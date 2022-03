Wer hat und wie wurden bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert: Dokumente von Dilyana Gaytandzhieva Armswatch

Dank einer bulgarischen Freundin, deren Mann bei der Firma Arsenal in Kazanlak arbeitet erfuhr ich, dass die Firma Arsenal seit sie von Polen gekauft wurde und weiter veräußert an ukrainische Käufer, vermehrt schlimmste Munition aller Art an die Ukraine liefert. Eine der bekanntesten Enthüllungsjournalistinnen, Dilyana Gaytandzhieva berichtet auf ihrem Blog Armswatch, genau über diese brisanten Waffenlieferungen von Bulgarien in die Ukraine . Übrigens kam ich dank Scott Ritter auf Dilyana Gaytanzhieva und verfolge seitdem ihren interessanten Blog und Enthüllungsartikel.

https://armswatch.com/who-and-how-exported-bulgarian-weapons-to-ukraine-documents/

Diese hochexplosive 30-mm-Splittergranate RHV-HEF (HE FRAG) für automatische Granatwerfer, hergestellt von der bulgarischen Militärfabrik Arsenal, wurde von der ukrainischen Armee beim Beschuss von Wohnhäusern in Zaitsevo, Donezk, eingesetzt. Foto: Pressebüro der DPR-Armee Quelle: arsenal-bg.com

Wer hat und wie wurden bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert: Dokumente



Von



Dilyana Gaytandzhieva –



28. März 2022

51.000 Stück RLV-HEF-Munition, hergestellt von der bulgarischen Waffenfabrik Arsenal, wurden von der polnischen Firma Arm Techsp. Zo.O., im Jahr 2021

Aus Dokumenten geht hervor, dass in den Jahren 2021 und 2020 tonnenweise bulgarische Waffen über Polen und die Tschechische Republik in die Ukraine exportiert wurden. Bulgarien bestreitet offiziell, dass bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert wurden, obwohl der Einsatz bulgarischer Waffen an der Front in der Ukraine gut dokumentiert ist.

Waffen aus den Balkanländern sind häufig in Kriegsgebieten zu finden, unter anderem in den Händen von Terroristen in Syrien und Jemen. Obwohl die dortigen Regierungen solche Exporte stets bestritten haben, belegen Dokumente das Gegenteil.

Waffen aus dem Balkan werden seit Jahren für illegale Waffenlieferungen in Kriegsgebiete auf der ganzen Welt verwendet. Dokumente enthüllten, dass mit 350 Diplomatenflügen Waffen an Terroristen in Syrien geliefert wurden. Durchgesickerte Dokumente enthüllten auch eine geheime Einheit des US-Spezialeinsatzkommandos mit dem Codenamen Task Force Smoking Gun. Sie war seit 2017 in Kroatien stationiert und hatte die Aufgabe, tonnenweise Waffen und Munition aus Europa nach Syrien umzuleiten.

Bulgarische Waffen in der Ukraine

Diese hochexplosive 30-mm-Splittergranate RHV-HEF (HE FRAG) für automatische Granatwerfer, hergestellt von der bulgarischen Militärfabrik Arsenal, wurde von der ukrainischen Armee beim Beschuss von Wohngebäuden in Zaitsevo, Donezk, eingesetzt. Foto: Pressebüro der DPR-Armee

Quelle: arsenal-bg.com

Nach dem Gesetz darf die Wiederausfuhr von Waffen in ein Drittland nur mit Genehmigung des Ausfuhrlandes, in diesem Fall Bulgarien, erfolgen. Es ist nicht bekannt, ob Bulgarien die Wiederausfuhr über Polen und die Tschechische Republik in die Ukraine erlaubt hat oder ob diese Waffen in die Ukraine geschmuggelt wurden. Bulgarische Beamte bestreiten, dass bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert wurden.

