“Solange die Vereinten Nationen ) unter der Hegemonie des transatlantischen Bündnisses stehen, wird es für niemanden Gerechtigkeit geben, schon gar nicht für Palästina.”

https://scheerpost.com/2022/09/23/today-will-the-united-nations-finally-deliver-justice-for-palestine/

Bild von Ahmed Abu Hameeda.

Werden die Vereinten Nationen endlich Gerechtigkeit für Palästina schaffen?

Von Ramzy Baroud / CounterPunch



23. September 2022

Es wird erwartet, dass der palästinensische Führer Mahmoud Abbas in seiner für den 23. September erwarteten Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen einmal mehr ein leidenschaftliches Plädoyer für die Anerkennung Palästinas als Vollmitglied halten wird.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde für einen solchen Status einsetzt. Im September 2011 wurde das Streben der Palästinensischen Autonomiebehörde nach vollständiger Anerkennung von der Regierung Barack Obamas abgewürgt, so dass die Palästinenser gezwungen waren, sich für die nächstbeste Option zu entscheiden: einen “symbolischen” Sieg in der Generalversammlung im folgenden Jahr. Im November 2012 wurde dem Staat Palästina mit der Resolution 67/19 der UN-Generalversammlung der Status eines Nichtmitglieds mit Beobachterstatus zuerkannt.

In gewisser Weise erwies sich die Resolution tatsächlich als symbolisch, denn sie änderte nichts an der Realität. Im Gegenteil, die israelische Besatzung hat sich seither verschlimmert, ein verworrenes Apartheidsystem wurde vertieft, und die illegalen jüdischen Siedlungen Israels wurden in Ermangelung eines politischen Horizonts wie nie zuvor ausgeweitet. Darüber hinaus wird ein Großteil des besetzten palästinensischen Westjordanlandes aktiv an Israel angegliedert, ein Prozess, der eine langsame, aber systematische Vertreibungskampagne in Gang gesetzt hat, die vom besetzten Ost-Jerusalem bis nach Masafer Yatta in den südlichen Hebron-Hügeln zu spüren ist.

Befürworter der Abbas-Diplomatie verweisen jedoch auf Fakten wie die Aufnahme Palästinas in über 100 internationale Verträge, Organisationen und Konventionen. Die palästinensische Strategie scheint darauf abzuzielen, in der UNO den Status der vollen Souveränität zu erlangen, so dass Israel dann nicht nur als Besatzer palästinensischer “Gebiete”, sondern eines echten Staates anerkannt wird. Israel und seine Verbündeten in Washington und anderen westlichen Hauptstädten sind sich dessen wohl bewusst, weshalb sie ständig gegen die palästinensischen Bemühungen mobil machen. Wenn man bedenkt, wie oft Washington sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat genutzt hat, um Israel zu schützen, ist ein Veto auch dann wahrscheinlich, wenn die Palästinenser mit ihrem Antrag auf Vollmitgliedschaft in den UN-Sicherheitsrat zurückkehren.

Der internationalen Diplomatie von Abbas scheint jedoch eine nationale Komponente zu fehlen. Der 87-jährige Palästinenserführer ist bei seinem eigenen Volk kaum beliebt. Einer der Gründe für seine mangelnde Unterstützung ist neben der endemischen Korruption die fortgesetzte “Sicherheitskoordination” der Palästinensischen Autonomiebehörde mit eben jener israelischen Besatzung, gegen die Abbas in seinen jährlichen UN-Reden wettert. Diese “Koordinierung”, die großzügig von Washington finanziert wird, führt täglich zur Verhaftung von palästinensischen Aktivisten und politischen Dissidenten, die gegen die Besatzung sind. Selbst als die Regierung Donald Trump beschloss, 2018 jegliche Hilfe, einschließlich der humanitären Hilfe für die Palästinenser, einzustellen, blieben die 60 Millionen Dollar, die für die Finanzierung der Sicherheitskoordination der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Israel bereitgestellt wurden, unangetastet.

Dieser große Widerspruch hat die Palästinenser gelehrt, ihre Erwartungen in Bezug auf die – wenn auch symbolischen – Versprechen ihres Führers auf vollständige Unabhängigkeit zurückzuschrauben.

