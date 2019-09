Wie die CIA, Mossad und das „Epstein Network“ Massenschüsse nutzen, um einen orwellschen Albtraum zu schaffen. Von Whitney Webb Mintpress

The CIA, Mossad and „Epstein Network“ are Exploiting Mass Shootings Following the arrest and subsequent death in prison of alleged child sex trafficker Jeffrey Epstein, a little-known Israeli tech company began to receive increased publicity, but for all the wrong reasons.

Wie die CIA, Mossad und das „Epstein Network“ Massenschüsse nutzen, um einen orwellschen Albtraum zu schaffen.

Von Whitney Webb

Nach einem weiteren katastrophalen Massenschießen oder Krisenereignis werden Orwellian „Lösungen“ einer verängstigten amerikanischen Öffentlichkeit durch das Netzwerk aufgezwungen, das nicht nur mit Jeffrey Epstein, sondern auch mit einer Litanei von Verbrechen und einer beängstigenden Geschichte von Plänen zur Unterdrückung interner Meinungsverschiedenheiten in den Vereinigten Staaten verbunden ist.

Nach der Verhaftung und dem anschließenden Tod des mutmaßlichen Kindersexhändlers Jeffrey Epstein im Gefängnis begann ein wenig bekanntes israelisches Technologieunternehmen, mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, allerdings aus den falschen Gründen. Kurz nachdem Epstein verhaftet worden war und seine Beziehungen und Finanzen unter die Lupe genommen worden waren, wurde enthüllt, dass das israelische Unternehmen Carbyne911 erhebliche Mittel von Jeffrey Epstein sowie Epsteins enger Mitarbeiter und ehemaliger Premierminister Israels Ehud Barak und der Silicon Valley Venture Capitalist und prominente Trump-Finanzierer Peter Thiel erhalten hatte.

Carbyne911, oder einfach nur Carbyne, entwickelt Anrufbearbeitungs- und Identifizierungsfunktionen für Rettungsdienste in Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, wo es bereits in mehreren US-Bundesstaaten implementiert wurde und mit großen US-Technologieunternehmen wie Google zusammengearbeitet hat. Es vermarktet sein Produkt speziell als Mittel zur Abschwächung von Massenschüssen in den Vereinigten Staaten, ohne die bestehenden US-Gewehrgesetze ändern zu müssen.

Dennoch ist Carbyne kein gewöhnliches Technologieunternehmen, da es eng mit der elitären israelischen militärischen Geheimdienstabteilung Unit 8200 verbunden ist, deren „Alumni“ oft Technologieunternehmen gründen – darunter Carbyne -, die häufig ihre Verbindungen zum israelischen Geheimdienst aufrechterhalten und laut israelischen Medienberichten und ehemaligen Mitarbeitern oft die Grenze zwischen ihrem Dienst am israelischen Verteidigungs- und Nachrichtendienst und ihrer kommerziellen Tätigkeit „verwischen“. Wie dieser Bericht zeigen wird, ist Carbyne nur eines von mehreren israelischen Technologieunternehmen, die sich als technologische Lösung für Massenschießereien vermarkten, die direkte Verbindungen zu israelischen Geheimdiensten hat.

In jedem Fall sind die Produkte dieser Unternehmen so gebaut, dass sie leicht dazu verwendet werden können, die Regierungen, Institutionen und Zivilisten, die sie benutzen, illegal zu überwachen, was angesichts der dokumentierten Fähigkeiten der Einheit 8200 in der Überwachung als Mittel zur Erlangung von Erpressung und der israelischen Geschichte, Technologieunternehmen einzusetzen, um die US-Regierung aggressiv auszuspionieren, beunruhigend ist. Dies wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass Unit 8200-gebundene Technologieunternehmen zuvor von der US-Regierung Aufträge erhalten haben, „Backdoors“ in das gesamte Telekommunikationssystem der USA sowie in die beliebten Produkte großer amerikanischer Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und Facebook zu platzieren, von denen viele Schlüsselmanager und Führungskräfte inzwischen ehemalige Unit 8200-Offiziere sind.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Mitglieder der Unit 8200 in Spitzenpositionen multinationaler Technologieunternehmen zu platzieren. Dies ist eine „bewusste Politik“, die darauf abzielt, Israels Rolle als dominante globale „Cybermacht“ zu sichern und gleichzeitig gewaltfreie Boykottbewegungen zu bekämpfen, die auf Israels Verletzungen des Völkerrechts abzielen und die Kritik der Vereinten Nationen an der israelischen Regierungspolitik und militärischen Operationen im Ausland unterdrücken.

