https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-zionism-split-warning-colonial-history



Ein Israeli kommt zu einer Kundgebung gegen die neue rechtsgerichtete Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv am 21. Januar 2023 (AFP)

Wenn der Zionismus sich spaltet: Israel und die Warnung aus der Kolonialgeschichte



von David Hearst

Die Kluft zwischen den Stoßtrupps des zionistischen Projekts zur Schaffung eines jüdischen Staates und dem zionistischen Mainstream wurde schon so oft unter den Teppich gekehrt. Heute bricht sie offen zutage

In seinem Wahlkampf stellte der rechtsextreme israelische Politiker Itamar Ben Gvir, Vorsitzender der Partei Jüdische Kraft, eine Frage, auf die das damalige politische Establishment Israels keine Antwort hatte: “Wer hat das Sagen?”

Es war ein Spott, der das tiefe Gefühl ansprach, dass die Juden die Kontrolle über die in ihrem Staat lebenden Palästinenser verloren hatten. Doch nur wenige Wochen nach Benjamin Netanjahus jüngster Wiedergeburt als Chef der extremsten Regierung in der Geschichte Israels stellen sich Millionen von Israelis eine ähnliche Frage: Wer hat das Sagen?

Einen Justizminister, der die Autorität und Unabhängigkeit der Justiz aushebeln will? Einen Finanzminister, der das Recht russischer Einwanderer, als Juden zu gelten, in Frage stellt? Einen Minister für nationale Sicherheit, dessen erste Amtshandlung die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee war?

Der Kampf in Israel wird als ein Kampf für die Demokratie gegen die Faschisten dargestellt. Er verwandelt sich nicht, zumindest noch nicht, in eine Debatte über die tägliche Grausamkeit und die menschlichen Kosten der Aufrechterhaltung des zionistischen Projekts.

In Wahrheit geht es bei den Massendemonstrationen nur um das erste der drei Themen, obwohl die Frage der russischen Identität brisant genug ist – Bezalel Smotrich nannte sie eine jüdische Zeitbombe.

Die Palästinenser wurden von der liberalen zionistischen Revolte einmal mehr ausgegrenzt. Nachdem bei den ersten Massenprotesten ein paar palästinensische Fahnen im blau-weißen Meer aufgetaucht waren, beeilten sich die Organisatoren, auf eine palästinensische Präsenz zu verzichten. Nichtsdestotrotz bekamen die liberalen Zionisten einen Vorgeschmack darauf, was es heißt, Palästinenser in den Händen der neuen Elite zu sein – der religiös-nationalistischen Siedlerbewegung.

Es stimmt, dass der Kampf als Kampf für die Demokratie gegen die Faschisten dargestellt wird. Er verwandelt sich nicht, zumindest noch nicht, in eine Debatte über die tägliche Grausamkeit und die menschlichen Kosten der Aufrechterhaltung des zionistischen Projekts selbst. Aber diese Fragen liegen nicht weit unter der Oberfläche.

Lesen Sie diesen Kommentar, der von Yedioth Ahranoth veröffentlicht wurde, einer zentristischen Zeitung, die der offiziellen israelischen Linie zur Besatzung treu geblieben ist. “Die unbequeme Wahrheit ist, dass es keine Demokratie zusammen mit einer Besatzung geben kann; es kann keine Demokratie in einem Land geben, dessen Wirtschaftspolitik es den Starken erlaubt, nach vorne zu springen, während die Schwachen zurückbleiben; und es kann keine Demokratie an einem Ort geben, an dem Araber von der Bühne ferngehalten werden.”

Die unbequeme Wahrheit ist, dass jeder, der eine Million Menschen auf die Straße bringen will, um das Land als Antwort auf Levins Plan zu erschüttern, keine Plattitüden über die “Schrumpfung des Konflikts” und darüber, “weder rechts noch links” zu sein, stammeln kann.



Eine komplexe Beziehung

Die Beziehung zwischen dem Mainstream-Zionismus und der Siedlerbewegung war schon immer komplexer und nuancierter als die übliche Darstellung als eine Kluft zwischen der Mitte und der extremen Rechten. Und wenn die Mitte das Sagen hat, dann geht es um mehr als nur das Wegschauen. Viel mehr.

