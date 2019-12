  Wer wird die Flammen der Konflikte im Nahen Osten löschen? Von David Hearst

2020 outlook: Where is the Middle East heading? Well, we survived 2019 – just – but what beckons for the new year and the new decade cannot but make us hunker down even deeper in our bunkers. There is no doubt about it, even to the liberal globalists of the Financial Times, that the western world, long advanced as the example the rest of the world should follow, is in a profound political crisis.



Ausblick 2020: Wohin steuert der Nahe Osten?

Von David Hearst 27.12.19



Wer wird die Flammen der Konflikte im Nahen Osten löschen?

Nun, wir haben 2019 überlebt – nur – aber was nach dem neuen Jahr und dem neuen Jahrzehnt winkt, kann nicht anders als uns noch tiefer in unsere Bunker zu kauern. Es besteht kein Zweifel daran, selbst für die liberalen Globalisten der Financial Times, dass die westliche Welt, die längst als das Beispiel vorangekommen ist, dem der Rest der Welt folgen sollte, in einer tiefen politischen Krise steckt.

Die Region ist so instabil, dass es nicht viel braucht, um einen dritten Golfkrieg auszulösen.

Die Wähler in England und Wales haben der instabilsten Premierministerin der Nachkriegsgeschichte gerade das größte Mandat seit Margaret Thatcher erteilt. Ich sage England und Wales, weil sich jetzt zweifellos eine Mehrheit der Schotten, wenn sie die Chance bekäme, dafür entscheiden würde, die 1707 gegründete Union zu verlassen.

Der Virus des rechten weißen Nationalismus hat sich in Europa und den USA verbreitet. Achten Sie auf den Aufstieg der neofaschistischen Liga in Italien im Jahr 2020 und die große Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Regierung bilden könnte.

Dies und die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump werden weiterhin tiefgreifende Auswirkungen auf den Nahen Osten haben. Die Unvorhersehbarkeit des westlichen Handelns in der Region sowie das tiefe Fehlen einer kohärenten Politik wird regionale Akteure wie die Türkei, den Iran und Israel betreffen.

Der Golf steht auf dem Kipphebel, aber ich wette immer noch gegen einen Krieg gegen den Iran im Jahr 2020. Militärische Aktionen am Golf sind unberechenbar, und Trump glaubt, dass er die Chance hat, das Amtsenthebungsverfahren in ein Wahlkampfinstrument zu verwandeln und wiedergewählt zu werden. Dennoch ist die Region so instabil, dass es nicht viel braucht, um einen dritten Golfkrieg auszulösen.

Die Amerikaner sind beunruhigt, deshalb haben sie kürzlich erhebliche Anstrengungen unternommen, um Katar öffentlich zu umarmen (Ivanka Trump tauchte beim diesjährigen Doha-Forum auf), um den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu Gesprächen zu drängen, die darauf abzielen, die zweijährige Blockade gegen Katar zu beenden. Die Gespräche selbst stecken jedoch noch in den Kinderschuhen, und sowohl Bahrain als auch die VAE sind gegen jede Änderung des Status quo.

Der Bürgerkrieg in Libyen könnte leicht in einen Haus-zu-Haus-Kampf in Tripolis übergehen, wenn nicht sowohl der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als auch der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Astana-ähnlichen Abkommen kommen. Das militärische Gleichgewicht hat sich kürzlich mit der Ankunft hunderter russischer Söldner zu Gunsten von General Khalifa Haftar verschoben.

Insgesamt treten wir in ein neues Jahrzehnt mit Rekordtemperaturen, starken Winden und Buschfeuern ein, die in der gesamten Region wüten. Die Mittel zur Bekämpfung dieser Brände sind begrenzt. Wird der gesunde Menschenverstand ausbrechen, bevor weite Teile des Nahen Ostens wie Syrien aussehen? Nicht mehr lange.

Misst man den Erfolg an den Leistungen, so ist Saudi-Arabien unter der Führung von Kronprinz Mohammed bin Salman im vergangenen Jahr an vielen Fronten tiefer in die Schieflage geraten.

