Wie ein israelischer Scharfschütze einem 9-jährigen Jungen in den Kopf schoss Von Gideon Levy Haaretz

The protest dispersed. Then an Israeli sniper shot a 9-year-old boy in the head From 100 meters away, an IDF soldier shot a boy in the head in the West Bank village of Kafr Qaddum. The bullet exploded into dozens of fragments in the child’s brain and he’s now in an induced coma

Wieder einmal schildert Gideon Levy auf HaaretzVerbrechen israelischer Scharfschützen, gegen unschuldige palästinensische Kinder

Gideon Levy // Der Protest wurde aufgelöst. Dann erschoss ein israelischer Scharfschütze einen 9-jährigen Jungen in den Kopf.

>Aus 100 Metern Entfernung schoss ein IDF-Soldat einem palästinensischen Jungen im Dorf Kafr Qaddum im Westjordanland in den Kopf. Die Kugel explodierte in Dutzende von Fragmenten im Gehirn des Kindes und er befindet sich jetzt in einem induzierten Koma.

Gideon Levy und Alex Levac 20. Juli 2019 14:42 Uhr

In der Gefriertruhe ihres Hauses in Kafr Qaddum im Westjordanland bewahrt die Familie die letzten Erinnerungen an ihr jüngstes Kind: ein Schokobananenstiel und ein Stück Wassermelone auf einem Zahnstocher. Abd el-Rahman Shatawi hatte sie etwa eine halbe Stunde zuvor gekauft, bevor ein Scharfschütze der israelischen Verteidigungskräfte auf dem Hang des felsigen Hügels über dem Dorf kniete, und aus einer Entfernung von 100 Metern feuerte man eine Live-Runde in den Kopf des 9-Jährigen. Die Kugel explodierte in Dutzende von Schrapnellstücken in seinem Gehirn.

Shatawi befindet sich nun auf der Intensivstation des Safra Children’s Hospital, im Sheba Medical Center, Tel. Hashomer. Er liegt im Koma und ist an ein medizinisches Beatmungsgerät angeschlossen. Sein Vater und ein Cousin verlassen sein Bett nicht länger als ein paar Minuten und hoffen auf ein Wunder. Aber es ist unwahrscheinlich, dass dieser Junge jemals in der Lage sein wird, die Leckereien zu genießen, die er gekauft hat.

Filmmaterial von der Überwachungskamera des Lebensmittelgeschäfts, in dem er am vergangenen Freitag seine Einkäufe tätigte, hielt die beunruhigenden Momente vor den Dreharbeiten fest: Abd el-Rahman wandert zwischen den Süßwarenregalen und dem Eisschrank und versucht zu entscheiden, was er kaufen möchte. Ein kleiner Junge in Flip-Flops, ein T-Shirt und eine Jogginghose. So sah er auch den IDF-Shooter an, der durch seine raffinierten optischen Visiere blickte, bevor er den Abzug drückte.

Nachdem er die gefrorenen Leckereien zu Hause in den Gefrierschrank gelegt hatte, stand Abd el-Rahman am Eingang zum Haus seines Freundes am Rande der Stadt. Obwohl der Schwerpunkt der wöchentlichen Demonstration in der Stadt nicht in der Nähe war – zielte der Soldat, feuerte und schlug dem Kind auf den Kopf.

Um 13:15 Uhr starteten die Demonstranten aus dem Zentrum von Kafr Qaddum; nach Angaben der Organisatoren waren es 300 bis 400 Personen. In diesem Monat begannen die hartnäckigen Proteste ihr neuntes Jahr: Jeden Freitag und Samstag marschieren die Bewohner auf die Straße zu ihrem Dorf zu, die seit langem von der IDF blockiert wird, um die benachbarte Siedlung Kedumim aufzunehmen. Ihr Ziel ist es, gegen die Übernahme ihres Landes durch Kedumim und die Schließung der Straße zu protestieren.

Letzten Freitag waren sie etwa 10 Minuten weitergefahren, als ein paar Dutzend Soldaten auftauchten, die sich in einem weiten Feld ausbreiteten, aus den nahegelegenen Olivenbäumen. Es ist ein wöchentliches Ritual. Aber diesmal, so die Demonstranten, feuerten die Truppen mit gummierten Metallgeschossen und Elektroschockgranaten intensiver als sonst. Die Schießerei begann um 1:25 Uhr und dauerte etwa 20 Minuten, während junge Leute aus dem Dorf Reifen in Flammen setzten und Steine auf die Soldaten aus der Ferne warfen.

Der dramatische Wendepunkt, obwohl die IDF es geleugnet hat, ereignete sich um 13:30 Uhr, als die Soldaten auf Live-Feuer umstellten. Warum sie das getan haben, ist nicht klar – keiner von ihnen war in Lebensgefahr, schon gar nicht der Scharfschütze, der hoch auf dem Hügel lauert. Die Dorfbewohner sahen, wie die Kugeln flogen und sich in den Wänden von Häusern und Wassertanks niederließen, wobei sie letztere durchlöcherten, so dass ihr Inhalt herausfloss, und sie wurden von Angst ergriffen. Die Soldaten verwendeten automatisches Feuer, mindestens Dutzende von Kugeln, sagen sie.

Murad Shatawi, Koordinator der Demonstrationen und einer der Führer des Dorfes, rief den Jugendlichen an der Spitze des Protestes zu, sich zurückzuziehen. Die Demonstranten nennen ihren Protest gewaltfrei; ihre Strategie ist es, möglichst wenig Verluste zu erleiden. Tatsache ist, dass hier in den letzten acht Jahren niemand getötet wurde, außer einem älteren Mann, der 2014 an Tränengas erstickt ist.

Die Protestführer waren sich sicher, dass sie, sobald die Soldaten sahen, dass sich die Dorfbewohner zurückgezogen hatten, aufhören würden zu schießen. Aber die Truppen hielten ihr Feuer aufrecht. Gegen 14.00 Uhr hörte Murad Schreie: „Ein Junge wurde getötet!“ Er lief auf die Stelle zu, die ein Ableger der Hauptdemonstration war, an der einige Dutzend Jugendliche beteiligt waren.

Riad Shatawi, 45, saß im Schatten eines Olivenbaums an der Straße und protestierte mit seinen 11-jährigen Zwillingen Halfi und Mohammed. Abd el-Rahman stand hinter ihnen, in der Nähe des Hauses seines Freundes Ezz. Riad, ein Polizeibeamter der Palästinensischen Autonomiebehörde, erinnert sich, dass er vier Soldaten auf dem Hang des gegenüberliegenden Hügels gesehen hat – drei stehende und einen in der Hocke eines Scharfschützen. Etwa 100 Meter trennten die Truppen und Riad und seine Söhne, auf der Straße darunter. Er packte die Jungs und floh mit ihnen, so schnell sie konnten. Abd el-Rahman blieb allein und stand nur wenige Meter hinter ihnen. Er hätte sicherlich keine tödliche Gefahr für jemanden darstellen können, sagt Riad.

Riad gelang es nicht, Abd el-Rahman vor dem Scharfschützen zu warnen, und einen Moment später hörte er das Geräusch eines Schusses aus Richtung Hügel. Er drehte sich entsetzt um und sah den Jungen auf die Seite fallen, das Blut floss.Er eilte hinüber und holte ihn zusammen mit einem anderen Dorfbewohner, Nisfat Shatawi, ab und schrie hysterisch um Hilfe von einem palästinensischen Krankenwagen, der in der Nähe parkte, wie bei jeder Demonstration.

Diese Woche sahen wir Blutflecken an der Stelle, an der der 9-Jährige erschossen worden war, auf einem Betonweg und Dutzenden von Metern Straße, wo er zum Krankenwagen gebracht worden war. Nisfat steigt nun hoch oben auf dem felsigen Hang, um uns zu zeigen, wo die Soldaten waren – weit weg, gut den Hügel hinauf.

Die Schießerei ging weiter, auch nachdem der Junge getroffen wurde, wie uns gesagt wurde. Die Kugeln trafen auf die Zinnzäune und die Mauern der Häuser. Wir sahen die Löcher, die sie machten.

Abd el-Rahman war „wie ein Sack“, sagt Riad jetzt – bewusstlos, nicht reagierend. Der Vorsitzende des Gemeinderates, Samir el-Kadumi, eine Krankenschwester von Beruf, begleitete den Jungen in dem Krankenwagen, der zum Rafadiya Hospital in Nablus fuhr. Der Chefchirurg, Dr. Othman Othman, stürzte den Jungen in den Operationssaal, um zu versuchen, die schwere intrakranielle Blutung zu stillen, die durch den CT-Scan aufgedeckt wurde.

Yasser, Abd el-Rahmans Vater, wurde dringend von seinem Job in Tira ins Krankenhaus gerufen, wo ihm und den Dorfbewohnern, die sich dort versammelt hatten, gesagt wurde, dass Dutzende von Kugelfragmenten, zwischen 70 und 100, nun im Gehirn des Jungen verteilt seien. In Kafr Qaddum sind sie überzeugt, dass es sich um eine neue und besonders böse Art von Munition handelt.

