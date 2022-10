How U.S. and Allies Increasingly Rely Upon “Theft and Asset Seizures” to Conquer the Rest of the World – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Wie die USA und ihre Verbündeten zunehmend auf “Diebstahl und Vermögensbeschlagnahmung” setzen, um den Rest der Welt zu erobern

Von Eric Zuesse

Global Research,

27. Oktober 2022

Am 26. Oktober sprach der russische Präsident Wladimir Putin die buchstäbliche Wahrheit aus, als er sagte, dass die Ukraine “tatsächlich ihre Souveränität verloren hat und direkt von den Vereinigten Staaten kontrolliert wird, die sie als Rammbock gegen Russland einsetzen”.

Er meinte damit, dass die USA und ihre Verbündeten dies tun und eine ausgefeiltere Version von Hitlers “Operation Barbarossa” gegen die Sowjetunion durchführen – eine Version des Ergreifens Russlands, die statt einer (bisher) direkten militärischen Invasion eine verlogene, offene Kriegsführung einsetzt.

Die nächste Phase ihres Plans – unter Verwendung ihrer “lawfare” – soll ein regelrechter Diebstahl sein. Aber diese Technik hat eine Geschichte, und vor hundert Jahren wurde sie von den USA und ihren Verbündeten gegen Deutschland eingesetzt. Wir können also sehen, was die Ergebnisse sein werden, wenn sie Erfolg haben.

Was jetzt vor sich geht, ist die Wiederherstellung der Art von massivem Diebstahl an den Deutschen durch den Versailler Vertrag, der den Ersten Weltkrieg am 28. Juni 1919 beendete und der von John Maynard Keynes als “karthagischer Frieden [durch Diebstahl, der als ‘Reparationen’ propagiert wird]” bezeichnet wurde.

Den Feinden Deutschlands wurden in diesem Krieg keine “Reparationen” auferlegt, aber im historischen Rückblick besteht unter Historikern allgemeine Einigkeit darüber, dass die alliierte Seite, die sich gegen Deutschland und Österreich richtete, vielleicht gleichermaßen Schuld an diesem Krieg trug, obwohl der Versailler Vertrag verlangte, dass ALLE Schuld daran NUR Deutschland trifft (und somit nur die deutschen Steuerzahler Reparationen an die Siegerländer – die Sieger – zahlen sollten).

Es gab keine Reparationen durch die USA und ihre Verbündeten, nachdem sie den Irak im Jahr 2003 auf der Grundlage von Lügen vergewaltigt und zerstört hatten (was weiterhin geschieht). Die Argumente für Reparationen durch die US-Steuerzahler (und die Hinrichtung von George W. Bush als internationalem Kriegsverbrecher) als Entschädigung für die irakische Regierung sind viel stärker als die Argumente für den Versailler Vertrag, aber niemand im Westen spricht sie aus (außer hier).

Es gab keine Reparationen durch die USA und ihre Verbündeten, nachdem sie Syrien im Jahr 2012 vergewaltigt und zerstört hatten – auf der Grundlage von Lügen (die weiterhin bestehen). Die US-Regierung weigert sich, Syrien jemals wiederherzustellen, sondern fordert stattdessen die Kapitulation Syriens (“Regimewechsel”).

Doch nun fordern die USA und ihre Verbündeten zunehmend Reparationen von den Ländern, die sie noch nicht erobert haben, wie Russland und andere, gegen die die USA und ihre Verbündeten ihre illegalen Sanktionen verhängen.

Nach UN-Recht sind Sanktionen NUR dann zulässig, wenn sie vom Sicherheitsrat vorgeschlagen und von der Generalversammlung beschlossen werden; die US-Bande ignoriert jedoch routinemäßig das Gesetz und verhängt ihre eigenen Sanktionen ohne Rücksicht auf Verluste – erst verpflichten sie sich zu Sanktionen und versuchen dann, Wege zu finden, das Völkerrecht so zu “interpretieren”, dass die Sanktionen, die sie bereits entschlossen sind, trotzdem zu verhängen, zulässig sind.

