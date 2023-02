Who Really Started the Ukraine Wars? | The Libertarian Institute Though they are being fought in the confusion of a single catastrophic conflict, there are four closely related, but distinct, wars being fought in Ukraine. The first is the war within Ukraine. The second is the war between Russia and Ukraine. The third is the proxy war between NATO and…

Wer hat den Ukraine-Krieg wirklich begonnen?

Von Ted Snider

16. Februar 2023



Der von den USA unterstützte Putsch von 2014 entmachtete den für Russland akzeptablen Janukowitsch und ersetzte ihn durch einen westlich orientierten Präsidenten, der von Onkel Sam handverlesen wurde.

Die westlichen und nationalistischen Teilnehmer des Putsches sahen darin ein Mittel, die Ukraine von Russland abzulösen und ihr ihre europäisch-ukrainische Identität zurückzugeben. Petro zitiert Igor Guzhva, der sagt, dass “zum ersten Mal in der modernen ukrainischen Geschichte ein Regimewechsel durch den Angriff eines Teils des Landes auf die Rechte eines anderen Teils stattgefunden hat.” Die russischstämmigen Regionen der Ukraine waren durch einen Putsch besiegt worden.

Die neue Regierung garantierte Amnestie für alle Gewalttaten, die den Putsch verteidigt hatten. (Petro erklärt, dass die neue Regierung auf radikale, nationalistische Elemente und ihre Milizen angewiesen war. Die ethnischen Russen im Donbass wurden in der Folgezeit Opfer von Angriffen auf ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Rechte, ihr Eigentum und ihr Leben.

Die erste gewählte Regierung nach dem Putsch, die Regierung von Pjotr Poroschenko, wurde, wie Petro es ausdrückt, zum “Hauptsponsor … des ukrainischen Nationalismus”. Richard Sakwa, Professor für russische und europäische Politik in Kent, sagt: “Poroschenko erbte eine Regierung, die größtenteils aus Militanten bestand.” Seine Regierung vertrat “eine monistische Vision der ukrainischen Staatlichkeit, die die vom Donbas geforderte pluralistische Alternative verleugnete…”

Der Donbass lehnte sich gegen die Putschregierung auf und stimmte im Mai 2014 in einem Referendum für eine gewisse Form der Autonomie. Der Krieg innerhalb der Ukraine hatte begonnen.

Es war der von den USA unterstützte Putsch, der den inhärenten Riss in der Ukraine ausnutzte und der Auslöser für den ersten Krieg war.

Wenn die USA einen großen Teil der Schuld am Krieg innerhalb der Ukraine tragen, so trägt Russland die Schuld am Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Das heißt nicht, dass wir das westliche Mantra vom “unprovozierten” Krieg akzeptieren sollen. Russland hat legitime Sicherheitsbedenken und mag tatsächlich das Gefühl gehabt haben, dass es, um es mit den Worten seines Botschafters in den USA auszudrücken, “an einen Punkt gekommen ist, an dem es für uns keinen Rückzug mehr gibt”. Aber das rechtfertigt nicht den Angriff auf die Ukraine. Der Krieg war eine Entscheidung Russlands, die ohne Genehmigung der Vereinten Nationen und ohne unmittelbare Notwendigkeit zur Selbstverteidigung getroffen wurde. Er ist ein illegaler Krieg. Und Russland trägt die Verantwortung dafür, ihn begonnen zu haben.

In einem Meinungsbeitrag in der New York Times vom 7. Februar fragt Christopher Caldwell: “Russland hat den Krieg zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Wer hat den Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten begonnen?”

Die USA und ihre NATO-Verbündeten versorgen die Ukraine mit dem Geld, den Waffen, der Ausbildung, den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und den Zielvorgaben für den Kampf gegen Russland.

Sie liefern die Pläne und die Kriegsspiele.

Sie stellen eine immer länger werdende Liste fortschrittlicher Waffen zur Verfügung, die zuvor selbst auferlegte rote Linien überschreiten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat gesagt, dass “die NATO im Wesentlichen einen Krieg mit Russland durch einen Stellvertreter führt und diesen Stellvertreter bewaffnet.

Krieg bedeutet Krieg”. Der Sprecher der russischen Duma kam zu einem ähnlichen Schluss: “Die USA nehmen an den militärischen Operationen in der Ukraine teil. Heute koordiniert und plant Washington im Grunde genommen die militärischen Operationen und beteiligt sich somit direkt an den militärischen Aktionen gegen unser Land.”

