Wenn du oft genug “Demokratie” sagst, werden dich die Wähler belohnen

Erwähnen Sie nur nicht die Ukraine oder die Wirtschaft

Von Philip Giraldi

08.November 2022

Heute stehen in den Vereinigten Staaten Wahlen an, und Präsident Joe Biden hat sich im Vorfeld der Wahlen eindeutig zurückgehalten, indem er vor einem freundlichen Publikum sprach und immer wieder die Phrasen wiederholte, die das Gehirn betäuben. In der vergangenen Woche ging es darum, die “amerikanische Demokratie” vor den MAGA-Barbaren zu retten. Und Demokratie ist etymologisch unweigerlich mit der Demokratischen Partei verbunden, was sie in gewisser Weise zum vermeintlich alleinigen Besitzer der richtigen Dinge macht, wenn es darum geht, allen die Freiheit zu bringen, einschließlich eines wahrhaft wahnhaften Versprechens Bidens zur “Befreiung des Iran”.

Das Problem für den Präsidenten ist, dass Bidenspeak von einigen als inhaltslos angesehen wird, da er jede Diskussion über die tatsächliche Politik, die dem amerikanischen Volk in den letzten zwei Jahren genützt oder geschadet hat, überspringt. Diese Auslassung kommt vielen Wählern gelegen, denn sie sehen eine hohe Inflation, eine angeschlagene Wirtschaft, steigende Kriminalitätsraten und eine offene Grenze, die laut Tucker Carlson zu einer Flutwelle von bis zu fünf Millionen illegalen Einwanderern im Land geführt haben könnte. Und dann ist da natürlich noch der drohende Atomkrieg wegen der russischen Intervention in der Ukraine, ein Konflikt, der keine amerikanischen Interessen bedroht, der aber durch die gemeinsamen Anstrengungen der amerikanischen und der britischen Regierung, die von den westlichen Mainstream-Medien tatkräftig unterstützt werden, zu einer echten Saga von Gut gegen Böse aufgebauscht wurde.

Und dank der gemeinsamen Bombardierung einer der Nord-Stream-Pipelines, die Russland mit Nordeuropa verbinden, durch das Vereinigte Königreich und die USA ist er zu einem echten Krieg geworden. Washington hat wiederholt gewarnt, dass es Maßnahmen ergreifen würde, um die Pipeline abzuschalten, die es als Sicherheitsbedrohung ansieht, da sie Europa in Bezug auf Energie von Russland abhängig macht, und es scheint, dass die mutigen Briten die Drecksarbeit erledigt haben. Die damalige britische Außenministerin Liz Truss soll dem US-Außenminister Antony Blinken unmittelbar nach der Sprengung der Pipeline eine SMS geschickt haben, in der sie ihm mitteilte: “Es ist erledigt!” Weder Truss noch Blinken wussten offenbar, dass der russische Geheimdienst die Sicherheitsvorkehrungen der Verbindung durchbrochen und die Kommunikation aufgezeichnet hatte.

Und natürlich geht es um die Ukraine, auch wenn das Ziel der USA letztlich darin besteht, Russland militärisch zu schwächen und gleichzeitig Präsident Wladimir Putin zu beseitigen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich als eine Art Marionettenspieler entpuppt, der das Weiße Haus, den US-Kongress und die Mainstream-Medien kontrolliert, schätzungsweise 60 Milliarden Dollar an Wirtschafts- und Militärhilfe aus dem US-Finanzministerium bezieht und Washington außerdem verpflichtet, sein Land so lange zu unterstützen, bis es gegen Putin “gewinnt”. Selenskyj, dessen zweiter Vorname Svengali lauten muss, war Berichten zufolge kürzlich an einem Telefonat mit Biden beteiligt, in dem der US-Präsident seine Frustration über Selenskyjs häufig wiederholte Forderungen nach mehr Geld und Waffen zum Ausdruck brachte. Biden machte seinem Ärger Luft und schrie sogar, aber Selenskyj bekam das Geld, von dem ein Teil sicherlich zur Unterstützung der verschiedenen Immobilien des ukrainischen Präsidenten in Israel und Florida verwendet wird.