Wenn es sich bei diesen Sanktionen um die Beschlagnahmung von Vermögenswerten handelt, sind sie Diebstahl (sogar noch deutlicher als es der Versailler Vertrag war), aber in einigen Fällen (wie bei Amerikas systematischen, massiven, andauernden Öldiebstählen aus Syrien) verlassen sie sich stattdessen auf die Kooperation ihrer “Nachrichten”-Medien, um diese Realität so zu unterdrücken, dass sie die fortgesetzte Passivität und Unaufmerksamkeit ihrer Wähler ermöglichen, um diese Diebstähle durch ihre Nation gegen diejenige (wie in diesem Fall Syrien) fortzusetzen, die letztendlich zur Zerstörung (“Regimewechsel”) anvisiert wird. Die Medien sind Teil des Regimes, das die Politik des Regimes zum “Regimewechsel” durch das US-Regime gegen andere Länder (zur Eroberung) durchführt – zur weiteren Expansion des US-Imperiums.

Im Februar 2014 übernahm die US-Regierung die Kontrolle über die ukrainische Regierung durch einen sehr blutigen Staatsstreich, der sich hinter öffentlichen Anti-Korruptions-Demonstrationen verbarg, die die USA seit 2011 organisiert hatten, und wendete das zuvor russlandfreundliche Land wütend gegen sein Nachbarland Russland und versuchte, es ethnisch von Russen zu säubern, damit die USA letztendlich durch die “Eroberung” des Landes die Kontrolle über die Ukraine übernehmen konnten. S. letztendlich durch “demokratische” Mittel, durch Wahlen, in der Lage sind, ihre Raketen in der Ukraine zu stationieren, nur etwa 300 Meilen (fünf Minuten Flugzeit) von einem Blitzangriff auf Moskau entfernt, um dem Kreml die Bedingungen für einen Regimewechsel dort diktieren zu können. Am 17. Dezember 2021 verlangte Russland von Amerika und seiner NATO die Zusage, dass diese nun wütend antirussische Ukraine niemals in die NATO aufgenommen wird, doch am 7. Januar 2022 erklärte die NATO, dass es Russland nichts angehe, ob die Ukraine Mitglied der NATO werde oder nicht. Die einzige Möglichkeit für Russland, sich zu schützen, bestünde also darin, in die Ukraine einzumarschieren und dort so viel Land einzunehmen, dass die engste Grenze der Ukraine zu Moskau um mindestens 1.000 Meilen (statt 300 Meilen) vom Kreml entfernt wäre. Am 24. Februar 2022 startete Russland diese Invasion, und die USA und ihre Verbündeten verschärften umgehend ihre illegalen Sanktionen gegen Russland wegen dieser Invasion, die von den USA und ihren Verbündeten erzwungen worden war.

Am 27. Juni 2022 titelte die Canadian Broadcasting Company “Kanada kann jetzt russische Vermögenswerte beschlagnahmen und verkaufen. What’s next?”, und berichtete:

Der Verkauf von in russischem Besitz befindlichen Vermögenswerten, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren, mag ein logischer Ansatz zur Wiedergutmachung sein, aber da die kanadische Regierung neue Befugnisse erhält, um diesen Prozess einzuleiten, bleiben Fragen darüber offen, wie er funktionieren wird und ob einige Fragen vor Gericht landen werden.

C-19, das Gesetz zur Umsetzung des Haushaltsplans, erhielt letzten Donnerstag die königliche Zustimmung [Die Königin in England hat die Diebstähle genehmigt]. …

Kanadas verstärkte Sanktionsbefugnisse wurden mit der US-Finanzministerin Janet Yellen während ihres Besuchs in Toronto letzte Woche besprochen. [Die Königin in Amerika hat die Diebstähle ebenfalls genehmigt.]

