Western Leaders Privately Say Ukraine Can’t Win the War The German and French leaders have told Ukraine they must seek peace with Russia in exchange for a post-war defense pact, according to a report in The Wall Street Journal. By Joe Lauria Special to Consortium News Western leaders privately told Ukrainian President Volodymyr Zelensky tha



Der Élysée-Palast, in dem Macron und Scholz Selenskyj aufforderten, den Frieden zu suchen. (U.S. State Dept.)

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge haben die deutschen und französischen Staats- und Regierungschefs der Ukraine mitgeteilt, dass sie im Gegenzug für einen Nachkriegsverteidigungspakt Frieden mit Russland anstreben müsse.

Westliche Staatsoberhäupter sagen insgeheim, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

25. Februar 2023

Westliche Staatsoberhäupter haben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj privat mitgeteilt, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann und dass sie noch in diesem Jahr Friedensgespräche mit Moskau aufnehmen sollte, um im Gegenzug engere Beziehungen zur NATO zu knüpfen.

Die privaten Mitteilungen stehen im Widerspruch zu öffentlichen Erklärungen westlicher Politiker, die routinemäßig erklären, dass sie die Ukraine so lange unterstützen werden, bis sie auf dem Schlachtfeld einen Sieg errungen hat.

Das Wall Street Journal, das über die privaten Äußerungen gegenüber Selenksyj berichtete, erklärte:

“Hinter der öffentlichen Rhetorik verbergen sich wachsende private Zweifel unter Politikern in Großbritannien, Frankreich und Deutschland, dass die Ukraine in der Lage sein wird, die Russen aus der Ostukraine und der Krim zu vertreiben, die Russland seit 2014 kontrolliert, sowie die Überzeugung, dass der Westen die Kriegsanstrengungen nur so lange unterstützen kann, vor allem, wenn der Konflikt in eine Pattsituation mündet, sagen Beamte aus den drei Ländern.

Wir wiederholen immer wieder, dass Russland nicht gewinnen darf, aber was bedeutet das? Wenn der Krieg lange genug mit dieser Intensität weitergeht, werden die Verluste der Ukraine unerträglich werden”, sagte ein hoher französischer Beamter. Und niemand glaubt, dass sie in der Lage sein werden, die Krim zurückzuerobern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagten Selenskyj bei einem Abendessen im Élysée-Palast Anfang des Monats, er müsse Friedensgespräche mit Moskau in Betracht ziehen, berichtete das Journal.

Der Zeitung zufolge zitierte die Zeitung Macron mit den Worten, dass “sogar Todfeinde wie Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden schließen mussten”.

Macron sagte Selenskyj, dass er ein großer Kriegsführer gewesen sei, aber dass er schließlich in die politische Staatskunst wechseln und schwierige Entscheidungen treffen müsse”, berichtete die Zeitung.

Eine Rückkehr zum Realismus

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche sagte General Petr Pavel, der designierte Präsident der Tschechischen Republik und ehemalige NATO-Befehlshaber: “Wir könnten in eine Situation geraten, in der die Befreiung einiger Teile des ukrainischen Territoriums für die Gesellschaft unerträglich ist:

“Wir könnten in eine Situation geraten, in der die Befreiung einiger Teile des ukrainischen Territoriums mehr Todesopfer fordert, als für die Gesellschaft erträglich ist. … Es könnte ein Punkt kommen, an dem die Ukrainer anfangen können, über ein anderes Ergebnis nachzudenken.”

Schon als NATO-Befehlshaber war Pavel ein Realist in Bezug auf Russland. Während der umstrittenen NATO-Kriegsspiele mit 31.000 Soldaten an den Grenzen Russlands im Jahr 2016 – das erste Mal seit 75 Jahren, dass deutsche Truppen die Schritte des Naziüberfalls auf die Sowjetunion nachvollzogen – wies Pavel den Hype über eine russische Bedrohung der NATO zurück.

Pavel, der damals Vorsitzender des NATO-Militärausschusses war, sagte auf einer Pressekonferenz in Brüssel: “Es ist nicht das Ziel der NATO, eine militärische Barriere gegen eine groß angelegte russische Aggression zu errichten, denn eine solche Aggression steht nicht auf der Tagesordnung, und keine nachrichtendienstliche Bewertung deutet auf so etwas hin.”

Auch der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier zeigte sich gegenüber Russland realistisch und sagte: “Was wir jetzt nicht tun sollten, ist die Situation durch Säbelrasseln und Kriegshetze weiter anzuheizen. Wer glaubt, dass eine symbolische Panzerparade an der Ostgrenze des Bündnisses Sicherheit bringt, der irrt.”

