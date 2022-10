https://thegrayzone.com/2022/10/20/ukraine-nafo-troll-war-criminals/



Wie die pro-ukrainische NAFO-Troll-Operation Kriegsverbrecher finanziert



von Alexander Rubinstein-

20. Oktober 2022

Die in den US-amerikanischen Mainstream-Medien für ihr antirussisches Trolling gefeierte Twitter-Operation namens NAFO wurde von einem polnischen Antisemiten gegründet, um Geld für eine Miliz zu sammeln, die Kriegsverbrecher, weiße Nationalisten und gesuchte Mörder beherbergt hat.

Ob sie es wissen oder nicht, jeder, der auf Twitter die jüngste Berichterstattung über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine verfolgt hat, ist wahrscheinlich mindestens einem der Tausenden von Trollen begegnet, die die NAFO oder die “North Atlantic Fellas Organization” bilden. Dank der Bemühungen der NAFO und ihrer “Fellas” erhält jeder Journalist oder jede prominente Persönlichkeit, die sich auf Twitter kritisch über die Ukraine oder die NATO äußert, wahrscheinlich Hunderte von Antworten, in denen sie beschuldigt werden, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin bezahlt zu werden (oder sogar Fellatio an ihm zu vollziehen), und zwar von Accounts mit Shiba-Inu-Hundeavataren.

Seit ihrer Gründung vor einigen Monaten hat die NAFO überschwängliches Lob von der Washington Post erhalten, die sie dafür lobte, dass sie “gezeigt hat, dass man den Spieß gegen Russland umdrehen kann, wenn es um Trolling geht”. Das von der Rüstungsindustrie finanzierte, in Washington DC ansässige Center for Strategic and International Studies (CSIS) veranstaltete unterdessen ein Online-Panel, in dem die NAFO als instrumentelle Waffe in den Russland-Ukraine-Infowars hervorgehoben wurde.

Die Befürworter der NAFO beschönigen jedoch oft ihre Rolle als Geldbeschaffungsmaschine für die Georgische Legion, eine von den USA unterstützte ukrainische Kampfgruppe, die für grausame Gräueltaten auf dem Schlachtfeld verantwortlich gemacht wird. Mehrere ehemalige Mitglieder der Legion haben aus erster Hand über Kriegsverbrechen berichtet, darunter die Folterung und Hinrichtung von Kriegsgefangenen und Zivilisten.

Ein NAFO-Gründer erklärte, er habe die georgische Legion gerade wegen ihres Rufs als “Söldner- und Verbrecherbande” ausgewählt, die zu barbarischen Taten bereit sei, was ausländische Regierungen davon abhalten könnte, sie zu unterstützen. Ein anderer NAFO-Gründer hat den Anführer der Georgischen Legion dafür gelobt, dass er “seit den 90er Jahren Russen tötet”.

Zu den berüchtigtsten Mitgliedern der Georgischen Legion gehören der flüchtige US-Mörder Craig Lang sowie Paul Gray, ein Amerikaner, dessen frühere Beteiligung an mehreren Neonazi-Organisationen in den freundlichen Interviews, die ihm von Fox News und seinen lokalen Tochtergesellschaften zur Hauptsendezeit gewährt wurden, nie erwähnt wurde.

Während die NAFO einer Miliz, die in ihren eigenen Gräueltaten schwelgt, finanziell den Rücken stärkt, erhält sie weiterhin überschwängliche Unterstützung von Mainstream-Journalisten und Think-Tankern aus den USA, die die Operation als wenig mehr als einen Ausdruck der Online-Solidarität mit der Ukraine an der Basis darstellen.

Obsessive Online-Interventionisten finden Sinn und Zweck als “Jungs”

Die postmoderne Ästhetik der NAFO, ihr respektloser Stil und ihre Hingabe, jeden Kritiker des Stellvertreterkriegs in der Ukraine bösartig zu trollen, hat die Bewunderung westlicher Medien und interventionistischer Regierungsvertreter gleichermaßen auf sich gezogen, indem sie Cartoon-Memes der Hunderasse Shiba Inu verwendet.

