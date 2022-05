Es sind diese besonders erschütternden Kindermorde die das zionistische Besatzungsregime an unschuldigen Zivilisten ungestraft begeht. Der 15jährige Zaid Mohammed Ghonaim ist ein weiteres unschuldiges Opfer. Ein weiterer Fall für den ICC Wie lange schaut die heuchlerische Staatengemeinschaft, unter Führung der Israel-Freunde USA zu, dass dieses mörderische Treiben ohne Konsequenzen bleibt? Wenn es um das zionistische Regime geht, drückt beide Augen zu und weist stattdessen auf “gleiche Werte” hin. Lügen über Lügen pflastern die Beziehungen zu Israel seit Staatsgründung. Während Russland ungerechter Weise mit Sanktionen überschüttet wird, hofiert man den “jüdischen Staat”mit all seinen ethnischen Säuberungen.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-boy-killed-forces-laid-rest-bethlehem

Bild: Zaid Mohammed Ghonaim, 15, wurde am 27. Mai 2022 in der besetzten Stadt al-Khader im Westjordanland von israelischen Truppen erschossen (Twitter)



Westjordanland: Von israelischen Besatzungstruppen getöteter palästinensischer Junge in Bethlehem beigesetzt



Freunde und Familie beerdigen den 15-jährigen Zaid Ghonaim, der durch einen Schuss in Hals und Rücken getötet wurde

Von MEE-Mitarbeitern

28. Mai 2022

Ein von israelischen Streitkräften getöteter palästinensischer Junge ist am Samstag in der Nähe der besetzten Stadt Bethlehem im Westjordanland beigesetzt worden.

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, wurde der 15-jährige Zaid Mohammed Ghonaim am Freitagabend in der Stadt al-Khader durch einen Schuss in den Nacken und in den Rücken tödlich getroffen und ist damit der 15.

Damit ist er der 15. Jugendliche, der in diesem Jahr durch israelische Schüsse getötet wurde. Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz war es zu Auseinandersetzungen zwischen den Einwohnern von al-Khader und den israelischen Streitkräften gekommen, die die Stadt südlich von Bethlehem stürmten, um eine Kreuzung in der Nähe der illegalen Siedlung Efrat zu sichern.

Augenzeugen berichteten, Ghonaim habe sich in einem Parkhaus versteckt, als israelische Soldaten auf ihn schossen, so die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Die israelische Armee gab an, sie habe mit scharfem Feuer reagiert und einen “Verdächtigen” getroffen, nachdem mehrere Personen “Steine und Molotowcocktails auf die Soldaten geworfen” hätten.

Die Armee äußerte sich nicht dazu, ob Ghonaim an den Auseinandersetzungen beteiligt war.

Trauernde stehen neben der Leiche des palästinensischen Teenagers Zaid Ghonim, bevor er in Bethlehem beigesetzt wird (Reuters)

Ghonaims Freunde und Familie begruben ihn am Samstagmorgen auf dem Märtyrerfriedhof in seiner Heimatstadt al-Khader, begleitet von Hunderten von Menschen, die sich dem Trauerzug anschlossen.

Der Gouverneur von Bethlehem Kamel Hameed sagte, seine Ermordung sei “ein weiteres Verbrechen gegen die Kindheit”.

“Er war unbewaffnet und stellte keine Bedrohung für sie dar”, sagte Hameed laut Wafa.

Alarmierende” Siedlergewalt

In anderen Teilen des Westjordanlandes kam es am Freitag zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten und Siedlern.

Bei Protesten in der Nähe von Nablus verwundeten israelische Streitkräfte mindestens 50 Menschen. In der vergangenen Woche kam es in mehreren Städten in der Nähe der Stadt im nördlichen Westjordanland zu angespannten Konfrontationen, die von einer Welle der Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser begleitet wurden.

Am Mittwoch wurde der 16-jährige Gaith Yamin von israelischen Soldaten getötet, als sie die Ankunft von Siedlern am Josefsgrab sicherten, einer von Muslimen und Juden verehrten Stätte, die regelmäßig zum Brennpunkt zwischen Palästinensern und Israelis wird.

Nach Angaben von Experten der Vereinten Nationen hat die Gewalt der Siedler im Westjordanland seit 2021 einen “alarmierenden” Anstieg erlebt.

Im Jahr 2021 wurden 370 Angriffe von Siedlern registriert, die zu Sachbeschädigungen führten, und weitere 126 Angriffe forderten Todesopfer.

Zu den von Siedlern verübten Gewalttaten gehörten der Einsatz scharfer Munition, körperliche Angriffe, Brandanschläge und das Entwurzeln von Olivenbäumen.

In diesem Jahr wurden bisher mehr als 541 Verletzungen von Palästinensern durch Siedler dokumentiert, davon allein 217 in Nablus.

Etwa 16 dieser Verletzungen wurden durch scharfe Munition verursacht. Mindestens ein Palästinenser wurde in diesem Jahr von einem israelischen Siedler getötet.

Im Westjordanland und in Ostjerusalem leben mehr als 600.000 Siedler in über 200 Siedlungen, die gegen das Völkerrecht verstoßen. Übersetzt mit Deepl.com