Die innenpolitische Szene ist durch den Widerspruch von Reform und Repression geprägt. In der Region gab es zwei Angriffe auf saudische Ölfelder, die die Produktion lahm legten, und eine abgebrochene Versöhnung mit dem Golfnachbarn Katar strauchelte, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Weltweit muss bin Salman seinen Ruf als verlässlicher Führer noch retten, nach einem gescheiterten fünfjährigen militärischen Abenteuer im Jemen und der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi Ende 2018, die beide den Enthusiasmus für sein Projekt, internationale Investoren anzuziehen und den Ölkonzern Aramco auf den globalen Markt zu bringen, gedämpft haben.

An diesen drei Fronten gelang es dem Kronprinzen nur, die Glaubwürdigkeit des Königreichs zu untergraben und seinen Ruf unwiederbringlich zu beschädigen.

Für Saudi-Arabien sieht das kommende Jahr nicht gerade rosig aus, da die festgefahrene Repression und die regionalen Abenteuer weitergehen werden. Der Kronprinz hat sein eigenes Volk, regionale Mächte und die internationale Gemeinschaft im Stich gelassen. Nur ein Führungswechsel könnte Saudi-Arabien eine bessere Zukunft versprechen und sein Image über die Grenzen hinaus wiederherstellen.

Die wichtigsten Trends für den Nahen Osten werden auch 2020 durch den langjährigen Zusammenstoß zwischen der so genannten arabischen Nato, bestehend aus den USA, Israel, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, und der so genannten Achse des Widerstands, bestehend aus Iran, Syrien, der Hisbollah und pro-iranischen Milizen im Irak und Jemen, bestimmt sein. In beiden Lagern wird die Führung in der Region umstritten. Das erste versucht, die Pax Americana zu bekräftigen, das zweite fordert sie offen heraus.

Im Jahr 2020 könnten die Straßenproteste, mehr als die Machthaber, die Ereignisse im Nahen Osten beeinflussen

Russland, China und die Türkei werden die Spoiler sein. Sie werden ihren Einfluss von außen – der ohnehin zunimmt – geltend machen und die Machtbalance zwischen diesen beiden Lagern pragmatisch, von Fall zu Fall, beeinflussen. In einem solchen etablierten geopolitischen Rahmen sollten drei zusätzliche Elemente berücksichtigt werden.

Da ist erstens der Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten, wo die Rolle der USA im Nahen Osten zwischen Trump, der sie zu begrenzen sucht, und dem außen- und verteidigungspolitischen Establishment Washingtons, das weiterhin dazu neigt, mit endlosen Kriegen in der Region fortzufahren, diskutiert werden könnte. Bis zu einem gewissen Grad bleiben sowohl die etablierten republikanischen als auch die demokratischen Parteien Abonnenten endloser Kriege, was ein bereits komplexes Bild noch weiter verwirrt.

Zweitens gibt es die anhaltenden Proteste in mehreren arabischen Hauptstädten, hauptsächlich, aber nicht nur, Beirut und Bagdad. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die Proteste die Gleichgewichte in der Region – und insbesondere den iranischen Einfluss – verändern können.

Drittens könnten die Parlamentswahlen im Iran, die im Februar stattfinden sollen, den Handlungsspielraum von Präsident Hassan Rouhani bei einer möglicherweise kontrollierten Deeskalation mit den USA erheblich einschränken. Die Stimmung in den arabischen, amerikanischen und iranischen Straßen wird eine der wichtigsten, unberechenbaren und wilden Variablen sein. Im Jahr 2020 könnten die Straßenproteste, mehr als die Machthaber, die Ereignisse im Nahen Osten beeinflussen.

Die Jahre 1914, 1945 und 1979 waren drei Wendepunkte in der britischen Geschichte. 2020 wird ein weiterer sein. Großbritannien verlässt die Europäische Union, um sich sein eigenes Schicksal zu schmieden.

Manche halten diesen Schritt für Wahnsinn. Andere sehen ihn als eine großartige Behauptung der nationalen Unabhängigkeit Großbritanniens. Kurzfristig gibt es ein unmittelbares Problem zu lösen: Kann Großbritannien vor dem Ende der Übergangszeit am 31. Dezember 2020 ein Handelsabkommen mit Europa abschließen? Experten glauben, dass Großbritannien dies nicht tun kann. Das bedeutet, dass es die EU zu den Bedingungen der Welthandelsorganisation verlassen muss.

Wird ein britischer Wunsch, die Golfstaaten und Israel zu kultivieren, sie dazu veranlassen, die Brutalität der arabischen Regime und die Degradierung der palästinensischen Rechte zu übersehen?

Unterdessen wächst der Druck auf die Union. Werden Schottland und Nordirland versuchen, sich von Großbritannien auf die gleiche Weise zu lösen, wie Großbritannien aus der EU ausgetreten ist?

Eine weitere Kernfrage: Wird der Druck, nach Brexit unabhängige Handelsabkommen abzuschließen, Premierminister Boris Johnson dazu veranlassen, die Kritik an unmoralischen ausländischen Führern wie Narendra Modi in Indien und Xi Jinping in China, die eine völkermörderische Politik gegen ihre muslimische Bevölkerung betreiben, zu dämpfen?

Was ist mit dem Nahen Osten? Wird ein britischer Wunsch, Beziehungen zu den Golfstaaten und Israel zu pflegen, sie dazu veranlassen, die Brutalität der arabischen Regime und die Degradierung der palästinensischen Rechte zu übersehen? Johnson und seine Brexiteer-Regierung behaupten, daß Großbritannien eine unabhängige Nation werden wird, die für Freihandel und moralischen Anstand eintritt.

Im Jahr 2020 werden wir beginnen, die Wahrheit dieser Behauptungen zu erfahren. In der Zwischenzeit droht eine globale Rezession.

Während des letzten Jahres und mit der steigenden Flut der globalen Bewegung, die sich der israelischen rassistischen und kolonialen Politik gegenüber den Palästinensern widersetzt, haben Israel und seine westlichen Verbündeten versucht, jeden Widerstand gegen den israelischen Kolonialismus als nichts anderes als „Antisemitismus“ zu kriminalisieren.

Juden haben seit dem 19. Jahrhundert gegen den Antisemitismus gekämpft, der sich gegen sie als Gruppe richtete, und haben sich geweigert, die antisemitischen Behauptungen zu akzeptieren, dass sie eine Rasse sind.

Allein in diesem Monat haben die US und die britische Regierung Maßnahmen in dieser Richtung ergriffen, während Frankreich, Deutschland und die EU dies im letzten Jahr getan haben. Sie haben ihre Kriminalisierung der Opposition gegen den israelischen Rassismus und Kolonialismus auf die neue Definition von Antisemitismus gestützt, die die Internationale Allianz zum Gedenken an den Holocaust (IHRA) 2016 angenommen hat und die in ihrer Definition die Opposition gegen die israelische Politik einschließt.

Juden kämpfen seit dem 19. Jahrhundert gegen den Antisemitismus, der sich gegen sie als Gruppe richtete, und haben sich geweigert, die antisemitischen Behauptungen zu akzeptieren, dass sie eine Rasse sind. Die neue IHRA-Definition könnte als Versuch interpretiert werden, alle Juden weltweit für israelische und zionistische koloniale Verbrechen gegen das palästinensische Volk verantwortlich zu machen und es dadurch unmöglich zu machen, dass sich jemand unter Androhung einer Anklage wegen Antisemitismus gegen diese Verbrechen wehrt.

Dass so viele Juden und Nichtjuden heute auf der ganzen Welt, besonders innerhalb der BDS-Bewegung und Bewegungen wie die Jüdische Stimme für Frieden, darauf bestehen, dass Juden nicht als Zionisten definiert werden sollten, geschweige denn als Kolonisten, hat die neue antisemitische Strategie, alle Juden in die israelische Kolonialpolitik zu verwickeln, effektiv herausgefordert. Die jüngsten gesetzlichen Maßnahmen in Europa und den USA, alle Juden in die israelischen Verbrechen zu verwickeln, sind der deutlichste Beweis für das Versagen der IHRA-Strategie, ohne gesetzliche Repression allein wirksam zu sein.