Für Außenstehende mag der Jargon, der in den internen NAFO-Chats verwendet wird, unverständlich erscheinen: “fellas” bezieht sich auf Mitglieder; “nafoarticle5” ist ein Aufruf zum Handeln, der die “fellas” dazu auffordert, einen bestimmten Beitrag in den sozialen Medien zu liken; “vatnik” dient als Pejorativ für Russen und praktisch jeden, der den von den USA unterstützten Stellvertreterkrieg kritisiert. Sätze wie “Die NAFO-Erweiterung ist nicht verhandelbar” und sarkastische Behauptungen, dass sie von der CIA finanziert werden (von der sie gleichzeitig behaupten, dass sie “nicht existiert”), sind ebenfalls allgegenwärtig.

Hinter den anonym benannten Twitter-Accounts der NAFO-Mitglieder verbirgt sich eine Basis von extrem online aktiven, meist männlichen Zivilisten, die nach einem Sinn für Ziele und Gemeinschaft suchen. Einige Teilnehmer haben sich Shiba-Inu-Avatare auf den Körper tätowiert, während andere Fotos ihrer neugeborenen Babys in den Armen eines Erwachsenen mit einem NAFO-Shirt veröffentlicht haben.

Ein Gründer der Trollfarm twitterte ein Foto eines aufwendigen NAFO-Tattoos auf seinem Arm, hat es aber inzwischen gelöscht.

In der Öffentlichkeit vermarkten die NAFO-Führer das Bild einer wohltätigen Gemeinschaft von Weltverbesserern, doch viele Posts ihrer Mitglieder spiegeln die Art von psychisch gestörten Ausbrüchen wider, wie man sie von jungen erwachsenen Männern kennt, die endlose Stunden damit verbringen, auf einer für Gamer entwickelten Messaging-Plattform zu schimpfen. Mitte Oktober beschwerte sich beispielsweise eine Administratorin darüber, dass sie gezwungen war, zwei Mitglieder des NAFO-Discords zu sperren, weil sie öffentlich den Mord an einem dritten Mitglied der Gemeinschaft geplant hatten.

Während die US-Medien erklärten, dass es innerhalb der NAFO “keine Kommandostruktur” gebe, was die Gründer der Gruppe von der Verantwortung für das Verhalten der Jungs freispreche, fand dieser Reporter alle Anzeichen einer organisatorischen Hierarchie. Der Discord-Server der Gruppe wird von den Gründern, zugewiesenen Administratoren, Moderatoren und “Fälschern” betrieben, die Memes erstellen, mit denen Menschen in den sozialen Medien belästigt werden. “Verified Fellas” erhalten Zugang zu ansonsten gesperrten Kanälen, während reguläre “Fellas” eher banale Rollen zugewiesen bekommen.

“Es wird bevorzugt, dass Leute, die nicht stark in das Tagesgeschäft involviert sind, nicht im Namen von NAFO oder darüber, was NAFO ist, mit der Presse sprechen”, schrieb ein Administrator im Ankündigungskanal des Servers.

Einblick in NAFOs Social-Media-Crowdfunding-Nexus

Es gibt drei Möglichkeiten, einen NAFO-Avatar zu erhalten und ein verifizierter “Kumpel” zu werden. Der erste Weg ist eine Spende an die Georgische Nationallegion über eine mit PayPal verbundene E-Mail-Adresse, die Taras Reshetylo, einem Feldkommandeur der Georgischen Legion, gehört. Eine weitere Möglichkeit ist eine Spende an eine Organisation namens “Protect Ukraine Defenders” oder der Kauf von Waren auf einer Website namens Saint Javelin. Das Logo von Saint Javelin zeigt die Jungfrau Maria, die eine in den USA hergestellte Javelin-Rakete trägt.

Obwohl Saint Javelin bei seiner Gründung nicht mit der NAFO identisch war, verkaufte es Waren für die Organisation und übernahm kürzlich die NAFO in seine Marke. Monatelang gingen alle Einnahmen von Saint Javelin aus dem Verkauf von NAFO-Waren direkt an die Georgische Legion, wie auf der Website zu lesen ist. Wie NAFO schätzt Saint Javelin, dass es große Summen für den Krieg gesammelt hat – mehr als eine Million Dollar.

