf: “Schleppende Investitionen schwächen die Wachstumsrate des Produktionspotenzials und verringern die Fähigkeit der Volkswirtschaften, das mittlere Einkommen zu erhöhen, den gemeinsamen Wohlstand zu fördern und Schulden zurückzuzahlen”. Mit anderen Worten: Die ärmeren Länder werden tiefer in eine Schuldenkrise und in einen dauerhaften Zustand sozialer Not schlittern.

Die Weltbank hat Alarm geschlagen, aber die Kräfte des “Zentrismus” – die der Milliardärsklasse und der Austeritätspolitik verpflichtet sind – weigern sich einfach, von der neoliberalen Katastrophe abzuweichen. Übersetzt mit Deepl.com

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und (mit Noam Chomsky) The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power.

