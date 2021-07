https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-gaza-how-palestinian-resistance-undermines-western-hierarchy-war

Bild: An Israeli firefighter extinguishes a blaze caused by incendiary balloons launched from the Gaza Strip on 9 May 2021 (AFP)

Wie der palästinensische Widerstand die technische Vorherrschaft des Krieges herausfordert

Von Ahmed D. Dardir

23. Juli 2021



In seiner jüngsten Konfrontation mit den israelischen Besatzungstruppen und als Reaktion auf die fortgesetzte israelische Aggression gegen die al-Aqsa-Moschee und die Bewohner Jerusalems hat der palästinensische Widerstand im Gazastreifen eine Flotte von Brandballons losgelassen, die auf die kolonialen Siedlungen an der Grenze zum Gazastreifen zielen.

Da Israels aggressive Aktionen in Jerusalem technisch gesehen nicht gegen den im Mai unterzeichneten Waffenstillstand verstoßen haben, musste die palästinensische Antwort auf militärische Gewalt verzichten; stattdessen wurde das Alltägliche kreativ zur Waffe. Während die palästinensische Antwort den Geist des Widerstands verkörperte, musste sie doch so harmlos wie möglich bleiben, um nicht als Vorwand für eine neue Runde israelischer Feindseligkeiten zu dienen.

Dennoch reagierte Israel mit Luftangriffen auf angebliche Ziele der Hamas im Gazastreifen und verletzte damit effektiv den Waffenstillstand. Dennoch sieht ein bedeutender Teil der westlichen Mainstream-Medien und der öffentlichen Meinung diese israelische Verletzung als gerechtfertigte Selbstverteidigung an, während die Ballons aus Gaza als zwecklos, fehlgeleitet und provokativ angesehen werden.

Dieses Paradoxon wird durch rassifizierte Hierarchien des Konflikts aufrechterhalten, die über den palästinensischen Kontext hinaus wirken

Die gleiche Haltung traf auf die Mai-Konfrontationen. Obwohl der Widerstand in Gaza in der Lage war, seine Raketen und Drohnen – die im Vergleich zu Israels militärischen Fähigkeiten relativ primitiv sind – mit maximalem politischem Effekt einzusetzen und gleichzeitig die Verluste und Zerstörungen auf israelischer Seite zu minimieren, wurden sie von den Mainstream-Medien immer noch als fehlgeleitet, chaotisch oder sogar verzweifelt dargestellt. Auf der anderen Seite wurden die israelischen Raketen als vertretbar dargestellt und die militärische Macht des Staates als zielgerichtet und ausgefeilt beschrieben.

Dies führt zu einem Paradoxon, in dem die ungelenkten Raketen des palästinensischen Widerstands schuldig sind, auf Zivilisten zu zielen, während die präzisen und gezielten Raketen der israelischen Besatzungstruppen unschuldig am Tod der Opfer sind, auf die sie “versehentlich” zielen. Dieses Paradoxon wird durch rassifizierte Hierarchien des Konflikts aufrechterhalten, die über den palästinensischen Kontext hinaus wirken.



Die US-Kriegsmaschinerie

In einer Welt, die von modernster, glatter, hochmoderner Technologie fasziniert ist – von Knöpfen, Bildschirmen und computergestützten Prozessen – verdeckt der technische Fortschritt auf der einen Seite das Gemetzel auf der anderen. Die Computerisierung der US-Kriegsmaschinerie verwandelte die amerikanischen Kriege um die Jahrhundertwende schändlicherweise in reale Videospiele.

US-Luftschläge gegen zivile und mutmaßlich militante Ziele sind zu einer sauberen, computergestützten Angelegenheit geworden – ein automatisierter Prozess, bei dem die Lokalisierung von Zielen, die Einschätzung der Bedrohung und der Start eines Drohnenangriffs größtenteils in den unblutigen Schaltkreisen von Megacomputern stattfindet, was die Tötungen irgendwie maskiert und rechtfertigt.

In seinen Memoiren “A Promised Land” brüstet sich Obama: “Die Nationale Sicherheitsbehörde (NSA), bereits die ausgeklügeltste Organisation der Welt, die elektronische Informationen sammelt, setzte neue Supercomputer und Entschlüsselungstechnologien im Wert von Milliarden von Dollar ein, um den Cyberspace auf der Suche nach terroristischer Kommunikation und potenziellen Bedrohungen zu durchkämmen”, was zu “nächtlichen Razzien [führte], die Terrorverdächtige meist innerhalb – aber manchmal auch außerhalb – der Kriegsgebiete von Afghanistan und Irak zur Strecke brachten”. Mit anderen Worten: Es war Obamas Signaturtaktik der gezielten, außergerichtlichen Tötungen.

