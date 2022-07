Die “Boykott-Parallelen” sind unverkennbar

Evelyn Hecht-Galinski

Will US scrap free speech rights to serve Israel? The US Supreme Court last week overturned the right of a woman to take the private decision to terminate a pregnancy. What had been a constitutionally settled right for 50 years, was abrogated by the stroke of a pen.

Bild: The US Supreme Court could determine the right of Americans to use boycotts as a form of political expression. (Ben Schumin)

Werden die USA das Recht auf freie Meinungsäußerung abschaffen, um Israel zu dienen?

Von Nora Barrows-Friedman

27. Juni 2022



Der Oberste Gerichtshof der USA hat letzte Woche das Recht einer Frau auf eine private Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch gekippt. Was 50 Jahre lang ein verfassungsmäßig verankertes Recht war, wurde mit einem Federstrich außer Kraft gesetzt. Vorausgegangen war eine jahrzehntelange, unermüdliche Arbeit rechter Abtreibungsgegner, darunter auch hochrangige Gesetzgeber, um das Recht auf Gesundheitsfürsorge und die Kontrolle über den eigenen Körper, die eigene Familie und die eigene Zukunft auszuhöhlen. Eine Mehrheit der Amerikaner sieht in der Aufhebung des Urteils Roe vs. Wade einen ernsthaften Rückschritt für die Rechte der Frauen und befürchtet, dass nun auch andere Rechte in Gefahr sein könnten.

Dasselbe Gericht könnte nämlich beschließen, Verbraucher, Unternehmen, Publikationen und staatliche Auftragnehmer daran zu hindern, ihr Recht auf politischen Boykott auszuüben – ein Recht, das von diesem Gericht seit Jahrzehnten anerkannt wird.

In Abkehr von seiner eigenen Entscheidung aus dem Jahr 2021 entschied das 8. Bundesberufungsgericht am 22. Juni, dass Boykotte gegen Israel nicht durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung geschützt sind.

Die American Civil Liberties Union (ACLU) hat bestätigt, dass sie beim obersten Gericht des Landes Berufung einlegen wird. Wenn der Oberste Gerichtshof den Fall annimmt, könnte er entweder einen wichtigen Präzedenzfall für den Schutz von Boykotten als politische Äußerung schaffen oder, wenn das Gericht dem 8. Bezirk zustimmt, den Abbau der Rechte auf freie Meinungsäußerung beschleunigen.

Sollte der Oberste Gerichtshof die Berufung nicht anhören, bleibt die Entscheidung des 8. Bundesberufungsgericht

Im Mittelpunkt des Urteils stand ein Fall in Arkansas, der vom Herausgeber der Arkansas Times angestrengt wurde, der als Bedingung für den Erhalt staatlicher Aufträge erklären musste, dass die Zeitung Israel nicht boykottieren würde.

Mehr als 30 US-Bundesstaaten haben Maßnahmen verabschiedet, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) für die Rechte der Palästinenser verurteilen oder einzuschränken versuchen, so Palestine Legal, eine Gruppe, die Aktivisten für die Rechte der Palästinenser vor rechtlichen Schikanen schützt.

Unterstützt von israelischen Lobbygruppen und der israelischen Regierung selbst, behaupten Politiker, dass die Weigerung, israelische Produkte zu kaufen und Israels Menschenrechtsverletzungen – oder seine Staatsideologie Zionismus – zu kritisieren, gleichbedeutend mit antijüdischer Bigotterie ist.

Das Gesetz von Arkansas aus dem Jahr 2017, das 2021 außer Kraft gesetzt wurde, verpflichtete den Staat, eine schwarze Liste von Unternehmen zu erstellen, die Israel boykottieren, und zwang öffentliche Einrichtungen, sich von Unternehmen auf der schwarzen Liste zu trennen.

Der Teil des Gesetzes, um den es in diesem Fall geht, ist die Anforderung, dass staatliche Auftragnehmer schriftlich bestätigen müssen, dass sie Israel nicht boykottieren und dies auch in Zukunft nicht tun werden.

Das Berufungsgericht des 8. Bezirks entschied im Februar 2021, dass das Gesetz von Arkansas verfassungswidrig sei, weil es ein Versuch einer staatlichen Stelle sei, politische Äußerungen zu erzwingen.

