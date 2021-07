Selbstverteidigung gilt nur für Juden!

Bild: Israeli soldiers speak with settlers from the Esh Kodesh outpost during a reported attack on farms in the Palestinian village of Qusra in the occupied West Bank on 26 September 2020 (AFP)

Westjordanland: Israelische Soldaten töten Palästinenser, der von Siedlern angegriffen wird

Von Akram Al-Waara

4. Juli 2021

Der Tod von Mohammed Hassan ist der jüngste in einem Katalog von Gewalt, die von israelischen Soldaten und Siedlern ausgeübt wird

Israelische Soldaten sprechen mit Siedlern vom Außenposten Esh Kodesh während eines angeblichen Angriffs auf Bauernhöfe im palästinensischen Dorf Qusra im besetzten Westjordanland am 26. September 2020 (AFP)

Am späten Samstagnachmittag, kurz vor Sonnenuntergang, beendeten Mohammed Hassan, 21, und eine Gruppe lokaler Bauarbeiter ihre Arbeit für den Tag.

Die Gruppe arbeitete an Mohammeds neuem Familienhaus, das seit Monaten im Bau war, am Rande des Dorfes Qusra, im nördlichen besetzten Westjordanland, als sie plötzlich angegriffen wurden.

“Dutzende von bewaffneten israelischen Siedlern stürmten das Gebiet um das Haus, sprangen durch die Felder und versteckten sich hinter den Olivenhainen”, sagte Murad Adbelhamid Hassan, 44, Mohammeds Onkel, gegenüber Middle East Eye.

“Sie fingen an, Steine auf das Haus und die Jungs zu werfen, und versuchten, in das Haus einzubrechen”, sagte Murad und fügte hinzu, dass nur wenige Minuten, nachdem die Siedler ihren Angriff begannen, eine Gruppe israelischer Soldaten in der Gegend ankam.

Israelische Armee übernimmt illegalen Außenposten im Westjordanland in Abkommen mit Siedlern

“Die Soldaten umstellten das Haus und sperrten es komplett ab. Sie ließen niemanden rein oder raus, während sie den Siedlern dabei zusahen, wie sie den Angriff fortsetzten”, sagte Murad, der zusammen mit Dutzenden von Familienmitgliedern und Nachbarn zu diesem Zeitpunkt in dem Gebiet angekommen war, um zu versuchen, einzugreifen.

“Einige der Arbeiter konnten entkommen, aber einer von ihnen wurde mit einem Gummigeschoss ins Bein geschossen”, sagte Murad.

Als die Siedler das Haus weiter mit Steinen beschossen, schloss Mohammed die Türen ab und ging auf das Dach, wo er begann, die Siedler mit Steinen zu bewerfen, um sie zurückzudrängen und sein Haus zu verteidigen.

“Die Siedler warfen aus allen Richtungen Steine auf ihn, und als er versuchte, sich zu verteidigen, schossen die Soldaten mit scharfer Munition auf ihn. Drei Kugeln, direkt in die Brust”, sagte Murad und erzählte von dem Moment, als er sah, wie sein Neffe auf dem Dach niedergeschossen wurde.

“Alles, was wir sehen konnten, war, wie er umfiel, und wir hörten ihn schreien: ‘Ich wurde angeschossen, ich wurde angeschossen!'”

Medizinische Versorgung verweigert

Qusra liegt südwestlich der Stadt Nablus und ist von einem Ring aus israelischen Siedlungen umgeben, darunter vier Siedlungen und Außenposten, die auf dem Land von Qusra gebaut wurden.

Eine der gewalttätigsten Siedlungen in der Gegend ist Esh Kodesh, die im Jahr 2000 als illegaler Außenposten gebaut und später von der israelischen Regierung legalisiert wurde. Die Siedlung befindet sich etwa einen Kilometer vom Haus der Familie Hassan entfernt.

“Wir haben immer gehofft, dass dies unserer Familie nie passieren würde, aber es war immer eine Möglichkeit. Es ist sehr gefährlich, in der Nähe der Siedlung zu leben, besonders in den letzten 10 Jahren, da wir gesehen haben, wie sie immer aggressiver wurden”, sagte Murad.

