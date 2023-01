Wie anders in Russland über Bidens Dokumentenskandal berichtet wird Die Ukraine ist wieder auf den Titelseiten der amerikanischen Medien. Die geheimen Dokumente, die Biden aus seinem Büro mitgenommen hat, als er Vizepräsident war, enthalten viele interessante Informationen über die Ukraine. Zuvor waren in Trumps Haus in Florida geheime Dokumente beschlagnahmt worden. Und ihm droht strafrechtliche Verfolgung. Jetzt ist die Situation anders herum.

Der Dokumentenskandal von Joe Biden ist auch in russischen Medien ein großes Thema. Wenig überraschend wird in Russland ganz anders darüber berichtet als in Deutschland.

Die Verrenkungen, die die deutschen „Qualitätsmedien“ bei Bidens Dokumentenskandal vorführen, sind fast schon lustig. Als Trump nach seiner Präsidentschaft geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, war die Empörung groß. Seit bekannt geworden ist, dass auch Biden nach seinem Abgang als US-Vizepräsident geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, erklären uns die gleiche Medien, dass das alles nur ein dummes Versehen von Biden war und natürlich überhaupt nicht mit dem Fall Trump vergleichbar ist, den sie dafür am liebsten im Gefängnis sehen wollten.

Auch die den US-Demokraten treu ergebenen US-Medien spielen dieses Spiel. Darüber – und über die Details von Bidens Dokumentenskandal – hat der USA-Korrespondent am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick russischen Fernsehens berichtet und ich habe seinen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Biden hat den deep state verärgert

Die Ukraine ist wieder auf den Titelseiten der amerikanischen Medien. Die geheimen Dokumente, die Biden aus seinem Büro mitgenommen hat, als er Vizepräsident war, enthalten viele interessante Informationen über die Ukraine. Zuvor waren in Trumps Haus in Florida geheime Dokumente beschlagnahmt worden. Und ihm droht strafrechtliche Verfolgung. Jetzt ist die Situation anders herum. Es ist also spannend, wie unser USA-Korrespondent berichtet.

Die geheimen Dokumente von Joe Biden kommen heraus wie Kakerlaken. Niemand weiß, aus welchem Spalt sie als nächstes kommen werden. Es ist bereits die dritte Charge.

