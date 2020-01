How the Israeli government is exploiting the tragedy of the Holocaust I guess it should come as no surprise. Everything about contemporary Israel is embroiled in exploitation of traditions and history for political gain, so why should the Holocaust be any different? Well, for one thing, it’s the most profound catastrophe in Jewish history.



Wie die israelische Regierung die Tragödie des Holocaust ausnutzt

Von Richard Silverstein

Das Weltjudentum, nicht Israel, hat sechs Millionen Menschen im Holocaust verloren. Es sollte das Gedenken an Erstere sein, nicht das Gedenken an Israel.

Ich denke, es sollte keine Überraschung sein. Alles im heutigen Israel ist in die Ausbeutung von Traditionen und Geschichte zu politischen Zwecken verwickelt, warum sollte es beim Holocaust anders sein?

Nun, zum einen ist er die tiefgreifendste Katastrophe in der jüdischen Geschichte. Und dazu gehören einige ziemlich verheerende Ereignisse, wie die römische Eroberung, die spanische Inquisition, die Kreuzzüge, die Kosakenmassaker und die zaristischen Pogrome. Man sollte meinen, dass die Erinnerung an sechs Millionen Tote die Hausierer und Scharlatane aufhorchen lässt, aber das Glück hat sie nicht.

Die israelische Regierung beschloss, dass nur sie allein den 75. Jahrestag der alliierten Befreiung von Auschwitz [im heutigen Polen] im Jahr 1945 mit einer internationalen Versammlung der führenden Politiker der Welt in Jerusalem begehen durfte, um diesen bedeutenden Anlass zu feiern. Sie übertrug die Kontrolle über das Ereignis sogar an einen russischen Oligarchen, Moshe Kantor.

Polnisch-Israelischer Wortkrieg

Es wurde nicht erwähnt, dass an diesem Jahrestag Auschwitz am Ort selbst gewürdigt wurde. Das dortige Museum, das dem Gedenken an die Toten gewidmet ist, plante ebenfalls eine eigene Gedenkveranstaltung, aber es wurde von den Israelis die kalte Schulter gezeigt. Und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda wurde die Möglichkeit verweigert, bei der Veranstaltung in Jerusalem zu sprechen; er sagte daher seine Teilnahme ab.

Es gibt viele Gründe für die Beschuldigungen. Die Polen und Israelis haben sich im vergangenen Jahr in einen Krieg der Worte verwickelt, da die rechte Regierung in Warschau eine zunehmend nationalistische und missgünstige Haltung gegenüber dem Holocaust einnimmt und den Nazis die alleinige Schuld am Völkermord zuschreibt. Die Geschichte zeigt, dass die Polen zwar nicht die Urheber der Vernichtung waren, dass aber viele an dem Krieg teilnahmen, als die Deutschen ihn in Gang setzten.

Wo ist der ursprüngliche Zweck des Ereignisses, das Ende des Holocaust und die Erinnerung an die sechs Millionen Toten zu ehren?

Dies ist in Polen zu einem Tabuthema geworden; Millionen von Polen starben im Holocaust, und es gibt jetzt Gesetze, die es zu einem Verbrechen machen, die Nation der Komplizenschaft mit den Naziverbrechen anzuklagen.

Obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor einigen Jahren eine Charme Offensive gegenüber der Partei Recht und Gerechtigkeit, der polnischen Regierungspartei, begann, die viele fremdenfeindliche Tendenzen mit anderen rechten europäischen Parteien teilte, die er umarmte, ist der Tod von drei Millionen polnischen Juden sehr schwerwiegender Ballast – und die Polen machten es Netanjahu äußerst schwer, ihre schändlichen Verzerrungen zu entschuldigen.

Die Gedenkveranstaltung des Welt-Holocaust-Forums in Jerusalem, die mit einem Kostenaufwand von Millionen von Euro organisiert wird, ist eine Ein-Mann-Show, obwohl sie alle Insignien einer großen internationalen Veranstaltung hat. Die Umwandlung in eine russische Inszenierung hat die Reibung mit den Polen, die unter der sowjetischen Herrschaft gelitten haben, noch verstärkt.

Politisches Getue

Israel ist nichts, wenn nicht brutal pragmatisch in seinen Außenbeziehungen. Die Polen waren die Verlierer, die Russen die Gewinner. Aber es gibt noch einen anderen, kritischeren Grund, warum Israel auf der Seite der Russen steht: Netanjahus Beziehung zu Putin war entscheidend, um die israelischen Interessen in Syrien zu schützen und den Erzfeind Iran einzudämmen.

Angesichts all dieser politischen Pose können Sie sich fragen: Wo ist der ursprüngliche Zweck des Ereignisses, das Ende des Holocaust und die Erinnerung an die sechs Millionen Toten zu ehren? Wie immer, um Voltaire zu paraphrasieren: Politische Interessen sind der Feind des Guten.