Als Jeffrey Epsteins Verbindungen zum Geheimdienst in den Vereinigten Staaten und Israel – Gegenstand einer kürzlich erschienenen vierteiligen Serie, die exklusiv für MintPress erhältlich war – vollständig aufgedeckt wurden, wurde seine Finanzierung von Carbyne unter die Lupe genommen, insbesondere wegen der tiefen Verbindungen des Unternehmens zum israelischen Geheimdienst sowie zu bestimmten Amerikanern mit bekannten Verbindungen zum US-Geheimdienst. Ehud Baraks eigene Rolle als Finanzier und Vorsitzender von Carbyne hat auch zu dieser Sorge beigetragen, da er seit langem an geheimen Geheimdienstoperationen für Israel beteiligt ist und seit langem mit dem israelischen Militärgeheimdienst verbunden ist.

Ein weiterer Gründer von Carbyne, Peter Thiel, hat seine eigene Firma, die, wie Carbyne, von den von der Trump-Administration vorgeschlagenen High-Tech-Lösungen für Massenaufnahmen profitieren wird. Nach den jüngsten Schüssen in El Paso, Texas, forderte Präsident Trump – der politische Spenden von Thiel erhielt und von Thiel nach seiner Wahl beraten wurde – die Technologieunternehmen auf, „Massenschützen zu erkennen, bevor sie zuschlagen“, ein Service, der bereits von Thiels Firma Palantir perfektioniert wurde, die „Pre-Crime-Software“ entwickelt hat, die bereits im ganzen Land im Einsatz ist. Palantir ist auch ein Auftragnehmer für die US-Geheimdienstleistungsbranche und hat auch eine Niederlassung in Israel.

Möglicherweise am beunruhigendsten von allen, was technologische Lösung durch die Trump-Administration angenommen wird, wird sie eingestellt, um eine umstrittene Datenbank zu verwenden, die zuerst als Teil eines geheimen US-Regierungsprogramms entwickelt wird, das notorische Iran-Contra Abbildungen wie Oliver North als Mittel des Aufspürens und des Markierens der möglichen amerikanischen Dissidenten für erhöhte Überwachung und Verzögerung im Falle eines vage definierten „nationalen Notfalls“ mit einbezog.

Wie dieser Bericht zeigen wird, wurde diese Datenbank – oft als „Hauptkern“ bezeichnet – unter Beteiligung des israelischen Geheimdienstes erstellt, und Israel blieb auch Jahre nach ihrer Entwicklung und möglicherweise bis heute beteiligt. Es wurde auch von mindestens einem ehemaligen CIA-Beamten im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Reagan verwendet, um Mitglieder des Kongresses, Mitarbeiter des Kongresses und Journalisten zu erpressen, unter anderem.

Angesichts der jüngsten Berichte über den Plan der Trump-Administration, eine neue Regierungsbehörde zu schaffen, die „fortschrittliche Technologie“ einsetzt, um „neurobehaviorale Zeichen“ von „jemandem, der auf dem Weg zu einem gewalttätigen Sprengstoffakt ist“, unter Verwendung von Daten, die von elektronischen Geräten der Unterhaltungselektronik gesammelt wurden, zu identifizieren, ist das Bild, das von der Technologie gemalt wird, die derzeit unter dem Deckmantel „Amerikaner sicher halten“ gefördert und umgesetzt wird, zutiefst orwellianisch. Tatsächlich weist es direkt auf die Entstehung eines weitreichenden Überwachungsstaates hin, der weitaus umfangreicher ist als alles andere in der amerikanischen Geschichte, und es wird gemeinsam von Personen entwickelt, die sowohl mit dem amerikanischen als auch mit dem israelischen Geheimdienst verbunden sind.

