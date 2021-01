Wie die israelische Flagge ein Symbol für weiße Nationalisten wurde Von Ben Lorber

Diese Flagge als das Symbol der blutigen Vertreibung, Besatzung und Apartheid

Bild: The Israeli flag was spotted at the rally for U.S. President Donald Trump that would end in the storming of the U.S. Capitol in Washington, on January 6, 2021. (Tyler Merbler/CC BY 2.0)

How the Israeli flag became a symbol for white nationalists The U.S. white nationalist movement’s admiration for the Jewish state’s supremacist values fits comfortably with its deep antisemitism. As thousands gathered in Washington on Jan. 6 for the fateful Donald Trump rally that would end in the storming of the U.S.



Wie die israelische Flagge ein Symbol für weiße Nationalisten wurde

Die Bewunderung der weißen nationalistischen Bewegung in den USA für die supremazistischen Werte des jüdischen Staates passt gut zu ihrem tiefen Antisemitismus.



Von Ben Lorber



22. Januar 2021

Als Tausende versammelten sich in Washington am Jan. 6 für die schicksalhafte Donald Trump Kundgebung, die in der Erstürmung des US-Kapitols enden würde, eine israelische Flagge wurde in der Menge gesichtet, neben Fahnen Verfechter der QAnon Verschwörung fliegen, die III% Milizbewegung, und andere beliebte rechte Ursachen. “Die Bibel sagt,, wenn Sie Israel segnen, Sie sollten gesegnet werden,” erklärte der Demonstrant schwenkt die Flagge, Wiederholung eines Bibelverses durch die christliche zionistische Bewegung geliebt. “Also, wir sind eine Nation, die Israel unterstützt.” Später wurde die Flagge direkt vor dem Capitol-Gebäude während der Belagerung gesichtet, während ein anderer maskierter Demonstrant eine schwarz-weiße israelische Flagge auf seine paramilitärische Weste genäht trug, neben einer pro-polizeilichen “Thin Blue Line” Flagge.

Dies ist kaum das erste Mal, dass die israelische Flagge bei einer rechten Kundgebung in den Vereinigten Staaten auftaucht, die scheinbar wenig mit der Nahostpolitik zu tun hat. Die Flagge hat neben der Flagge der Konföderierten bei einem Arkansas Neo-Confederate Rallye geweht, und außerhalb Wohneinheiten von Manhattan nach Jerusalem; es wurde bei einem “Straight Pride” Parade in Boston gesichtet, und ein Pro-Trump Karawane.

Während die Trump-Präsidentschaft ist jetzt vorbei, die rechten Bewegungen, die dazu beigetragen, seine Zeit im Amt zu definieren, und dass das Kapitol gestürmt – mit ihrer Kultur der Verschwörungstheorie, Beschwerden Politik, fremdenfeindliche Sündenbock, und Selbstjustiz Gewalt – sind nicht weg jederzeit bald gehen. Für rechte Gruppen in den Vereinigten Staaten ist Israel zu einem Symbol für eine Reihe von Werten geworden, eine ganze Weltanschauung, die zwar manchmal in konkreter Unterstützung für Israel und seine Politik begründet ist, aber oft über jede geopolitische Realität hinausgeht und ein Eigenleben führt. In der Tat benutzen verschiedene Teile der US-Rechten den jüdischen Staat als Leinwand, um ihre eigenen Fantasien von nationalistischem Chauvinismus, christlicher Erlösung, weißem Stolz und antisemitischem Verschwörungstheorien zu projizieren. Und keine dieser Rollen ist tatsächlich gut für Juden, für Palästinenser oder für die Aussichten auf einen gerechten Frieden im Nahen Osten.

Es ist bekannt, dass Israel nicht nur in der amerikanischen Rechten, sondern im gesamten politischen Spektrum eine starke Unterstützung genießt, aufgrund strategischer geopolitischer Interessen, der Profitmotive des militärisch-industriellen Komplexes und anderer Faktoren. “[Israel] ist die beste 3-Milliarden-Dollar-Investition, die wir machen”, bemerkte der damalige Senator Joe Biden 1986 und erklärte, dass “wenn es kein Israel gäbe, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen.” Die “besondere Beziehung” zwischen den Vereinigten Staaten und Israel wird von den Führern beider Länder verteidigt, neben Oden an die angeblich gemeinsamen “jüdisch-christlichen” Werte des Pionier-Siedler-Exzeptionalismus, der Freiheit und der Demokratie.

Für die aufstrebenden Kräfte des Rechtspopulismus in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt nimmt die Unterstützung für Israel jedoch eine besondere Intensität an. Israel wird als Frontverteidiger der westlichen Zivilisation in ihrem Kreuzzug gegen den radikalen Islam gefeiert. Es wird als eine Nation angesehen, die den starken Arm des fremdenfeindlichen Nationalismus und der militarisierten Männlichkeit verkörpert, die unapologetisch die eindringenden ethnisch-religiösen Anderen zurückdrängt, ihr Territorium ausdehnt und ihr Erbe in kühner Missachtung eines Chors des liberalen Aufschreis schützt. Die israelische und die US-amerikanische Rechte teilen “den Wunsch”, wie es die palästinensische Schriftstellerin Nada Elia ausdrückt, “eine homogene Gesellschaft zu etablieren und aufrechtzuerhalten, die sich selbst als überlegen, fortschrittlicher und zivilisierter darstellt als die ‘Anderen’, die leider in ihrer Mitte sind, eine ‘demographische Bedrohung’, die durch Grenzmauern und strengere Einwanderungsgesetze eingedämmt werden muss.”

Ein robuster israelisch-amerikanischer konservativer Nexus, angeführt von Intellektuellen wie Yoram Hazony, Think Tanks wie PragerU und Stiftungen wie dem Tikvah Fund, lobt Israel oft als eine Art ursprünglichen Archetyp, der ein biblisch verwurzeltes religiös-nationalistisches Ideal verkörpert, das dem Westen selbst zugrunde liegt. In der Revolte gegen eine “globalistische” Weltordnung offener Grenzen und internationaler Homogenisierung bedeutet die Idee Israels für viele in der globalen extremen Rechten das Beharren darauf, dass starke Nationen ihre Souveränität behalten, ihre Grenzen überwachen, ihre Identität bewahren und die “Einmischung” internationaler Gremien und Menschenrechtsstandards ablehnen sollen.

Nicht stolz genug

In den radikalen Strömungen der US-Rechten vermischt sich die Unterstützung für Israel zunehmend mit offenem Antisemitismus, was zu einer komplexen Ambivalenz führt. Für die verschiedenen Gruppen, aus denen sich die US-Milizbewegung zusammensetzt – angetrieben von einer Mischung aus Paranoia bezüglich des Zweiten Verfassungszusatzes, Verschwörungen über die Tyrannei der “Neuen Weltordnung”, Anti-Regierungs-Libertarismus und verbissener Unterstützung für Trump – wird Israel oft als eine beeindruckend hypermilitarisierte Gesellschaft respektiert, die mit den Vereinigten Staaten auf dem kosmischen Schlachtfeld gegen dieses oder jenes dämonische, totalitäre Andere verbündet ist. “Eine Weltregierung kommt sehr bald in ein Land in Ihrer Nähe….America”, verkündete ein Kommentator in einem Forum der III%-Miliz-Bewegung, und “das einzige, was ihnen im Weg steht, ist ‘We The People’ der USA und Israel.” Angesichts des tiefen Antisemitismus, der solchen Verschwörungen zugrunde liegt, gibt es jedoch keine Garantie, dass der jüdische Staat am Ende auf der Seite der Guten und Tugendhaften stehen wird. “Israel, die Bankenkabale und der Tiefe Staat sind alle ein einziger, vielschichtiger Feind unseres amerikanischen Freiheitsgeistes, imo [meiner Meinung nach]”, meinte ein anderes Mitglied im selben Forum.

Eine parallele Ambivalenz ist auf dem Display für die Proud Boys, eine ultra-misogynist Burschenschaft berüchtigt, in der Trump-Ära, für verschanzt Straßenkämpfe gegen Antifa, ein Begriff kurz für “Antifaschisten”, die weit links Aktivisten beschreibt, die Neonazis und weiße Supremacists bei Protesten konfrontieren. Einerseits passen die brustbetonten Appelle der Gruppe an den “westlichen Chauvinismus” gut zur israelischen Hypermaskulinität, und eine 2018 gegründete Proud-Boys-Sektion in Israel wurde von der US-Gruppe schnell als Alibi genutzt, um ihr Image der Vielfalt zu stärken. Eine Proud Boys-Website enthielt einen Artikel von einem israelischen Proud Boy, der die Unterstützung für Waffenrechte in Amerika mit dem Ethos des Zionismus verband. “Selbsterhaltung ist das, was uns [Israelis] hierher gebracht hat”, behauptet “Based Israeli”, sein Spitzname bezieht sich auf einen Slangbegriff der alten Rechten, der zustimmend verwendet wird, wenn Nicht-Weiße reaktionäre Ideen vertreten. “Es ist das, was den Westen und Amerika geschaffen hat, in all seiner Herrlichkeit”, fügt er hinzu.

Gleichzeitig sind viele weiße Nationalisten im Milieu der Proud Boys unterwegs, und bei ihnen herrscht, wie wir sehen werden, tendenziell antisemitischer Antizionismus vor. In einem aktuellen Beispiel behauptete ein weißer Nationalist namens Kyle Chapman, eine abtrünnige “Proud Goys”-Fraktion der Gruppe zu leiten, wobei er sich auf den hebräischen Begriff für Nicht-Juden bezog und versprach, “die zionistischen Kriminellen zu konfrontieren, die unsere Zivilisation zerstören wollen.” Ein beliebter inoffizieller Proud-Boys-Kanal auf der Messaging-App Telegram, inzwischen, trägt mehrere Beiträge prangert “Kriege für Israel im Nahen Osten”, die es behauptet, von “Israel First” Politiker, die illoyal zu Amerika sind unterstützt werden.

Für den Gründer der Proud Boys, Gavin McInnes, dienen derweil grobe Stereotypen, die israelische Juden herabsetzen, als kantiges Beiwerk zum zionistischen Chauvinismus. In einem 2017 Video während einer Reise nach Israel gefilmt, McInnes verspottet das Land “weinerlich, paranoide Angst vor Nazis” (während mit Holocaust-Leugnung kokettieren), und verunglimpft die hebräische Sprache als “spit-talk.” Gleichzeitig erklärte er, dass sein “größtes Problem mit Israel ist, dass sie nicht stolz genug sind. Sie müssen aufhören, sich zu entschuldigen und sagen: ‘Das ist unser Land. Wir haben es verdient, oh, und wir lieben unsere Mauer.'”

Antisemitischer Zionismus

Die weiße nationalistische Bewegung ist unterdessen tief gespalten in der “Israel-Frage”, die für sie im Kern von Antisemitismus durchzogen ist. Die meisten weißen Nationalisten bestehen darauf, dass die jüdische Diaspora die treibende Kraft hinter dem “weißen Völkermord” ist, der demografischen “großen Ersetzung” der weißen Rasse, und dass Juden seit langem die nicht-weiße Einwanderung, die schwarzen Freiheitsbewegungen, die geschlechtliche und sexuelle Befreiung, den kulturellen Relativismus und eine Vielzahl anderer “anti-weißer” Phänomene, einschließlich der neokonservativen Unterstützung für Israel, inszeniert haben, um dieses Ziel zu erreichen.

Gleichzeitig wird Israel von einigen als beneidenswertes Beispiel für die erfolgreiche Schaffung eines eigenen Ethnostaats durch ein enteignetes Volk nachgeeifert – eines Staates, der in ethnischen Konflikten weiterhin unapologetisch “seine eigene Seite einnimmt”. Der prominente weiße Nationalist Richard Spencer hat sich im israelischen Fernsehen als “weißer Zionist” bezeichnet und seinen ersehnten weißen Ethnostaat als “ein Altneuland – ein altes, neues Land” beschrieben, in Anlehnung an Theodor Herzl, der als Gründer des modernen politischen Zionismus gilt. “Ich habe große Bewunderung für Israels nationalstaatliches Gesetz”, sagte er 2018. “Juden sind wieder einmal an der Spitze, sie denken Politik und Souveränität für die Zukunft neu und zeigen einen Weg für die Europäer.” Der Alt-Right-Autor Bronze Age Pervert stellte in einer Diskussion über die europäisch-nationalistischen Einflüsse des frühen zionistischen Projekts wohlwollend fest, dass Israel “ein Staat ist, der um des rassischen Überlebens willen gegründet wurde … seine geistige Grundlage und sein Existenzgrund ist durch und durch nationalsozialistisch … israelischer Nationalismus und weißer Nationalismus sind dasselbe.”

Viele weiße Nationalisten sehnen sich nach einer Welt, in der jede “Rasse” ihren eigenen homogenen Ethnostaat bewohnt. In diesem Schema stellt der Zionismus die geradlinige Anwendung dieses “ethnopluralistischen” Prinzips auf die “jüdische Rasse” dar, eine Lösung, die die Vereinigten Staaten und Europa bequem von ihren unerwünschten jüdischen Bevölkerungen befreien würde. “Ich bin nicht gegen die Existenz Israels”, erklärte der weiße Nationalist Greg Johnson mit abschreckender Präzision. “Ich bin gegen die jüdische Diaspora in den Vereinigten Staaten und anderen weißen Gesellschaften. Ich würde gerne sehen, wie die weißen Völker der Welt die Macht der jüdischen Diaspora brechen und die Juden nach Israel schicken, wo sie lernen müssen, wie man eine normale Nation ist.”