Unter den Labor-Regierungen stiegen die Siedlungsaktivitäten stark an. Wer sich darüber entsetzt, dass Ben Gvir mit der Verwaltung des besetzten Westjordanlandes betraut wurde, ignoriert das palästinensische Blut an den Händen des ehemaligen Ministerpräsidenten Yair Lapid.

Das vergangene Jahr war das blutigste seit der Zweiten Intifada mit 220 Toten, darunter 48 Kinder.

Wer Angriffe auf “linke” israelische Richter anprangert, vergisst, dass Angriffe von Siedlern ungestraft geblieben sind – und im seltenen Fall einer Verurteilung immer noch viel zu wenig bestraft werden. Bislang war die Beziehung zwischen dem liberalen Zionismus und dem jüdischen Terrorismus sowohl vor als auch nach der Ermordung von Yitzhak Rabin im Jahr 1995 eine Symbiose.

Dies geht aus den Aussagen der aufeinanderfolgenden Leiter des Shin Bet hervor. Als der Inlandsgeheimdienst Terroristen auf frischer Tat ertappte, die Semtex-Bomben in palästinensische Busse legen wollten, was zu einem Massensterben geführt hätte, stieß er auch auf Pläne zur Sprengung der Al-Aqsa-Moschee.

Carmi Gillon, Leiter des Shin Bet von 1994-1996, wurde in dem Dokumentarfilm The Gatekeepers interviewt: “Nachdem wir den Jüdischen Untergrund enttarnt hatten, nannte Premierminister Shamir meine Einheit “den Diamanten in der Krone”. Wir erhielten von überall her Komplimente und Unterstützung. Die Lobbyarbeit begann in ihrem Namen. Sie wurden vor Gericht gestellt. Drei von ihnen bekamen lebenslänglich, die anderen unterschiedliche Strafen. Sie wurden alle sehr schnell aus dem Gefängnis entlassen. Sie gingen nach Hause, als ob nichts geschehen wäre. Sie kehrten in ihre früheren Positionen zurück, einige sogar in höhere Positionen. Der gesamte Untergrund wurde von der Knesset freigelassen. Das Begnadigungsgesetz für den Jüdischen Untergrund wurde von Yitzhak Shamir als Premierminister Israels unterzeichnet. Es waren nicht nur ein paar Mitglieder der Opposition”.

Für den Shin Bet war die Ermordung Rabins ein Autounfall im Zeitlupentempo. Hier tauchte Ben Gvir zum ersten Mal auf. Er tauchte im Fernsehen auf und schwang eine Cadillac-Kühlerfigur, die aus Rabins Auto gestohlen worden war: “Wir haben sein Auto, und wir werden auch ihn kriegen.”

Ein Foto vom 6. Oktober 1995 zeigt den verstorbenen israelischen Premierminister Yitzhak Rabin (R) und den damaligen Außenminister Shimon Peres bei einer Sitzung der Knesset (israelisches Parlament) in Jerusalem.

Der verstorbene israelische Premierminister Yitzhak Rabin (r.) und der damalige Außenminister Shimon Peres bei einer Sitzung der Knesset in Jerusalem am 6. Oktober 1995 (AFP)

Yaakov Peri, von 1988 bis 1994 Leiter des Shin Bet, sagte, die Ermordung Rabins habe seine ganze Welt verändert: “Ich sah plötzlich ein anderes Israel. Ich war mir der Intensität der Klüfte und des Hasses der Gräben zwischen uns nicht bewusst. Wie sehen wir unsere Zukunft? Was haben wir gemeinsam? Warum sind wir hierher gekommen? Was wollen wir werden? All das war selbstverständlich, und nun ist es auseinandergefallen.

In allen sechs Interviews mit den Leitern des Shin Bet ist ein Gefühl der Verbitterung zu spüren. Sie fühlen sich nicht nur von den aufeinanderfolgenden Regierungen im Stich gelassen. Sie fühlen sich verraten und sprechen dies offen aus. 1996, als Rabins Mörder Yigal Amir verurteilt wurde, sprachen sich 10 Prozent der Israelis für seine Freilassung aus; 2006 waren es bereits 30 Prozent.

