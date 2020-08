How the Israel-UAE deal puts the bogus peace industry back in business If there is one conclusion to draw from the agreement this week between Israel and the United Arab Emirates – with Israel temporarily “suspending” its threat to illegally annex parts of the West Bank in return for “full normalisation” with the Gulf state – it is this: the peace industry is back in business.



Wie das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten die gefälschte Friedensindustrie wieder ins Geschäft bringt



Von Jonathan Cook

15. August

Wenn es eine Schlussfolgerung aus dem diese Woche zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossenen Abkommen gibt – wobei Israel seine Drohung, Teile des Westjordanlandes illegal zu annektieren, als Gegenleistung für eine “vollständige Normalisierung” mit dem Golfstaat vorübergehend “aussetzt” – dann diese: Die Friedensindustrie ist wieder im Geschäft.

Aber dieses Mal wird es, anders als bei den endlosen Osloer Abkommen, die vor einem Vierteljahrhundert unterzeichnet wurden, nicht einmal den Anschein geben, dass Palästinenser für den “Nahost-Frieden” gebraucht werden. Dies ist ein Prozess, der über ihre Köpfe hinweg stattfindet, ein Dialog, von dem sie völlig abwesend sind.

Dies ist ein Friedensprozess, in dem arabische Staaten unter Führung der VAE zusammen mit Israel formell den Krieg gegen die Palästinenser führen.

Dieser Friedensprozess findet nicht zwischen Palästinensern und Israel, dem Auftraggeber Washingtons in der Region, statt. Er findet zwischen Israel und ölreichen arabischen Staaten statt, die den USA gegenüber loyal sind. Es ist ein Prozess, der es ihnen erlaubt, den Schein zu beenden, dass sie Feinde Israels sind. Es bedeutet, dass sie aufhören können, Unterstützung für den palästinensischen Kampf um einen Staat vorzutäuschen – selbst wenn es um die letzten Überreste der Heimat der Palästinenser geht.

Es handelt sich um einen Friedensprozess, der die Besatzung und die vielen Dutzend illegalen jüdischen Siedlungen, die Israel gebaut hat, um palästinensisches Land über viele Jahrzehnte hinweg zu stehlen, effektiv absegnet.

Dies ist ein Friedensprozess, der die scheinbaren Zielpfosten von einer dauerhaften Beendigung der Besatzung zu einer einfachen Verschiebung – für ein wenig länger – von Israels Ambitionen verschiebt, das palästinensische Land, das es bereits gestohlen hat, dauerhaft zu annektieren.

Outside-in”-Strategie

In diesem Sinne ist dies eine Fortsetzung des Prozesses, der von Jared Kushner, dem Nahost-Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bei der Entwicklung des so genannten “Deals des Jahrhunderts” begonnen wurde.

Israel und die arabische Welt: Eine Geschichte der Anerkennungsversuche

Von Anfang an wandte sich Kushner dem Golf zu – dem er und der Rest der politischen und wirtschaftlichen Elite der USA seit langem persönlich nahe stehen – und versuchte, eine so genannte “Outside-In”-Strategie zu entwickeln.

Das bedeutete, so viele arabische Regime wie möglich zu rekrutieren, angefangen bei den ölreichen Golfstaaten, um den Trump-“Friedensplan” zu unterzeichnen und ihr Gewicht – und ihr Geld – einzusetzen, um die Palästinenser mit Gewalt dazu zu zwingen, sich dem israelischen Diktat zu ergeben.

Ein Weißes Haus, das sich der Politik des Gebrauchtwagenplatzes widmete, musste sich vorstellen, dass die Wirtschaft dazu benutzt werden könnte, die Palästinenser zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen. Deshalb hielt Kushner im Frühsommer letzten Jahres eine Wirtschaftskonferenz in Bahrain ab, noch bevor er einen Friedensplan zu enthüllen hatte.

Sind die Saudis als Nächste dran?

Als die Palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas erkannte, wie sich dies abspielte, weigerte sie sich schon früh, sich auf den Trump-Plan einzulassen, und brach bald alle Verbindungen zu Washington ab. Das machte keinen Unterschied. Es handelte sich um einen Friedensplan, der es nicht nötig machte, das palästinensische Volk in das Feilschen um seine Zukunft einzubeziehen.

Der Trump-Plan, der Anfang des Jahres vorgestellt wurde, bot den Palästinensern das Versprechen eines möglichen Staates auf Scherben des Westjordanlands, nachdem Israel erlaubt worden war, Teile ihres Territoriums zu annektieren.

