Paul Craig Roberts irrt insofern, als dass auch Hitler nur mit ausländischer, sprich britischer und amerikanischer Hilfe an die Macht kommen konnte. Die USA will Deutschland und Europa schwächen, um selbst zu überleben. Von Souveränität Deutschlands kann keine Rede sein. Die Sanktionen gegen Russland schaden uns schlussendlich mehr, als Russland. Bis die Russland hassenden Ampel Politiker das auch bemerken werden, ist es bei uns schon zu spät. Fazit: “Ins eigene Knie geschossen”.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.paulcraigroberts.org/2022/06/17/will-washingtons-sanctions-destroy-the-german-automobile-industry/



Werden Washingtons Sanktionen die deutsche Autoindustrie zerstören?



Von Paul Craig Roberts

17. Juni 2022

Die letzte unabhängige Regierung, die Deutschland hatte, war die von Hitler. Jede nachfolgende deutsche Regierung war eine Marionette Washingtons. Wie Mike Whitney schreibt, “wird Berlin immer im Gleichschritt mit Washington marschieren, anstatt seine Geschäftsvereinbarungen zu erfüllen oder im Interesse seiner eigenen Bevölkerung zu handeln”. https://www.unz.com/mwhitney/meet-the-new-boss-putin-reroutes-critical-hydrocarbons-eastward-leaving-europe-high-and-dry/

Deutschland zahlt einen hohen Preis, und bald werden es auch die amerikanischen Besitzer von BMWs, Mercedes, Porsches und Volkswagen sein. Die absurden Sanktionen gegen Russland bringen die deutsche Wirtschaft durcheinander. In dieser Woche führten die Sanktionen zu einer 40-prozentigen Kürzung der Erdgaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline nach Deutschland, was den Erdgaspreisen, die in den letzten drei Monaten in die Höhe geschnellt sind, einen weiteren Schub gab. Die Ukraine hat die russischen Gaslieferungen nach Europa durch die Ukraine reduziert und die Gaslieferungen durch die Pipeline durch Polen gestoppt. Da es keine leicht zugänglichen alternativen Lieferungen gibt, wird es die deutsche Industrie schwer haben, zu funktionieren. Besitzer von deutschen Autos müssen mit einem Mangel an Ersatzteilen rechnen. Es ist möglich, dass die Sanktionen Washingtons gegen Russland die deutsche Autoindustrie zerstören werden.

Einige europäische Fabriken werden bereits geschlossen. Da die US-Notenbank entschlossen zu sein scheint, die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen, könnte die westliche Welt bald in eine Rezession geraten und politische Instabilität erleben. Die westlichen Regierungen und die Presse werden Russland die Schuld geben. Es waren jedoch nicht Russland, sondern die Sanktionen Washingtons, die die Preise in die Höhe getrieben und die Energie- und anderen Märkte gestört haben. Der unüberlegte Versuch, Russland zu erpressen, ist für den Westen nach hinten losgegangen. Der Silberstreifen in der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Notlage ist der Untergang des Globalismus. Übersetzt mit Deepl.com

