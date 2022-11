Ein Schandmal für jeden jüdischen Bürger Evelyn Hecht-Galinski

Eine Anzeige entlang der Trennmauer in Ostjerusalem. Hier teilt die Mauer ein palästinensisches Viertel, um die Zahl der Palästinenser im offiziellen Jerusalem zu begrenzen. Foto von Phil Weiss, 2. November 2022.



In Israel sind rassistische Übergriffe an der Tagesordnung. Beleidigungen und Beschimpfungen sind normal. Dies ist die tägliche Maschinerie der Trennung von Juden und Arabern, die mit traditionellen kolonialen Begriffen gerechtfertigt wird.

Wie es sich anfühlt, ein Apartheidland zu besuchen

Von Philip Weiss



14. November 2022

Jedes Mal, wenn ich Israel und Palästina besuche, komme ich so beeindruckt von der Ungerechtigkeit nach Hause, dass ich mir sage: Du bist doch Schriftsteller, du solltest in der Lage sein, in 1000 Worten oder so die Ungeheuerlichkeit dessen, was du gesehen hast, zu vermitteln, so dass das System für einen amerikanischen Leser wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Dies ist mein letzter Versuch, genau das zu tun.

Der wichtigste Eindruck, den ich bei diesem Besuch hatte, ist das Gefühl der Trennung. Ich war überwältigt davon, wie sehr die israelischen Juden von den Palästinensern getrennt sind und welche enormen Anstrengungen unternommen werden, um eine Vermischung der Kulturen zu verhindern. Wenn man durch den Flughafen oder Westjerusalem oder Tel Aviv geht, hat man das Gefühl, in einer osteuropäischen Stadt zu sein. Ich habe auf dem Flughafen keine Männer in traditioneller arabischer Kleidung gesehen. Ich habe ein paar Frauen gesehen, die den Hidschab trugen. Man sieht nicht viele arabische Schilder. Man sieht keine Auslagen mit arabischem Kunsthandwerk oder Einrichtungsgegenständen, man sieht nicht die Sehenswürdigkeiten und Gerüche arabischer Märkte oder des Straßenlebens. Nein, die Zionisten haben ihre eigene Gesellschaft in den Nahen Osten gebracht.

Die ganze Zeit, die Sie hier sind, denken Sie daran, dass Sie sich mitten in der “arabischen Welt” befinden. Vor nicht allzu langer Zeit war die Kultur hier noch weitgehend muslimisch. Vor ein paar Jahrzehnten konnte man mit dem Bus von Jerusalem nach Damaskus, Beirut, Kairo, Amman oder Bagdad fahren. Heute geht das alles nicht mehr. Jerusalem wurde zur “ewigen Hauptstadt des jüdischen Volkes” erklärt, und es gibt hohe Mauern mit Ziehharmonika-Draht, um es von den arabischen Massen zu trennen. Ein historisches palästinensisches Viertel wurde mit Bulldozern niedergerissen, damit Juden die Klagemauer nach vatikanischem Vorbild heiligen können. Und selbst liberale Zionisten idealisieren diese Trennung. Der verstorbene Schriftsteller Amos Oz sagte, Juden und Palästinenser bräuchten eine “Scheidung” und getrennte Häuser, und er ist ein Held für J Street und Americans for Peace Now.

Israel hat wirklich einen Vorposten der Zivilisation errichtet, wie es diese Dinge versteht, in einer sehr traditionellen kolonialen Denkweise.

Jedes Mal, wenn man diese andere Welt betritt, muss man militarisierte Kontrollpunkte passieren, und die Kultur ist völlig anders. Die Straßen sind schmaler, die Schilder sind meist auf Arabisch. Viele Menschen tragen traditionelle Kleidung, und das Leben auf der Straße kommt dem Ausländer wie ein arabisches vor.