Nun hat Israel diesen Schritt als Gegenleistung für eine Normalisierung mit den VAE vorübergehend auf Eis gelegt. Laut Kushner wird erwartet, dass andere Staaten folgen werden. Bahrain und Oman werden wahrscheinlich dicht dahinter liegen.

Abu Dhabis Kronprinz Mohammed bin Zayed begrüßt im November 2019 den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Abu Dhabi (WAM/AFP)

In der Vereinbarung heißt es: “Die Vereinigten Staaten, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate sind zuversichtlich, dass weitere diplomatische Durchbrüche mit anderen Nationen möglich sind, und werden zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.

Der wirkliche Staatsstreich wäre Saudi-Arabien, das vermutlich abwartet, wie das Abkommen mit den VAE aufgenommen wird. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass der Kronprinz der VAE, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, diesen Schritt unternommen hat, ohne zuvor grünes Licht von Riad zu erhalten.

Im Gegensatz dazu setzte sich der frühere saudische Herrscher, König Abdullah, 2002 für ein regionales Friedensabkommen ein, das Israel die volle Anerkennung durch die arabischen Staaten als Gegenleistung dafür anbot, dass Israel die palästinensische Eigenstaatlichkeit in den besetzten Gebieten einräumt.

Dieses Angebot enthüllte das wahre Gesicht von Israel und Washington. Die israelische Führung ignorierte den saudischen Plan, und in Anlehnung an Tel Aviv weigerten sich die US-Führer, die Gelegenheit zu ergreifen und das mutige saudische Angebot als Grundlage für ein Friedensabkommen voranzubringen.

Biden springt an Bord

Und doch zahlt sich die israelische Unnachgiebigkeit aus. Der Golf ist bereit, Israel eine Normalisierung anzubieten, nicht nur ohne sinnvolle Zugeständnisse, sondern zur gleichen Zeit, in der sich die Situation für die Palästinenser erheblich verschlechtert.

Im Friedensprozess ging es immer darum, Israel die Kontrolle über den gesamten Raum zu erhalten, wobei einem Teil der Palästinenser erlaubt wurde, dort als gefangenes, abhängiges Volk zu leben.

Trump hat den Pakt zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten “ein historisches Friedensabkommen zwischen unseren beiden großen Freunden” genannt. Der US-Außenminister Mike Pompeo bezeichnete die Normalisierung der VAE mit Israel als “einen bedeutenden Schritt nach vorn für den Frieden im Nahen Osten”.

Doch wer sich einbildet, dies sei nur ein zaudernder, unplausibler letzter Schritt eines lahmen Entenpräsidenten – vorausgesetzt, Trump gewinnt die Präsidentschaftswahlen im November nicht – wird wahrscheinlich enttäuscht werden.

Auch Joe Biden, sein demokratischer Herausforderer, hat sich aufgeregt ins Boot gestürzt. Er beschrieb das Abkommen als “einen willkommenen, mutigen und dringend benötigten Akt der Staatskunst” und fügte hinzu, dass die Alternative – die Annexion – “ein schwerer Schlag für die Sache des Friedens wäre”.

Bitterer Sieg

In gewisser Weise ist dies ein Sieg, wenn auch ein sehr bitterer, für die palästinensische Führung. Sie haben das Abkommen gekündigt. Die verspätete Weigerung der Palästinenser, sich auf den Trump-Plan einzulassen – nachdem sie lange Zeit in einem von den USA diktierten Oslo-Friedensprozess konspiriert hatten, der von Anfang an darauf abzielte, ihr Recht auf ein Leben in Würde in ihrem Heimatland zu negieren – hat die eigentliche amerikanisch-israelische Agenda an die Öffentlichkeit gebracht.

Selbst bei der besten Interpretation der Osloer Abkommen hätte man den Palästinensern niemals den Anschein eines souveränen Staates zugestanden, nicht einmal auf den Überresten ihrer ursprünglichen Heimat.

Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Palästina als Vorspiel für weitere Verfolgung verurteilt

Sie sollten keine Kontrolle über ihre Grenzen, ihren Luftraum, das elektromagnetische Spektrum oder ihre diplomatischen Beziehungen zu anderen Staaten haben. Und natürlich durften sie auf keinen Fall eine Armee haben.

