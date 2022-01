Wie die iranische “Bedrohung” zu einem arabisch-israelischen Bündnis führte

Von Joseph Massad

28. Januar 2022

Arafat wurde auch beauftragt, Ägypten, das von der Arabischen Liga ausgeschlossen worden war, weil es in Camp David in einem “Separatfrieden” vor Israel kapituliert hatte, wieder in den arabischen Schoß zu holen, damit sich alle Araber und Israel gegen den neuen iranischen Feind vereinigen konnten. Auf dem Weg vom Libanon in sein neues Exil in Tunesien machte Arafat im Dezember 1983 einen Zwischenstopp in Ägypten und umarmte den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak regelrecht.

Infolge des Krieges, den er mit der Unterstützung der Golfregime begonnen hatte, die ihn nach seiner Niederlage im Stich ließen, marschierte Saddam Hussein im August 1990 in Kuwait ein. Dies brachte die militärische Macht des US-Imperialismus und seiner arabischen Verbündeten gegen ihn auf und wurde von den USA und den Saudis als Gelegenheit genutzt, um erneut zu versuchen, Israel in der Region zu normalisieren. Nach der Befreiung Kuwaits 1991 waren die USA Mitveranstalter der Friedenskonferenz in Madrid, und die Palästinenser durften nur im Rahmen der jordanischen Delegation teilnehmen.

Sektiererische Botschaften

Die sektiererische Kampagne wurde nach Israels Niederlage im Libanon 2006 weiter intensiviert und erreichte mit der Unterdrückung des syrischen Aufstands von 2011 und dem darauf folgenden sektiererischen Krieg mit Unterstützung der Saudis und der Golfstaaten einen Höhepunkt. Der Erfolg war zum Greifen nah: Die Golfregime kontrollierten die große Mehrheit der arabischen Print- und Fernsehmedien, die ihre sektiererische Anti-Schia-/Anti-Iran- und Pro-Israel-Botschaft weithin verbreiteten.

Dies gipfelte in den zunehmenden heimlichen Beziehungen zu Israel, die 2019 an die Öffentlichkeit gelangten. Die Bedingungen des Fahd-Plans für die arabische Anerkennung Israels, nämlich der Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten und die Gründung eines palästinensischen Staates, wurden fallen gelassen, und die Beziehungen konnten ohne Bedingungen aufgenommen werden.

Der saudische Plan, Israel zum Freund und den Iran zum Feind zu machen, war letztlich nicht nur auf staatlicher Ebene erfolgreich, sondern auch in der neuen liberalen und Social Media-affinen Intelligenz

Unter der Führung der Trump-Administration und später mit Unterstützung der Biden-Administration sowie mit voller Unterstützung der Europäischen Union kündigten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und in jüngster Zeit Marokko und der Sudan militärische und politische Bündnisse mit Israel an. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte Anfang 2019, dass sich die arabischen Länder “mit Israel zusammensetzen, um das gemeinsame Interesse am Krieg gegen den Iran voranzutreiben”.

Das einzige verbleibende Hindernis, Israel zum Freund und Verbündeten der Araber zu machen, sei das palästinensische Volk.

Der saudische Plan, Israel zum Freund und den Iran zum Feind zu machen, war letztlich nicht nur auf staatlicher Ebene erfolgreich, sondern auch unter der neuen liberalen und Social-Media-affinen Intelligenz in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, ganz zu schweigen von Jordanien, Ägypten, dem Libanon und der syrischen Exilgemeinde.

Während Anhänger der von der Fatah dominierten Palästinensischen Autonomiebehörde und ihrer Vertreter 2007 so weit gingen, die “sunnitische” Hamas wegen der Unterstützung der Hamas durch den Iran und ihrer Weigerung, mit Israel zusammenzuarbeiten, als “Schiiten” zu beschuldigen, bestehen die meisten Palästinenser und Araber darauf, dass Israel – und nicht der Iran – ihr Hauptfeind ist.

Die Demonstranten, die letzte Woche in Gaza gegen den Jemen-Krieg protestierten, haben das saudisch-israelische Bündnis gegen die Palästinenser gut verstanden. Die Reaktion der Anti-Iran-Aktivisten war schnell und soll eine direkte und prägnante Botschaft verbreiten: nämlich, dass nur einige Palästinenser im Gazastreifen die Feinde Israels und seiner arabischen Verbündeten sind – der Iran aber der Feind aller Araber ist. Übersetzt mit Deeepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.