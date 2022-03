“Das Jüdischsein des Präsidenten als PR-Mittel der westlichen Medien”

Bild: Selenskyj zeichnet den Kommandeur des Rechten Sektors, Dmytro Kotsjubajlow, als “Held der Ukraine” aus

Wie der jüdische Präsident der Ukraine, Selenskyj, Frieden mit den Neonazi-Paramilitärs an der Front des Krieges mit Russland schloss

Von Alexander Rubinstein und Max Blumenthal



04. März, 2022

Während westliche Medien Wolodymyr Selenskyjs jüdisches Erbe nutzen, um den Vorwurf des nationalsozialistischen Einflusses in der Ukraine zu entkräften, hat sich der Präsident den Neonazis gebeugt und ist nun auf sie als Frontkämpfer angewiesen.

Im Oktober 2019, als sich der Krieg in der Ostukraine hinzog, reiste der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Zolote, einer Stadt in der “Grauzone” des Donbass, in der mehr als 14.000 Menschen getötet worden waren, zumeist auf pro-russischer Seite. Dort traf der Präsident auf die hartgesottenen Veteranen der rechtsextremen paramilitärischen Einheiten, die nur wenige Kilometer entfernt den Kampf gegen die Separatisten fortsetzen.

Selenskyj wurde auf der Grundlage eines Programms zur Deeskalation der Feindseligkeiten mit Russland gewählt und war entschlossen, die vom damaligen deutschen Außenminister Walter Steinmeier konzipierte so genannte Steinmeier-Formel durchzusetzen, die Wahlen in den russischsprachigen Regionen Donezk und Lugansk vorsah.

Bei einer direkten Konfrontation mit Aktivisten des neonazistischen Asow-Bataillons, die eine Kampagne zur Sabotage der Friedensinitiative mit dem Titel “Nein zur Kapitulation” gestartet hatten, stieß Selenskyj auf eine Mauer der Sturheit.

Als die Appelle, sich von der Front zurückzuziehen, entschieden zurückgewiesen wurden, brach Selenskyj vor der Kamera zusammen. “Ich bin der Präsident dieses Landes. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin kein Verlierer. Ich bin zu euch gekommen und habe euch gesagt, ihr sollt die Waffen abnehmen”, beschwor Selenskyj die Kämpfer.

Als sich das Video der stürmischen Konfrontation in den ukrainischen sozialen Medien verbreitete, wurde Selenskyj zum Ziel einer wütenden Gegenreaktion.

Andriy Biletsky, der stolze Anführer des faschistischen Asow-Bataillons, der einst versprochen hatte, “die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen” zu führen, schwor, Tausende von Kämpfern nach Zolote zu bringen, falls Selenskyj weiter Druck machen würde. Unterdessen fantasierte ein Abgeordneter der Partei des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko offen darüber, dass Selenskyj von einer Granate eines Kämpfers in Stücke gerissen werden könnte.

Obwohl Selenskyj einen geringfügigen Rückzug erreichte, eskalierten die neonazistischen Paramilitärs ihre “Keine Kapitulation”-Kampagne. Innerhalb weniger Monate flammten die Kämpfe in Zolote wieder auf und lösten einen neuen Zyklus von Verstößen gegen das Minsker Abkommen aus.

Zu diesem Zeitpunkt war Asow offiziell in das ukrainische Militär eingegliedert worden, und seine als Nationales Korps bekannte Straßenwacht wurde unter der Aufsicht des ukrainischen Innenministeriums und an der Seite der Nationalpolizei im ganzen Land eingesetzt. Im Dezember 2021 sollte Zelensky bei einer Zeremonie im ukrainischen Parlament einem Führer des faschistischen Rechten Sektors eine Auszeichnung als “Held der Ukraine” überreichen.

Ein umfassender Konflikt mit Russland rückte immer näher, und die Distanz zwischen Selenskyj und den extremistischen Paramilitärs wurde immer geringer.

