Dank an Yavuz Özoguz

Wenn ein Jude in der Springerpresse die zionistische Besatzung kritisiert In dem Artikel „Das Imperium will den Endsieg – Oder warum der Hochmut vor dem Fall Israels kommt und viele Juden am Ende in den Iran fliehen werden!“ [1] wurde bereits dargelegt, warum die Existenz Israels nicht mehr lange währen kann.