Im Friedensprozess ging es immer darum, Israel die Kontrolle über den gesamten Raum zu erhalten, wobei einem Teil der Palästinenser erlaubt werden sollte, dort als gefangenes, abhängiges Volk zu leben. Sie konnten entweder bereitwillig ihrer Unterordnung zustimmen oder sich weiterer Repression durch Israel ausgesetzt sehen, um ihren Geist zu zermalmen.

Nun wird all dies nicht mehr verschleiert, auch wenn Politiker und Diplomaten in Washington und am Golf den Rest der Welt in die Irre führen wollen, dass dies immer noch als “Friedensprozess” bezeichnet werden sollte.

Anzeichen dafür, dass sie mit dieser monumentalen Täuschung davonkommen könnten, zeigten sich in den Reaktionen der großen europäischen Hauptstädte, die das Abkommen begrüßten. Deutschland nannte es “einen wichtigen Beitrag zum Frieden in der Region”, während Boris Johnson in Großbritannien es als “enorm gute Nachricht” bezeichnete.

Die von Israel, den USA und den VAE übermittelte Botschaft lautet, dass das Begehen von Kriegsverbrechen und die Verletzung des humanitären Völkerrechts auf lange Sicht hohe Dividenden abwerfen kann.

Eine gemeinsame Agenda

Die Vorteile dieses Abkommens für die VAE und die anderen Golfstaaten – vorausgesetzt, dass sie, was wahrscheinlich ist, dem Beispiel folgen – sind einfach. Der sunnitische Golf wünscht seit langem eine umfassendere Integration in den amerikanisch-israelischen Sicherheitszusammenhang im Nahen Osten.

Die USA, Israel und die Golfstaaten teilen eine tiefe Feindseligkeit gegenüber dem Iran und seinen schiitischen Ko-Religionsfraktionen in der Region – vom Libanon und Syrien bis zum Irak und Jemen.

Israel widersetzt sich diesen schiitischen Akteuren, weil sie am bereitwilligsten Widerstand geleistet haben, ebenso wie den imperialen Plänen Washingtons, in deren Mittelpunkt die Kontrolle über das Öl in der Region steht.



Biden springt an Bord

Unter Trump hat sich die Lage für die Palästinenser rapide verschlechtert. Millionen von Flüchtlingen sind ohne Hilfe, die US-Botschaft wurde nach Jerusalem verlegt, die illegale Annexion der syrischen Golanhöhen durch Israel wurde genehmigt, und die illegalen Siedlungen haben sich weiter vergrößert.

Und doch zahlt sich die israelische Unnachgiebigkeit aus. Der Golf ist bereit, Israel eine Normalisierung anzubieten, nicht nur ohne sinnvolle Zugeständnisse, sondern zur gleichen Zeit, in der sich die Situation für die Palästinenser erheblich verschlechtert.

Im Friedensprozess ging es immer darum, Israel die Kontrolle über den gesamten Raum zu erhalten, wobei einem Teil der Palästinenser erlaubt wurde, dort als gefangenes, abhängiges Volk zu leben.

Trump hat den Pakt zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten “ein historisches Friedensabkommen zwischen unseren beiden großen Freunden” genannt. Der US-Außenminister Mike Pompeo bezeichnete die Normalisierung der VAE mit Israel als “einen bedeutenden Schritt nach vorn für den Frieden im Nahen Osten”.

Doch wer sich einbildet, dies sei nur ein zaudernder, unplausibler letzter Schritt eines lahmen Entenpräsidenten – vorausgesetzt, Trump gewinnt die Präsidentschaftswahlen im November nicht – wird wahrscheinlich enttäuscht werden.

Auch Joe Biden, sein demokratischer Herausforderer, hat sich aufgeregt ins Boot gestürzt. Er beschrieb das Abkommen als “einen willkommenen, mutigen und dringend benötigten Akt der Staatskunst” und fügte hinzu, dass die Alternative – die Annexion – “ein schwerer Schlag für die Sache des Friedens wäre”.

Bitterer Sieg

In gewisser Weise ist dies ein Sieg, wenn auch ein sehr bitterer, für die palästinensische Führung. Sie haben das Abkommen gekündigt. Die verspätete Weigerung der Palästinenser, sich auf den Trump-Plan einzulassen – nachdem sie lange Zeit in einem von den USA diktierten Oslo-Friedensprozess konspiriert hatten, der von Anfang an darauf abzielte, ihr Recht auf ein Leben in Würde in ihrem Heimatland zu negieren – hat die eigentliche amerikanisch-israelische Agenda an die Öffentlichkeit gebracht.