Neben der Spendensammlung für die georgische Legion leitet Saint Javelin die Einnahmen an United24 weiter, eine Initiative, die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj “als Hauptort für die Sammlung von Spenden zur Unterstützung der Ukraine” ins Leben gerufen wurde. Außerdem geht das Geld an den Ukrainischen Weltkongress, eine Organisation, die das Erbe des Nazi-Kollaborateurs und Massenmörders Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg verteidigt und ihn als “das unbestrittene Symbol des langen und tragischen Kampfes der Ukraine um ihre Unabhängigkeit” bezeichnet.

Die Partnerschaft zwischen Saint Javelin und Selenskyjs United24 zielt darauf ab, Mittel für den Aufbau einer “Drohnenarmee” zu sammeln.

Die Saint Javelin-Website wurde von einem ehemaligen Journalisten namens Christian Borys ins Leben gerufen, der bereits für staatlich finanzierte NATO-Sender wie die kanadische CBC und die britische BBC gearbeitet hat. Borys hat auch Artikel für den von der US-Regierung geförderten Sender Radio Free Europe verfasst.

Das Restaurant macht antijüdische Tropen zu einem Werbetrick: Die Kellner sind als orthodoxe Juden verkleidet und feilschen mit den Gästen um die Preise der Speisen. “Wenn man seine Karten richtig ausspielt, ist es lächerlich billig”, schwärmt Borys in seiner Rezension.

Borys stellte fest, dass in Lemberg “früher etwa 220.000 Juden lebten”, und schrieb, dass “die Bevölkerung heute nur noch etwa 1.100 beträgt”. Seltsamerweise versäumte er es jedoch zu erklären, wie der völkermörderische Amoklauf von Stepan Banderas Organisation Ukrainischer Nationalisten zur gewaltsamen Auslöschung der örtlichen jüdischen Bevölkerung beitrug. Er erklärte lediglich, dass das Restaurant “auf seltsame Weise [der örtlichen jüdischen Bevölkerung] huldigt”.

Das Restaurant, das sich im Besitz ukrainischer Ethnien befindet, verfügt über eine Terrasse mit Blick auf die Ruinen “einer der wichtigsten Synagogen Osteuropas”.

Im selben Artikel aus dem Jahr 2015 beschrieb Borys den Besuch einer Bar, in der “man von kleinen Leuten bedient wird”, den Besuch einer anderen Bar, in der man gezwungen wird, vor dem Betreten ultranationalistische Parolen zu rezitieren, und das Entleeren eines AK-47-Centers in eine Zielscheibe, auf der Putins Gesicht abgebildet ist, auf einem örtlichen Schießstand.

ICE News veröffentlicht ein “geliefertes” Foto, auf dem Präsident Zelensky vom Verteidigungsminister des Landes ein Saint Javelin-T-Shirt überreicht bekommt

Auf Twitter brach Borys in Jubel aus, als ein Mitglied des neonazistischen Asow-Bataillons mit einem Saint Javelin-Aufnäher gesichtet wurde. Ebenso begeistert schien er zu sein, als sein ehemaliger Arbeitgeber Fotos aus einer nicht näher bezeichneten Quelle veröffentlichte, auf denen der ukrainische Verteidigungsminister Olekseii Reznikov Präsident Zelensky ein Saint Javelin-T-Shirt überreichte.

Im NAFO-Discord-Chat schlug Borys vor, Demonstranten dafür zu bezahlen, dass sie NAFO-Demonstrationen vor russischen Botschaften abhalten.

Ein pensionierter Marinesoldat und Amateur-Konfliktforscher namens Matt Moores behauptete, die Beziehung zwischen NAFO und Borys hergestellt zu haben, nachdem er die ehemalige Organisation mitbegründet hatte. Am 7. Oktober wurde NAFO in die Marke Saint Javelin eingegliedert, wobei letztere zur Muttergesellschaft der ersteren wurde, wie ein NAFO-Administrator im Ankündigungskanal des Discord-Servers mitteilte.

Die dritte Organisation, für die NAFO Spenden sammelt, Protect Ukraine Defenders, wurde von einem gut vernetzten Funktionär der Brüsseler Intelligenz namens Ievgen Vorobiov gegründet. Vorobiov begann als Praktikant für den von der Europäischen Union staatlich finanzierten Think Tank Centre for European Policy Studies und arbeitete dann für das von der polnischen Regierung gegründete Polish Institute of International Affairs und die Zeitschrift Foreign Policy. Bevor er Protect Ukraine Defenders gründete, war Vorobiov fast vier Jahre lang bei der Beratungsmission der Europäischen Union in der Ukraine tätig.