Und dann ist da noch die Geschichte mit der “schmutzigen Bombe”, die die Runde macht. Sie hat zwei Komponenten. Erstens geht es um die Technologie der schmutzigen Bombe selbst, d. h. um einen hochexplosiven Sprengkörper, der mit radioaktiven Abfällen versetzt ist, die tödlich sind und ein großes Gebiet verseuchen, wenn sie gezündet werden. Eine schmutzige Bombe gilt als Massenvernichtungswaffe und ihr Einsatz wird als Kriegsverbrechen eingestuft, ähnlich wie der Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen. Zweitens gibt es den Aspekt der falschen Flagge in der Geschichte, die im Umlauf ist. Die russische Regierung, von der der Bericht stammt, behauptet, Selenskyjs Regierung bereite den Bau und die Zündung einer schmutzigen Bombe irgendwo in der Ukraine vor, bevor sie Putin und seiner Regierung die Schuld an dieser Entwicklung gebe. Diese fälschliche Zuordnung einer Aktion zu einem Land oder einer Regierung, die nicht daran beteiligt war, ist eine falsche Flagge, mit der der Eindruck erweckt werden soll, dass jemand gegen die Regeln verstößt, die selbst in Kriegszeiten erlaubt sind.

Angriffe unter falscher Flagge wurden zuletzt im Rahmen des vom Westen unterstützten Aufstands in Syrien durchgeführt, vor allem in der Damaszener Vorstadt Ghouta im Jahr 2013, wo ein angeblicher Chemiewaffenangriff stattfand, bei dem bis zu 1700 Menschen getötet worden sein könnten. Der Angriff wurde von den Vereinigten Staaten unweigerlich der syrischen Regierung zugeschrieben, aber es ist viel plausibler, dass er von den Rebellen verübt wurde, die das Gebiet zu dieser Zeit kontrollierten.

Warum also sollte Selenskyj eine schmutzige Bombe in dem von ihm kontrollierten Gebiet zünden? Nun, Selenskyj strebt seit langem eine verstärkte und direkte Beteiligung der USA und der NATO an seiner Seite im Kampf gegen Russland an. Wenn er in der Lage wäre, ein großes Kriegsverbrechen aufzudecken, das er den Russen durch eine Operation unter falscher Flagge zuschreiben würde, könnte dies ausreichen, um eine größere Beteiligung des Westens zu erreichen. Für Selenskyj und seine neokonservativen Berater wäre dies sicherlich ein akzeptabler Kriegsgrund. Angesichts der effektiven Kontrolle der Neokonservativen über die Außenpolitik und die Medien in den USA würde dies aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Vereinigten Staaten in einen großen Krieg verwickeln, der vermeidbar wäre und verheerende Folgen für alle Beteiligten hätte.

Wenn Joe Biden also im Vorfeld der Wahlen über seine Errungenschaften sprechen will, warum erklärt er dann nicht seine Gründe für die Ermöglichung und Ausweitung des Krieges mit Russland um die Ukraine? Dieser Krieg hat nicht nur dazu geführt, dass Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern in das korrupteste Land Europas geflossen sind, sondern auch zu einer weltweiten Energiekrise, die die Inflation angeheizt und den Handel gestört hat. Mehr noch, sie hat zu einer globalen Bewegung geführt, die sich gegen die Vereinigten Staaten wendet, weil sie sich anmaßen, die hegemoniale Macht zu sein, die die Regeln für alle anderen festlegt. Dies trägt auch zu einer zunehmenden Ablehnung des US-Dollars als Weltreservewährung bei, was unabsehbare Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft und den Lebensstandard des Landes haben wird.

Hat es sich gelohnt, Joe, ein Narrativ zu entwerfen, das die wahren Probleme ignoriert, nur damit Sie an der Macht bleiben können? Das Amerika, in dem Sie und ich aufgewachsen sind, rutscht in ein tiefes, dunkles Loch, und Sie und Ihre wahnhaften neokonservativen und neoliberalen Freunde sind weitgehend für diesen Abstieg verantwortlich, auch wenn Sie bei jeder Gelegenheit von Ihrer Kanzel aus über “Demokratie” schreien. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

Er ist regelmäßig für Global Research tätig.

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Philip Giraldi, Global Research, 2022

