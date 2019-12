Wer sind die „liberalen“ Zionisten Von Lillian Rosengarten

Dank an Lillian Rosengarten, dieser engagierten Jüdin und Friedensaktivistin

Lillian Rosengarten Um ZAMBON VERLAG in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktiveren. Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.





Der Zionismus in Israel hat die auf spirituellen Werten basierende jüdische Identität durch eine im säkularen Nationalismus verwurzelte ersetzt. Aber wer sind die „liberalen Zionisten“? Wie hat sich die schwarz-weiße Entschlossenheit der Zionisten, die das Überleben Israels wollen, und der Nicht-Zionisten, die es nicht wollen, als das Monster erwiesen, bei dem Dissens und die Arbeit für freie Palästinenser gleichbedeutend mit dem Wunsch nach Zerstörung Israels ist?

Liberale Zionisten sprechen von ihren Ängsten, die jüdische Demokratie zu delegitimieren. Welche Demokratie? Bitte seien Sie realistisch. Eine Demokratie inmitten von Apartheid und Verzweiflung, in der nur Juden Rechte haben? Entschuldigung, aber das beschämt mich. Diejenigen, die absichtlich Antisemitismus mit Antizionismus verwechseln, beruhigen das rassistisch-nationalistische zionistische Regime.

Ein Antisemit war früher ein Mensch, der die Juden nicht mochte. Ich bin kein Anti-Jude, ich bin Anti-Zionist. Der Unterschied zwischen Antisemitismus und Antizionismus ist der Unterschied zwischen der Entmenschlichung der Juden wegen ihrer Religion und der Erinnerung daran, dass Juden dieselbe Menschlichkeit wie die Palästinenser teilen.

Der Zionismus hat immer jede Kritik am Zionismus mit antisemitischem Rassismus oder Schlimmerem gleichgesetzt. Sie dient als Propagandazweck der „Opferbereitschaft“ und bringt die Gegner in die Defensive. Dem widerspreche ich. Vielleicht bleiben viele Juden in ihrer Identifikation als „Opfer“ gefangen?

Israel verlangt von uns zu hinterfragen, was die israelische Regierung verbirgt und ob Israel sich nicht durch jahrzehntelange illegale Menschenrechtsverletzungen delegitimiert hat. Ich glaube, dass diese Zerstörung zutiefst zum Aufkommen des wahren Antisemitismus heute beigetragen hat. Zionismus und Judentum sind nicht dasselbe.

Wir müssen die Einstellung überwinden, dass Antisemitismus ein „besonderer Rassismus“ ist und dass Juden ein ganz „besonderes Leid“ haben. Die Zionisten verdrehen und verzerren die Dinge auf eine Art und Weise, die die Humanität aus ihren Herzen erstarren lässt, um ein Monster zu erschaffen.

As-Salaamu Alaykum

Lillian

Bitte teilen Sie diesen Beitrag und Ihre Kommentare auf Social Media.

Um mehr in meinem Blog zu lesen, klicken Sie hier: https://www.lillianrosengarten.com

Übersetzt mit .DeepL.com



Zionism in Israel has replaced Jewish Identity based on spiritual values with one rooted in secular nationalism. But who are the “liberal Zionists?” Just how has the black and white determination of Zionists who wish Israel to survive and non Zionists who do not, play out as the monster where dissent and work towards a free Palestinian equates to wanting the destruction of Israel?



Liberal Zionists speak of their fears of delegitimizing Jewish Democracy. What democracy? Please be realistic. A democracy in the midst of apartheid and despair where only Jews have rights? Sorry but this makes me ashamed. Those who deliberately confuse anti-Semitism with anti-Zionism give comfort to the racist nationalistic Zionist regime.



An anti-Semite used to be a person who disliked Jews. I am not anti-Jew, I am anti-Zionist. The difference between anti-Semitism and anti-Zionism is the difference between dehumanizing Jews because of their religion and reminding Jews that they share the same humanity as Palestinians.



Zionism has always equated any criticism of Zionism with anti-Semitic racism or worse. It serves as a propaganda purpose of “victimhood” and pits opponents on the defensive. I counter that. Perhaps many Jews remain trapped in their identification as “Victim?”



Israel requires us to question what the Israeli government is hiding and whether Israel has not delegitimized itself thru decades of illegal human rights abuses. I believe this destruction has profoundly contributed to the rise of true anti-Semitism today. Zionism and Judaism is not the same.



We have to get over the mindset that anti-Semitism is a “special racism” and that Jews have entire “special suffering.” The Zionists twist and distort in a way that leaves humanity frozen out of their hearts to create a monster.



As-Salaamu Alaykum

Lillian





Please share this post and your comments on social media.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...