Als der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar Truppen auf ukrainisches Territorium schickte, um das Land zu “entmilitarisieren und zu entnazifizieren”, begannen die US-Medien mit einer eigenen Mission: die Macht der neonazistischen Paramilitärs über die militärische und politische Sphäre des Landes zu bestreiten. Wie das von der US-Regierung finanzierte National Public Radio betonte, ist “Putins Sprache [über die Entnazifizierung] beleidigend und sachlich falsch”.

In ihrem Bemühen, vom Einfluss des Nationalsozialismus in der heutigen Ukraine abzulenken, haben die US-Medien ihr wirksamstes PR-Instrument in der Figur von Selenskyj gefunden, einem ehemaligen Fernsehstar und Komiker mit jüdischem Hintergrund. Diese Rolle hat der Schauspieler, der sich in einen Politiker verwandelt hat, eifrig angenommen.

Doch wie wir noch sehen werden, hat Selenskyj den Neonazis in seiner Mitte nicht nur den Vortritt gelassen, sondern sie auch mit einer Frontrolle im Krieg seines Landes gegen die pro-russischen und russischen Kräfte betraut.

Das Jüdischsein des Präsidenten als PR-Mittel der westlichen Medien

Stunden vor Präsident Putins Rede vom 24. Februar, in der er die Entnazifizierung zum Ziel russischer Operationen erklärte, fragte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj laut BBC, wie ein Volk, das acht Millionen seiner Bürger im Kampf gegen die Nazis verloren hat, den Nazismus unterstützen könne.

Selenskyj, der in den 1980er Jahren in einer nicht-religiösen jüdischen Familie in der Sowjetunion aufwuchs, hat seine Herkunft in der Vergangenheit heruntergespielt. “Die Tatsache, dass ich Jude bin, kommt in meiner langen Liste von Fehlern nur auf Platz 20”, scherzte er 2019 in einem Interview, in dem er es ablehnte, seinen religiösen Hintergrund näher zu erläutern.

Heute, da russische Truppen Städte wie Mariupol, das faktisch unter der Kontrolle des Asow-Bataillons steht, unter Beschuss nehmen, schämt sich Selenskyj nicht mehr, sein Jüdischsein zu zeigen. “Wie könnte ich ein Nazi sein?”, fragte er sich laut während einer öffentlichen Ansprache. Für die US-Medien, die einen umfassenden Informationskrieg gegen Russland führen, ist der jüdische Hintergrund des Präsidenten zu einem wichtigen Instrument der Öffentlichkeitsarbeit geworden.

Nachstehend einige Beispiele für den Einsatz von Selenskyj durch die US-Medien als Schutzschild gegen den Vorwurf des grassierenden Nazismus in der Ukraine (Video siehe oben):

PBS NewsHour kommentierte Putins Kommentare zur Entnazifizierung mit einer Einschränkung: “obwohl Präsident Volodymyr Selenskyj Jude ist und seine Großonkel im Holocaust starben”. Bei Fox & Friends erklärte der ehemalige CIA-Offizier Dan Hoffman: “Es ist der Gipfel der Heuchelei, die ukrainische Nation zur Entnazifizierung aufzufordern – ihr Präsident ist schließlich Jude.” Der demokratische Senator von Virginia, Mark Warner, sagte auf MSNBC, Putins “Terminologie, so empörend und abscheulich sie auch ist – ‘entnazifizieren’, wo man doch mit Herrn Selenskyj einen jüdischen Präsidenten hat. Dieser Kerl [Putin] ist auf seinem eigenen persönlichen Dschihad, um Großrussland wiederherzustellen”.

Die republikanische Senatorin Marsha Blackburn sagte auf Fox Business, sie sei “beeindruckt von Präsident Selenskyj und wie er sich eingesetzt hat. Und dass Putin da hinausgeht und sagt: ‘Wir werden entnazifizieren’, und Selenskyj ist Jude.”