Entmystifizierung von Carbyne

Carbyne911, das in diesem Bericht einfach als Carbyne bezeichnet wird, ist ein israelisches Technologie-Startup, das verspricht, die Art und Weise, wie Anrufe von Rettungsdiensten, Regierungen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen abgewickelt werden, zu revolutionieren. Kurz nach der Gründung im Jahr 2014 durch Veteranen des israelischen Militärgeheimdienstes begann Carbyne speziell als Lösung für Massenschießereien in den Vereinigten Staaten vermarktet zu werden, die „über die Geschützdebatte hinausgeht“ und die „Intelligenz, die bewaffnete Notfallhelfer erhalten, bevor sie in eine bewaffnete Schützen-Situation geraten“ verbessert, indem sie Video-Streaming und akustischen Input von zivilen Smartphones und anderen an das Carbyne-Netzwerk angeschlossenen Geräten bereitstellt.

Vor Jeffrey Epsteins Verhaftung im Juli hatte Carbyne großes Lob von US-amerikanischen und israelischen Medien erhalten, wobei Fox News die Dienste des Unternehmens als Antwort auf die „alternden 911-Systeme“ der USA begrüßte und die Jerusalem Post schrieb, dass die Plattform des Unternehmens „Hi-Tech-Schutz für Sozialarbeiter und Schulleiter“ bietet. Andere Berichte behaupteten, dass die Dienstleistungen von Carbyne „zu einer Verkürzung der Lieferzeit um 65% führen“.

Die Call-Handling-/Krisenmanagement-Plattform von Carbyne wurde bereits in mehreren US-Bundesstaaten implementiert und das Unternehmen hat Niederlassungen nicht nur in den USA, sondern auch in Mexiko, der Ukraine und Israel. Die Expansion von Carbyne zu mehr Notfalldienstleisternetzen in den USA ist wahrscheinlich, da die Bundesgesetzgebung Zuschüsse zur Modernisierung von 911 Call Centern im ganzen Land mit der Technologie anbieten will, deren führender Anbieter Carbyne ist. Eine der wichtigsten Lobbygruppen, die sich für diese Gesetzgebung einsetzt, die National Emergency Number Association (NENA), hat laut Carbyne’s Website eine „starke Beziehung“ zu Carbyne. Darüber hinaus hat Carbyne auch mit der Vermarktung seiner Plattform für Nicht-Notfallanrufe an Regierungen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen begonnen.

Doch was wie die Unvermeidlichkeit von Carbynes weit verbreiteter Adoption in den USA aussah, traf einen Haken nach der jüngsten Verhaftung und dem anschließenden Tod des Sexhändlers und Pädophilen Jeffrey Epstein, der minderjährige Mädchen ausnutzte, um „Erpressung“ an den Reichen und Mächtigen zu erlangen, eine Operation, die klare Verbindungen zum Geheimdienst hatte. Epstein, nach seiner ersten Verhaftung und leichten Strafe für die Beantragung von Sex bei einem Minderjährigen im Jahr 2007, wurde vom ehemaligen israelischen Premierminister und ehemaligen Chef des israelischen Militärgeheimdienstes Ehud Barak angezapft, um ein wichtiger Geldgeber von Carbyne zu werden.

Ehud Barak Carbyne

Ehud Barak, Mitte, posiert mit Carbyne-Mitbegründern Alex Dizengof, Amir Elichai und Lital Leshem. Foto | Yossi Seliger

Durch die zunehmende Überprüfung der Geschäftstätigkeit von Epstein und seiner Verbindungen zu Israel, insbesondere zu Barak, wurde Epsteins Verbindung zu Carbyne aufgedeckt und ausführlich von der unabhängigen Medienagentur Narativ berichtet, deren Exposé zu Carbyne nicht nur einige der wichtigsten Nachrichtenverbindungen des Start-up-Unternehmens enthüllte, sondern auch, wie die Architektur von Carbynes Produkt selbst „ernste Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre“ aufwirft.