Selbst bei der besten Interpretation der Osloer Abkommen hätte man den Palästinensern niemals den Anschein eines souveränen Staates zugestanden, nicht einmal auf den Überresten ihrer ursprünglichen Heimat.

Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Palästina als Vorspiel für weitere Verfolgung verurteilt

Sie sollten keine Kontrolle über ihre Grenzen, ihren Luftraum, das elektromagnetische Spektrum oder ihre diplomatischen Beziehungen zu anderen Staaten haben. Und natürlich durften sie auf keinen Fall eine Armee haben.

Beim Friedensprozess ging es immer darum, Israel die Kontrolle über den gesamten Raum zu erhalten, wobei einem Teil der Palästinenser erlaubt werden sollte, dort als gefangenes, abhängiges Volk zu leben. Sie konnten entweder bereitwillig ihrer Unterordnung zustimmen oder sich weiterer Repression durch Israel ausgesetzt sehen, um ihren Geist zu zermalmen.

Nun wird all dies nicht mehr verschleiert, auch wenn Politiker und Diplomaten in Washington und am Golf den Rest der Welt in die Irre führen wollen, dass dies immer noch als “Friedensprozess” bezeichnet werden sollte.

Anzeichen dafür, dass sie mit dieser monumentalen Täuschung davonkommen könnten, zeigten sich in den Reaktionen der großen europäischen Hauptstädte, die das Abkommen begrüßten. Deutschland nannte es “einen wichtigen Beitrag zum Frieden in der Region”, während Boris Johnson in Großbritannien es als “enorm gute Nachricht” bezeichnete.

Die von Israel, den USA und den VAE übermittelte Botschaft lautet, dass das Begehen von Kriegsverbrechen und die Verletzung des humanitären Völkerrechts auf lange Sicht hohe Dividenden abwerfen kann.

Eine gemeinsame Agenda

Die Vorteile dieses Abkommens für die VAE und die anderen Golfstaaten – vorausgesetzt, dass sie, was wahrscheinlich ist, dem Beispiel folgen – sind einfach. Der sunnitische Golf wünscht seit langem eine umfassendere Integration in den amerikanisch-israelischen Sicherheitszusammenhang im Nahen Osten.

Die USA, Israel und die Golfstaaten teilen eine tiefe Feindseligkeit gegenüber dem Iran und seinen schiitischen Ko-Religionsfraktionen in der Region – vom Libanon und Syrien bis zum Irak und Jemen.

Israel widersetzt sich diesen schiitischen Akteuren, weil sie am bereitwilligsten Widerstand geleistet haben, ebenso wie den imperialen Plänen Washingtons, in deren Mittelpunkt die Kontrolle über das Öl in der Region steht.

US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabiens König Salman geben sich 2017 in Riad die Hand (Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Palace/AFP)

Der Golf als Geburtsort des sunnitischen Islam und angeblicher Hüter seiner Ehre hat indes ein eigenes Interesse daran, seine sektiererische Hegemonie in der Region zu sichern. Die Golfstaaten haben in den letzten Jahren enge, wenn auch halb verdeckte Beziehungen zu Israel entwickelt und beteiligen sich gleichzeitig aktiver an Kriegen in der gesamten Region, entweder über Vertretungen in Syrien und im Irak oder direkt im Jemen.

Sie waren bestrebt, mit einer Normalisierung an die Öffentlichkeit zu gehen, damit sie einen größeren Zugang zum amerikanisch-israelischen Geheimdienst und zu verbesserter Militärtechnologie erhalten können, was sich natürlich aus einem erhöhten Maß an Vertrauen ergeben würde.

Imperiale Agenda

Abgesehen von den faden, positiven diplomatischen Formulierungen verschleiert das Abkommen dieses Ziel nicht: Eine neue “Strategische Agenda für den Nahen Osten” soll entwickelt werden, um “die diplomatische, handelspolitische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit auszuweiten”. Die USA, Israel und die VAE “teilen eine ähnliche Sichtweise hinsichtlich der Bedrohungen und Chancen in der Region sowie eine gemeinsame Verpflichtung zur Förderung der Stabilität”.