“Wir halten es für sehr wichtig, unsere rechtlichen Befugnisse zu erweitern, weil es sehr, sehr wichtig sein wird, das Geld für den Wiederaufbau der Ukraine aufzutreiben”, sagte Finanzministerin Chrystia Freeland gegenüber kanadischen und amerikanischen Reportern. “Ich kann mir keine geeignetere Quelle für diese Finanzierung vorstellen als beschlagnahmtes russisches Vermögen.” …

Diese Ansicht wurde von der Senatorin von Ontario, Ratna Omidvar [indisch-iranische Pro-Schah], geteilt, die vor zwei Jahren ein eigenes Gesetz im Senat vorschlug, um ähnliche Vermögensbeschlagnahmungen zu ermöglichen. …

“Kleptokraten müssen für ihre Verbrechen bezahlen, und zwar nicht einfach dadurch, dass sie sanktioniert werden und ihr Vermögen eingefroren wird, sondern dadurch, dass ihr Vermögen umgewidmet und beschlagnahmt wird”, sagte Omidvar. …

“Die Frage ist nicht mehr, ob wir konfiszieren sollten”, sagte der Senator. “Die Frage ist: ‘Wie sollten wir es umwidmen? … Dieser Schritt Kanadas – und möglicherweise anderer G7-Länder, die sich diese Woche in Deutschland treffen – ist beispiellos. …

“Die Umsetzung wird eine kleine Herausforderung sein”, sagte Senatskollege und ehemaliger G7-Sherpa Peter Boehm. “Das ist alles sehr, sehr neu.” …

Die Steuerzahler in Kanada, den USA oder anderen Ländern wollen nicht die vollen Kosten dieses Krieges tragen, sagte [Rachel] Ziemba [eine beigeordnete Senior Fellow des Centre for a New American Security, die Unternehmen und Länder in Sachen Sanktionspolitik berät] … während die Regierungen mit der Beschlagnahme von Vermögenswerten beginnen …

Die russische Zentralbank steht auf der Sanktionsliste Kanadas. Sollten diese Reserven ebenfalls beschlagnahmt und an die Ukraine übergeben werden?

[US-Finanzministerin Janet] Yellen hat sich dagegen ausgesprochen, dies in den USA zu tun, auch wenn dadurch mehr Mittel für den Wiederaufbau der Ukraine bereitgestellt werden könnten.

“Das könnte eine Botschaft an andere Länder senden, die in [internationale Währungs- und Anleihemärkte] investieren”, sagte Ziemba – man denke zum Beispiel an Chinas Kaufkraft. “Ich denke, das ist der Grund, warum das [amerikanische] Finanzministerium und sogar die [amerikanische Zentralbank] vor solchen Schritten zurückschrecken.” …

Am 25. Oktober 2022 titelte FORTUNE “Raid Russia’s ‘huge pot of gold’? Europe grapples over confiscating frozen assets to pay for rebuilding Ukraine”, und berichtete:

Kann Brüssel die von der Europäischen Union eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Höhe von mehreren zehn Milliarden Euro beschlagnahmen, um für den Wiederaufbau der Ukraine zu zahlen?

Diese heikle rechtliche Frage wird derzeit von der EU-Kommission geprüft, da der kassengeplagte Block im nächsten Jahr möglicherweise 18 Milliarden Euro (18 Milliarden Dollar) benötigt, um die Ukraine über Wasser zu halten, während sie sich gegen die Invasion Moskaus wehrt.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, sagte am Dienstag vor Reportern in Berlin, dass sie eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, um zu ermitteln, welche Vermögenswerte existieren und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um sie zu beschlagnahmen.

“Der Wille ist da, aber rechtlich ist es nicht trivial. Es ist noch viel Arbeit nötig, um dieses Ziel zu erreichen”, sagte sie bei einem Pressegespräch am Rande einer internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine.

“Wir müssen immer daran denken, dass wir auf Rechtsstaatlichkeit bestehen, und deshalb müssen wir uns an die Rechtsstaatlichkeit halten, und deshalb muss dieser Prozess rechtlich einwandfrei sein.” …

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal sagte am Dienstag … “Es ist das größte Investitionsprojekt auf dem europäischen Kontinent überhaupt.” …

Während Kanada bereits Gesetze zur Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte erlassen hat, sind die EU-Mitgliedstaaten geteilter Meinung, da die Angelegenheit Auswirkungen haben könnte, die weit über ihre Grenzen hinausreichen und die Zukunft für lange Zeit beeinflussen.