MintPress hat in Teil III der Untersuchungsreihe „Inside the Jeffrey Epstein Scandal“ viele der wichtigsten Nachrichtenverbindungen von Carbyne beschrieben: Zu groß, um zu scheitern.“ Neben Barak – ehemaliger israelischer Premierminister und ehemaliger Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes – als Carbyne’s Chairman und Schlüsselfinanzierer, ist das Führungsteam des Unternehmens alle ehemaligen Mitglieder des israelischen Geheimdienstes, einschließlich der elitären militärischen Nachrichteneinheit Unit 8200, die oft mit der US National Security Agency (NSA) verglichen wird.

Der derzeitige CEO von Carbyne, Amir Elichai, war in der Einheit 8200 tätig und hat den ehemaligen Kommandanten der Einheit 8200 und derzeitigen Vorstandsmitglied von AIPAC Pinchas Buchris als Direktor und Vorstandsmitglied der Gesellschaft angezapft. Neben Elichai war auch ein weiterer Carbyne-Mitbegründer, Lital Leshem, im Block 8200 tätig und arbeitete später für die israelische private Spionagefirma Black Cube. Der einzige Mitbegründer von Carbyne, der nicht in Einheit 8200 diente, ist Alex Dizengof, der zuvor im Büro des israelischen Premierministers gearbeitet hat.

Wie MintPress in einem früheren Bericht feststellte, der die tiefen Verbindungen des israelischen Militärgeheimdienstes zum amerikanischen Technologieriesen Microsoft detailliert beschreibt, ist Unit 8200 eine Eliteeinheit des israelischen Geheimdienstes, die Teil der IDF-Direktion für militärische Intelligenz ist und hauptsächlich in den Bereichen Signalaufklärung (d.h. Überwachung), Cyberwarfare und Code-Entschlüsselung tätig ist. Es wird häufig als israelisches Äquivalent der NSA beschrieben und Peter Roberts, Senior Research Fellow am britischen Royal United Services Institute, bezeichnete die Einheit in einem Interview mit der Financial Times als „wahrscheinlich die führende technische Nachrichtenagentur der Welt und steht[ing] in allem außer dem Maßstab auf Augenhöhe mit der NSA“.

Insbesondere die NSA und Unit 8200 haben in zahlreichen Projekten zusammengearbeitet, vor allem beim Stuxnet-Virus und der Duqu-Malware. Darüber hinaus ist die NSA bekannt dafür, mit Veteranen der Unit 8200 im privaten Sektor zusammenzuarbeiten, wie z.B. als die NSA zwei israelische Unternehmen beauftragte, um Hintertüren für alle wichtigen US-amerikanischen Telekommunikationssysteme und großen Technologieunternehmen, einschließlich Facebook, Microsoft und Google, zu schaffen. Beide dieser Unternehmen, Verint und Narus, haben Top-Führungskräfte mit Verbindungen zum israelischen Geheimdienst und eines dieser Unternehmen, Verint (ehemals Comverse Infosys), hat eine Geschichte der aggressiven Spionage von US-Regierungseinrichtungen. Die Einheit 8200 ist auch bekannt für die Spionage von Zivilisten in den besetzten palästinensischen Gebieten zu „Zwangszwecken“ – d.h. das Sammeln von Informationen für Erpressungen – und auch für die Spionage von Palästinensern über ein Geheimdienstabkommen mit der NSA.

Im Gegensatz zu vielen anderen Unit 8200-gebundenen Start-ups verfügt Carbyne auch über mehrere Verbindungen zur Trump-Administration, darunter Palantir-Gründer und Trump-Verbündeter Peter Thiel – ein weiterer Investor in Carbyne. Darüber hinaus gehören dem Beirat von Carbyne die ehemalige Palantir-Mitarbeiterin Trae Stephens, die Mitglied des Trump Transition Teams war, sowie der ehemalige Minister für Heimatschutz Michael Chertoff an. Trumpfspender und New Yorker Immobilienentwickler Eliot Tawill ist neben Ehud Barak und Pinchas Buchris auch im Vorstand von Carbyne.