Das Jahr 2019 wird durch die größten und nachhaltigsten Anti-Regierungs-Proteste in der modernen Geschichte des Irak in Erinnerung bleiben.

Was im Oktober als eine relativ kleine Demonstration junger Männer, meist arbeitslos oder unterbeschäftigt, begann, wurde schnell zu einer Massenbewegung, die den Sturz des Regimes forderte. Die Regierung und die verbündeten Paramilitärs reagierten mit unverhältnismäßiger Gewalt, wobei bisher mehr als 400 Demonstranten getötet und Tausende verletzt wurden.

Die nächsten Schritte der irakischen Elite, beginnend mit der Auswahl eines neuen Premierministers, werden den Verlauf der Ereignisse im Jahr 2020 bestimmen

Die politische Elite sieht sich einer noch nie dagewesenen Kontrolle durch die irakische Öffentlichkeit ausgesetzt, und ihr erwartetes Versagen bei der Umsetzung wichtiger Reformen könnte die Protestbewegung weiter anheizen. Die nächsten Schritte der Elite, beginnend mit der Auswahl eines neuen Premierministers, werden den Verlauf der Ereignisse im Jahr 2020 bestimmen.

Es ist schwierig, sich einen reibungslosen Prozess vorzustellen, bei dem die herrschenden Fraktionen die richtigen Entscheidungen treffen und die Vertrauenslücke zur Öffentlichkeit überbrücken. Diese Fraktionen haben parasitär staatliche Ressourcen an ihre Patronagenetzwerke und Milizen geleitet, und ihr Überleben hängt davon ab, dass das System der Machtverteilung, das diese Ressourcen unter ihnen verteilt, aufrechterhalten wird, während die Verantwortung für das Versagen und die Dysfunktionalität der Regierung verteilt wird.

Der entscheidende Faktor ist heute die Fähigkeit einer großen Zahl von Irakern, Protestaktionen zu mobilisieren und zu koordinieren, ohne dass eine organisierte politische Gruppe effektiv beteiligt ist oder manipuliert wird. Aber der Erfolg der Protestbewegung hängt von ihrer Fähigkeit ab, eine kohärente Agenda für die Zukunft zu entwickeln und die Straßenmobilisierung in eine organisierte politische Kraft zu verwandeln.

Das Jahr endete mit zwei schrecklichen Rückschlägen für diejenigen, die Gerechtigkeit für das palästinensische Volk suchten.

Der eine war die Niederlage bei der britischen Wahl von Jeremy Corbyn – einem europäischen Führer mit einer einzigartigen Bilanz der Solidarität mit den Palästinensern. Er hatte vier Jahre lang unter dem Missbrauch der Medien gelitten, die seinen Aktivismus als Beweis für Antisemitismus werteten. Die zweite war eine neue Exekutivverordnung von US-Präsident Donald Trump, die eine umstrittene neue Definition von Antisemitismus enthielt. Sie versuchte, Kritik an Israel, palästinensischem Aktivismus und der Einhaltung des Völkerrechts mit dem Hass auf Juden zu verbinden.

Das Jahr endete mit zwei schrecklichen Rückschlägen für diejenigen, die Gerechtigkeit für das palästinensische Volk suchten

Der Befehl wurde entworfen, um die Rede auf dem Campus, einem der wenigen noch verbliebenen öffentlichen Räume in den USA, in dem noch palästinensische Stimmen gehört werden, zu kühlen. Diese Schritte wurden kürzlich in Frankreich und Deutschland wiederholt.

Es gibt noch mehr solcher Bordsteine am Horizont.

Boris Johnson, frisch vom Wahlsieg in Großbritannien, hat versprochen, den lokalen Behörden zu verbieten, einen Boykott gegen Israel zu unterstützen, während sein Antisemitismus-Berater damit droht, Israelkritische Online-Medien zu schließen – solche, die zufällig auch Corbyn unterstützt haben.

Hinter diesen Gesetzen und Resolutionen stehen zwei politische Wählerschaften – und beide sind nicht um den Schutz der Juden besorgt. Die eine Fraktion umfasst Parteien der westlichen Mitte, die angeblich ein Vierteljahrhundert der Friedensschaffung im Nahen Osten beaufsichtigt haben. Ihre begrenzte, Israel-zentrierte Version des Friedens ist nicht nur gescheitert, sondern sie hat auch das Gegenteil ihres proklamierten Ziels erreicht. Israel nutzte die westliche Passivität aus, um die Besatzung zu festigen und auszuweiten und die rassistische Gesetzgebung innerhalb Israels zu verschärfen.

Die andere ist die wiederauflebende, rassistische Rechte und Rechtsextreme. Sie können auf ihre Liebe zu Israel verweisen, indem sie seine Art von jüdischem Nationalismus nachahmen, während sie zu Hause eine Welle von weißer nationalistischer, einwandererfeindlicher Inbrunst auslösen.

Das Jahr 2019 sah viele BDS-Siege auf der ganzen Welt, von der Herabstufung der Beziehungen Südafrikas zu Israel über den Rückzug großer internationaler Unternehmen aus der Ausschreibung für den Bau der illegalen Siedlungsbahnen Israels bis hin zu Zehntausenden von Touristen, die dem Aufruf zum Boykott der Eurovision in Tel Aviv folgten, was zu einer Teilnahme von nur 10 Prozent der erwarteten Zahl führte.

In den USA, und auch wenn der Ausdruck aus einem anderen Kontext stammt, fühlt es sich äußerst passend an, von BDS-Aktivismus zu sprechen: „Sie versuchten, uns zu begraben; sie wussten nicht, dass wir Samen sind.“ Tatsächlich scheint die mehrgleisige Kampagne zur Kriminalisierung der Bewegung nur ihre Popularität erhöht zu haben.

Der vielleicht bedeutendste BDS-Sieg des Jahres ist die Tatsache, dass US-Politiker das Thema Konditionierung der Hilfe für Israel aufgreifen – also über Sanktionen diskutieren.

Dies geschieht auf der Straße, aber auch innerhalb des Kongresses, wo eine Reihe von Gesetzgebern eine Resolution unterzeichnet haben, die das Recht auf Boykott bekräftigt.

Der vielleicht bedeutendste BDS-Sieg des Jahres war, dass die US-Politiker das Thema Konditionierung der Hilfe für Israel aufgriffen – also über Sanktionen diskutierten.

Von der Gesetzesvorlage der Abgeordneten Betty McCollum, die die Verwendung von US-Hilfsgeldern für die militärische Gefangenschaft palästinensischer Kinder verbietet, über den Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders, der erklärte, dass ein Teil der Gelder, die Israel erhalten hat, nach Gaza umgeleitet werden sollte, bis hin zur Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, die vorschlug, dass die USA alle Hilfe für Israel einstellen sollten, hat eine Diskussion darüber, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, auf höchster Ebene in den nationalen Diskurs Einzug gehalten. Natürlich müssen wir noch große Hürden überwinden.

Aber jeder Versuch, die BDS zu delegitimieren, wurde von Bürgerrechts- und Palästina-Anwaltsorganisationen wie der American Civil Liberties Union, Palestine Legal und dem Center for Constitutional Rights rechtlich angefochten und besiegt. Während wir also sicherlich noch große Schlachten vor uns haben, zeigt unsere solide Bilanz, dass wir siegreich sein werden.

Während sich die Israelis auf eine dritte Wahl in weniger als einem Jahr vorbereiten, steckt Israel Anfang 2020 in einer politischen Sackgasse von noch nie da gewesenem Ausmaß. Theoretisch hätte diese Sackgasse einen Durchbruch in eine neue Richtung vorhersagen können – angesichts der Tatsache, dass der rechte Flügel in Israel zum ersten Mal seit Jahren nicht in der Lage war, eine Regierung zu bilden.



Die Linke hätte diese Chance nutzen können, um den Wählern eine echte politische Alternative zu Besatzung und Apartheid zu bieten. Die besänftigendere Haltung des Vorsitzenden der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, hätte ein guter Ausgangspunkt sein können, um zumindest die Möglichkeit einer von arabischen Parteien extern unterstützten linken Regierung zu erwägen (die im Falle eines Misstrauensvotums Unterstützung garantiert).

Dies wäre natürlich abhängig von substanziellen Änderungen der Politik gegenüber den palästinensischen Bürgern Israels und der unterdrückenden Besetzung der Westbank, des Gazastreifens und Ost-Jerusalems. Aber nicht nur die israelische Linke, soweit sie überhaupt existiert, war nicht in der Lage, eine echte Alternative zum Status quo zu präsentieren, der Mann an der Spitze der Opposition zum rechten Block, Benny Gantz, hat sich nicht einmal mit den Vertretern der Gemeinsamen Liste zu einer authentischen, offenen Diskussion über eine Art von Zusammenarbeit zusammengesetzt.

Im Jahr 2020 werden die israelischen Bürger also erneut gezwungen sein, zwischen zwei Kriegsverbrechern zu wählen – und was die Palästinenser betrifft, so sind die Unterschiede zwischen den beiden vor allem semantischer Natur: Der eine hetzt offen gegen sie auf, während der andere bereit ist, sich mit ihnen an den Tisch zu setzen, um nichts weiter als Krümel von Bürgerrechten zu diskutieren, die jeder kollektiven oder umfassenden Dimension beraubt sind.

Was ihre jeweilige Politik gegenüber den besetzten Gebieten betrifft, sind Unterschiede zwischen links und rechts noch schwieriger zu finden. Abgesehen von der Regierung, die Israel am Ende haben wird, symbolisiert das Jahr 2020 die endgültige Zerschlagung der Illusion einer Alternative zu der jüdisch-israelischen Überlegenheitshaltung, die das Wesen der jüdisch-israelischen Politik im gesamten politischen Spektrum ausmacht.

So wird die Rolle der internationalen Akteure eindeutig noch entscheidender, um die Art von Veränderung zu nutzen, die die israelischen Bürger selbst nicht herbeiführen können und wollen. Die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, die von Israel begangenen Kriegsverbrechen zu untersuchen, könnte ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein.

Sowohl die USA als auch Israel stehen im kommenden Jahr vor wichtigen Wahlen.

Die israelischen Wahlen finden Anfang Februar statt, und es ist die dritte Wahl dieser Art in den letzten 12 Monaten, eine beispiellose politische Pattsituation. Es verspricht nicht viel Veränderung, unabhängig davon, wer die Wahlen gewinnt.



Wenn Trump verliert und die Demokraten ihre Hand im Kongress stärken, wird die US-Politik wahrscheinlich zu dem vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama favorisierten Ansatz zurückkehren.

Die US-Wahl im November verspricht viel entscheidender zu werden, da sie die Gelegenheit bietet, Donald Trump, der die Beziehungen mit dem Nahen Osten mit Volatilität und Unsicherheit belastet hat, zu entmachten: vom überstürzten Rückzug aus Syrien auf Veranlassung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über den Beinahe-Angriff auf den Iran wegen des Abschusses einer US-Drohne (der in letzter Minute vermieden wurde, wenn man Trump glauben will) bis hin zum Ausverkauf der Palästinenser zugunsten Israels im Hinblick auf den viel gepriesenen „Deal des Jahrhunderts“.

Trump ist durch seine Amtsenthebung im Repräsentantenhaus geschwächt worden, aber es scheint unwahrscheinlich, dass der Senat ihn verurteilen und aus dem Amt entfernen wird. Das bedeutet, dass er als verwundeter Kandidat in die Novemberwahlen humpeln wird. Dennoch wird er einen Großteil seiner republikanischen Unterstützung behalten und weiterhin beeindruckend sein. Wenn Trump verliert und die Demokraten ihre Hand im Kongress stärken, wird die US-Politik wahrscheinlich zu dem vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama favorisierten Ansatz zurückkehren.