In seinem Times-Artikel weist Caldwell darauf hin, dass “im Zeitalter intelligenter Geräte, der Robotik und der Fernsteuerung die Beteiligung der Vereinigten Staaten am Krieg immer größer war, als es den Anschein hatte.” Er erklärt, dass “der größte Teil der zerstörerischen Kraft der neuen Waffen daher rührt, dass sie in ein amerikanisches Informationsnetzwerk eingebunden sind… Die Vereinigten Staaten nehmen also an diesen militärischen Operationen teil, sobald sie stattfinden. Sie kämpfen.”

Die USA und die NATO tragen also ihren Teil der Verantwortung für den Stellvertreterkrieg gegen Russland in militärischer Hinsicht. Aber sie tragen auch auf diplomatischer Ebene Verantwortung. Zweimal, im März und April 2022, waren die Ukraine und Russland bereit, über ein Ende des Krieges zu verhandeln, das beiden Seiten gerecht wird. Doch zweimal griffen die USA und das Vereinigte Königreich ein und beendeten diese Verhandlungen.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Russland für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine verantwortlich; von diesem Moment an teilten sich die USA und das Vereinigte Königreich die Verantwortung.

Der Krieg wurde nun nicht mehr geführt, um die Interessen der Ukraine zu verteidigen, sondern um die Interessen der USA und der NATO in “einem Krieg, der in vielerlei Hinsicht größer ist als Russland [und] größer als die Ukraine”, wie es der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, ausdrückte.

Es sind die Vereinigten Staaten, die die Hauptverantwortung für ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland tragen.

“Die CIA argumentierte, dass … es verdeckt sein müsse … Jeder verstand, was auf dem Spiel stand … Wenn der Angriff auf die Vereinigten Staaten zurückgeführt werden kann, ist es eine Kriegshandlung”.

Nach einem Bericht von Seymour Hersh war dies die interne Diskussion in der US-Regierung, bevor sie beschloss, die von Russland und Deutschland gemeinsam betriebene Nord Stream-Pipeline am 26. September 2022 anzugreifen.

Wenn Hersh Recht hat, sind die USA für den bisher unbekannten direkten Krieg gegen Russland verantwortlich. “Es handelt sich um eine Kriegshandlung”, waren sich die Mitglieder der von Biden autorisierten Task Force, die von dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan geleitet wurde und der Vertreter der Gemeinsamen Stabschefs, der CIA, des Außenministeriums und des Finanzministeriums angehörten, bewusst.

Ihr erstes Treffen fand im Dezember 2021 statt. Hersh weist darauf hin, dass der Zeitplan zeigt, dass Präsident Biden mit der Planung einer Kriegshandlung gegen Russland begonnen hatte, “zwei Monate bevor die ersten russischen Panzer in die Ukraine rollten”.

Die Vereinigten Staaten sind für den direkten Krieg gegen Russland verantwortlich.

Im Krieg in der Ukraine werden vier Kriege auf einmal geführt. Russland trägt die Verantwortung für den Krieg, der die ganze Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht: Russlands Krieg gegen die Ukraine. Washington trägt jedoch eine erhebliche Verantwortung für die drei Kriege, die nicht genug Aufmerksamkeit erhalten: den Krieg innerhalb der Ukraine, den Stellvertreterkrieg der USA und der NATO gegen Russland und den direkten Krieg der USA gegen Russland. Wenn eine umfassende und dauerhafte Beilegung des Krieges in der Ukraine Aussicht auf Erfolg haben soll, könnte es notwendig sein, den Krieg in seine vier miteinander verbundenen, aber unterschiedlichen Konflikte zu zerlegen und die Ursachen und Probleme hinter jedem einzelnen zu verstehen. Übersetzt mit Deepl.com

Ted Snider ist regelmäßiger Kolumnist für Antiwar.com und das Libertarian Institute zum Thema US-Außenpolitik und Geschichte. Er schreibt außerdem häufig für Responsible Statecraft und The American Conservative sowie für andere Zeitschriften.

Die Originalquelle dieses Artikels ist The Libertarian Institute

Urheberrecht © Ted Snider, The Libertarian Institute, 2023

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …