Wer ist der wahre Feind der Juden? – Konflikt ohne Ende? Von Alan Hart

Großen Dank an den Zambon Verlag, den Band III von Alan Harts Zionismus Trilogie zu publizieren. Man könnte es als Vermächtnis dieses unermütlichen Vollblutjournalisten Alan Hart sehen, wie er es verstand die Geschichte des politischen Zionismus in drei fesselnden Büchern darzulegen. Wer sich nicht scheut, diese Bände zu lesen und daraus seine Lehren zu ziehen, weiß gar nicht was er verpasst. Es lohnt sich, dass man sich diese Mühe macht. Ich habe es nicht bereut und die “ruhige” Zeit genutzt. Ich war Alan Hart auch persönlich sehr verbunden und habe seinen viel zu frühen plötzlichen Tod 2018 sehr betrauert. Umso mehr bleiben seine vielen Bücher und Artikel, Interviews und Reportagen. Lassen sie mich aus Band III und seinem Epilog” Ist Frieden möglich” zitieren: ” Was wundere ich mich , würde geschehen, wenn die Juden der Welt mit einer Stimme sprächen und zu Israel etwas wie das Folgende sagten: “Genug ist genug. Es ist Zeit für alle Juden, anzuerkennen, dass den Arabern Palästinas im Namen des Zionismus ein furchtbares Unrecht angetan wurde”.