Aber die Widersprüche haben nicht mit Abbas und der Palästinensischen Autonomiebehörde begonnen und enden sicherlich nicht mit ihnen. Die Beziehungen Palästinas zur größten internationalen Institution der Welt sind von Widersprüchen geprägt.

Obwohl die Balfour-Erklärung vom November 1917 nach wie vor der wichtigste historische Bezugsrahmen für die Kolonisierung Palästinas durch die zionistische Bewegung ist, war die Resolution 181 der Vereinten Nationen ebenso wichtig und in gewisser Weise sogar noch wichtiger.

Die Bedeutung der Balfour-Erklärung ergibt sich aus der Tatsache, dass das koloniale Großbritannien – dem später vom Völkerbund, dem Vorgänger der heutigen UNO, ein “Mandat” über Palästina erteilt wurde – die erste offizielle schriftliche Verpflichtung gegenüber der zionistischen Bewegung einging, ihr Palästina zu gewähren.

“Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina”, heißt es in dem Text. Dieses Bestreben oder “Versprechen”, wie es viele nennen, hätte zu nichts Greifbarem geführt, wenn es nicht den anderen kolonialen, westlichen Verbündeten der zionistischen Bewegung gelungen wäre, es in die Tat umzusetzen.

Es dauerte genau 30 Jahre, bis die zionistische Bewegung das Versprechen des damaligen britischen Außenministers Arthur James Balfour in die Tat umsetzte. Die UN-Resolution 181 vom November 1947 ist die politische Grundlage für die Existenz Israels. Obwohl die heutigen Grenzen des Staates Israel bei weitem über den ihm durch den UN-Teilungsplan zugewiesenen Raum hinausgehen, wird die Resolution dennoch oft als rechtliche Grundlage für die Existenz Israels herangezogen, während die Araber dafür gezüchtigt werden, dass sie sich weigern, das zu akzeptieren, was sie damals zu Recht als ungerecht empfanden.

Seitdem kämpfen die Palästinenser weiterhin mit ihren Beziehungen zu den Vereinten Nationen, die von zahlreichen Widersprüchen geprägt sind.

1947 waren die Vereinten Nationen “größtenteils ein Club europäischer Länder, englischer weißer Siedlerstaaten und lateinamerikanischer Länder, die von kolonialen Eliten spanischer Abstammung regiert wurden”, schrieb der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Palästina, Michael Lynk, in einem kürzlich erschienenen Artikel über die Teilung des historischen Palästina.

Obwohl sich die geografische und demografische Zusammensetzung der UNO seither stark verändert hat, liegt die tatsächliche Macht weiterhin in den Händen der ehemaligen westlichen Kolonialregime, zu denen neben den USA auch Großbritannien und Frankreich gehören. Diese drei Länder stellen die Mehrheit der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Ihre politische, militärische und sonstige Unterstützung für Israel ist nach wie vor ungebrochen. Solange die Machtverteilung in der UNO nicht die wahren demokratischen Wünsche der Weltbevölkerung widerspiegelt, werden die Palästinenser im UN-Sicherheitsrat weiterhin benachteiligt sein. Daran werden auch die feurigen Reden von Abbas nichts ändern.

Der ehemalige britische Diplomat Brian Urquhart, der die UNO mit aus der Taufe hob, schrieb in seinen Memoiren, auf die Lynk in seinem Artikel Bezug nimmt, dass “die Teilung Palästinas die erste große Entscheidung der jungen Vereinten Nationen, ihre erste große Krise und wohl auch ihr erster großer Fehltritt war”.

Aber wird das derzeitige Machtparadigma der UNO es ihr erlauben, diesen historischen “Fehltritt” endlich zu korrigieren, indem sie den Palästinensern die lang ersehnte Gerechtigkeit und Freiheit gewährt? Noch nicht ganz, aber die sich abzeichnenden globalen geopolitischen Veränderungen könnten eine Chance bieten, die, wenn sie richtig genutzt wird, als Quelle der Hoffnung dienen könnte, dass es Alternativen zu westlicher Voreingenommenheit, US-Vetos und Israels historischer Unnachgiebigkeit gibt. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist “Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort”. Zu seinen weiteren Büchern gehören “Mein Vater war ein Freiheitskämpfer” und “Die letzte Erde”. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...