Das Erstaunliche an Israel ist, dass es die Kolonisierung in einer antikolonialen Ära geschafft hat. Aber ich versuche nicht, das zu analysieren, sondern nur das Gefühl zu vermitteln. Es fühlt sich seltsam und ungerecht an, dass die Zionisten diese Ordnung durchgesetzt haben, und sie verstehen das. Sie wissen, dass es ungerecht ist, und deshalb gibt es überall Waffen, und die Wähler haben kürzlich einen rassistischen Faschisten, Itamar Ben-Gvir, gewählt, weil die Israelis wissen, dass die Palästinenser es nicht mögen, ein unterworfenes Volk zu sein, also müssen sie die Ordnung durch rohe Gewalt und Machtpolitik aufrechterhalten. Sie sehen die rohe Gewalt überall. All die jungen Soldaten in den Bussen oder auf den Straßen, die ihre Waffen an der Seite baumeln lassen. Sie sind nicht wegen der Syrer, der Ägypter, der Jordanier oder der Iraker hier, Israels alten Feinden. Nein, sie sind für die Palästinenser auf der anderen Seite dieser Betonmauern da, denn die Palästinenser wehren sich gegen die ganze Idee eines “jüdischen Staates”.

Das würden Sie auch tun, wenn er in Ihrer Stadt errichtet würde.

Die Rassendiskriminierung ist vor Ihren Augen ungebremst. Ich schlenderte um Mitternacht durch das Damaskustor. Der junge Palästinenser direkt hinter mir wurde von Soldaten angehalten, die seinen Ausweis verlangten.

Natürlich sprechen die Israelis davon, in welch schlechter Nachbarschaft sie leben. Die einzige Antwort auf diese Propaganda ist, dass man in einer schlechten Nachbarschaft lebt, wenn man Menschen aus ihren Häusern und von ihrem Land wirft und dort 75 Jahre lang lebt, ohne irgendeine Geste, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, nein, man nimmt ihnen einfach weiter ihr Eigentum, das verspreche ich Ihnen.

Hier ist ein einfacher Beweis für diese Ungerechtigkeit. Jeden Tag benutzen die Palästinenser in Israel und den besetzten Gebieten Geld, auf dem die Porträts der Männer eingeprägt sind, die ihre ethnischen Säuberungen und Massaker geleitet haben. Sie reisen innerhalb Israels auf Straßen, die ebenfalls nach diesen Männern benannt sind. Ich fand es beunruhigend und peinlich, Zeuge einer solchen Erniedrigung zu sein. Im Gespräch mit Palästinensern in Haifa blieb mir der Name Ben-Gurion-Allee im Hals stecken – ich hatte Angst, dass die bloße Äußerung ihre Würde verletzen würde.

Ich dachte oft an die Werbung in den USA für die “Startup-Nation” mit ihrer Biotech- und Cyberindustrie, die angeblich der Welt helfen. Die wunderbare Startup-Nation rechtfertigt ihre Präsenz mit ihren materiellen Vorteilen und Nobelpreisen (ein Nobelpreisträger kam zu einer Schiwa, an der ich in Jerusalem teilnahm), als ob dies ihre Herrschaft für die Palästinenser akzeptabel machen würde. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Sie haben weniger oder gar keine Rechte, und das wird ihnen immer wieder unter die Nase gerieben. Das hat etwas Grobschlächtiges und Entmutigendes an sich; man kann die Apartheid nicht ohne Konsequenzen für alle Beteiligten aufrechterhalten. Der Journalist Tom Dallal zeigte mir dieses Foto von einer Zugfahrt mit einem Soldaten, der die ganze Zeit seine Waffe zwischen seine Beine hielt, ohne dies als unhöflich oder ungewöhnlich zu empfinden.

Als ein Palästinenser in Ramallah fragte, ob es für amerikanisch-jüdische Besucher beleidigend sei, israelische Soldaten mit Nazis zu vergleichen, schüttelte mein Kollege Scott Roth den Kopf und sagte, der Holocaust sei relevant. “Man kann eine Gesellschaft nicht auf einem Trauma aufbauen. Die israelische Gesellschaft wurde auf einem Trauma aufgebaut.”

