“Israels Angebot, den Opfern zu helfen, ist ein weiteres Beispiel für seine Heuchelei. Wenn der Besatzungsstaat den Menschen in Gaza helfen wollte, würde er die Belagerung und die Besetzung beenden und den Palästinensern Bewegungsfreiheit gewähren.”

https://www.middleeastmonitor.com/20221118-who-is-responsible-for-gazas-tragic-fire/

Beerdigung von Brandopfern im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza, Gaza-Stadt, am 18. November 2022. (Mohammad Asad/Middle East Monitor)



Wer ist für das tragische Feuer in Gaza verantwortlich?

Von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

18. November 2022

Gestern Abend starben 21 Menschen, darunter Frauen und sieben Kinder, als ein riesiges Feuer den dritten Stock ihres dreistöckigen Wohnhauses in Tel Al-Zaatar, dem größten Flüchtlingslager im belagerten Gazastreifen, zerstörte.

Alle Opfer gehörten der Familie Abu Rayya an, die zusammengekommen war, um die Rückkehr von Dr. Maher Abu Rayya zu feiern, der gerade in Ägypten promoviert hatte. Maher ist ein ehemaliger stellvertretender Minister im Arbeitsministerium in Gaza. Die Familie feierte auch den Geburtstag eines von Mahers Söhnen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, aber ein Sprecher des Zivilschutzes in Gaza sagte, dass Feuerwerkskörper in einem Bereich verwendet wurden, in dem eine große Menge Benzin gelagert war, was dazu beitrug, dass sich das Feuer in der Wohnung ausbreitete.

Die gesamte Familie kam bei dem Vorfall ums Leben, der der tragischste seit der letzten israelischen Offensive auf den Gazastreifen im Mai 2021 ist, als 14 Mitglieder der Familie Abu Al Ouf zusammen mit 30 anderen bei israelischen Luftangriffen getötet wurden.

In Gaza erklärte die von der Hamas verwaltete Regierung, sie habe den Zivilschutz angewiesen, seine gesamte Ausrüstung zu mobilisieren, um das Feuer so schnell wie möglich zu löschen und die eingeschlossenen Personen zu retten, aber aufgrund des Mangels an notwendiger Ausrüstung seien die Bemühungen gescheitert.

Nach Angaben des Sprechers des Zivilschutzes reagierten die Feuerwehrleute sofort auf das Feuer, mussten aber feststellen, dass es sich vor ihrem Eintreffen schnell in der Wohnung ausgebreitet hatte.

Die Hamas, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, und alle palästinensischen Gruppierungen erklärten den heutigen Tag zum Trauertag. Abbas ordnete an, die palästinensische Flagge drei Tage lang auf Halbmast zu hissen und ordnete an, den Verwundeten jede Form von Hilfe zukommen zu lassen. Es gab jedoch keine Verwundeten, da alle Bewohner der Wohnung ums Leben gekommen waren.

Tor Wennesland, der Nahost-Friedensbeauftragte der Vereinten Nationen, sprach “den trauernden Familien, Verwandten und Freunden der bei dem Unfall ums Leben gekommenen Personen, der Regierung und dem palästinensischen Volk sein tief empfundenes Beileid aus”.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz sagte laut israelischen Medien, dass die israelische militärische Verbindungsstelle zu den Palästinensern, COGAT genannt, ein Angebot zur Unterstützung bei der humanitären Evakuierung von Verletzten in israelische Krankenhäuser übermittelt habe.

Beerdigung von Brandopfern im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza, Gaza-Stadt, am 18. November 2022. (Mohammad Asad/Middle East Monitor)

“Wir haben unsere Hilfe bei der Evakuierung von verletzten Zivilisten in Krankenhäuser über COGAT angeboten. Der Staat Israel ist bereit, den Bewohnern des Gazastreifens lebensrettende medizinische Hilfe zu leisten”, sagte Gantz.

Aber Israel trägt die Schuld an dieser Tragödie. Israel hat den Gazastreifen seit 2006, als die Palästinenser die Hamas frei an die Macht wählten, unter eine strenge See-, Luft- und Bodenbelagerung gestellt. Seitdem hat der Besatzungsstaat Beschränkungen für die meisten Waren und Güter in die belagerte Enklave verhängt. Sie hat auch die Einfuhr zahlreicher Ausrüstungsgegenstände für Krankenhäuser, Polizei und Zivilschutz verhindert.

Als Teil des Drucks, den Israel auf die Bewohner des Gazastreifens ausübt, vergrößert es das Leid und nutzt die Grundbedürfnisse der Bewohner des Streifens aus. Viele dringend benötigte medizinische und feuerwehrtechnische Ausrüstungen müssen von Israel genehmigt werden, bevor sie in den Gazastreifen eingeführt werden dürfen, und das Warten auf die Genehmigung dauert an.

Anfang dieses Jahres stellte der Zivilschutz in Zusammenarbeit mit einer örtlichen LKW-Reparaturwerkstatt das erste einheimische Feuerwehrauto her, das jedoch keine effektive Lösung darstellte, da es aus einem LKW mit einem Schlauch und einer Pumpe bestand. Die Pumpe stammte aus einem alten, baufälligen Feuerwehrauto.

Das erste in Gaza hergestellte Feuerwehrauto nimmt an einer Notfallübung am 1. Februar 2022 teil [Mohammed Asad/Middle East Monitor].

Das erste in Gaza hergestellte Feuerwehrauto nimmt am 1. Februar 2022 an einer Notfallübung teil [Mohammed Asad/Middle East Monitor].

Im Dezember 2019 ließ Israel rund 20 Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge in den Gazastreifen einreisen. Zu den von Katar gespendeten Fahrzeugen gehörten mehrere mit Wasserpumpen ausgestattete Geländewagen. Vor dieser Spende verfügte der Zivilschutz über lediglich 33 Fahrzeuge, um die zwei Millionen Menschen in der belagerten Enklave zu versorgen, darunter ein einziges Feuerwehrauto mit einer hydraulischen Plattform.

Die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft sind ebenfalls für diese Tragödie verantwortlich, da sie keine ernsthaften und praktischen Anstrengungen unternehmen, um die israelisch-ägyptische Belagerung des Gazastreifens zu beenden. Als sie beschlossen, der Ukraine zu helfen, schickten sie sofort Teams, Waffen, öffneten die Grenzen für Flüchtlinge usw. Sie sanktionierten auch den Aggressor, Russland.

Israel ist jedoch seit 70 Jahren Gegenstand zahlreicher UN-Resolutionen, Verurteilungen und Urteile über die Unrechtmäßigkeit seiner Politik gegenüber den Palästinensern, und dennoch wurden weder Sanktionen gegen das Land verhängt noch wurde den Palästinensern Hilfe zur Bekämpfung seiner Aggression gewährt.

Zumindest sollte die internationale Gemeinschaft Israel dazu zwingen, die Belagerung des Gazastreifens zu beenden und den Zugang zu den Grundbedürfnissen der Bevölkerung sowie zu medizinischer und feuerwehrtechnischer Ausrüstung zu ermöglichen.

Durch ihre Untätigkeit macht sie sich mitschuldig an Israels Verbrechen gegen die Palästinenser und dem anhaltenden Leiden der Menschen in Gaza.

Israels Angebot, den Opfern zu helfen, ist ein weiteres Beispiel für seine Heuchelei. Wenn der Besatzungsstaat den Menschen in Gaza helfen wollte, würde er die Belagerung und die Besetzung beenden und den Palästinensern Bewegungsfreiheit gewähren. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...