Aber diese Beziehung ist nicht mehr symbiotisch. Ben Gvir und Smotrichs Aufstieg an die Macht ist keine Laune der Natur, kein politischer Zufall. Es geht nicht um Trump. Und es ist auch kein Aufstand vom 6. Januar.

Die Konfrontation zwischen den Stoßtruppen des zionistischen Projekts, einen jüdischen Staat vom Fluss bis zum Meer zu schaffen, und dem zionistischen Mainstream, sowohl in Israel als auch im Ausland, ist seit der Gründung des Staates Israel inhärent und lauernd im Hintergrund.

Es gibt sie, seit Rabin als Kommandeur der neu gegründeten israelischen Armee seinen Truppen befahl, das Feuer auf ein Frachtschiff zu eröffnen, das Waffen für die Irgun entlud und 16 Kämpfer tötete. Der spätere Premierminister Menachem Begin wurde verwundet an Land getragen.

Diese Spaltung wurde schon so oft unter den Teppich gekehrt. Heute bricht sie an die Öffentlichkeit.



Das algerische Modell

Wenn es eine historische Parallele zu der Spaltung gibt, die den Zionismus aufbricht, dann ist es nicht Südafrika, sondern Algerien.

Die französischen Siedler, die als pied-noirs bekannt waren, waren seit dem 19. Jahrhundert in Algerien. Das Land wurde als Erweiterung des Festlandes und nicht als Kolonie in Afrika behandelt. “Algier gehört zu Frankreich wie die Provence”, hieß es damals.

Die “Colons” waren von Anfang an ein fester Bestandteil des französischen Kolonialprojekts. Marschall Thomas-Robert Bugeaud, Generalgouverneur von Algerien, verkündete 1840 vor der französischen Nationalversammlung: “Wo immer es (in Algerien) frisches Wasser und fruchtbares Land gibt, dort muss man Kolonien errichten, ohne sich darum zu kümmern, wem dieses Land gehört.”

Niemand behauptet, schon gar nicht ich, dass Israel kurz vor dem Zusammenbruch steht, wie es die französische Herrschaft in Algerien tat. Aber die ersten großen Risse im zionistischen Projekt zeichnen sich ab

Die ersten Anfragen von Algeriern nach gleicher Staatsbürgerschaft in der Nachkriegszeit wurden mit Reformversuchen beantwortet. Paris gewährte 60.000 Algeriern die Staatsbürgerschaft auf einer “meretorischen” Basis und schuf 1947 ein Parlament mit einer Kammer für die pied-noirs und einer für die Algerier. Die Stimme des pied-noir wurde jedoch als siebenmal wertvoller angesehen als die eines Algeriers.

Vier Jahre nach einem brutalen Unabhängigkeitskrieg, dessen Opferzahlen Frankreich bis heute unterschätzt (Algerien spricht von 1,5 Millionen Toten, während Frankreich von 400.000 Toten auf beiden Seiten ausgeht), hatten die pied-noirs die Sympathie und Unterstützung der französischen Armee und des Sicherheitsapparats.

In seinem Buch Leadership ist das Kapitel von Henry Kissinger über General Charles De Gaulle, den er als eine der sechs großen Führungspersönlichkeiten bezeichnet, mit denen er während seiner Karriere als Diplomat zu tun hatte, sehr aufschlussreich über diese Zeit.

De Gaulles Beziehung zu den Colons entwickelte sich von einer Rede, in der er ihnen sagte: “Ich verstehe euch”, zur Zielscheibe ihrer terroristischen Kampagne in Frankreich selbst. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die öffentliche Stimmung in Frankreich geändert und Frankreich wandte sich gegen die Siedler. Der Wendepunkt war die Verstümmelung eines vierjährigen Mädchens durch eine Bombenexplosion in Paris im Jahr 1962.

Bis dahin hatte die Organisation Armee Secrete (OAS) die Unterstützung von 80 Abgeordneten in der Nationalversammlung.

Dies führte zu einer Demonstration gegen die OAS, die von der Polizei mit acht Toten niedergeschlagen wurde. Ein Waffenstillstand zwischen Frankreich und der Nationalen Befreiungsfront (FLN) verwandelte einen Dreikampf in einen Zweikampf, den die OAS verlieren musste.