Nach Angaben der UN haben die Angriffe der Siedler auf Palästinenser im Jahr 2020 deutlich zugenommen. Experten dokumentierten 771 Vorfälle von Siedlergewalt, bei denen 133 Palästinenser verletzt und 9.646 Bäume und 184 Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die Familie Hassan erzählte MEE, dass, als sie nach der Schießerei versuchten, ins Haus zu gelangen, israelische Soldaten sie zurückhielten und mit Tränengas, gummiummantelten Stahlgeschossen und scharfer Munition auf sie schossen.

“Sogar die Ärzte und Krankenschwestern aus der Stadt kamen und zeigten den Soldaten ihre Ausweise, aber sie ließen sie nicht hinein, um Mohammed erste Hilfe zu leisten”, sagte Murad.

Die israelische Armee antwortete nicht sofort auf eine MEE-Anfrage nach einem Kommentar.

Mohammed hat nur sich selbst und sein Haus verteidigt, und sie haben ihn dafür getötet” – Murad Adbelhamid Hassan, Mohammeds Onkel

Zur gleichen Zeit wurde die Familie Zeuge, wie die israelischen Siedler zusammen mit den Soldaten in das Haus einbrachen und auf das Dach stiegen.

“Von dem, was wir sehen konnten, sah es so aus, als ob die Siedler Mohammed schlugen und traten, während er blutend am Boden lag”, sagte Murad. Kurz darauf stiegen israelische Soldaten ebenfalls auf das Dach und nahmen Mohammeds Leiche mit.

“Sie behielten seinen Körper für 30 Minuten und ließen niemanden heran, nicht einmal die palästinensischen Sanitäter oder Krankenwagen, die am Tatort ankamen”, fügte Murad hinzu.

Erst als ein israelischer Krankenwagen eintraf, transportierten die Soldaten Mohammeds Leiche vom Dach in den Krankenwagen, bevor sie ihn in ein israelisches Krankenhaus brachten.

Stunden später wurde die Familie benachrichtigt, dass Mohammed seinen Verletzungen erlegen sei. Am Sonntagnachmittag hatten die israelischen Behörden Mohammeds Leiche noch immer nicht an seine Familie in Qusra zurückgegeben.

“Wir haben versucht, uns mit den palästinensischen Behörden und den Israelis abzustimmen, aber sie weigern sich immer noch, seine Leiche zurückzugeben”, sagte Murad. “Sie behaupten, dass Mohammed die Siedler angegriffen hat, und deshalb halten sie seine Leiche fest.”

“Mohammed hat nur sich selbst und sein Haus verteidigt, und sie haben ihn dafür getötet und beschuldigen ihn jetzt eines Verbrechens”, sagte Murad. “Es ist grausam.”

‘Wir sind an diese Angriffe gewöhnt’

Als die Familie am Samstagabend endlich das Haus betreten konnte, mussten sie feststellen, dass die Siedler vieles im Haus zerstört hatten, darunter auch Baumaterialien.

Die Ereignisse am Samstag waren jedoch nicht das erste Mal, dass die Familie Hassan von Siedlern gewaltsam angegriffen wurde.

“Vor etwa einem Monat haben sie auch das Haus angegriffen und die Fenster und Fliesen zerbrochen. Ein paar Wochen davor griffen sie das Haus an und setzten das Auto von Mohammeds Bruder in Brand”, sagte Murad.

Laut Mohammed Jaber Khrewish, dem Bürgermeister von Qusra, sind die Menschen im Dorf regelmäßig Angriffen ausgesetzt, vor allem von den Siedlern in Esh Kodesh.

“Im Laufe der Jahre haben wir Hunderte von Siedlerangriffen auf unser Dorf erlebt, die sich meist gegen die Familien richten, die in der Nähe der Siedlung leben oder Land in diesem Gebiet haben”, sagte er. “Wir sind an diese Art von Angriffen gewöhnt.”

Khrewish sagte, dass die Siedler oft das Ackerland von Qusra verbrennen, Olivenbäume fällen, Häuser angreifen und Autos in Brand setzen. Darüber hinaus greifen die Siedler oft Palästinenser aus dem Dorf gewaltsam an, wenn diese versuchen, sich und ihr Eigentum zu verteidigen.

Palästinenser beklagen neue Bewegungseinschränkungen im Westjordanland nach Protesten

Mehr lesen ”

“Seit 2011 haben wir drei Palästinenser in Qusra durch die Hände der Siedler oder der Soldaten, die versuchen, sie zu verteidigen, getötet”, sagte er und bemerkte, dass das dritte Opfer Mohammed Hassan war.