In einem Interview mit Wolf Blitzer von CNN prangerte General John Allen Putins Verwendung des Begriffs “entnazifizieren” an, während der Nachrichtensprecher und ehemalige Israel-Lobbyist angewidert den Kopf schüttelte. In einem separaten Interview mit Blitzer schimpfte der so genannte “Ukraine-Whistleblower” und in der Ukraine geborene Alexander Vindman, die Behauptung sei “offenkundig absurd, es gibt wirklich keinen Grund… Sie haben darauf hingewiesen, dass Wolodymyr Selenskij jüdisch ist… die jüdische Gemeinschaft [wird] umarmt. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Landes, und an diesem Nazi-Narrativ, diesem faschistischen Narrativ ist nichts dran. Sie ist nur ein Vorwand.”

Hinter der medialen Inszenierung verbirgt sich die komplexe und zunehmend enge Beziehung, die Selenskyjs Regierung zu den neonazistischen Kräften unterhält, die vom ukrainischen Staat mit wichtigen militärischen und politischen Posten ausgestattet wurden, und die Macht, die diese offenen Faschisten genießen, seit Washington 2014 durch einen Putsch ein westlich ausgerichtetes Regime installiert hat.

Tatsächlich war Selenskyjs wichtigster Geldgeber, der ukrainisch-jüdische Oligarch Igor Kolomoisky, ein wichtiger Gönner des neonazistischen Asow-Bataillons und anderer extremistischer Milizen.

Unterstützt von Selenskyjs Top-Finanzier, entfesseln militante Neonazis eine Welle der Einschüchterung

Das in die ukrainische Nationalgarde eingegliederte Asow-Bataillon gilt als die ideologisch eifrigste und militärisch motivierteste Einheit im Kampf gegen die prorussischen Separatisten in der östlichen Donbass-Region.

Mit von den Nazis inspirierten Wolfsangel-Abzeichen auf den Uniformen seiner Kämpfer, die mit Nazi-SS-Symbolen auf ihren Helmen fotografiert wurden, ist Asow “für seine Verbindung zur Neonazi-Ideologie bekannt … [und] soll sich an der Ausbildung und Radikalisierung von in den USA ansässigen White-Supremacy-Organisationen beteiligt haben”, heißt es in einer FBI-Anklageschrift gegen mehrere weiße Nationalisten aus den USA, die nach Kiew gereist waren, um mit Asow zu trainieren.

Igor Kolomoisky, ein ukrainischer Energiebaron jüdischer Herkunft, ist seit der Gründung von Asow im Jahr 2014 einer der wichtigsten Geldgeber. Er hat auch private Milizen wie die Dnipro- und Aidar-Bataillone finanziert und sie als persönliche Schlägertruppe zum Schutz seiner finanziellen Interessen eingesetzt.

Im Jahr 2019 wurde Kolomoisky zum wichtigsten Unterstützer von Selenskyjs Präsidentschaftskandidatur. Obwohl Selenskyj die Korruptionsbekämpfung zu seinem Wahlkampfthema machte, enthüllten die Pandora Papers, dass er und Mitglieder seines inneren Kreises hohe Zahlungen von Kolomoisky in einem undurchsichtigen Netz von Offshore-Konten versteckten.

Als Selenskyj im Mai 2019 sein Amt antrat, hatte das Asow-Bataillon de facto die Kontrolle über die strategisch wichtige südöstliche Hafenstadt Mariupol und die umliegenden Dörfer. Wie Open Democracy feststellte, “hat Asow mit Sicherheit die politische Kontrolle über die Straßen von Mariupol übernommen. Um diese Kontrolle aufrechtzuerhalten, müssen sie gewaltsam, wenn auch nicht offiziell, auf jedes öffentliche Ereignis reagieren, das ausreichend von ihrer politischen Agenda abweicht.”

Zu den Angriffen von Asow in Mariupol gehörten unter anderem Angriffe auf “Feministinnen und Liberale”, die am Internationalen Frauentag marschierten.

