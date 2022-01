https://consortiumnews.com/2021/12/30/the-angry-arab-how-mossad-helps-arab-despots/

Bild: Dec. 13, 2017: Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin, Mitte, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, links, und der Leiter des Mossad, Yossi Cohen, bei der Verleihung von Auszeichnungen an 13 Mossad-Mitarbeiter. (Kobi Gideon,GPO Israel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Ich danke meinem Freund As`ad AbuKhalil für diese Analyse der zionistischen geheimdienstlichen Terrororganisatin Mossad



THE ANGRY ARAB: Wie der Mossad arabischen Despoten hilft

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Wir wissen nicht, auf welche Weise der Mossad schon früh mit arabischen Tyrannen zusammenarbeitete, aber einige Länder schienen seinen Diensten gegenüber gastfreundlicher zu sein als andere. Die Spionagebehörde hatte den großen Vorteil, dass viele Israelis die doppelte Staatsbürgerschaft besaßen und mit nicht-israelischen Pässen in arabische Länder einreisen konnten. Der Libanon war wahrscheinlich das Land, das seinen Agenten am offensten gegenüberstand, gefolgt von Marokko, wo der König insgeheim enge Beziehungen zur israelischen Regierung unterhielt.

Viele arabische Tyrannen, vor allem diejenigen, die überhaupt nicht in den arabisch-israelischen Konflikt verwickelt waren, fanden den Mossad nützlich. Israel konnte sie mit seinen fantastischen Übertreibungen über seine angeblichen Erfolge verführen. In Wirklichkeit verfügte die für die Spionage und den Umgang mit den Arabern zuständige Behörde (die Jewish Agency) seit den Anfängen der zionistischen Bewegung über einen enormen Devisenvorteil. Arabische Führer wurden billig eingekauft.

Aus Ronen Bergmans 2018 erschienenem Buch “Rise and Kill First, The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations” geht hervor, dass der israelische Geheimdienst im Libanon ein Terrornetzwerk unterhielt, das mit Sprengfallen versehene Autos, Lastwagen und sogar Esel einsetzte, um Araber im Namen einer fiktiven libanesischen Organisation, der “Front zur Befreiung des Libanon von Ausländern”, zu töten.

Westliche Medien produzieren oft bereitwillig Geschichten, die vollständig auf Mossad-Behauptungen beruhen, ohne immer Beweise für diese Behauptungen zu liefern. Es stimmt, dass der Mossad schon früh in der Geschichte des israelischen Besatzungsstaates eine Rolle dabei spielte, arabische Politiker und Journalisten zu kaufen, und dass es ihm gelang, PLO-Organisationen zu infiltrieren. Aber der Mossad ist auch eine mörderische, terroristische Organisation, die von Anfang an arabisches Leben missachtet hat und sich nie die Mühe gemacht hat, zwischen arabischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden.

Die Geschichte von Eli Cohen (einem israelischen Spion, der in Syrien lebte und später gefasst und gehängt wurde – kaum eine Geschichte von Erfolg und Leistung) wurde in Büchern und Filmen in vielen Sprachen erzählt. Aber wie der Direktor der CIA unter Carter, Stansfield Turner, einmal gegenüber ABC News sagte: Der Mossad ist ein durchschnittlicher Geheimdienst mit einem hervorragenden PR-Service.

Die Unterzeichnung von Friedensverträgen zwischen arabischen Regierungen und Israel im Jahr 2020 hat dem Mossad weitere Türen geöffnet. Ägypten und Jordanien waren die ersten arabischen Regierungen, die Friedensverträge mit Israel unterzeichneten, aber der Libanon war während der Bürgerkriegsjahre ein offener Spielplatz für israelische Agenten.

Der Mossad war so stark in den libanesischen Bürgerkrieg involviert, dass er ein spezielles Gebäude als Hauptquartier in Ostbeirut hatte (George Freiha erzählt in seinem Buch Ma’a Bashir die Geschichte des Baus einer Villa für den Mossad in Ostbeirut).

Der israelische Geheimdienst war seit 1948 an allen Bürgerkriegen und regionalen Konflikten im Nahen Osten beteiligt: von der kurdischen Rebellion im Irak über die omanische Rebellion in Dhofar bis hin zur Westsahara, dem Südsudan, dem libanesischen Bürgerkrieg, dem Schwarzen September in Jordanien 1970 und dem jüngsten Syrienkrieg (z. B. Bombardierung des Hafens von Latakia am Dienstag).