Ein Anker zur Verstärkung von Twitter-Konten, die den Stellvertreterkrieg unterstützen

Während Twitter auf den Druck des NATO-Staates reagiert hat, um Konten zu unterdrücken, die mit russischen Staatsmedien in Verbindung stehen, und zahlreiche andere Nutzer gesperrt hat, weil sie einfach die offizielle westliche Version der Ereignisse in der Ukraine in Frage stellen, haben Organisationen, die mit der NAFO in Verbindung stehen, seit Beginn des Stellvertreterkriegs in der Ukraine ein explosives Wachstum erlebt. Saint Javelin seinerseits wurde von Twitter verifiziert und hat seit dem Start des Kontos im Februar dieses Jahres fast 70.000 Follower gewonnen.

Ein NAFO-Gründer, der unter dem Pseudonym “Kama Kamilia” agiert, hatte im April 2022 weniger als 200 Twitter-Follower; heute senden sie an ein Publikum von über 22.000. NAFO-Mitbegründer Christian Borys hatte im Februar 2022 weniger als 5.500 Follower, heute sind es mehr als 36.000. Auch das Twitter-Konto von Matt Moores ist seit Januar um mehr als 16.000 Follower gewachsen.

“Kama Kamilia” hat die Zahl der Follower der Georgischen Legion ausdrücklich mit der Popularität seiner NAFO-Organisation in Verbindung gebracht: “Ich glaube, sie hatten 4.000 Follower, als wir anfingen, [jetzt] haben sie… mehr als 20.000.” Anfang Oktober waren es bereits mehr als 110.000.

Im September gewährte das Discord-Tech-Unternehmen NAFO den Status eines “Partners”, was bedeutet, dass es nun als “Vorbild” dient und als einer der “besten Server da draußen” gilt. Dennoch besteht er nur aus etwas mehr als 3.000 Mitgliedern, was Fragen zu den Zehntausenden von neuen Anhängern aufwirft, die NAFO plötzlich auf Twitter angehäuft hat.

Die Expansion von NAFO hat auch das Wachstum von Hunderten, wenn nicht Tausenden von ansonsten unbedeutenden Twitter-Accounts vorangetrieben, die sich an Online-Belästigungen beteiligt und die Gruppe genutzt haben, um Crowdfunding-Bemühungen zu fördern.

Ein von der NAFO stilisierter Account, dem die Georgische Legion folgt, und mindestens ein Administrator des NAFO-Diskords brüsteten sich damit, dass sie in der Lage waren, Ausrüstung für einen ukrainischen Soldaten namens “Igor” zu kaufen. Auf den Fotos, die dem Tweet beigefügt sind, ist Igor mit einem Nazi-Sonnenrad-Abzeichen zu sehen.

Im September gewährte das Discord-Tech-Unternehmen NAFO den Status eines “Partners”, was bedeutet, dass es nun als “Vorbild” dient und als einer der “besten Server da draußen” gilt. Dennoch besteht er nur aus etwas mehr als 3.000 Mitgliedern, was Fragen zu den Zehntausenden von neuen Anhängern aufwirft, die NAFO plötzlich auf Twitter angehäuft hat.

Leute, erinnert ihr euch an Igor?

Hier ist er mit dem Helm, dem Plattenträger und den Stiefeln, die wir ihm besorgt haben.

Regenuniform und Handschuhe sind auf dem Weg.

Glücklicher Soldat! ♥️

Thank you #NAFO pic.twitter.com/R7qytI0r3o

– ✨діана кулик✨ (@IamBohhi) October 12, 2022

Die Kriegsverbrechen der georgischen Legion

Hinter den albernen Shibu-Ina-Avataren und den ausgelassenen Chat-Sitzungen verbirgt sich eine Mission, die NAFO ausmacht: so viel Geld wie möglich für die georgische Nationallegion zu sammeln. Ein Administrator des offiziellen NAFO-Diskordes drückte es kurz und bündig aus: “Bei NAFO ging es schon immer in erster Linie darum, die georgische Legion zu unterstützen.”