Im März 2019 griffen Angehörige des Nationalen Korps des Asow-Bataillons das Haus von Viktor Medwedtschuk, dem führenden Oppositionspolitiker in der Ukraine, an und beschuldigten ihn des Verrats wegen seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Wladimir Putin, dem Patenonkel von Medwedtschuks Tochter.

Selenskyjs Regierung verschärfte den Angriff auf Medwedtschuk, indem sie im Februar 2021 mit offener Billigung des US-Außenministeriums mehrere von ihm kontrollierte Medien schließen ließ und den Oppositionsführer drei Monate später wegen Hochverrats inhaftierte. Selenskyj rechtfertigte sein Vorgehen damit, dass er “gegen die Gefahr einer russischen Aggression in der Informationsarena” kämpfen müsse.

Im August 2020 eröffnete das Asowsche Nationale Korps das Feuer auf einen Bus, in dem sich Mitglieder von Medwedtschuks Partei “Patrioten für das Leben” befanden, und verletzte mehrere von ihnen mit gummibeschichteten Stahlkugeln.

Selenskyj scheiterte beim Versuch, die Neonazis zu zügeln, und kollaborierte schließlich mit ihnen

Nach seinem gescheiterten Versuch, die militanten Neonazis in der Stadt Zolote im Oktober 2019 zu demobilisieren, rief Zelensky die Kämpfer an den Tisch und sagte Reportern: “Ich habe mich gestern mit Veteranen getroffen. Alle waren da – das Nationale Korps, Asow, und alle anderen.”

Ein paar Plätze entfernt vom jüdischen Präsidenten saß Jewgeniij Karas, der Anführer der neonazistischen C14-Bande.

Selenskyj trifft sich mit “Veteranen” wie Jewgeniij Karas (ganz rechts) und Dmytro Shatrovsky, einem Anführer des Asow-Bataillons (unten links).

Während der “Revolution der Würde” auf dem Maidan, die 2014 den gewählten ukrainischen Präsidenten stürzte, übernahmen C14-Aktivisten das Kiewer Rathaus und beschmierten dessen Wände mit Neonazi-Insignien, bevor sie in der kanadischen Botschaft Unterschlupf fanden.

Als ehemaliger Jugendflügel der ultranationalistischen Svoboda-Partei scheint die C14 ihren Namen von den berüchtigten 14 Worten des US-amerikanischen Neonazi-Führers David Lane abzuleiten: “Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für weiße Kinder sichern.”

Durch das Angebot, spektakuläre Gewalttaten für jeden, der zu zahlen bereit ist, auszuführen, haben die Hooligans ein gutes Verhältnis zu verschiedenen Regierungsstellen und mächtigen Eliten in der Ukraine aufgebaut.

In einem Bericht von Reuters vom März 2018 heißt es, dass “C14 und die Stadtregierung von Kiew vor kurzem eine Vereinbarung unterzeichnet haben, die es C14 erlaubt, eine ‘Stadtwache’ einzurichten, die auf den Straßen patrouilliert”, was ihnen effektiv die Genehmigung des Staates zur Durchführung von Pogromen gibt.

Wie The Grayzone berichtete, führte C14 in Zusammenarbeit mit der Kiewer Polizei eine Razzia zur “Säuberung” von Romani im Kiewer Bahnhof durch.

Diese Aktivitäten wurden nicht nur von der Kiewer Stadtregierung gebilligt, auch die US-Regierung selbst sah darin kein Problem und empfing Bondar in einer offiziellen US-Regierungseinrichtung in Kiew, wo er mit den Pogromen prahlte. C14 erhielt während des gesamten Jahres 2018 weiterhin staatliche Mittel für die “national-patriotische Erziehung”.

Karas hat behauptet, dass die ukrainischen Sicherheitsdienste Informationen über pro-separatistische Kundgebungen “nicht nur an uns, sondern auch an Asow, den Rechten Sektor und so weiter” weitergeben würden.

“Im Allgemeinen arbeiten Abgeordnete aller Fraktionen, die Nationalgarde, der Sicherheitsdienst der Ukraine und das Innenministerium für uns. So kann man Witze machen”, sagte Karas.