Dennoch gehen die Datenschutzbedenken mit Carbyne über die Beziehungen des Unternehmens zu israelischen Geheimdiensten und US-Geheimdienstunternehmern wie Peter Thiel hinaus. So extrahiert die Smartphone-App von Carbyne beispielsweise die folgenden Informationen aus den Telefonen, auf denen sie installiert ist:

Gerätestandort, Video-Livestreaming vom Smartphone zum Call Center, Textnachrichten in einem Zweiwege-Chat-Fenster, alle Daten vom Telefon eines Benutzers, wenn er die Carbyne-App und ESInet hat, und alle Informationen, die über eine Datenverbindung kommen, die Carbyne öffnet, falls die Sprachverbindung des Anrufers ausfällt.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Laut der Website von Carbyne können dieselben Informationen auch von jedem Smartphone abgerufen werden, auch wenn es keine App von Carbyne installiert hat, wenn dieses Telefon ein 911-Callcenter anruft, das Carbyne verwendet, oder lediglich eine andere Nummer, die mit dem Netzwerk von Carbyne verbunden ist.

Carbyne sammelt Datenpunkte von den Telefonen der Benutzer sowie eine Vielzahl anderer mit dem Internet verbundener Geräte.

Carbyne ist eine Next-Generation 9-11 (NG911) Plattform und das ausdrückliche Ziel von NG911 ist es, dass alle 911-Systeme im ganzen Land miteinander verbunden werden. Selbst wenn Carbyne nicht von allen 911-Callcentern über eine NG911-Plattform genutzt wird, hat Carbyne somit angeblich Zugriff auf die Daten aller Notdiensteanbieter und Geräte, die mit diesen Netzwerken verbunden sind. Dieses Leitprinzip von NG911 macht es auch wahrscheinlich, dass eine Plattform auf Bundesebene bevorzugt wird, um eine solche Vernetzung zu fördern, und da sie bereits von mehreren Landkreisen übernommen wurde und Verbindungen zur Trump-Administration hat, ist Carbyne die logische Wahl.

Ein weiterer Grund zur Sorge ist, dass andere Länder Plattformen wie Carbyne, die zunächst als Instrumente für die Notfallhilfe vermarktet wurden, für die Massenüberwachung genutzt haben. Narativ bemerkte in seiner Untersuchung von Carbyne Folgendes:

Im Mai enthüllte Human Rights Watch, dass chinesische Behörden eine Plattform wie Carbyne nutzen, um Uiguren illegal zu überwachen. Chinas Integrated Joint Operations Platform bietet einen viel größeren Datensatz und Videoquellen, einschließlich einer App auf den Handys der Menschen. Wie Carbyne wurde auch die Plattform entwickelt, um Notfälle zu melden. Die chinesischen Behörden haben es zu einem Instrument der Massenüberwachung gemacht.

Human Rights Watch hat die App umgebaut. Die Gruppe entdeckte, dass die App automatisch einen Benutzer unter 36 „Personentypen“ mit „Anhängern von sechs Linien“ profiliert, was der Begriff ist, mit dem Uiguren identifiziert werden. Ein anderer Begriff bezieht sich auf „Hajj“, die jährliche islamische Pilgerreise nach Mekka. Die App überwacht jeden Aspekt des Lebens eines Benutzers, einschließlich persönlicher Gespräche[und] des Stromverbrauchs, und verfolgt die Bewegung eines Benutzers.“

Diese Technologie wird derzeit vom israelischen Militärnachrichtendienst und dem israelischen Geheimdienst Shin Bet eingesetzt, um die Verhaftungen von Palästinensern im besetzten Westjordanland vor der Verbrechensbekämpfung zu rechtfertigen. Wie später in diesem Bericht näher ausgeführt wird, werden die Kommentare der Palästinenser zu sozialen Medien durch Algorithmen der künstlichen Intelligenz verfolgt, die sie auf unbestimmte Zeit inhaftieren, wenn sie Social-Media-Posts schreiben, die „tripwire“-Sätze wie „das Schwert Allahs“ enthalten.