Ein anderer Administrator erklärte am 2. Juli dieses Jahres, dass “die Jungs 43.000 $ (USD) für die georgische Legion gesammelt haben”. Drei Monate später schätzte ein NAFO-Mitglied die Summe auf “wahrscheinlich über 1 Million Dollar”, ein Maß für das explosive Wachstum der Gruppe. “Es ist die organischste Bewegung, mit der ich je zu tun hatte”, sagte er dem Wall Street Journal.

Die NAFO sammelt zwar Spenden für verschiedene verbündete Organisationen, doch werden die Unterstützer am häufigsten aufgefordert, für die Georgische Legion zu spenden. Matt Moores, der US-Marine-Veteran, der NAFO mitbegründet hat und sich selbst als “sehr online” bezeichnet, hat in Interviews erklärt, dass NAFO “eigentlich als Spendensammelaktion begann”.

“Jenseits der Memes, jenseits der Witze, jenseits des Humors, gibt es eine echte Komponente mit, Sie wissen schon, Fundraising. Diese kleinen Cartoon-Hunde-Avatare, die sie haben, werden jeweils von einem Freiwilligen, einem Fälscher, in unserer Gemeinde hergestellt, und diese kleinen Spenden haben bisher fast 300.000 Dollar eingebracht”, erklärte Moores.

Da Moores bereits eine Twitter-Fangemeinde hatte, wandte er sich im Mai an jemanden, der online unter dem Namen Kama Kamilia postet. Das war die Geburtsstunde von NAFO.

“Ich habe mich umgesehen und gesehen, dass jemand diese kleinen Cartoon-Hunde gepostet hat und sie benutzt hat, um diese Propaganda-Aussagen und die angeblichen Errungenschaften des russischen Militärs zu verspotten und herabzusetzen und einfach zu versuchen, diese kleinen Sticheleien zu machen, wo immer man sie unterbringen konnte”, sagte Moores. “Eines Tages fragte jemand Kamil: ‘Wie kann ich so etwas bekommen?’ Und er sagte: ‘Wenn Sie 20 Dollar oder was auch immer an die Georgische Legion schicken, machen wir Ihnen so ein Ding’. Von da an ist die Sache ziemlich aus dem Ruder gelaufen.”

Über den NAFO-Mitbegründer “Kama Kamilia” ist nur wenig bekannt, da die Konzernmedien, die ihn als außergewöhnlichen Pro-Ukraine-Influencer anpreisen, sich weigern, seinen richtigen Namen zu nennen. Dieser Reporter und der Forscher Moss Robeson haben jedoch herausgefunden, dass es sich bei ihm um Kamil Dyszewski handelt, einen 29-jährigen polnischen Staatsbürger und gescheiterten Kriminologen, der zum Videospielkritiker wurde und irgendwo in der Nähe von London lebt.

Videospielkritiker und polnischer Antisemit Kamil Dyszewski

Der NAFO-Gründer hat eine Reihe von antisemitischen Mitteilungen gepostet, darunter einige, die jüdische Opfer des Holocausts verhöhnen, scheinbar Adolf Hitler verherrlichen und die Abschiebung des jüdischen Schwiegersohns von Präsident Trump, Jared Kushner, nach Tel Aviv fordern.

“Ich bin einfach durch mein Leben gestolpert und jetzt in diese Sache. Was mich antreibt, ist mein absoluter Hass und meine Abscheu gegenüber den Russen”, sagte Dyszewski. “Ich habe einfach einen Weg gefunden, wie wir sie [die russische Regierung] schneller loswerden können.”

Dyszewski erklärte, er habe die Georgische Legion als Empfänger der von ihm gesammelten Gelder ausgewählt, weil er glaubte, dass ihr Ruf als “Söldner und Kriminelle” sie von der Unterstützung ausländischer Regierungen ausschließen würde.

Die Kampfgruppe, die in das offizielle ukrainische Militär eingegliedert wurde, wird von Mamuka Mamulashvili angeführt, einem in Georgien geborenen Veteranen mehrerer Konflikte gegen Russland, der geschworen hat, russische Kriegsgefangene hinzurichten, was nach der Genfer Konvention ein Kriegsverbrechen darstellt.