Natürlich gibt es zwischen den pied-noirs und den jüdischen Siedlern ebenso viele Unterschiede wie Gemeinsamkeiten. Die Religion spielte bei dem französischen Projekt keine entscheidende Rolle. Es gab in Europa kein industrielles Morden an den Franzosen, das die Gründung dieser Kolonie gerechtfertigt hätte.

Der entscheidende Punkt des Vergleichs ist jedoch nach wie vor zutreffend. Als die OAS sich gegen sich selbst wandte, war das ganze Projekt verloren. Ein weiterer Punkt, der für die Palästinenser von entscheidender Bedeutung ist: Weder der algerische Widerstand noch der südafrikanische Widerstand haben militärisch gesiegt. Sie waren beide waffentechnisch völlig unterlegen. In beiden Fällen war es das Durchhalten, die Beharrlichkeit, die Weigerung, aufzugeben, die den Kampf gewann.

Niemand behauptet, schon gar nicht ich, dass Israel kurz vor dem Zusammenbruch steht, wie es die französische Herrschaft in Algerien tat. Aber die ersten großen Risse im zionistischen Projekt zeichnen sich ab.

Erste Risse

Ben Gvir hat seit seinem Amtsantritt vor einigen Wochen mehr zur Delegitimierung Israels beigetragen als die jahrelangen Kampagnen der BDS-Bewegung. Ehemalige Eckpfeiler der jüdischen Unterstützung Israels in New York geben Erklärungen ab, in denen sie Netanjahu anflehen, seinen Kurs zu ändern.

Eric Goldstein, der Vorsitzende von Nordamerikas größtem jüdischen Verband, forderte Netanjahu “respektvoll” auf, frühere Versprechen einzulösen und Gesetze zu blockieren, die die Unabhängigkeit des israelischen Justizsystems bedrohen.

Bereitet Ben-Gvir einen heiligen Krieg gegen die Palästinenser vor?

Mehr lesen ”

Jüdische Verbände geben solche Erklärungen fast nie öffentlich ab, und zwar aus dem einfachen Grund, dass der israelische Sozialdienstsektor einer ihrer größten Nutznießer ist.

Natürlich wird Netanjahu alles in seiner Macht stehende tun, um die internationale Karte zu spielen. Das hat er in Jordanien getan, als er sinnloserweise erklärte, dass sich der Status quo in Al-Aqsa nicht ändern wird. Das hat er bereits, wie der jordanische Verwalter der heiligen Stätten in Jerusalem, der Waqf, nur zu gut weiß.

Doch mit Ben Gvir und Smotrich hat Netanjahu einen Koalitionspartner der anderen Art. Diese Rottweiler der nationalen religiösen Rechten sind nicht nur Teil der gegenwärtigen, wackeligen politischen Fixierung eines Politikers wie Netanjahu, der sein Verfallsdatum längst überschritten hat. Sie sind die Form der zukünftigen Führung Israels.

Dies sollte ein Warnsignal für jeden israelischen Juden sein, der keinen europäischen Pass hat und dem die Aussicht auf einen totalen Krieg mit 1,6 Milliarden Muslimen auf der ganzen Welt, den die nationalreligiöse Bewegung anscheinend unbedingt anzetteln will, nicht gefällt.

Sie sollten darüber nachdenken, die Zukunft mit den Palästinensern auf Augenhöhe anzugehen, solange der Konflikt noch auf Land und Nationalität und nicht auf Religion beruht. Dafür steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung.

Gillon sagte in The Gatekeepers: “Der Plan war, den Felsendom zu sprengen, und das Ergebnis würde – auch heute noch – zu einem totalen Krieg aller islamischen Staaten führen, nicht nur des Iran, sondern auch Indonesiens.”

Wenn er vor 11 Jahren, als dieses Interview aufgezeichnet wurde, Recht hatte, hat er heute noch mehr Recht. Mit der nationalreligiösen Bewegung auf dem Fahrersitz ist Ami Ayalons Vorhersage vorhersehbar: “Wir gewinnen jede Schlacht, aber wir verlieren den Krieg.”

Es geschah in Algerien. Es geschah in Südafrika. Es wird auch in Israel geschehen.

Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er Bildungskorrespondent war.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …