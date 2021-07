Bedauerlicher Weise hat die USA bis jetzt noch keine Anstalten gemacht, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem rückgängig zu machen!



https://www.middleeastmonitor.com/20210715-will-the-us-challenge-israels-claims-to-the-unification-of-jerusalem/



Bild: Far-right Israelis holding Israeli flags stage “flag march” starting from Ha-Nevi’im Street towards Damascus Gate (Bab al-Amud) in OId Town neighborhood of Jerusalem on 15 June 2021. [Esat Fırat – Anadolu Agency]

Werden die USA Israels Ansprüche auf die “Einigung” Jerusalems in Frage stellen?

Von Ramona Wadi

15. Juli 2021

Jerusalem ist wieder einmal im diplomatischen Fadenkreuz wegen der Absicht von US-Präsident Joe Biden, das amerikanische Konsulat in Jerusalem wieder zu eröffnen, das von der Trump-Administration 2019 geschlossen wurde. Laut US-Außenminister Antony Blinken ist die Wiedereröffnung des Konsulats “ein wichtiger Weg für unser Land, sich mit dem palästinensischen Volk zu engagieren und es zu unterstützen.” Die neue israelische Regierung ist jedoch darauf bedacht, die Wiedereröffnung des Konsulats unter dem Vorwand von Sicherheitsbedenken zu verzögern bzw. zu verhindern.

Die Lethargie der Biden-Administration im Umgang mit den Rechten der Palästinenser könnte den Forderungen Israels durchaus nachgeben. Das Likud-Knessetmitglied Nir Barakat reichte einen Gesetzentwurf ein, der die Wiedereröffnung des Konsulats verhindern würde. “Wir sprechen über die Vereinigung Jerusalems”, erklärte Barakat. “Ehe wir uns versehen, wird es alle möglichen europäischen Konsulate in Jerusalem geben, und es wird zur Konsulatshauptstadt für die Palästinenser werden.”

Unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump wurde das amerikanische Konsulat für Palästinenser zu einer “Abteilung für palästinensische Angelegenheiten” herabgestuft, die als Teil der neuen US-Botschaft in Israel in Jerusalem fungierte. Bisher hat sich Biden nicht dazu geäußert, die wichtigsten unilateralen Entscheidungen von Trump rückgängig zu machen, und während er behauptet, den gescheiterten Zwei-Staaten-Kompromiss zu unterstützen, ermutigt die Betonung des israelischen Sicherheitsnarrativs nicht nur Israel, sondern bestätigt auch die Entscheidungen der vorherigen Regierung.

Während die Biden-Administration ihre Rhetorik mit der Erwähnung von Rechten verschönert hat, hat sie es versäumt, nach den Rechten der Palästinenser zu handeln. Sheikh Jarrah ist ein aktuelles, bemerkenswertes Beispiel, das die Dissoziation zwischen Diplomatie und dem Volk verdeutlicht. Die USA befassen sich nicht mit Israels jüngster Runde von Zwangsvertreibungen, sondern erwägen die Wiedereröffnung ihrer diplomatischen Vertretung für Palästinenser – ein Akt, der das Einfrieren der Beziehungen zwischen den USA und der Palästinensischen Autonomiebehörde in der Trump-Ära auftauen würde. Aber wenn die Rechte der Palästinenser nicht gewahrt werden, wessen Interessen dient dann die diplomatische Mission und wer profitiert von ihrer Wiedereröffnung?

Israels Besorgnis über die angebliche “Einigung Jerusalems” und jede wahrgenommene Bedrohung durch die Palästinenser, die unter den von der internationalen Gemeinschaft diktierten Bedingungen Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt beanspruchen, stehen nicht im Widerspruch zur Politik der US-Regierung. Bidens Entscheidung, die Botschaft in Jerusalem zu belassen, anstatt sie nach Tel Aviv zu verlegen, ist mehr als genug Indiz dafür, dass die derzeitige Regierung nicht abgeneigt ist, Trumps Politik fortzusetzen, ohne darauf anzuspielen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hingegen ist damit beschäftigt, ihr eigenes diplomatisches Ansehen zu erhöhen, obwohl ihre Popularität unter den Palästinensern schon lange geschwunden ist und die Reste, die ihr noch geblieben sind, aufgrund ihrer passiven Haltung in Bezug auf Sheikh Jarrah, Gaza und der jüngsten außergerichtlichen Tötung von Nizar Banat verloren gegangen sind. Wenn Israel und die USA eine Einigung erzielen, was angesichts des Gesetzentwurfs zweifelhaft ist, wird die PA die Wiedereröffnung des US-Konsulats mit keinem der palästinensischen Rechte in Verbindung bringen, die Blinken zwar erwähnt, aber nicht weiter ausführt. Der diplomatische Sieg hätte nichts an Vorteilen für die Palästinenser gebracht, da die USA Israels Ansprüche auf “Vereinigung” nicht anfechten werden. Übersetzt mit Deepl.com



