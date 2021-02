Bild: Natalie Strecker with a solidarity poster for Issa Amro. Screenshot from youtube video. Feb. 4, 2021.

Pressure mounts on State Dep’t: If Navalny deserves support, why not Issa Amro? – Mondoweiss The anti-apartheid activist Issa Amro is to be sentenced by an Israeli military court on February 8 for a bunch of trumped-up charges relating to his nonviolent resistance over many years. And as we noted yesterday, politicians from around the globe have questioned the case, and Amnesty International and the UN have called for Israel to drop the charges.

Wenn Nawalny Unterstützung verdient, warum nicht Issa Amro?

Von Philip Weiss



4, 2021 Februar

Der Anti-Apartheid-Aktivist Issa Amro soll am 8. Februar von einem israelischen Militärgericht wegen einer Reihe von erfundenen Anklagen im Zusammenhang mit seinem jahrelangen gewaltlosen Widerstand verurteilt werden. Und wie wir gestern bemerkten, haben Politiker aus aller Welt den Fall in Frage gestellt, und Amnesty International und die UN haben Israel aufgefordert, die Anklage fallen zu lassen.

Der Fall hat eine besondere Resonanz, weil Amro in einer Stadt arbeitet, die der Inbegriff der Apartheid ist, Hebron, und erst letzten Monat sagte die führende israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem, dass Israel ein Apartheidstaat ist, der ein “Regime der jüdischen Vorherrschaft” vom Fluss bis zum Meer aufrechterhält.

Aber ein Militärgericht ist bereit, Amro für gewaltlose Aktivitäten gegen dieses Regime zu verurteilen.

Zwei britische Beamte haben sich auf seine Seite geschlagen. Der Parlamentsabgeordnete Lou Haigh und eine Peer, Tessa Blackstone, haben die britische Regierung aufgefordert, Maßnahmen zur Unterstützung von Issa Amro zu ergreifen.

Jamil Dakwar (von ACLU) und Khaled Elgindy (von Brookings) stellen beide die offensichtliche Frage auf Twitter: Wo ist die US-Regierung in Bezug auf einen palästinensischen Aktivisten zu einer Zeit, in der sie die Freiheit anderer Gruppen zu protestieren hervorgehoben hat (insbesondere den inhaftierten Oppositionsführer Alexei Navalny in Russland).

Dakwar:

Wenn @Issaamro einer der russischen oder chinesischen Menschenrechtsverteidiger wäre, die wegen erfundener Anklagen angeklagt und zu Unrecht von einem Militärgericht verurteilt wurden, hätten wir seinen Namen sicherlich im Senat oder während eines Pressebriefings im Weißen Haus gehört.

Elgindy:

Der gewaltlose Aktivist @Issaamro wird am 8. Februar nach einer Verurteilung durch ein israelisches Militärgericht verurteilt, das nicht einmal die Mindeststandards der Fairness erfüllt. Doch weil er #Palästinenser ist, sind diejenigen, die sich für die Belange anderer politischer Gefangener anderswo in ME einsetzen, jetzt still.

Außenminister Tony Blinken verurteilte am vergangenen Wochenende das chinesische Vorgehen gegen demokratische Demonstranten in Hongkong und sagte, die USA würden diesen Dissidenten helfen.

In einem Sonntagsinterview mit NBC News sagte Blinken, dass China “ungeheuerlich” gehandelt hat, um die Freiheiten zu beschneiden, die seit Jahrzehnten in der halbautonomen Region Hongkong genossen werden. Blinken sagte, dass die USA “etwas tun sollten”, um Dissidenten und Demonstranten “Zuflucht” zu gewähren, die einem zunehmenden harten Vorgehen der chinesischen Behörden ausgesetzt sind.

Die USA haben Russland wegen der Verurteilung des Demokratieverfechters Alexej Nawalny – 3-1/2 Jahre in einer Strafkolonie – scharf herausgefordert. Am Dienstag sagte Blinken, dass, auch wenn die USA in einigen Fragen mit Russland zusammenarbeiten” werden, die USA die Freilassung Nawalnys fordern.

Wir wiederholen unseren Aufruf an die russische Regierung, Herrn Nawalny sofort und bedingungslos freizulassen, sowie die Hunderte von anderen russischen Bürgern, die in den letzten Wochen zu Unrecht inhaftiert wurden, weil sie ihre Rechte ausgeübt haben, einschließlich der Rechte auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, unterstrich diese Forderungen in einem Briefing am Mittwoch. Die USA unternehmen eine “ganzheitliche Überprüfung” von Russlands “bösartigen” Aktionen.

Aber natürlich werden wir sehr sorgfältig auf die sich verschlechternde Menschenrechtslage in Russland schauen, was mit Herrn Navalny speziell passiert ist, was mit den Massenverhaftungen von denen passiert ist, die mutig auf die Straße in der Folge von Herrn Navalny Verhaftung genommen haben….

Präsident Biden war sehr klar, Außenminister Blinken war sehr klar: Wir werden die Art von Dingen, die wir von den Russen in den letzten Jahren gesehen haben, nicht dulden, und das ist genau das, was diese Überprüfung zu tun beabsichtigt: diese zu überprüfen und zu helfen, eine angemessene politische Reaktion zu informieren.

Aber wenn die USA solche Standards auf Russland anwenden, warum tun sie dann nicht dasselbe mit unserem Haustier Israel, das Apartheid gegen mehr als 6 Millionen nicht-jüdische Einwohner praktiziert und Demonstranten brutal ermordet?

Unter den Israel-Lobby-Organisationen, die Einfluss auf die Biden-Administration haben, haben nur wenige ein Wort über Issa Amros Fall verloren, abgesehen von einigen liberalen Zionisten. J Street gab gestern eine Erklärung ab. Rabbi Jill Jacobs von T’ruah schrieb heute, dass sie Rabbiner zu einem Treffen mit Amro gebracht hat.

Er ist ein außergewöhnlicher Anführer und Befürworter gewaltfreier Aktionen, der für seinen Aktivismus unfair bestraft wird.

Jeremy Ben-Ami von J Street stimmt dem zu:

Diejenigen, die ihr Leben aufs Spiel setzen – und dabei Gefängnis & Schlimmeres riskieren – für Menschen-/Bürgerrechte werden von der Geschichte geehrt, nicht diejenigen, die sie verfolgen.

Internationale Solidaritätsaktivisten und Youth Against Settlements, Amros Organisation, planen einen Twitter-Sturm für Sonntag, den 7. Februar, einen Tag vor der Verurteilung durch das Militär. Hier ist Natalie Strecker, die die Demonstration ankündigt, im Namen aller palästinensischen Gefangenen:

Israel hat Issa seit langem ins Visier genommen, wegen seiner langen Geschichte des gewaltlosen Widerstands gegen die Apartheid… Dies ist ein Versuch Israels, jede Form des palästinensischen Widerstands gegen ihre 73-jährige Geschichte der Unterdrückung durch den israelischen Staat zu unterdrücken.

Amro droht eine “lange Gefängnisstrafe oder, wenn er Glück hat, eine saftige Geldstrafe”, sagt Strecker und fordert andere auf, zu fordern, dass die Anklage fallen gelassen wird, um “sicherzustellen, dass Israel seine Verbrechen nicht im Stillen begehen kann”, sondern einen gewissen Preis für die Verletzung des Völkerrechts im Westjordanland zahlt. Übersetzt mit Deepl.com