Obwohl es wenig Chancen für eine Verbesserung in Bezug auf Israel-Palästina geben wird, könnte ein demokratischer Präsident die Spannungen mit dem Iran deutlich verringern. Der führende demokratische Kandidat Joe Biden ist nicht dafür bekannt, eine klare Politik gegenüber der Region zu verfolgen. Senator Bernie Sanders hat sich am deutlichsten zu Kritik an Israel bekannt. Er ist der erste Demokrat seit Jahrzehnten, der damit droht, die US-Hilfe für Israel zurückzuhalten.

Dies markiert einen grundlegenden Wandel unter den normalerweise gehorchenden demokratischen Kandidaten, die sich weigern, das Boot über Israel zu schaukeln.

In einem Artikel zum Jahresende mit der Überschrift „Israelisches Migränebekämpfungsgerät als ‚Game-Changer‘ des Jahres 2020 begrüßt“, schwärmte die Times of Israel: „Nachdem das Produkt Anfang des Jahres zu einer der 100 besten Erfindungen des Time Magazine für 2019 gewählt wurde, wurde das israelische Start-up-Unternehmen Theranica, der Entwickler eines medizinischen Geräts zur Behandlung akuter Migräne, vom New Yorker Datenunternehmen CB Insights als einer der 36 ‚Game-Changer‘ des nächsten Jahres ausgewählt“. Nach Angaben der New Yorker Firma gehört Theranica aus Netanya zu einer exklusiven Gruppe von „High-Moment-Unternehmen, die neue Wege zur Lösung großer Probleme beschreiten“ im Jahr 2020.

Wenn nur das Jahr 2020 die Menschen in die Lage versetzen würde, Israel als das kriminelle Unternehmen zu sehen, das es ist, dann wäre das in der Tat ein ‚game changer‘.

Natürlich ist der Brauch, die israelische Apartheid und die tödliche Brutalität gegenüber den Palästinensern zu beschönigen, nichts Neues. Seit Jahren haben die Befürworter des zionistischen Staates (zusammen mit potentiell unwissentlichen Kollaborateuren) Israel als eine Oase der Technologie, der Modernität, der Zivilisation und all der guten Dinge vermarktet – ganz abgesehen von der Tatsache, dass es regelmäßig Araber massakriert und sie anderweitig ihrer Rechte beraubt.

Der Gaza-Streifen zum Beispiel ist kein Unbekannter für die Tausende von Opfern, die durch Israel verursacht wurden. Vergessen Sie die „spielverändernden“ Lösungen für das Phänomen der Migräne – Israel steckt ständig hinter der Verbreitung aller möglichen „großen Probleme“ auf palästinensischem Land, von Abschlachtung und Verstümmelung, über Trauma bis hin zur Terrorisierung durch die ständige Präsenz von Drohnen (eine außerordentliche Art von Kopfschmerzen an sich).

Allein im Laufe von zwei Tagen im November dieses Jahres wurden 34 Palästinenser durch israelische Luftangriffe in Gaza getötet, darunter acht Mitglieder einer Familie (darunter fünf Kinder und zwei Frauen) – bevor auch ein neuntes Mitglied seinen Verletzungen erlag. Und wenn die mörderische Reaktion des israelischen Militärs auf den andauernden Großen Marsch der Rückkehr der Palästinenser irgendein Anzeichen dafür ist, so scheint es, dass 2020 ein weiteres Jahr mit mehr als nur Migranten für Israels ewige Opfer sein wird.

Wie wir alle wissen, ist die Zahl 2020 mit einer perfekten Vision verbunden. Wenn nur das Jahr 2020 es den Menschen ermöglichen würde, Israel als das kriminelle Unternehmen zu sehen, das es ist, wäre das in der Tat ein „Wendepunkt“.Übersetzt mit DeepL.com