Da der rhetorische Einsatz von Technologie hier die Tötungen – von mutmaßlichen Terroristen, das muss betont werden – sanktioniert, schafft er ein technisches Rückgrat für die Ideologie der westlichen Vorherrschaft, das es den “zivilisierten” und technologisch fortgeschrittenen Menschen erlaubt, physische, manchmal tödliche Gewalt gegen “geringere” Formen menschlichen Lebens auszuüben.

Dies ist dieselbe Vorherrschaftsideologie, die Israels Verbrechen unter dem Vorwand rechtfertigt, dass es die “einzige Demokratie” im Nahen Osten ist – als ob Menschen, die nicht unter dem Paradigma der westlichen liberalen Demokratie leben, es nicht verdienen zu leben. Israels Verbrechen werden weiterhin durch die Tatsache gerechtfertigt, dass seine Kriegsmaschinerie präzise und technologisch fortschrittlich ist, als ob dies irgendwie die Tötung von Opfern legitimiert, die genau ins Visier genommen werden.



Grund zur Besorgnis

Das Umgekehrte trifft jedoch nicht zu. Technologische Fortschritte, die außerhalb des exklusiven Clubs der westlichen Mächte erzielt werden, sind kein Grund für eine Mitgliedskarte der “technologisch zivilisierten” Gesellschaft, sondern eher ein Grund zur Sorge, dass sich diese Technologie gefährlich über die genehmigte Clique hinaus ausbreitet.

Dies ist dieselbe Hierarchie, unter der Fortschritte des Irans und Nordkoreas, die beide mit erdrückenden US-Sanktionen konfrontiert sind, im Nuklearbereich nicht als technologischer Fortschritt behandelt werden, sondern als Grund zur Sorge, dass diese Technologie ihren Weg in unwürdige und unzuverlässige Hände findet, die sie zwangsläufig missbrauchen werden. Derselbe Alarm wird offensichtlich nicht durch das militärische Atomprogramm des einzigen Landes ausgelöst, das Atomwaffen gegen Zivilisten eingesetzt hat: die USA.

Das vorherrschende Narrativ reserviert technologisch fortschrittliche Feuerkraft – einschließlich hochentwickelter, computerisierter und intelligenter Waffen – für westliche Mächte. Nicht-westliche Staaten und Akteure werden mit Brandwaffen zurückgelassen, die zwangsläufig fehlzünden. Dies erklärt zum Teil die westliche Besessenheit von Selbstmordattentaten, die sie sich als einzigen oder vorherrschenden Modus Operandi nicht-weißer Aufständischer vorstellen.

Die Ideologie, die fortschrittliche Technologie und Feuerkraft den westlichen Supermächten vorbehält, wird jedoch ständig durch nicht-westliche Akteure gestört, die Anspruch auf diese Technologien erheben, seien es andere Supermächte (China), “Schurkenstaaten” (Iran und Nordkorea) oder aufständische Gruppen, die Befreiungskriege gegen Kolonialmächte und deren Stellvertreter führen.

Eine Reihe taktischer und strategischer Bedenken drängte den palästinensischen Widerstand letztlich in Richtung Raketen- und Drohnentechnologie. Obwohl ich nicht behaupte, dass sie dies taten, um einen Punkt zu machen, stört es doch die vorherrschenden rassifizierten Annahmen und Hierarchien und untergräbt das weiße Monopol über gezielten, hochentwickelten und technologischen Beschuss. Die sogenannte internationale Gemeinschaft kann sich entscheiden, diese Errungenschaft anzuerkennen oder weiterhin mentale Akrobatik zu betreiben, um sich der primitiven und fehlgeleiteten Natur des Feuers des Widerstands zu versichern.

Was am meisten zählt, ist, wie dieser Fortschritt “die Kolonisierten von ihrem Minderwertigkeitskomplex, von ihrer passiven und verzweifelten Haltung befreit”, um die Worte zu verwenden, die der große antikoloniale Denker Frantz Fanon in einem ähnlichen Zusammenhang geschrieben hat. “Es ermutigt sie und gibt ihnen ihr Selbstvertrauen zurück.” Übersetzt mit Deepl.com

Ahmed D. Dardir hat an der Columbia University in Nahoststudien promoviert. Sein demnächst erscheinendes Buch trägt den vorläufigen Titel Licentious Topographies: Global Counterrevolution and Bad Subjectivity in Modern Egypt. Er schreibt regelmäßig für eine Reihe von Medien. Sein persönlicher Blog ist zu finden unter https://textualtrimmings.blogspot.com.