Ich habe diese bulgarischen Waffen anhand von Daten der internationalen Handelsdatenbank Great Export Import von Bulgarien bis zur Frontlinie in der Ukraine verfolgt. Bulgarische Waffen, die von den Militärbetrieben Arsenal, VMZ, Arcus und Emco hergestellt wurden, wurden in die Ukraine eingeführt. Die Exporteure waren zwei polnische Unternehmen: Arm Techsp. Zo.O und Vismag Jacek Jakubczyk, und das tschechische Unternehmen Excalibur Army Spol.S R.O

Einfuhr über Polen

Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport hat in den Jahren 2021, 2020 und 2019 bulgarische Waffen von Arsenal und VMZ-Sopot importiert, und der Export wurde von dem polnischen Unternehmen Arm Techsp. Zo durchgeführt, so die Informationen von Great Export Import. Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport kaufte von Arsenal hergestellte 40-mm-Granaten RLV-HEF für Granatwerfer und von VMZ-Sopot hergestellte 152-mm-Splittergranaten mit hoher Sprengkraft für Haubitzen D-20 und 2C3. In der Datenbank sind elf Einfuhren aus den Jahren 2021, 2020 und 2019 aufgeführt. Als Hersteller der Waffen ist Bulgarien angegeben.

Diese hochexplosive 30-mm-Splittergranate RHV-HEF (HE FRAG) für automatische Granatwerfer, hergestellt von der bulgarischen Militärfabrik Arsenal, wurde von der ukrainischen Armee beim Beschuss von Wohnhäusern in Zaitsevo, Donezk, eingesetzt. Foto: Pressebüro der DPR-Armee

Quelle: arsenal-bg.com

Nach dem Gesetz darf die Wiederausfuhr von Waffen in ein Drittland nur mit Genehmigung des Ausfuhrlandes, in diesem Fall Bulgarien, erfolgen. Es ist nicht bekannt, ob Bulgarien die Wiederausfuhr über Polen und die Tschechische Republik in die Ukraine erlaubt hat oder ob diese Waffen in die Ukraine geschmuggelt wurden. Bulgarische Beamte bestreiten, dass bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert wurden.

Ich habe diese bulgarischen Waffen anhand von Daten der internationalen Handelsdatenbank Great Export Import von Bulgarien bis zur Frontlinie in der Ukraine verfolgt. Bulgarische Waffen, die von den Militärbetrieben Arsenal, VMZ, Arcus und Emco hergestellt wurden, wurden in die Ukraine eingeführt. Die Exporteure waren zwei polnische Unternehmen: Arm Techsp. Zo.O und Vismag Jacek Jakubczyk, und das tschechische Unternehmen Excalibur Army Spol.S R.O

Einfuhr über Polen

Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport hat in den Jahren 2021, 2020 und 2019 bulgarische Waffen von Arsenal und VMZ-Sopot importiert, und der Export wurde von dem polnischen Unternehmen Arm Techsp. Zo durchgeführt, so die Informationen von Great Export Import. Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport kaufte von Arsenal hergestellte 40-mm-Granaten RLV-HEF für Granatwerfer und von VMZ-Sopot hergestellte 152-mm-Splittergranaten mit hoher Sprengkraft für Haubitzen D-20 und 2C3. In der Datenbank sind elf Einfuhren aus den Jahren 2021, 2020 und 2019 aufgeführt. Als Hersteller der Waffen ist Bulgarien angegeben.

Den Unterlagen zufolge hat die Ukraine die folgenden von den bulgarischen Waffenfabriken Arsenal und VMZ-Sopot hergestellten Waffen eingeführt:

40 mm Runde RLV-HEF für Granatwerfer, Hersteller Arsenal-Bulgarien

Quelle: arsenal-bg.com

152 mm hochexplosive Splittergranate für Haubitze D-20 und 2C3, Hersteller VMZ-Sopot.

Quelle: vmz.bg

Solche 40-mm-RLV-HEF-Granaten für Granatwerfer, hergestellt von Arsenal-Bulgarien, wurden von den Streitkräften der DVR in den von der ukrainischen Armee genutzten Schützengräben entdeckt.

Neben den Waffen von VMZ und Arsenal tauchten an der Front in der Ukraine auch bulgarische Geschosse der bulgarischen Waffenfabrik Arcus auf.

Quelle: Dmitry Astrakhan

Der Hersteller der VOG-17M ist die bulgarische Waffenfabrik Arcus.

Quelle: arcus.bg

Das ukrainische Staatsunternehmen Ukrspetsexport kaufte 2021 solche 30-mm-VOG-17M-Munition (34.450 Stück) von der polnischen Firma Vismag Jacek Jakubczyk, wie aus der internationalen Datenbank Great Export Import hervorgeht.

Am selben Tag, dem 3. Februar 2021, kaufte Ukrspetsexport von derselben polnischen Firma Vismag Jacek Jakubczyk 1,5 Millionen Stück 7,62×54 mm Geschosse:

Am 29. September 2021 importierte das polnische Unternehmen Vismag Jacek Jakubczyk 40.000 Stück 12,7×108 mm Geschosse in die Ukraine.

Einfuhr über die Tschechische Republik

Am 20. Juni 2021 kaufte das ukrainische Staatsunternehmen Ukrspetsexport laut der internationalen Handelsdatenbank Great Import Export insgesamt 140 Stück EM-120 Mörser von der tschechischen Firma Excalibur Army Spol.S.R.O. EM-120 wird von der bulgarischen Waffenfabrik Emco hergestellt. Der Eigentümer von Emco, Emilian Gebrev, bestritt, dass sein Unternehmen Waffen in die Ukraine exportiert habe. In den letzten Jahren war er in eine Reihe von internationalen Skandalen verwickelt, darunter seine Vergiftung im Jahr 2015.

Am 20. Juni 2021 kaufte das ukrainische Staatsunternehmen Ukrspetsexport insgesamt 140 Stück EM-120-Mörser von der tschechischen Firma Excalibur Army Spol.S.R.O. Diese Waffen werden von Emco in Bulgarien hergestellt.

Der Krusik-Skandal

Britische NLAW, amerikanische Javelin, bulgarische 30 mm VOG-17M, hergestellt von Arcus im Jahr 2020, und eine serbische 60 mm M73 Mörsergranate, hergestellt von Krusik im Jahr 2016, die von den Streitkräften der Donezker Volksrepublik (DVR) an der Front in Donezk beschlagnahmt wurden.

Serbien hat offiziell keine Waffen in die Ukraine exportiert. Dokumente zeigen, dass diese serbischen 60-mm-M73-Mörsergranaten, die 2016 von Krusik hergestellt wurden, mit Papieren nach Polen exportiert wurden.

Der serbische Präsident Alexander Vucic bestritt, dass Serbien von serbischen Waffenexporten in die Ukraine wusste. Laut Vucic wurde diese spezielle Waffenpartie (15.000 Stück) von Krusik an das private serbische Unternehmen Tehnoremont verkauft, das die Waffen über Zypern an das polnische Unternehmen Natan exportierte. Die Ukraine wurde jedoch nicht als Endverbraucher dieser serbischen Waffen angegeben.

Der Skandal, dass serbische Waffen in Kriegsgebiete geschmuggelt werden, kam im September 2019 ans Licht, nachdem ich eine Untersuchung darüber veröffentlicht hatte, wer die ISIS-Terroristen im Jemen bewaffnet. Dokumente der serbischen Waffenfabrik Krusik enthüllten, dass serbische Waffen, die von Krusik hergestellt und an Saudi-Arabien verkauft wurden, bei Terroristen des Islamischen Staates im Jemen gelandet waren. Drei Tage nach der Veröffentlichung der Geschichte, am 18. September, verhafteten serbische Staatsanwälte den Krusik-Whistleblower Alexander Obradovich.

Anstatt den Waffenhandel mit Terroristen im Jemen zu untersuchen, leiteten die serbischen Staatsanwälte Ermittlungen wegen der undichten Stelle bei Krusik ein und beschuldigten den Whistleblower Alexander Obradovich der Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen. Seine Verhaftung löste eine Welle von Protesten in Serbien aus, und er wurde unter Hausarrest aus dem Gefängnis entlassen. Dennoch wird gegen Alexander Obradovich ermittelt, weil er Waffenhandel und Korruption in Serbien aufgedeckt hat, und das Gerichtsverfahren gegen ihn wurde nicht eingestellt, während diejenigen, die mit Waffen handeln, frei herumlaufen. Die vollständige 3-teilige Untersuchung darüber, wer Terroristen bewaffnet hat, können Sie hier lesen:

Waffen des Islamischen Staates im Jemen gehen auf die US-Regierung zurück: Serbien-Akten (Teil 1)

US Task Force Smoking Gun schmuggelt Waffen nach Syrien: Serbien-Akten (Teil 2)

Durchgesickerte Informationen und Pässe von Waffenhändlern verraten, wer Terroristen im Jemen beliefert: Serbien-Akten (Teil 3)

Documents reveal that tons of Bulgarian weapons were exported to Ukraine via Poland and the Czech Republic in 2021 and 2020. Bulgaria officially denies that Bulgarian weapons were exported to Ukraine, although the use of Bulgarian weapons was well documented on the front line in Ukraine.

Weapons originating from the Balkans are often seen in war zones including in the hands of terrorists in Syria and Yemen. Although local governments have always denied such exports documents prove otherwise.

Weapons from the Balkans have been used for years for illicit arms supplies to war zones around the world. Documents revealed that 350 diplomatic flights carried weapons to terrorists in Syria. Leaked documents also exposed a secret US Special Operations Command unit code named Task Force Smoking Gun. It had been deployed in Croatia since 2017 and tasked with diverting tons of arms and ammunition from Europe to Syria.

Bulgarian weapons in Ukraine

By law, re-export of weapons to a third country can only take place with the permission of the exporting country, in this case Bulgaria. It is not known whether Bulgaria allowed re-export via Poland and the Czech Republic to Ukraine or whether these weapons were smuggled into Ukraine. Bulgarian officials deny that Bulgarian weapons were exported to Ukraine.

I tracked these Bulgarian weapons from Bulgaria to the front line in Ukraine, using data from the international trade database Great Export Import. Bulgarian weapons, manufactured by Arsenal, VMZ, Arcus and Emco military plants, were imported into Ukraine. The exporters were two Polish companies: Arm Techsp. Zo.O and Vismag Jacek Jakubczyk, and the Czech company Excalibur Army Spol.S R.O

Import via Poland

The Ukrainian company Dp Dzzp Spetstechnoexport imported Bulgarian weapons from Arsenal and VMZ-Sopot in 2021, 2020 and 2019, and the export was carried out by the Polish company Arm Techsp. Zo, according to information obtained from Great Export Import. The Ukrainian company Dp Dzzp Spetstechnoexport purchased 40 mm rounds RLV-HEF for grenade launchers, manufactured by Arsenal, and 152 mm high-explosive fragmentation grenades for howitzer D-20 and 2C3, manufactured by VMZ-Sopot. The database lists eleven imports made in 2021, 2020 and 2019. Bulgaria is indicated as the manufacturer of the weapons.

According to the documents, Ukraine imported the following weapons manufactured by the Bulgarian arms factories Arsenal and VMZ-Sopot:

Such 40 mm RLV-HEF rounds for grenade launchers, manufactured by Arsenal-Bulgaria, were discovered by DPR forces in trenches used by the Ukrainian army.

In addition to the weapons from VMZ and Arsenal, Bulgarian rounds manufactured by the Bulgarian arms factory Arcus also appeared on the front line in Ukraine.

The manufacturer of VOG-17M is the Bulgarian arms factory Arcus.

The Ukrainian state company Ukrspetsexport purchased such 30 mm VOG-17M rounds (34,450 pcs.) in 2021 from the Polish company Vismag Jacek Jakubczyk, according to information obtained from the international database Great Export Import.

The same day, February 3, 2021, Ukrspetsexport purchased from the same Polish company Vismag Jacek Jakubczyk 1.5 million pcs. of 7,62×54 mm bullets:

On September 29, 2021, the Polish company Vismag Jacek Jakubczyk imported 40,000 pcs. of 12,7×108 mm bullets in Ukraine.

Import via the Czech Republic

On June 20, 2021, the Ukrainian state company Ukrspetsexport purchased a total of 140 pcs. of EM-120 mortars from the Czech company Excalibur Army Spol.S.R.O., according to the international trade database Great Import Export. EM-120 is manufactured by the Bulgarian arms factory Emco. Emco’s owner Emilian Gebrev denied that his company had exported weapons to Ukraine. Over the last years he has been involved in a number of international scandals, one of which was his poisoning in 2015.

On June 20, 2021, the Ukrainian state company Ukrspetsexport purchased a total of 140 pcs. of EM-120 mortars from the Czech company Excalibur Army Spol.S.R.O. These weapons are manufactured by Emco in Bulgaria.

The Krusik scandal