Roth sagt, dass Israel das Schlimmste in den Menschen hervorbringt. Als er eines Morgens in die Lobby des King David Hotels kam, sah er eine Gruppe amerikanischer Besucher, die sich die berühmten Unterschriften in den Fliesen des Fußbodens ansahen, und eine von ihnen begann, auf Obamas Unterschrift auf und ab zu springen und lachte, während sie Schimpfwörter rief. Diese Art von Beschimpfungen und Beleidigungen sind hier normal. Sehen Sie sich nur das Bild an, das Itamar Ben-Gvir kürzlich von dem palästinensischen Politiker Ahmad Tibi gepostet hat, der auf dem Flughafen Ben Gurion einen Koffer schiebt. “Tolle Neuigkeiten. Gehen Sie und kommen Sie nicht zurück.” (Die Übersetzung von Michael Koplow.)

Man spürt diese Grobheit und die Spannung. Ein palästinensischer Freund erzählte mir, dass er kürzlich bei einem Besuch in New York in einem Restaurant einen Schock erlebte, als er an einem Nachbartisch ein lautes israelisches Gespräch hörte. “Im Arabischen gibt es ein Wort, das bedeutet, dass man sich wie unter Strom gesetzt fühlt – batkahrab”, sagte er. “Das sind die gleichen Stimmen, die mich normalerweise anschreien, wenn ich sie höre, dass ich etwas falsch gemacht habe.” Ja, junge Soldaten, die meinen Freund, einen Architekten in den 40ern, anbellen.

Man spürt die Tragödie, die darin steckt. Man stellt fest, dass die Palästinenser Menschen sind wie alle anderen auch, mit Hoffnungen und Träumen, mit Stolz und Würde, und doch sieht man, wie sie vor den Augen der Menschen niedergemacht werden und dies ertragen müssen, um zu überleben. Ich denke immer wieder an ein 20- oder 21-jähriges Mädchen mit Kopfhörern und modischer Kleidung, das am Kontrollpunkt Qalandiya aus dem Bus stieg und eine Tasche über dem Arm trug, auf der stand: Van Gogh Museum, Amsterdam. Sie erinnerte mich an mich und meine Freunde in ihrem Alter, die ihren Geschmack zur Schau stellten. Aber sie hat keine Bewegungsfreiheit und keine politischen Rechte.

Das ist der überwältigende Eindruck, den ich bei diesem Besuch gewonnen habe. Menschen, die nicht viel anders sind als ich, werden auf Schritt und Tritt verfolgt. Viele internationale Menschenrechtsorganisationen haben das Apartheid-Argument inzwischen in systematischen juristischen Analysen dargelegt. Ich kann Ihnen nur von dem Gefühl berichten, das ich dabei habe: Überall, wo man hinkommt, sollen diese arabischen Menschen vom jüdischen Staat getrennt und ihre Kultur ausgelöscht werden. Die Scham, die ich als Jude empfunden habe, ist nicht zu beziffern und ist der Grund, warum ich diese Arbeit weiter machen werde. Als ich aufgewachsen bin, bedeuteten jüdische Werte vor allem eines: “Was für dich unangenehm ist, das tue nicht einem anderen an”, wie Hillel sagte. Oder wie die Amerikaner sagen, die Goldene Regel. Dieser Wert wird überall, wo ich in Israel und Palästina war, mit Füßen getreten.

Das kann nicht so bleiben. Die Geschichte lehrt uns, dass eine ungerechte Vereinbarung, die auf massiven militärischen und finanziellen Vorteilen und Machtpolitik beruht, für die unterworfenen Menschen jedoch unerträglich ist, keinen Bestand haben kann. Selbst das Außenministerium räumt dies ein, wenn es sagt: “Der Status quo ist unhaltbar.” Wer kann schon sagen, wann und wie er fällt. Aber er kann nicht von Dauer sein. Übersetzt mit Deepl.com