“Wir werden keine russischen Soldaten gefangen nehmen… wir werden keine Gefangenen machen, nicht eine einzige Person wird gefangen genommen”, sagte Mamulaschwili. “Ja, wir fesseln ihnen manchmal Hände und Füße. Ich spreche für die georgische Legion, wir werden niemals russische Soldaten gefangen nehmen. Nicht ein einziger von ihnen wird gefangen genommen.”

Mamulaschwili reagierte damit auf ein virales Video, das zeigt, wie einer seiner Kämpfer verwundete russische Kriegsgefangene lässig hinrichtet.

Kämpfer der ukrainischen und georgischen Legion feiern nach der Hinrichtung gefangener russischer Soldaten im Video

Mamulaschwili ist einer der Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit dem Massaker von Scharfschützen an 49 Demonstranten auf dem Maidan-Platz im Jahr 2014, das wahrscheinlich unter falscher Flagge verübt wurde, um den Widerstand gegen die gewählte Regierung der Ukraine zu verstärken. Gleichzeitig wurde er mit der Auszeichnung “Nationalheld der Ukraine” geehrt, dem höchsten nationalen Titel des Landes.

In einem Interview mit diesem Reporter im März 2022 beschrieb Henry Hoeft, ein amerikanischer Veteran, der sich als Freiwilliger bei der Georgischen Nationallegion gemeldet hatte, wie er Zeuge von Kriegsverbrechen wurde, die von Mitgliedern seiner Einheit begangen wurden. Laut Hoeft sprengten zwei Männer “einen Kontrollpunkt”, nachdem Mitglieder der georgischen Legion sie beschuldigt hatten, russische Spione zu sein. Seine Kameraden “schossen ihr Auto zusammen [und] sackten sie in einen schwarzen Sack”.

Kämpfer der georgischen Legion hätten ihnen dann “im Keller des verdammten Gebäudes die Kehle aufgeschlitzt”, erinnert sich Hoeft. “Wir wissen nicht einmal, ob es sich um Spione handelte oder nur um Leute, die einen Kontrollpunkt betrieben.

Ehemalige ukrainische Freiwillige beschreiben grausame Kriegsverbrechen der georgischen Legion – der gleichen Gruppe, für die NAFO gegründet wurde, um Spenden zu sammeln, da ihr Gründer glaubte, ihr Ruf als “Söldner und Kriminelle” würde sie von ausländischer Unterstützung ausschließen. Lesen Sie mehr https://t.co/4OIo8PSK8y pic.twitter.com/zhkvGFfQ98

– Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) October 20, 2022

Ein anderer ehemaliger amerikanischer Freiwilliger in der Ukraine, der nur unter dem Decknamen Benjamin Velcro bekannt ist, beschrieb, wie er Zeuge wurde, wie andere Freiwillige der Georgischen Legion einen gefangenen Teenager folterten und hinrichteten, den er auf “etwa 18” schätzte.

Klett bemerkte: “Uns war gesagt worden, wir dürften keine Gefangenen machen”.

Der Veteran der georgischen Legion fuhr fort: “Wir haben ihm eine Lektion erteilt. Wir schnitten ihm die Achillesfersen durch und ließen ihn durch den Fluss Sewerdonezk schwimmen, bis er ertrank. Oder er wurde erschossen. Wir haben alle so eine Art Übungsschüsse auf ihn abgegeben, um zu sehen, wie gut unser Schuss war, als er ohne Achillesfersen schwamm… so oder so ist er tot”, sagte Velcro.

“Natürlich haben diese verdammten Typen von der Georgischen Legion das gemacht, weil sie Georgier und zurückgeblieben sind”, bemerkte Klettverschluss.

Die Georgische Legion hat zwei weitere berüchtigte US-Auslandskämpfer beherbergt, die von The Grayzone porträtiert wurden: Craig Lang und Paul Gray. Lang war Mitglied der Gruppe, bevor er in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, wo er wegen Raubes und Mordes an einem Ehepaar gesucht wird, um seine Rückreise in die Ukraine zu finanzieren. Das Federal Bureau of Investigations hat Videoaufnahmen erhalten, die zeigen, dass Lang an Kriegsverbrechen in der Ostukraine beteiligt war, darunter “das Schlagen und Ertränken eines Mädchens, nachdem ein Mitkämpfer ihr Adrenalin gespritzt hatte, damit sie nicht das Bewusstsein verliert, während sie ertränkt wird.”