Statt einer aggressiven NATO-Haltung gegenüber Russland, die nach hinten losgehen könnte, forderte Steinmeier den Dialog mit Moskau. “Wir sind gut beraten, keine Vorwände zu schaffen, um eine alte Konfrontation zu erneuern”, sagte er und fügte hinzu, es wäre “fatal, nur nach militärischen Lösungen und einer Politik der Abschreckung zu suchen”. Unter der Führung der USA befolgte die NATO diesen Rat eindeutig nicht, da sie weiterhin mehr Truppen nach Osteuropa entsandte und die Ukraine bewaffnete und ausbildete (unter dem Vorwand, die Minsker Vereinbarungen zur Beendigung des ukrainischen Bürgerkriegs zu unterstützen).

Vor seiner Intervention in der Ukraine nannte Russland die Osterweiterung der NATO, die Stationierung von Raketen in Rumänien und Polen, Kriegsspiele in der Nähe seiner Grenzen und die Aufrüstung der Ukraine als rote Linien, die der Westen überschritten habe.

Nach einem Jahr Krieg scheinen sich die westlichen Staats- und Regierungschefs nun einem realistischen Ansatz zuzuwenden. So wies Macron auf der Münchner Sicherheitskonferenz jedes Gerede über einen Regimewechsel in Moskau zurück.

Keine US-Reaktion

Washington hat sich zu dem Bericht des Journals über den Vorschlag “Friedensgespräche gegen Waffen” nicht geäußert. US-Außenminister Antony Blinken sprach letzten Monat mit der Washington Post über die Bewaffnung der Ukraine in der Nachkriegszeit, sagte aber nicht, dass die Ukraine Friedensgespräche suchen sollte.

“Wir müssen darüber nachdenken – und das tun wir auch -, wie die Nachkriegszeit aussehen kann, um Sicherheit und Stabilität für die Ukrainer und Sicherheit und Stabilität in Europa zu gewährleisten”, sagte Blinken auf der Konferenz in München.

Der Vorschlag, die Ukraine noch näher an die NATO heranzuführen, als sie es bereits ist, und ihr nach dem Krieg einen besseren Zugang zu Waffen zu gewähren, sollte auf der Tagesordnung der NATO-Jahrestagung im Juli stehen, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak auf der Münchner Konferenz.

“Der NATO-Gipfel muss ein klares Angebot an die Ukraine hervorbringen, auch um Selenskyj einen politischen Sieg zu verschaffen, den er zu Hause als Anreiz für Verhandlungen präsentieren kann”, sagte ein britischer Beamter dem Journal.

Die Vereinbarung mit der NATO würde nicht die Mitgliedschaft mit ihrem Schutz nach Artikel 5 beinhalten, berichtete die Zeitung. “Wir würden gerne Sicherheitsgarantien auf dem Weg zur NATO haben”, sagte Selenskyj jedoch am Freitag auf einer Pressekonferenz.

In der Zwischenzeit sagte Macron dem WSJ-Bericht zufolge, dass die Ukraine eine Militäroffensive zur Rückgewinnung von Territorium vorantreiben sollte, um Moskau an den Friedenstisch zu drängen.

Aus Moskau gab es keine Reaktion auf diesen Vorschlag. Der geopolitische Analyst Alexander Mercouris sagte in seinem Videobericht vom Samstag, dass Russland wahrscheinlich einen Anreiz hätte, die Kämpfe fortzusetzen, anstatt sich auf Friedensgespräche einzulassen, wenn es wüsste, dass die Ukraine nach dem Krieg von der NATO schwer bewaffnet werden würde.

“Die Russen werden niemals mit so etwas einverstanden sein”, sagte Mercouris. “Sie müssen sich sagen, dass es eigentlich sinnvoller ist, diesen Krieg fortzusetzen, anstatt diesem Plan zuzustimmen, denn eines der Ziele [Russlands] ist die vollständige Entmilitarisierung der Ukraine.”

Was die westlichen Mächte vorschlagen, ist das Gegenteil, sagte er. Angesichts der Tatsache, dass Russland der Ansicht ist, dass es gewinnt, und “es scheint eine allgemeine Anerkennung unter den westlichen Regierungen zu geben, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann … wo ist der Anreiz für … Russland, diesen Plan überhaupt in Betracht zu ziehen?”

Für Moskau, so Mercouris, sei die Entmilitarisierung der Ukraine eine “absolute, existenzielle Angelegenheit”. Wenn die Ukraine nach dem Krieg sogar noch modernere Waffen von der NATO erhält als während des Krieges, dann macht es für Russland noch weniger Sinn, den Krieg zu beenden und diesem Plan zuzustimmen”.

Russland habe es jetzt mit einem “schwächer werdenden Gegner zu tun”, so Mercouris, und das sei Moskau eindeutig lieber als ein “gestärkter Gegner zu einem späteren Zeitpunkt”. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

