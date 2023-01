Wie die Zeiten schlimmer werden – dargestellt am Umgang mit Daniele Ganser von: Albrecht Müller

https://www.nachdenkseiten.de/?p=92903#more-92903



Wie die Zeiten schlimmer werden – dargestellt am Umgang mit Daniele Ganser

Im Herbst 2016 haben die NachDenkSeiten für eine Veranstaltung mit Daniele Ganser in Landau geworben und darüber berichtet. Die Veranstaltung war von Leuchtturm e.V. initiiert worden. Es war eine großartige Veranstaltung. Volles Haus. Gute Diskussion. Keine feindseligen Kommentare. Heute ist eine wütende Diskussion um eine für den 27. März 2023 in Dortmund mit Daniele Ganser geplante Veranstaltung ausgebrochen. Mit aggressiven Unterstellungen übelster Art. Die wortreiche Aggressionen gegen Daniele Ganser kommt nicht nur aus Antifa-Kreisen, die etablierten Parteien beteiligen sich daran – von der CDU über die Grünen und die SPD bis zu Die Fraktion/Die Partei. Die Zeiten werden schlimmer. Wer gegen den Stachel löckt, wird diffamiert. Albrecht Müller.



Wenn Sie sich es antun wollen, in ein entsprechendes Schmutzmedium zu schauen, hier ist ein solches. Es nennt sich NORDSTADT BLOGGER. Alles, was nicht auf Linie ist, wird rechts und verschwörungsideologisch genannt und bekämpft, so auch Daniele Ganser.

Das sind Zeichen einer heruntergekommenen öffentlichen Debatte: es werden Etiketten verteilt, sie werden vorher erfunden, angeklebt, angeheftet und dann wird entsprechend “berichtet” und kommentiert. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …