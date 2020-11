Auch Vater Bolsonaro, ein Trump und Israel-Freund und Corona-Leugner ist ein Unglück für Brasilien.

Wenn der Mörder zum Helden wird: Der Sohn des brasilianischen Präsidenten verherrlicht Helden der Fauda-Serie

Von Eman Abusidu

7. November 2020

Die Verlegung der brasilianischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem liegt wieder auf dem Tisch. Diesmal ist es jedoch dem Sohn des brasilianischen Präsidenten, Eduardo Bolsonaro, in einem Interview mit dem israelischen Botschafter in Brasilien, Yossi Shelley, in der Serie “Brasilien muss es wissen” auf seinem YouTube-Kanal am 24. Oktober zu verdanken.

Die Diskussion dauerte mehr als eine Stunde, und es wurden mehrere Themen angesprochen, wie die Verlegung der brasilianischen Botschaft nach Jerusalem, die Feierlichkeiten zu den arabisch-israelischen Normalisierungsvereinbarungen, die Kritik an den früheren brasilianischen Regierungen wegen der Anerkennung des palästinensischen Staates und die Verherrlichung der Helden der Fauda-Serie. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro und sein Sohn leiteten eine neue Phase der brasilianischen Außenpolitik und des Verhältnisses zu Israel ein – ein völlig neues Kapitel in den Außenbeziehungen und im arabisch-israelischen Konflikt.

“Wir warten auf den Transfer”, erklärte Botschafter Shelley und erinnerte an Präsident Bolsonaros Versprechen. Der israelische Botschafter bat während des Gesprächs die brasilianische Regierung, ihr Versprechen einzuhalten und die brasilianische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Der Parlamentarier Eduardo Bolsonaro war überrascht und lachte, signalisierte aber, dass er mit dem Botschafter einverstanden sei.

Die Absicht Brasiliens, seine Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, wurde erstmals 2018 angekündigt, nachdem Bolsonaro die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, aber Bolsonaro zog sein Versprechen im Mai zurück. Er besuchte Israel im März 2019 und es wurde erwartet, dass er bekannt gibt, ob er plant, die brasilianische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Stattdessen kündigte Bolsonaro an, dass Brasilien ein Handelsbüro in Jerusalem eröffnen werde.

Im Dezember 2019 kam der brasilianische Parlamentarier Eduardo Bolsonaro nach Israel und eröffnete das Handelsbüro von APEX-Brasil in Jerusalem. Er berichtete über die Times of Israel, dass dies der erste Schritt sei, um die Botschaft seines Landes irgendwann im Laufe des nächsten Jahres von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. “Ja, es wird geschehen”, schrieb die Times of Israel. Lassen Sie es uns einfach auf eine kluge Weise tun”, kommentierte er den Umzug der Botschaft. Durch das Interview zwischen Bolsonaro und Shelley ist die Frage jetzt im Jahr 2020 erneut aufgeworfen worden, in der Hoffnung, das Versprechen im Jahr 2021 einzulösen.

In einem Interview mit dem Bundesabgeordneten Alexandre Padilha teilte er dem MEMO mit, dass die Entscheidung von Bolsonaro ein Fehler sei und direkte Auswirkungen auf die historischen Partner Brasiliens habe. Padilha glaubt auch, dass Bolsonaro im Falle einer Trumpfniederlage bei den US-Wahlen noch stärker isoliert sein wird: “Er muss jede aggressive Haltung gegenüber den wichtigen Partnern Brasiliens überprüfen, sei es im Außenhandel oder in der internationalen Geopolitik.

Der israelische Botschafter verpasste nicht die Gelegenheit, die früheren brasilianischen Regierungen für ihre Anerkennung des palästinensischen Staates im Jahr 2010 zu kritisieren, und die meisten anderen lateinamerikanischen Länder folgten ihm. Für den Botschafter waren die früheren Regierungen der brasilianischen Präsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff “schrecklich” für die Handelsbeziehungen mit Israel.

Shelleys Kritik sei “absurd” und respektiere nicht die Tradition der brasilianischen Außenpolitik, so Padilha. Padilha ist der Ansicht, dass Bolsonaros Haltung mit der ganzen Tradition der brasilianischen Außenpolitik bricht: “Er versucht, die Reihe von Fortschritten zu zerstören, die während der Regierungen von Lula und Dilma gemacht wurden”, so Padilha abschließend: “Ich hatte zum Beispiel die Position des Gesundheitsministers von Präsident Dilma inne. Wir haben mit dem palästinensischen Volk zusammengearbeitet. Wir eröffneten Gesundheitseinheiten in Palästina. Wir haben viele Erfolge in den Bereichen Handel, Kultur, Tourismus und im Bereich der Bildungszusammenarbeit der Universitäten erzielt”.

Eduardo Bolsonaro trägt ein T-Shirt der israelischen Verteidigungskräfte und sein Bruder Carlos Bolsonaro trägt ein Mossad-T-Shirt.

Brasilien nahm unter der Führung der linken Arbeiterpartei von 2003 bis 2016 eine ausgewogene Haltung gegenüber dem Konflikt im besetzten Palästina ein. Bolsonaro löste sich von dieser gemäßigten Haltung und verzichtete auf die Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Lula für die palästinensische Sache. Laut dem Kongressabgeordneten der brasilianischen Arbeiterpartei Nilto Tatto: “Der Kampf für Palästina ist eine Mission, die jeder übernehmen sollte, der brüderliche und gerechte Beziehungen schätzt”.

Der überraschendste Aspekt des Interviews war jedoch, wie Eduardo Bolsonaro sein Treffen mit dem israelischen Botschafter abschloss. Er brachte zum Ausdruck, dass er hofft, die Besetzung der Netflix-Serie Fauda zu treffen, wenn er das nächste Mal nach Israel reist, und dass er ein Selfie mit dem Schauspieler Lior Raz, einem der Protagonisten der Serie, machen möchte. Fauda (arabisch für “Chaos”) handelt von der Geschichte einer israelischen Undercover-Einheit, den Mistaravim, deren Kommandos in den besetzten palästinensischen Gebieten Missionen durchführen. Abgeordneter Tatto bestätigt: “Eduardo Bolsonaro weiß nichts über Brasilien oder die Geschichte der Welt. Er stützt sein Weltbild auf die Vorurteile und die sich verändernden Bedingungen”.

Als in Brasilien lebender Palästinenser verstehe ich, dass viele Zuschauer auf der ganzen Welt glauben, die Netflix-Serie Fauda zeige ein “reales Bild” des Konflikts zwischen Israel und Palästina – aber das stimmt nicht. Die Serie stellt die Wahrheit auf den Kopf und zeigt die israelischen Besatzungssoldaten als Helden und die Palästinenser als Kriminelle. Im März 2018 führte die internationale Boykott-, Entflechtungs- und Sanktionsbewegung (BDS) eine Kampagne gegen die Serie an. BDS äußerte sich: “Fauda feiert geheime israelische Militäreinheiten, von denen bekannt ist, dass sie zahlreiche Attentate und außergerichtliche Hinrichtungen, Morde und die brutale Festnahme unbewaffneter Demonstranten, darunter auch Kinder, ausgeführt haben.

Der Kongressabgeordnete Tatto bemerkte gegenüber dem MEMO: “Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass, obwohl Brasilien Bolsonaro gewählt hat, die Position seines Sohnes nicht das Denken aller Brasilianer repräsentiert. Es gibt Millionen von Menschen, die diese Haltung und die Ermordung von Palästinensern ebenso ablehnen wie die Invasionen in palästinensische Gebiete und deren wirtschaftliche Strangulierung”.

Ich habe mir kürzlich die Serie angesehen und die vielen Ungenauigkeiten bemerkt, die hervorgehoben wurden. Die Ereignisse der letzten Staffel drehen sich um eine neue Mission im Gaza-Streifen, einer der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt und eine der ärmsten mit Hunderttausenden von Menschen, die in baufälligen Flüchtlingslagern und zerbombten Gebäuden leben. Die Palästinenser in Gaza stehen seit 2007 unter einer israelischen Land-, Luft- und Seeblockade. Die Serie stellt das Leben in Gaza jedoch als einfach, glatt und frei dar, ohne Belagerung, Krieg oder Bombenangriffe.

Mit dem Aufstieg der extremen Rechten unter dem derzeitigen Präsidenten Jair Bolsonaro war er bestrebt, die Beziehungen zu Isreal auf Kosten der Beziehungen zu Arabern und Palästinensern zu entwickeln. Es bleibt jedoch die Frage, wie kann ein brasilianischer Parlamentarier eines Landes, das den Palästinensern und Arabern gegenüber immer freundlich gesinnt war, Helden einer Serie von Berufskillern der Palästinenser verherrlichen? Welche Idee versucht er seinem Volk zu vermitteln – dass die Palästinenser Mörder und Terroristen sind, während die Besatzer Palästinas, die nicht aufhören, die Palästinenser zu töten, Opfer sind? Übersetzt mit Deepl.com

