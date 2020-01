Wie die Anti Defamation Liga,nicht davor zurückschreckt, Juden zu diffamieren! Mondoweiss

Wie die Anti Defamation Liga,nicht davor zurückschreckt, Juden zu diffamieren!

ADL lies about me so as to shut down discussion of Israel’s role in Soleimani killing – Mondoweiss The ADL has lumped me and Max Blumenthal and Jeff Morley in with rightwing antisemites because we said that Trump killed Qasem Soleimani out of concern for Israel’s interest. The ADL classifies us as the „anti-Zionist left,“ but it associates us with nationalist Jew-hating rhetoric that has undoubtedly made Jews less safe in the United States.

Die ADL hat mich und Max Blumenthal und Jeff Morley mit rechten Antisemiten in einen Topf geworfen, weil wir gesagt haben, dass Trump Qasem Soleimani aus Sorge um Israels Interesse getötet hat. Die ADL klassifiziert uns als die „antizionistische Linke“, aber sie verbindet uns mit nationalistischer Judenhassrethorik, die zweifellos die Juden in den Vereinigten Staaten weniger sicher gemacht hat. Und die ADL bewertet mich besonders dafür, dass ich über die Anzahl der zionistischen Juden spreche, die Trump in seiner Regierung hat.

Ich gestehe, dass diese Art von Angriff schmerzt. Ich bin in einem sehr jüdischen Haushalt aufgewachsen, der viel Respekt vor der ADL hatte; und ich führe einen Teil des Respekts vor der ADL bis heute für ihre Bemühungen im Kampf gegen die Bigotterie fort. Wenn die Leute mir die Antisemitismus-Anklage entgegenschleudern, wie sie es oft getan haben, prallt sie nicht einfach ab. Ich denke an die ehemaligen Freunde, die mich mit der Anklage konfrontiert haben, einschließlich meines früheren Herausgebers, der sagte, ich werde von Palästinensern gegen Juden „benutzt“, und an meine eigenen Familienmitglieder, von denen einer meine Arbeit als „abscheulich“ bezeichnete, während die meisten anderen sie ignorieren und mir nie auch nur eine Unze Unterstützung gegeben haben.

Aber kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Erstens, die ADL lügt, wenn sie meinen Posten vom letzten Sommer zur Sprache bringt: „Warum gibt es so viele zionistische Juden in der Trump-Administration?“ Dieses Stück zitierte zwei zionistische Juden, die diese religiöse Frage aufwarfen, indem sie Trump’s feiges Verhalten in Palästina betrachteten. Yaakov Katz von der Jerusalem Post sagte:

Verstehen Sie, woher die Palästinenser kommen, wenn sie sagen, dass Sie zum Beispiel drei orthodoxe jüdische Männer, Jason Greenblatt, David Friedman, Jared Kushner, haben, die der Punkt sind, an dem die Leute auf dem israelisch-palästinensischen Portfolio stehen?

Michael Koplow von der IPF zitierte auch Greenblatts und Friedmans religiösen Hintergrund, als er sie kritisierte, weil sie sich auf ihrem „historischen und religiösen Spielplatz … in einer für US-Diplomaten wahnsinnig unangemessenen Weise“ tummeln.

Religion ist ein völlig legitimes Thema, wenn sie das Verhalten eines Beamten lenkt. Und übrigens, es gibt einen Krieg innerhalb der jüdischen Gemeinde um Israel, und ich ergreife Partei.

Nun lassen Sie uns zu der wichtigeren Frage kommen. Die ADL will nicht, dass ich die Tatsache zur Sprache bringe, dass Sheldon Adelson und Bernard Marcus, die beiden größten Geldgeber von Trump, den Iran hassen, und in der Tat hat Adelson den letzten Präsidenten dazu aufgerufen, den Iran mit einer Atomwaffe anzugreifen. Die ADL scheint zu glauben, dass selbst die Erwähnung dieser reichen Zionisten den Antisemitismus fördern wird. Die ADL und ihre Freunde waren in dieser Taktik effektiv, weil niemand Adelson und Israel als Faktoren in Trumps Entscheidungsfindung erwähnt, selbst wenn er sich immer wieder auf die Seite der rechtsgerichteten israelischen militanten Politik stellt.

Das ist verrückt. Während niemand Trumps Gedanken lesen kann, ist der Präsident ganz klar ein transaktionaler Egomane, der selbst einmal von einem Bericht sagte, dass Adelson Marco Rubio Geld geben würde, dass „er glaubt, er könne ihn zu seiner perfekten kleinen Marionette formen“. Die Medien haben die Verantwortung, zu untersuchen, inwieweit Trump zu Adelsons Werkzeug geworden ist, und Bernard Marcus und Paul Singers – die drei Milliardäre, die Trump dazu gebracht haben, den Iran-Deal zu zertrümmern. Die Medien werden den Winkel nicht berühren, und das ist ein Versäumnis. Netanjahu war der einzige ausländische Führer, der zu dem Attentat befragt wurde, berichtet die Times in ihrer Berichterstattung. Aber stellen Sie sich vor, Russland würde seinen Wunsch erfüllen. Oder die Brüder Koch kaufen einen Politiker. Jeff Morley machte guten Journalismus, indem er zeigte, wie Israel Soleimani ins Visier nahm. Max Blumenthal machte eine feine satirische Bemerkung, als er sagte, dass Trump die israelische Flagge verdrängt hat, als er ein Bild der US-Flagge nach Soleimani postierte.

Und ja, ich bestehe darauf, dies in jüdischen Begriffen zu diskutieren. Der Zionismus ist vor allem eine jüdische Ideologie. Heute gibt es innerhalb der jüdischen Gemeinde einen Krieg dagegen, und vielleicht haben Batya Ungar-Sargon und Jeffrey Goldberg und Bari Weiss Recht, dass 95 Prozent der jüdischen Gemeinde Israel blind unterstützen. Aber die rechtschaffenen 5 Prozent führen einen idealistischen Kampf, um ihre ethnische/religiöse Gemeinschaft vor einem schweren historischen Fehler zu retten, der Verfolgung der Palästinenser als geringere Menschen.

Meine Verbündeten, die die Wiedereinstellung eines antizionistischen Lehrers fordern, der von einer New Yorker Privatschule gefeuert wurde, umrahmen den Kampf korrekt, als einen zwischen reichen Juden und der jüdischen Zukunft. Die Fieldston-Administratoren, die J.B. Brager entließen, „signalisierten konservativen jüdischen Spendern, dass die Schule Abweichler von den Ansichten dieser Spender bestrafen wird“, schreibt eine Gruppe von Absolventen. Sie rufen die ADL für ihre regressive Rolle auf.

Diese Bewaffnung des Antisemitismus ist Gegenstand eines heftigen Kampfes innerhalb der jüdischen Gemeinden, wobei Organisationen wie die Anti-Defamation League Zehntausende von jungen, progressiven und orthodoxen Juden als „Antisemiten“ angreifen.

Zählen Sie auf mich im Kampf gegen den Zionismus innerhalb der jüdischen Gemeinde. Und im Kampf gegen die Israel-Lobby innerhalb der US-Außenpolitik. Die ADL steht in diesen Fragen auf der falschen Seite. Sie hat in den letzten zehn Jahren eine Menge Kämpfe gewonnen, einschließlich der Kritik an der Israel-Lobby am Rande zu halten. Aber sie weiß, dass sie nach und nach die Demokratische Partei und die jungen Juden verliert. Also schlägt sie um sich. Übersetzt mit Deepl.com

H/t James North, Scott Roth, Adam Horowitz und Jeff Morley.