Selbst wenn sie zähneknirschend ihre Bewunderung für die Idee Israels zum Ausdruck bringen, prangern weiße Nationalisten die Unterstützung der USA für den jüdischen Staat an – ein Haupthindernis für ihren “America First”-Isolationismus und für sie ein eklatantes Symptom für den unheilvollen Griff einer “jüdischen Macht”, die eine verdeckte Kontrolle über die US-Außenpolitik ausübt. Spöttisch die MAGA-Bewegung als “MIGA” – Make Israel Great Again – viele Anklage, dass eine illoyale, neokonservative jüdische Kabale hat lange die GOP von innen untergraben, Drehen es, in den Worten von Johnson, “in ein Fahrzeug für die Förderung der jüdischen Interessen auf der ganzen Welt, vor allem im Nahen Osten.” Die konservative Anbetung Israels, erklärt Johnson an anderer Stelle, “ist lediglich eine Form des sublimierten weißen rassischen Nationalismus… Überlassen wir also die Juden ihrem rassischen Nationalismus und haben stattdessen unseren eigenen.”

Auch wenn sie ihre Sympathie für die Idee Israels betonen, verabscheuen weiße Nationalisten jüdische Zionisten, die mit einer typisch jüdischen Doppelzüngigkeit “Weiße dafür verurteilen, dass sie es überhaupt wagen, über das Thema [Ethno-Nationalismus] nachzudenken”, wie es ein Autor auf der weiß-nationalistischen Seite Counter-Currents ausdrückte, “aber den Juden freimütig erlauben, nicht nur ihre Wünsche nach einem eigenen Ethnostaat zu äußern, sondern ihn auch tatsächlich zu haben.” Hinter ironischen alt-rechten Slogans wie “offene Grenzen für Israel” verbirgt sich der Vorwurf, dass Juden diese Doppelmoral absichtlich aufrechterhalten und intrigieren, um das Überleben ihres eigenen Stammes zu sichern, während sie den “weißen Völkermord” im Westen vorantreiben.

Schließlich verzichten viele weiße Nationalisten auf jeden Anschein von Bewunderung und dämonisieren Israel mit virulenten antisemitischen Formen des Antizionismus. Israel wird für sie zum Nervenzentrum der globalen dämonischen “jüdischen Macht”, seine Unterdrückung der Palästinenser zum Sinnbild der ewigen jüdischen Qualitäten von Tribalismus, Dominanz und Aggressivität. “Während die ganze Welt im übertragenen Sinne zu einem Freiluft-Gefangenenlager unter den jüdischen Oligarchen geworden ist”, schrieb der weiße Nationalist Matthew Heimbach, “ist Palästina buchstäblich ein Freiluft-Gefangenenlager. Während die ganze Welt unter der jüdischen Finanzmaschine steht, blockiert und kontrolliert Israel alles, was in Palästina ein- und ausgeht.” Verschwörungen, die Israel und den Mossad für den 11. September 2001, die Explosion im Hafen von Beirut im Jahr 2020 und eine Vielzahl anderer Weltereignisse verantwortlich machen, gibt es in diesen.

Ungeachtet der Ressentiments weißer Nationalisten ist es wahrscheinlich, dass die US-amerikanische und die israelische Rechte tief verstrickt bleiben und die israelische Flagge noch eine Zeit lang regelmäßig bei rechten Kundgebungen auftauchen wird. Das bedeutet jedoch kaum, dass die pro-israelische Rechte wirklichen Respekt für das jüdische Volk besitzt. Würden sie aufhören, Israel als Projektionsfläche für reaktionäre Ideologien zu betrachten, wären sie gezwungen, sich mit der realen Menschlichkeit und den Erfahrungen der israelischen Juden und Palästinenser auseinanderzusetzen und sich mit der konkreten Realität der andauernden Besatzung, Apartheid und Enteignung zu konfrontieren. In der Tat ist eine solche Abrechnung ein notwendiger Schritt auf dem Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden für alle, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben. Übersetzt mit Deepl.com

Ben Lorber arbeitet bei Political Research Associates, einem progressiven Think Tank, als Research Analyst mit Schwerpunkt auf Antisemitismus und weißem Nationalismus. Er lebt in Boston, bloggt unter www.doikayt.com und macht jiddische Volksmusik unter soundcloud.com/lev-basar.

