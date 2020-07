When it comes to Covid-19 and colonisation, the UN surpasses its usual duplicity The UN is changing its narrative about the coronavirus cooperation between Israel and the Palestinian Authority. A few months ago, this cooperation was politicised by the UN within the context of diplomatic negotiations.

Wenn es um Covid-19 und Kolonisierung geht, übertrifft die UNO ihre übliche Doppelzüngigkeit

Von Ramona Wadi

23. Juli 2020

Die UNO ändert ihre Darstellung der Coronavirus-Kooperation zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde. Vor einigen Monaten wurde diese Zusammenarbeit von der UNO im Rahmen diplomatischer Verhandlungen politisiert. Anstatt sich auf die Pandemie und die zusätzlichen Härten zu konzentrieren, die sie für die Palästinenser aufgrund einer weiteren Form der Sicherheitskoordination mit sich bringt, warb die UNO in Anlehnung an israelische Beamte und internationale Diplomaten für die Zusammenarbeit als Beispiel dafür, wie zukünftige Verhandlungen geführt werden könnten. Unnötig zu erwähnen, dass von der Palästinensischen Autonomiebehörde erwartet wurde, bei allen Verhandlungen zu kooperieren und so die Rhetorik “beider Parteien” zu beseitigen, die in diesem Zusammenhang im Vordergrund stand und Israels koloniale Agenda eklatant verstärkte.

Als der Virus erneut in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel ausbrach, informierte der UN-Sonderkoordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Nickolay Mladenov, den UN-Sicherheitsrat über die aktuelle Lage. Er berücksichtigte dabei die Ausbreitung des Virus, den wirtschaftlichen Abschwung und die bevorstehende israelische Annexion von Gebieten im besetzten Westjordanland.

Es liegt auf der Hand, dass die UNO über die Aussetzung der Sicherheitskoordination oder Teile davon besorgt ist, wobei das Ausmaß, in dem die Zusammenarbeit gestoppt wurde, nicht eindeutig ist. Mladenow hat die Auswirkungen sorgfältig in den Kontext des Coronavirus eingeordnet, betonte jedoch “die Schritte, die die palästinensische Führung als Reaktion auf die Annexion unternommen hat”. Wieder einmal werden die Palästinenser angeblich für jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen die koloniale Gewalt verantwortlich gemacht, obwohl die PA typischerweise mit einer grandiosen Rhetorik über den Widerstand gegen Israel begann, um dann zu dem zurückzukehren, was die internationale Gemeinschaft von ihr verlangt: Verhandlungen, bei denen israelische Forderungen Vorrang haben.

Nach den Worten Mladenovs haben die Pandemie und ihre Auswirkungen “die Unhaltbarkeit der Besatzung und die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Abkommen, die die Beziehung zwischen den beiden Seiten im Interesse des Friedens definieren, offenbart”. Nicht wirklich. Abgesehen von den Ungenauigkeiten, die dieser Aussage innewohnen, ist die Kolonisierung unhaltbar, und die UNO sollte das wissen; es ist nicht nötig, dass eine Pandemie das, was bereits eklatant offensichtlich ist, hervorhebt. Ausbeutung bleibt jedoch das wichtigste Instrument der UNO. Wenn der Kontext beim ersten Ausbruch des Virus dazu beigetragen hat, den Verhandlungsdiskurs zu fördern, so wird er dieses Mal als Schutzschild für die UNO dienen, so zu handeln, als ob sie zum ersten Mal entdecken würde, was im internationalen Recht und in der akademischen Forschung klar definiert ist, ganz zu schweigen von der Stärkung der internationalen und israelischen Straflosigkeit.

Laut Mladenov reicht es nicht aus, sich gegen eine Annexion zu wehren. Der Weg nach vorn, sagte er dem Sicherheitsrat, bestehe darin, “die Aussicht auf eine Zweistaatenlösung zu erhalten, die Chancen auf sinnvolle Verhandlungen für eine friedliche Lösung des Konflikts zu erhöhen und diese Bemühungen vor Störern, Radikalen und Extremisten zu schützen”. Der letzte Teil seiner Erklärung ist offen für Interpretationen, es sei denn, Mladenow bezieht sich auf Gegner des Zweistaatenkompromisses. Der aufschlussreichste Teil dieser Rhetorik ist jedoch die Art und Weise, wie die UNO für die Normalisierung der Annexion eintritt, indem sie erneut darauf besteht, dass das Zwei-Staaten-Paradigma der einzige Weg nach vorn ist. Daher ist es angebracht zu fragen, auf welche praktische und politische Art und Weise sich die UNO der Annexion widersetzt, wenn man bedenkt, dass sie für einen Prozess eintritt, der Israel genau das gibt, was es für eine weitere koloniale Expansion braucht.

Wenn es um Covid-19 und die Kolonisierung geht, übertrifft die UNO ihre übliche Doppelzüngigkeit. Übersetzt mit Deepl.com