Im Laufe des Jahres 2019 vertieften Selenskyj und seine Regierung ihre Beziehungen zu ultranationalistischen Elementen in der gesamten Ukraine.

Der damalige Ministerpräsident Oleksiy Honcharuk auf der Bühne des Neonazi-Konzerts “Veterans Strong”.

Nach dem Besuch eines Neonazi-Konzerts durch den Premierminister ehrt Selenskyj den Führer des Rechten Sektors

Nur wenige Tage nach Selenskyjs Treffen mit Karas und anderen Neonazi-Führern im November 2019 trat Oleksiy Honcharuk – damals Premierminister und stellvertretender Leiter von Selenskyjs Präsidialamt – auf der Bühne eines Neonazi-Konzerts auf, das von der C14-Figur und dem mutmaßlichen Mörder Andriy Medvedko organisiert wurde.

Selenskyjs Ministerin für Veteranenangelegenheiten besuchte nicht nur das Konzert, bei dem mehrere antisemitische Metal-Bands auftraten, sondern warb auch auf Facebook für das Konzert.

Ebenfalls im Jahr 2019 verteidigte Selenskyj den ukrainischen Fußballspieler Roman Zolzulya gegen spanische Fans, die ihn als “Nazi” beschimpften. Zolzulya hatte neben Fotos des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs posiert und das Asow-Bataillon offen unterstützt. Selenskyj reagierte auf die Kontroverse, indem er verkündete, dass die gesamte Ukraine hinter Zolzulya stehe, und ihn als “nicht nur einen coolen Fußballspieler, sondern einen wahren Patrioten” bezeichnete.

Im November 2021 gab einer der bekanntesten ultranationalistischen Milizionäre der Ukraine, Dmytro Jarosch, bekannt, dass er zum Berater des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte ernannt wurde. Jarosch ist ein bekennender Anhänger des Nazi-Kollaborateurs Bandera, der den Rechten Sektor von 2013 bis 2015 anführte und schwor, die “Entrussifizierung” der Ukraine anzuführen.

Einen Monat später, als der Krieg mit Russland immer näher rückte, verlieh Selenskyj dem Kommandeur des Rechten Sektors, Dmytro Kosjubajlow, den Orden “Held der Ukraine”. Der als “Da Vinci” bekannte Kosjubajlow hält sich in seinem Stützpunkt an der Front einen Wolf als Haustier und scherzt gerne mit Reportern, die ihn besuchen, dass seine Kämpfer ihn “mit den Knochen russischsprachiger Kinder füttern”.

Selenskyj verleiht dem Kommandeur des Rechten Sektors, Dmytro Kosjubajlow, die Auszeichnung “Held der Ukraine”.

Der vom ukrainischen Staat unterstützte Neonazi-Führer stellt seinen Einfluss am Vorabend des Krieges mit Russland zur Schau

Am 5. Februar 2022, nur wenige Tage vor Ausbruch des Krieges mit Russland, hielt Jewgenij Karas von der Neonazi-Organisation C14 eine aufrüttelnde öffentliche Rede in Kiew, um den Einfluss seiner Organisation und anderer Organisationen wie dieser auf die ukrainische Politik zu unterstreichen.

“LGBT und ausländische Botschaften sagen: ‘Es gab nicht viele Nazis auf dem Maidan, vielleicht 10 Prozent echte ideologische Nazis'”, sagte Karas. “Wenn es diese acht Prozent [der Neonazis] nicht gegeben hätte, wäre die Wirksamkeit [des Maidan-Putsches] um 90 Prozent gesunken.”

Die “Revolution der Würde” auf dem Maidan 2014 wäre ohne die instrumentelle Rolle der Neonazis eine “Schwulenparade” gewesen, erklärte er.

Karas fuhr fort, dass der Westen ukrainische Ultranationalisten bewaffnet, weil “wir Spaß am Töten haben”. Er fantasierte auch über die Balkanisierung Russlands und erklärte, dass das Land in “fünf verschiedene” Länder aufgeteilt werden sollte.