Deshalb muss zwischen Israel und dem Zionismus auf der einen Seite und der Diaspora und dem Judentum auf der anderen Seite unterschieden werden. Die Interessen der israelischen Regierung sind national und politisch. Sie sind, trotz gegenteiliger Behauptungen, nicht die gleichen wie die des Weltjudentums.

Ganz zu schweigen davon, dass Israel selbst seine eigenen Holocaust-Überlebenden schlecht behandelt hat. Trotz der Tatsache, dass diese armen Seelen unerträgliche Entbehrungen ertragen mussten, erwartete Israel von ihnen einen reibungslosen Übergang als Bürger des neuen Staates. Es bot nur wenige Dienste und Leistungen an, um ihnen bei der Genesung von ihrem Trauma zu helfen.

Diejenigen, die sich nie mehr erholen würden, führten ein Leben in Armut, und der Staat unternahm wenig, um in ihrem Namen zu intervenieren.

Selbst bei der Zeremonie in Jerusalem werden die israelischen Holocaust-Überlebenden vor der Weltversammlung kaum als Redner anerkannt werden.

Kooptierung von Antisemitismus

Das Weltjudentum hat im Holocaust sechs Millionen Menschen verloren. Israel hat nicht sechs Millionen Menschen verloren. Es sollte das Gedenken an Erstere sein, nicht das Gedenken an Israel. Gemeinsame Holocaust-Gedenktreffen hätten in ganz Europa geplant werden sollen, in jedem Lager, in dem Juden starben, und auf jedem Platz, wo sie wie Schafe zur Schlachtung zusammen getrieben wurden.

Wie kam es zu einer Verschmelzung von Antisemitismus und Antizionismus?

Die Überlebenden und ihre Nachkommen hätten in den Vordergrund gestellt werden müssen. Sie sind die letzten Zeugen des Schreckens, der dem jüdischen Volk zugefügt wurde; nicht korrupte Ministerpräsidenten, die sich verzweifelt an die Macht klammern, oder russische Oligarchen, die dem Kreml nahe stehen.

Die schlimmste Entrüstung über die Holocaust-Versammlung ist ihre Ausnutzung durch Netanjahu, um seine schnell kenternde politische Karriere zu stützen und eine pro-israelische Erzählung zu propagieren, die den Antisemitismus zur Abwehr von Kritik an Israel kooptiert.

Es gibt ein Ziel und nur ein Ziel, führende Persönlichkeiten der Welt zu dieser Versammlung auf dem geheiligten Gelände von Yad Vashem zu empfangen, das auf dem Gelände einer vor 1948 bestehenden palästinensischen Siedlung errichtet wurde. Es geht darum, sie zusammenzubringen, damit sie verstehen, was sie bei ihrer Rückkehr nach Hause tun müssen: Israel um jeden Preis zu schützen.

Das Ziel der Holocaust-Veranstaltung ist es, jede Unterscheidung zwischen Holocaust, Antisemitismus und Israel zu beseitigen. Sie sind alle eins: eine Beleidigung für einen ist eine Beleidigung für alle.

Schierer Betrug

Dies ist ein schädlicher Ansatz. Sie ist ahistorisch, tritt die Erinnerung an die sechs Millionen mit Füßen und verleiht Israel eine Legitimität, die es nicht verdient hat. Es ist eine schiere Täuschung.

Für Israel ist es schrecklich bequem, zu argumentieren, dass es zu Unrecht wegen Notwehrmaßnahmen angeklagt wird und dass solche Anschuldigungen selbst antisemitisch sind.

Netanjahu hat diese Erinnerung auch ausgenutzt, indem er bei den anwesenden Staatsoberhäuptern der Welt Lobbyarbeit betrieb, um den Internationalen Strafgerichtshof dafür zu bestrafen, dass er sich bereit erklärt hat, den Kriegsverbrecherprozess gegen Israel zu übernehmen.

Einem Bericht von Haaretz zufolge sollte Netanjahu die Führer, mit denen er sich treffen würde, darunter der Chef unter US-Vizepräsident Mike Pence, Putin, der französische Präsident Emmanuel Macron und andere, bitten, „offizielle Erklärungen zu veröffentlichen, die die israelische Behauptung unterstützen, dass das Gericht in Den Haag keine Zuständigkeit für die palästinensischen Gebiete hat“.

Es ist für Israel sehr bequem zu argumentieren, dass es zu Unrecht wegen „Selbstverteidigung“ angeklagt wird und dass solche Anschuldigungen selbst antisemitisch sind. Schließlich ist dies eines der „nützlichsten“ pro-israelischen Instrumente, die die falsche Definition von Antisemitismus der Internationalen Holocaust-Gedenk-Allianz bietet.

Wie liebt es Israel, den Antisemitismus für seine eigenen Zwecke zu nutzen? Lassen Sie mich die Wege aufzählen. Übersetzt mit Deepl.com