Wenn die VAE ihre Rolle in dieser völlig eigennützigen Vereinbarung neu ausfüllen, können sie sich auch weiterhin als Verfechter der palästinensischen Sache und der Zweistaatenlösung präsentieren und die Annexion auf einen anderen Tag verschieben.

Die Golfstaaten wollen auf der richtigen Seite dieser militärisch-industriellen Kluft stehen, wenn die USA in unruhigeres Fahrwasser vorstoßen.

Die Vorteile für den Golf gehen jedoch noch tiefer. Washingtons imperiale Agenda nährt und braucht unweigerlich Feinde, insbesondere in einer ölreichen Region wie dem Nahen Osten, um endlose Kriege und endlose Profite für seine “Verteidigungs”-Industrien zu rechtfertigen.

Die Golfstaaten wollen auf der richtigen Seite dieser militärisch-industriellen Kluft stehen, wenn die USA in unruhigere Gewässer vorstoßen und mit Ölknappheit, einer Verschlechterung des Weltklimas und dem Aufstieg Chinas zu einer Supermacht konfrontiert sind.

Diplomatischer Staatsstreich

Die Interessen Washingtons an dem Abkommen sind ebenso klar wie die von Trump. Die Annexion voranzutreiben hat sich als viel schwieriger erwiesen, als die Trump-Administration erwartet hatte. Die europäischen und arabischen Hauptstädte widersetzten sich hartnäckig einem Schritt, der sie der Zwei-Staaten-Tarngeschichte berauben würde, die es ihnen mehr als zwei Jahrzehnte lang erlaubt hatte, so zu tun, als seien sie dem Frieden im Nahen Osten verpflichtet.

Und es wurde immer schwieriger für Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, die Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit für eine Annexion zu gewinnen, da die Coronavirus-Pandemie die Prioritäten rasch änderte.

Netanjahus Annexionsplan ist ein Schwindel. Die Apartheid ist seit Jahrzehnten im Entstehen

Monate vor einer Präsidentschaftswahl, die er voraussichtlich verlieren wird, brauchte Trump einen diplomatischen Coup im Nahen Osten, nachdem er so viel versprochen und mit seinem vielgepriesenen “Deal des Jahrhunderts” so wenig erreicht hatte. Jetzt hat er ihn.

Dieser Schritt wird seine große christlich-evangelische Wahlbasis besänftigen, die sich Israel verschrieben hat und alles unterstützt, was es will. Die evangelikalen Führer verloren keine Zeit und sagten, sie seien “begeistert” von der Ankündigung.

Sie kann auch, wie seine Beamten von Anfang an energisch zu tun begannen, als “historisches Friedensabkommen” gesponnen werden – entsprechend den Vereinbarungen, die Israel zuvor mit Ägypten und Jordanien unterzeichnet hat. Das kann im Wahlkampf genutzt werden, um Trumpf als einen der großen US-Staatsmänner an die breitere Wählerschaft zu verkaufen.

Schärfung der Kampflinien

Aber für die überparteiliche außenpolitische Elite in Washington gibt es noch weitere Vorteile. Sie hat seit langem den Wunsch, die Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten zu festigen, indem sie die beiden zuverlässigsten regionalen Verbündeten der USA öffentlich zusammenarbeiten lässt.

Da die Golfstaaten immer tiefer und offensichtlicher in Kriege im gesamten Nahen Osten – von Syrien bis zum Jemen – verstrickt sind, hilft ein Abkommen, das sie mit Israel verbindet, Washingtons unwahrscheinlicher Erzählung, dass sie wirklich die Guten sind. Es wird die Kampflinien der Region schärfen und, so hofft man, diesen theokratischen Diktaturen mehr Legitimität verleihen.

Palästinenser betreten ein Plakat mit Bildern von Führern der Golfregion, Israels und der USA während einer Demonstration in Gaza-Stadt im Juni 2019 (AFP)

Auch die USA hoffen, dass das Abkommen mit den VAE – und später mit anderen Golfstaaten – wieder eine plausible Tarngeschichte liefern wird, da Israel seine Besatzung verschärft, mehr palästinensisches Land stiehlt und seine Unterdrückung der Palästinenser intensiviert.

Es wird Washington erlauben, seine Scheinbehauptungen wieder aufleben zu lassen, ein “ehrlicher Makler” zu sein, der das Beste für die Palästinenser sucht, auch wenn ihre Führer angeblich zu dumm sind, um zu verstehen, was gut für sie ist.