Die Rolle des Mossad hat sich in den letzten Jahren stark ausgeweitet, da die VAE und das saudische Regime enge Beziehungen zur Regierung von Benjamin Netanjahu aufgebaut haben. Der Mossad war in der Lage, die Despoten am Golf mit israelischer Militärspionagetechnologie zu blenden. Der jüngste Skandal um Pegasus zeigt, wie nützlich der Mossad gegen Oppositionelle und Dissidenten sein kann (wie er es für die marokkanischen Machthaber war).

Die VAE verfügen heute über das umfangreichste Bürgerüberwachungssystem, das in der Geschichte der arabischen Geheimdienste je aufgebaut wurde. Nicht einmal die Ba`th-Regierungen in Syrien und im Irak waren in der Lage, ein straffes totalitäres Kontroll- und Überwachungssystem wie in den VAE zu errichten (die sich auf israelische Hilfe und Technologie sowie auf pensionierte amerikanische Geheimdienstexperten stützten, um eine kleinere Version der NSA aufzubauen).

Die arabische Unterdrückung, insbesondere am Golf, trägt nun die Fingerabdrücke des israelischen Geheimdienstes.

Die Beziehung zwischen dem Mossad und den arabischen Tyrannen kann sich noch ausweiten, denn sie haben so viel gemeinsam. Der Mossad ist bereit, Tyrannen vor ihrer Opposition und Dissidenten zu schützen und kann Regimegegner aufspüren und töten. Genau das hat er in der Vergangenheit getan.

Außerdem kann der Mossad die obersten Wächter des Herrschers ausbilden und ausrüsten. Israelische Technologie wird von arabischen Tyrannen nicht nur gegen Dissidenten und Kritiker, sondern auch gegen Mitglieder der Herrscherfamilien eingesetzt, wie im Fall des Herrschers von Dubai, Muhammad bin Rashid, deutlich wurde.

Der Mossad erhält von diesen Tyrannen enorme Vorteile: Er lässt sich für seine Mord- und Überwachungsdienste lukrative Summen auszahlen. Es sind eindeutig gemeinsame Operationen im Gange, und die Ermordung des Hamas-Führers Mahmoud Mabhouh durch den Mossad hätte ohne die direkte Zusammenarbeit und Duldung des Regimes der Vereinigten Arabischen Emirate nicht durchgeführt werden können. (Natürlich war das Regime aufgrund der Ungeschicklichkeit der Operation gezwungen, sie aufzudecken, was möglicherweise auf den Überschwang des Polizeichefs von Dubai zurückzuführen ist).

Größere Rolle in der Zukunft

Der Mossad wird in der arabischen Politik eine immer größere Rolle spielen: Er kann nicht nur tödliche Waffen liefern, sondern auch schmutzige Tricks anwenden, indem er Informationen über das Privatleben von Feinden der Despoten oder sogar von lästigen Familienmitgliedern weitergibt. Darüber hinaus kann der Mossad arabische Nachrichtendienste ausbilden und unterstützen: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Nachrichtendienste Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains dem Beispiel des marokkanischen Geheimdienstes folgen, indem sie sich vom Mossad sponsern und unterstützen lassen.

Dec. 13, 2017: Der israelische Präsident Reuven Rivlin sitzt rechts, Premierminister Benjamin Netanjahu sitzt links. Die Leiter des Mossad stehen, von rechts nach links: Hasson Hasson, militärischer Sekretär des Präsidenten; Ephraim Halevi, Nahum Admoni, Tamir Pardo, Shabtai Shavit und Yossi Cohen. (Haim Zach, Presseamt des Staates Israel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Netanjahu nutzte den Dienst sogar als offiziellen Verbindungsmann zu arabischen Tyrannen, von denen er wusste, dass sie von dem weitgehend mythischen Ruf des Geheimdienstes sehr beeindruckt sind. Israel hat viel in die Übertreibung seiner Leistungen für das arabische und westliche Publikum investiert (aus unterschiedlichen Gründen). Die Tatsache, dass der Mossad Netanjahus bevorzugter Kanal zu den arabischen Despoten war, unterstreicht die Dienste, die Netanjahu im Gegenzug für offizielle Anerkennung und Zusammenarbeit zu erbringen bereit war.

Infolgedessen sind die arabischen Tyrannen Geiseln der Mossad-Desinformation, wenn es um die iranische “Bedrohung” geht – ein Thema, in dessen Förderung im Nahen Osten und in der ganzen Welt die USA und Israel viel investiert haben.

Israel und die USA haben auch viel in die Aufrechterhaltung der arabischen tyrannischen Ordnung investiert. Nur durch die Aufrechterhaltung dieser Ordnung kann Israel davon träumen, seinen Normalisierungsprozess mit verschiedenen arabischen Hauptstädten fortzusetzen. Der Mossad wird bei dieser Aufgabe eine entscheidende Rolle spielen.