Die Plattform von Carbyne verfügt über eigene „Pre-Crime“-Elemente, wie z.B. die c-Records-Komponente, die Informationen über vergangene Anrufe und Ereignisse speichert und analysiert, die durch das Netzwerk gehen. Diese Informationen „ermöglichen es Entscheidungsträgern, das vergangene und gegenwärtige Verhalten ihrer Anrufer genau zu analysieren, entsprechend zu reagieren und rechtzeitig zukünftige Muster vorherzusagen“. (Hervorhebung hinzugefügt)

In jüngster Zeit wurden Bedenken geäußert, dass die „Pre-Crime-Technologie“ in den USA bald eine größere Verbreitung finden könnte, nachdem Präsident Trump erklärt hatte, dass eine seiner geplanten Lösungen für Massenaufnahmen nach der jüngsten Tragödie in El Paso darin bestand, dass große Technologieunternehmen potenzielle Schützen erkennen sollten, bevor sie zuschlagen.

Israelischer Geheimdienst, Erpressung und Silicon Valley

Obwohl viele der Personen, die an der Finanzierung oder Verwaltung von Carbyne beteiligt sind, nachweislich mit dem Geheimdienst verbunden sind, zeigt ein genauerer Blick auf einige dieser Akteure noch tiefere Verbindungen zu israelischen und US-amerikanischen Geheimdiensten.

Eine von Carbynes klarsten Verbindungen zum israelischen Geheimdienst besteht über seinen Vorsitzenden und einen seiner Geldgeber, Ehud Barak. Obwohl Barak am besten dafür bekannt ist, ein ehemaliger Premierminister Israels zu sein, ist er auch ein ehemaliger Verteidigungsminister und ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes. Er leitete die Operationen der Einheit 8200 sowie andere Einheiten des israelischen Militärgeheimdienstes in allen drei dieser Positionen. Während der meisten seiner militärischen und späteren politischen Karriere war Barak eng mit verdeckten Operationen verbunden.

Vor der öffentlichen Prüfung von Baraks Beziehung zu Jeffrey Epstein, nach dessen Verhaftung im vergangenen Juli und dessen anschließenden Tod, war Barak wegen seiner Verbindungen zum entehrten Filmmogul Harvey Weinstein unter Beschuss geraten. Tatsächlich war es Ehud Barak, der Weinstein in Kontakt mit dem israelischen privaten Geheimdienst Black Cube brachte, der ehemalige Mossad-Agenten und israelische Geheimdienstler beschäftigt, als Weinstein versuchte, die Frauen einzuschüchtern, die ihn wegen sexueller Gewalt und sexueller Belästigung beschuldigt hatten. Der ehemalige Mossad-Direktor Meir Dagan leitete den Vorstand von Black Cube bis zu seinem Tod im Jahr 2016 und Carbyne-Mitbegründer Lital Leshem ist der ehemalige Marketingdirektor von Black Cube.

Nachdem Barak ihn mit der Führung von Black Cube in Kontakt gebracht hatte, nutzte Weinstein laut The New Yorker die private Spionagefirma, um „Dutzende von Individuen zu zielen oder Informationen zu sammeln und psychologische Profile zu erstellen, die sich manchmal auf ihre persönliche oder sexuelle Geschichte konzentrierten“. Darüber hinaus bemerkte The New Yorker, dass „Weinstein den Fortschritt der Ermittlungen persönlich überwachte“ und „auch ehemalige Mitarbeiter seiner Filmunternehmen hinzuzog, um sich an den Bemühungen zu beteiligen, Namen zu sammeln und Anrufe zu tätigen, die sich nach einigen Quellen, die sie erhielten, einschüchternd anfühlten“.

Doch in jüngster Zeit war es Baraks enge Beziehung zu Epstein, die die Augenbrauen angehoben und ihn für politische Angriffe seiner Rivalen geöffnet hat. Epstein und Barak wurden erstmals 2002 vom ehemaligen israelischen Premierminister Shimon Peres eingeführt, als Epsteins pädophile Erpressungs- und Sexhandelsoperation in vollem Gange war.