Die IDF-Sprechergruppe gab diese Woche folgende Erklärung an Haaretz ab: „Am vergangenen Freitag kam es in Kafr Qaddum unter Beteiligung von etwa 60 Palästinensern zu einer Unruhen, bei denen Reifen verbrannt und Steine auf die am Standort anwesenden IDF-Kräfte geworfen wurden. Die IDF-Truppen reagierten mit Mitteln zur Verteilung der Menge, darunter Elektroschockergranaten und das Abfeuern von Gummigeschossen. Im Laufe des Ereignisses wurde ein palästinensischer Minderjähriger verwundet. Der Vorfall wird vom Kommandanten untersucht. Nach Abschluss der Untersuchung werden die Ergebnisse zur weiteren Prüfung an das Büro des Generalanwalts weitergeleitet.“

Sagt Murad Shatawi wütend: „Wenn Sie denken, dass diese Art von Soldat Sie verteidigen kann, irren Sie sich. Soldaten ohne Ethik können dich nicht verteidigen. Der Scharfschütze nimmt seine Position ein. Es gibt brennende Reifen, Steinwurf. Aber was bedeutet die Tatsache, dass der Soldat einen kleinen Jungen erschießt – das ist die Frage. Warum ein Kind? Der Soldat kann nicht behaupten, dass er sein Ziel verfehlt hat. Die IDF kann auch nicht behaupten, dass der Scharfschütze den Jungen nicht gesehen hat oder dass er nicht wusste, dass er auf ihn schoss. Wenn er das Mindestmaß an Moral hätte, hätte er ihm zumindest in die Beine geschossen. Aber in seinem Kopf? Sie wollen unseren Kindern etwas antun. Sie haben sie bereits mit Rugers[0,22 mm Kugeln] erschossen. Aber dies ist das erste Mal, dass sie scharfe Munition auf den Kopf eines Kindes abfeuern. Sie haben Tränengas in die Häuser geschossen, weil sie wussten, dass Babys und alte Menschen darin waren. Aber einem Kind mit scharfer Munition in den Kopf zu schießen, ist etwas, was wir hier nicht gesehen haben.

„Ich weiß, was die Botschaft der IDF ist“, fährt Shatawi fort. „Sie will die Demonstrationen stoppen, indem sie unsere Kinder erschießt. Aber sie haben unsere Botschaft nicht verstanden. Tausende palästinensische Märtyrer sind gefallen, und nichts hat sich geändert. Wir werden unseren Kampf fortsetzen, denn die Besatzung muss heute enden. Nicht morgen. Wir sind Menschen, wir lieben das Leben. Wir wollen kein Gas atmen und wir wollen nicht sterben. Wir haben unsere Kinder erzogen und erzogen; ihr Platz ist nicht auf dem Schlachtfeld. Wir lieben sie. Wir lieben es zu wissen, dass sie erwachsen werden und Lehrer, Ärzte und Ingenieure werden. Ein Kind ist ein Kind, hier und in Israel. Ihre Kinder planen ihre Wochenenden – ob am Strand oder auf einer Wanderung. Wir planen nur, wie wir unsere Kinder schützen können. Sie könnten sich fragen: Warum erlauben Sie Ihren Kindern, an Demonstrationen teilzunehmen? Und unsere Antwort wird sein: Hilf uns, die Besetzung zu beenden.“

Yasser, 54, und seine Frau Aida, 50, haben drei Söhne und drei Töchter; Abd el-Rahman ist der Jüngste. Yasser arbeitet in einer Bäckerei in Tira. Aida hat ihren Anteil am Leiden gehabt: Sie hatte vor einigen Jahren einen schweren Unfall und wurde vor etwa zwei Wochen am offenen Herzen operiert. Seit der Erschiessung ihres Sohnes hat sie sich zu Hause geschlossen, weint ständig und kann nicht mehr an seiner Seite im israelischen Krankenhaus sein. Ihr Mann sieht völlig erschüttert aus, als er Tag und Nacht am Bett des Jungen sitzt, mit dem erwachsenen Cousin des Kindes, Umar.

Abd el-Rahman ist in Raum 9 im neuen Teil der Safra ICU. Die Sehenswürdigkeiten hier sind unerträglich, aber das Design ist sehr beeindruckend. Der Leiter der Station, Prof. Gideon Paret, lächelnd und überaus einladend, sagt, dass es Hoffnung für den Jungen gibt. Diese Woche hat er seine Beine bewegt. Ein Assistenzarzt aus Hebron behandelt ihn.

Inzwischen ist der Kopf des Kindes geschwollen und eine scheinbar unendliche Anzahl von Schläuchen steckt in seinem jungen Körper, der im Rhythmus des mechanischen Beatmungsgerätes auf und ab geht. Übersetzt mit Deepl.com