Doch letzte Woche hob ein größeres Gremium von Richtern desselben Gerichts die Entscheidung auf. Diese Aufhebung “ignoriert diese Geschichte und den Präzedenzfall und behandelt das staatliche Gesetz als eine Beschränkung für rein kommerzielles Verhalten, das keine politische Botschaft enthält”, so Palestine Legal. “Mit der Aufrechterhaltung des Anti-BDS-Gesetzes von Arkansas weigerte sich das Gericht, der Realität ins Auge zu sehen, dass diese Gesetze Teil der Bemühungen sind, Israel vor der Verantwortlichkeit zu schützen”, fügte die Gruppe hinzu. Die Entscheidung “ist ein Angriff auf unser Recht, gegen den Status quo zu protestieren”.



“Öffentlichkeitsarbeit” für Israel – Der von der ACLU vertretene Verleger Alan Leveritt reichte die erste Klage im Jahr 2019 ein, nachdem die Universität von Arkansas-Pulaski Technical College “der Arkansas Times mitgeteilt hatte, dass sie eine Bescheinigung unterzeichnen müsse, dass sie sich nicht an einem Boykott Israels beteiligen werde, wenn sie weiterhin Werbeverträge von der Universität erhalten wolle”, berichtete die Zeitung damals. Leveritt lehnte ab, und die Zeitung verlor den Vertrag mit der Universität. Er sagte gegenüber NBC, dass die Zeitung “nicht auf einen Streit aus war”.



Aber wenn staatliche Behörden von Journalisten verlangen, dass sie ein politisches Versprechen unterschreiben, fügte Leveritt hinzu: “Sie sind kein Journalist mehr. Sie sind in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.”

Ein Bundesrichter wies Leveritts ursprüngliche Klage im Januar 2019 ab und entschied, dass politische Boykotte nicht durch den ersten Verfassungszusatz geschützt seien. Die ACLU legte jedoch Berufung ein und erklärte, das Gesetz verstoße eindeutig gegen den Verfassungsschutz, “indem es missliebige politische Boykotte bestraft.”

Große israelische Lobbygruppen hatten die ursprüngliche Entscheidung des Berufungsgerichts im vergangenen Jahr scharf kritisiert – und dann die jüngste Aufhebung gelobt.

Brian Hauss von der ACLU sagte, dass “wir hoffen und erwarten, dass der Oberste Gerichtshof die Dinge richtig stellt und die historische Verpflichtung der Nation bekräftigt, politischen Boykotten einen soliden Schutz zu gewähren”.

Solche Boykotte spielten eine Schlüsselrolle in der Bürgerrechtsbewegung zur Beendigung der gesetzlich verankerten weißen Vorherrschaft in den Vereinigten Staaten und wurden in jüngerer Zeit erfolgreich eingesetzt, um diskriminierende Gesetze in US-Bundesstaaten anzufechten.

Julia Bacha, eine Filmemacherin, deren neuer Dokumentarfilm Boycott” sich auf den Kampf gegen Anti-BDS-Maßnahmen konzentriert, warnte, dass das Urteil des 8. Bundesberufungsgerichts weitreichende Auswirkungen auf andere politische Aktionen hat.

Sie wies darauf hin, dass Nachahmungsmaßnahmen, die darauf abzielen, den Boykott der fossilen Brennstoff- und Schusswaffenindustrie zu verbieten, bereits in den Gesetzgebungen der Bundesstaaten zu finden sind.

Und sie forderte die Aktivisten auf, die demokratischen Abgeordneten gleichermaßen für ihre Mitschuld an der Öffnung der Büchse der Pandora verantwortlich zu machen, als sie mit überwältigender Mehrheit Anti-BDS-Gesetze unterstützten”.

Palestine Legal versicherte, dass “schlechte Gerichtsentscheidungen eine prinzipienfeste Gerechtigkeitsbewegung nicht aufhalten können”.

Inmitten der Verbreitung von Anti-Boykott-Gesetzen, die sich gegen andere Bewegungen für soziale Gerechtigkeit richten, stellt diese Entscheidung einen gefährlichen Präzedenzfall für alle dar, die an sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Veränderungen interessiert sind”, so die Gruppe weiter.

Aber, so Palestine Legal, “auch wenn diese Kämpfe in Gerichtssälen und Hauptstädten ausgetragen werden, geht die wichtige Arbeit der Organisation für unser Endziel weiter: Freiheit und Gerechtigkeit in Palästina, den USA und darüber hinaus.” Übersetzt mit Deepl.com