Die palästinensische Führung gegen den Golf auszuspielen – sowie gegen andere arabische Staaten wie Jordanien und Ägypten, die es nicht wagen, ihre ölreichen Nachbarn gegeneinander auszuspielen – wird die Palästinenser weiter isolieren. Sie können nun allenfalls überzeugender als hartnäckige Friedensgegner dargestellt werden – oder, wenn sie Widerstand leisten, als Terroristen.

Netanjahu ist abgesprungen

Schließlich hofft Netanjahu, der sich in großen Schwierigkeiten befindet, dass dieses Abkommen ihn aus seinem Loch herausholen kann. Er sieht sich mit einer Welle von Protesten konfrontiert, die große Teile der israelischen Gesellschaft, auch von der rechten Seite, zusammengeführt hat. Er steht vor einem beispiellosen Korruptionsprozess. Sein Umgang mit der Covid-19-Pandemie sieht zunehmend katastrophal aus. Die israelische Wirtschaft implodiert.

In diesem Zusammenhang hat seine Konzentration auf die Annexion des Westjordanlandes einen Großteil der israelischen Öffentlichkeit entfremdet und sogar Teile der Siedlergemeinschaft nicht zufriedengestellt, die alle palästinensischen Gebiete haben wollen, nicht nur große Teile. Ein Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und implizit auch eines mit dem Rest des Golfs erlaubt es ihm, von einem unpopulären Annexionsplan abzurücken.

Netanjahu hat den Israelis bewiesen, dass er Recht hatte. Israel könnte das Völkerrecht verletzen, Land stehlen, Kriegsverbrechen begehen – und westliche und arabische Staaten würden das alles ertragen.

Netanjahu hat sich seit langem zum Herrn Sicherheit erklärt, zum Beschützer der Interessen Israels und zum einzigen israelischen Führer, der in der Lage ist, dramatische Schritte auf der Weltbühne zu unternehmen. Hier scheint er beides getan zu haben. Er hat sogar seine politischen Gegner gezwungen, seine Leistung zu loben.

Netanjahu hat es geschafft, all dies zu erreichen, während er gleichzeitig argumentieren konnte, dass die Annexion noch “auf dem Tisch” liege, und seine Anhänger unter den Siedlern besänftigen konnte.

Das Abkommen könnte ihm die Voraussetzungen für den Sieg bei den Winterwahlen schaffen, auf die er sich, wie allgemein berichtet wird, vorbereitet.

Kein Preis zu zahlen

Der vorübergehende oder anderweitige Verzicht auf die Annexion wird natürlich weder Israels fortgesetzte Eroberung von immer mehr palästinensischem Land im besetzten Westjordanland noch seine unerbittliche Kampagne der ethnischen Säuberung unterbrechen.

Netanjahu hat den Israelis bewiesen, dass er Recht hatte. Israel könnte das Völkerrecht verletzen, Land stehlen, Kriegsverbrechen begehen – und westliche und arabische Staaten würden das alles ertragen. Israel würde keinen Preis für sein Verhalten zahlen müssen.

Der Annexionsplan Israels: Eine Katastrophe, die durch eine größere Katastrophe ausgelöst wird

Haaretz erinnerte am Freitag daran, dass Netanjahu am Freitag auf die Frage, ob die im Osloer Abkommen eingeleiteten Zugeständnisse an die Palästinenser im Jahr 2018 schrittweise zu einer Verbesserung der Beziehungen zur arabischen Welt geführt hätten, antwortete, dass dies das “genaue Gegenteil” sei.

Indem er zuerst den Westen und die arabischen Regime auf die Seite Israels rekrutiere, sagte er, Israel werde “so stark” werden, dass es die Palästinenser zwingen würde, “zu verstehen, dass sie keine andere Wahl haben, als mit uns Kompromisse einzugehen” – seine Bezeichnung für absolute Unterwerfung.

Für Netanjahu ging es bei einem strategischen Bündnis mit dem Golf – auf Kosten der Palästinenser – immer um mehr als nur um das Ergreifen der besetzten Gebiete. Es ist von zentraler Bedeutung für seine Vision eines unreformierten, maximalistischen, ethnisch supremacistischen, sicheren israelischen Staates im Nahen Osten, der als regionaler Hegemon neben der Weltmacht USA fungiert.

Jetzt, mit diesem Abkommen, glaubt Netanjahu, die Ziellinie in Sichtweite zu haben.Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ehemaliger Preisträger des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog finden Sie unter: www.jonathan-cook.net