Im Jahr 2011 überfielen Siedler aus Esh Kodesh und den nahegelegenen Außenposten Qusra, griffen Einheimische an und zerstörten Ackerland, so dass es zu Zusammenstößen mit israelischen Soldaten kam, die gekommen waren, um die Siedler zu begleiten. Mittendrin wurde der 35-jährige Issam Badran von einem Soldaten angeschossen und getötet.

Sechs Jahre später erschossen israelische Siedler des Außenpostens den 48-jährigen Mahmoud Odeh, als die Siedler das Ackerland von Odeh am Rande der Stadt überfielen. Mahmoud Odeh war der Onkel von Issam Badran.

Im Laufe der Jahre wurden auch viele Bewohner der Stadt bei Konfrontationen, die meist nach Angriffen der Siedler ausbrachen, von Siedlern und Soldaten erschossen und schwer verletzt.

“Wir haben keine Möglichkeit, uns zu verteidigen, außer mit Steinen und Stöcken”, sagte Khrewish zu MEE und fügte hinzu, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Qusra nicht betreten kann, ohne vorher eine Erlaubnis von den israelischen Behörden zu erhalten, so dass die Dorfbewohner keinen Schutz haben.

“Wir haben überhaupt keinen Schutz. Wir können uns nur mit unserem Körper und mit den Steinen, die wir haben, verteidigen.”

Kultur der Straflosigkeit

Im Laufe der Jahre haben Familien und lokale Beamte in Qusra zahlreiche Klagen und Gerichtsverfahren gegen die Siedler und Soldaten angestrengt, um eine Art von Rechenschaft für die ihnen zugefügte Gewalt zu erhalten.

Bis zum heutigen Tag haben sich all ihre Bemühungen als vergeblich erwiesen.

“Wir haben Dutzende von laufenden Verfahren gegen die Siedler und die Soldaten”, sagte Khrewish gegenüber MEE.

Nur wenn wir versuchen, uns zu verteidigen, schießen sie mit scharfen Kugeln auf uns”.

– Mohammed Jaber Khrewish, Bürgermeister von Qusra

“Wir haben darum gebeten, dass Untersuchungen eingeleitet werden oder dass jemand zur Verantwortung gezogen wird, aber es kommt nie etwas dabei heraus.”

Laut der israelischen NGO Yesh Din hat die israelische Polizei bei der Untersuchung von

82 Prozent der zwischen 2005 und 2019 eröffneten Fälle versagt, während 91 Prozent aller Ermittlungen zu ideologischer Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland ohne Anklageerhebung eingestellt wurden.

Khrewish sagte, dass er plant, eine Beschwerde bei den israelischen Behörden einzureichen, um eine Untersuchung der Tötung von Mohammed Hassan einzuleiten, aber dass er nicht viel Hoffnung hat, dass dies zu etwas führen wird.

“Die Soldaten und der Richter sind die gleichen wie die Siedler. Sie kümmern sich nur um den israelischen Staat und die Aufrechterhaltung des Apartheidsystems”, sagte er. “Deshalb werden sie uns als Palästinenser niemals Gerechtigkeit widerfahren lassen.”

“Die Soldaten sind bei diesen Angriffen immer anwesend und beobachten, was die Siedler tun, aber sie tun nie etwas, um die Palästinenser zu schützen”, sagte Khrewish. “Nur wenn wir versuchen, uns zu verteidigen, schießen sie mit scharfen Kugeln auf uns.”

Während das Hauptaugenmerk der Familie Hassan jetzt darauf liegt, Mohammeds Leiche zurückzubekommen, sagten sie, dass sie hoffen, dass die Welt Maßnahmen gegen Israel ergreift, nicht nur wegen der Tötung von Mohammed, sondern auch wegen all der anderen Übergriffe, die in ganz Palästina geschehen.

“Die israelische Armee ist für die Tötung von Mohammed verantwortlich, und sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden”, sagte Hassan, der immer noch versucht, die Rückgabe von Mohammeds Leiche zu erreichen. “Nicht nur, weil sie die Kugeln abgefeuert haben, die ihn getötet haben, sondern weil sie diejenigen sind, die die Siedler geschützt haben.” Übersetzt mit Deepl.com