Das DHS ist “besorgt” über die Rückkehr von Nazis, die in der Ukraine gekämpft haben. Ich untersuche zwei Amerikaner, die jetzt gegen Russland kämpfen. Der eine ist ein Veteran verschiedener Straßenschlachten gegen Linke, der andere ein Verrückter, der ein Paar in Florida ermordet und Frauen im Donbas gefoltert hat https://t.co/3zkGHAznhN

– Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) May 31, 2022

Gray, der immer noch bei der Georgischen Legion aktiv ist, hatte mit mehreren in den USA ansässigen Neonazi-Organisationen zu tun, darunter Atomwaffen, die von mehreren Ländern als terroristische Organisation eingestuft werden. Auf ihrem Twitter-Account warb die Georgische Legion für einen Fox-News-Auftritt von Gray. In ähnlicher Weise hat Mamulashvili das Foto von Lang auf seiner Facebook-Seite gepostet.

Der Chef der Georgischen Legion, Mamulaschwili, hat während der Jahre des Konflikts geringer Intensität in der Ostukraine enge Beziehungen zu Washington unterhalten und ist zu Treffen mit Gesetzgebern, die in den außenpolitischen Ausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat sitzen, nach Capitol Hill gereist.

Obwohl NAFO-Mitbegründer Moores nur selten über die georgische Legion spricht, macht er aus seiner Unterstützung für die Truppe keinen Hehl: “Wie auch immer, was ist mit diesen Georgiern”, schrieb er auf Discord. “Junge, die bringen die Russen wirklich gut um, das kann ich euch sagen.” In ähnlicher Weise hat Moores den Warlord Mamulashvili gelobt und sich darüber gewundert, dass “dieser Kerl seit den 90er Jahren Russen tötet”.

Auf Twitter postet Moores unter dem Namen “@iAmTheWarax”, wo er Mamulashvilis überraschte Reaktion auf die Tatsache diskutiert, dass “Cartoon-Hunde” Tausende von Dollar für seine Legion sammelten.

Moores, ein ehemaliger Banker, der dem Marine Corps beitrat, um “seinen Kindheitstraum” zu verfolgen, nämlich Panzerfahrer zu werden, wurde 2011 zum ersten Mal in Libyen eingesetzt, wo die USA und die NATO den langjährigen Führer des Landes, Muammar Gaddafi, stürzten und ermordeten und damit ein einst wohlhabendes afrikanisches Land sofort in ein despotisches Höllenloch verwandelten. Moores hat seine Erfahrungen in Afghanistan, einem Land, das vom US-Militär besetzt, destabilisiert und im Stich gelassen wurde, als “basiert” bezeichnet.

Kamil Dyszewski – oder Kama Kamilia, wie er online genannt wird – hat für das neonazistische Asow-Bataillon geworben und den Selbstmordanschlag der ukrainischen Regierung auf die Brücke von Kertsch am 8. Oktober gefeiert, indem er mehrere Beiträge von NAFO-Mitgliedern retweetete, in denen Shiba-Inu-Hunde in die Szene des Anschlags eingefügt wurden. Auf dem Discord-Server schrieb Dyszewski: “Russland muss sich für seine Dreistigkeit, zu existieren, entschuldigen. Es kann dies tun, indem es aufhört zu existieren.”

The Grayzone hat den Discord-Server der NAFO unter die Lupe genommen und sich Zugang zu Channels verschafft, die nur verifizierten Mitgliedern zugänglich sind. Wie der zweite Teil dieser zweiteiligen Untersuchung zeigen wird, ist der Server ein Sündenpfuhl des Hasses. Die Mitglieder erfreuen sich an Videos von verwundeten und sterbenden Russen und reißen Schwulenwitze auf deren Kosten. In den Chats sind auch prominente Journalisten zu finden, die sich mit den NAFO-Führern absprechen, wie sie ihre Berichterstattung über die Trollfarm drehen und die Unterstützung von DC-Machthabern kultivieren können. Übersetzt mit Deepl.com