Barak war ein häufiger Besucher in Epsteins Residenzen in New York, so oft, dass The Daily Beast berichtete, dass zahlreiche Bewohner eines mit Epstein verbundenen Apartmenthauses „Barak in den letzten Jahren mehrmals im Gebäude gesehen hatten, und fast ein halbes Dutzend weitere beschrieben, wie sie in sein Sicherheitsdetail eingingen“, und fügte hinzu, dass „das Gebäude mehrheitlich im Besitz von Epsteins jüngeren Bruder Mark ist und an den angeblichen New Yorker Schlepperring des Geldgebers gebunden ist“. Konkret wurden mehrere Wohnungen im Gebäude „für die Unterbringung minderjähriger Mädchen aus Südamerika, Europa und der ehemaligen Sowjetunion genutzt“, so ein ehemaliger Buchhalter, der bei einem von Epsteins Hauptprokuristen minderjähriger Mädchen, Jean Luc Brunel, beschäftigt war.

Barak ist auch bekannt dafür, dass er die Nacht mindestens einmal in einer von Epsteins Residenzen verbracht hat, erst 2016 aus Epsteins Residenz fotografiert wurde und zugegeben hat, Epsteins Insel zu besuchen, die Spitznamen wie „Pedo Island“, „Lolita Island“ und „Orgy Island“ trägt. Im Jahr 2004 erhielt Barak 2,5 Millionen Dollar von Leslie Wexner’s Wexner Foundation, wo Epstein sowohl Treuhänder als auch einer der wichtigsten Spender der Stiftung war, offiziell für nicht spezifizierte „Beratungsleistungen“ und „Forschung“ im Namen der Stiftung.

Im Jahr 2015 gründete Barak eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Israel mit dem ausdrücklichen Ziel, in Carbyne (damals bekannt als Reporty) zu investieren, und investierte Millionen von Dollar in das Unternehmen, um schnell zu einem Hauptaktionär und damit zum öffentlichen Gesicht des Unternehmens und zum Vorsitzenden seines Vorstands zu werden. Mindestens 1 Million Dollar des Geldes, das in diese von Barak gegründete Firma investiert wurde, die später für Investitionen in Carbyne verwendet wurde, kam von der Southern Trust Company, die Jeffrey Epstein gehörte.

Im Juli berichtete Bloomberg, dass Epsteins Southern Trust Company in den Einreichungen der U.S. Virgin Islands als „eine DNA-Datenbank und Data Mining“-Unternehmen identifiziert wurde. Angesichts des klaren Potenzials von Carbyne für Data-Mining und ziviles Profiling deutet Epsteins Investition in Carbyne unter Verwendung dieses spezifischen Unternehmens darauf hin, dass die Investoren von Carbyne diesen kleinen beworbenen Aspekt des Carbyne-Produkts schon lange kennen.

In einer Stellungnahme gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz erklärte Barak:

Ich sah die Geschäftsmöglichkeit und registrierte eine Partnerschaft unter meiner Kontrolle in Israel. Eine kleine Anzahl von Leuten, die ich kenne, investieren in sie… Da es sich um private Investitionen handelt, wäre es nicht richtig oder richtig für mich, die Details der Investoren offen zu legen.“

Barak gab später jedoch zu, dass Epstein einer der Investoren gewesen sei.

MintPress‘ jüngste Serie über den Jeffrey-Epstein-Skandal bemerkte ausführlich Epsteins Verbindungen zu CIA/Mossad-Geheimdiensten wie Adnan Khashoggi, CIA-Frontfirmen wie Southern Air Transport und organisierte Kriminalität durch seine enge Verbindung zu Leslie Wexner. Darüber hinaus hat Epsteins langjährige „Freundin“ und angebliche Madam, Ghislaine Maxwell, durch ihren Vater Robert Maxwell familiäre Verbindungen zum israelischen Geheimdienst. Während es den Anschein hat, dass Epstein für mehr als einen Geheimdienst gearbeitet haben könnte, erklärte Zev Shalev, ehemaliger Executive Producer für CBS News und Journalist bei Narativ, kürzlich, dass er unabhängig voneinander zwei unverbundene Quellen bestätigt habe, die „eng mit der Epstein-Geschichte verbunden und in der Lage waren zu wissen“, dass Epstein „für den israelischen militärischen Geheimdienst gearbeitet habe“.