“Wenn wir getötet werden … sind wir im Heiligen Krieg gestorben”

Als die russischen Streitkräfte am 24. Februar in die Ukraine einmarschierten, das ukrainische Militär im Osten einkesselten und auf Kiew vorrückten, kündigte Präsident Zelensky eine nationale Mobilisierung an, zu der auch die Freilassung von Kriminellen aus dem Gefängnis gehörte, darunter in Russland gesuchte Mörder. Er segnete auch die Verteilung von Waffen an Durchschnittsbürger und deren Ausbildung durch kampferprobte Paramilitärs wie das Asow-Bataillon ab.

Während die Kämpfe im Gange waren, versammelte das Asowsche Nationale Korps Hunderte von Zivilisten, darunter auch Großmütter und Kinder, um auf öffentlichen Plätzen und in Lagerhäusern von Charwiw über Kiew bis Lwiw zu trainieren.

Am 27. Februar wurde auf dem offiziellen Twitter-Account der ukrainischen Nationalgarde ein Video gepostet, in dem “Asow-Kämpfer” ihre Kugeln mit Schweinefett einschmieren, um russische muslimische Kämpfer aus Tschetschenien zu demütigen.

Einen Tag später gab das Nationale Korps des Asowschen Bataillons bekannt, dass die Regionalpolizei des Asowschen Bataillons in Charkiw das Gebäude der regionalen Staatsverwaltung der Stadt als Hauptquartier für die Verteidigung nutzen wird. Am nächsten Tag wurde auf Telegram ein Video gepostet, das zeigt, wie das von Asow besetzte Gebäude von einem russischen Luftangriff getroffen wird.

Selenskij hat nicht nur die Freilassung von Schwerverbrechern zur Teilnahme am Kampf gegen Russland genehmigt, sondern auch angeordnet, dass alle männlichen Personen im kampffähigen Alter im Land bleiben müssen. Militante Asow-Kämpfer setzten diese Politik durch, indem sie Zivilisten, die vor den Kämpfen um Mariupol zu fliehen versuchten, brutal behandelten.

Ein griechischer Einwohner von Mariupol, der kürzlich von einem griechischen Nachrichtensender interviewt wurde, sagte: “Wenn man versucht zu fliehen, läuft man Gefahr, auf eine Patrouille der ukrainischen Faschisten, des Asow-Bataillons, zu stoßen”, und fügte hinzu: “Sie würden mich töten und sind für alles verantwortlich.”

Im Internet veröffentlichte Aufnahmen zeigen offenbar uniformierte Mitglieder einer faschistischen ukrainischen Miliz in Mariupol, die fliehende Einwohner mit vorgehaltener Waffe gewaltsam aus ihren Fahrzeugen zerren.

Andere Videos, die an Kontrollpunkten in der Umgebung von Mariupol gefilmt wurden, zeigen, wie Asow-Kämpfer auf Zivilisten schießen und diese töten, die zu fliehen versuchen.

Am 1. März ersetzte Selenskyj den Regionalverwalter von Odessa durch den ehemaligen Kommandeur des rechtsextremen Aidar-Bataillons Maksym Marchenko, dem eine Reihe von Kriegsverbrechen in der Donbass-Region vorgeworfen wird.

Während sich ein massiver Konvoi russischer Panzerfahrzeuge auf Kiew zu bewegte, postete Yehven Karas von der neonazistischen C14 ein Video auf YouTube aus dem Inneren eines Fahrzeugs, das vermutlich Kämpfer transportierte.

“Wenn wir getötet werden, ist das verdammt großartig, weil es bedeutet, dass wir im Kampf für einen heiligen Krieg gestorben sind”, rief Karas aus. “Wenn wir überleben, wird es sogar noch besser! Deshalb sehe ich hier keine Nachteile, nur Vorteile!”Übersetzt mit Deepl.com

