Wie geht es mit dem palästinensischen Volkswiderstand in Gaza weiter? Im Gespräch mit der Journalistin Wafaa Aludaini

Von Ramzy Baroud und Romana Rubeo

1. Juni 2020

Wafaa Aludaini ist Zeuge vieler der jüngsten Tragödien im Gazastreifen und auch eines nicht enden wollenden Widerstands. Sie erlebte die gewaltsame israelische Besetzung, die anschließende Blockade des verarmten Gazastreifens und mehrere Kriege, die zum Tod und zur Verwundung von Zehntausenden Palästinensern führten.

Aber keiner der Kriege Israels wirkte sich so stark auf Aludainis Leben aus wie der Angriff von 2014, den Israel als „Operation Protective Edge“ bezeichnete.

Von den fast 18.000 zerstörten Häusern wurden auch zwei Häuser, eines von Wafaas Familie und das andere ihrer Schwiegereltern, durch die israelischen Bomben zerstört.

Die Infrastruktur des Gazastreifens, die bereits durch frühere Kriege und eine langwierige Belagerung baufällig geworden war, wurde während der 51-tägigen israelischen Bombardierung massiv beschädigt.

Der unersetzlichste von all diesen tragischen Verlusten ist das Menschenleben, denn 2.251 Palästinenser wurden getötet und über 11.000 verwundet, viele davon lebenslang verstümmelt.

Krieg und Belagerung stärkten Wafaas Entschlossenheit jedoch nur noch mehr, als sie sich stärker in die Berichterstattung über Nachrichten aus dem Gazastreifen einmischte, in der Hoffnung, lang verborgene Wahrheiten aufzudecken und den Erzählungen der Massenmedien und populären Stereotypen zu trotzen.

Während des „Großen Marsches der Rückkehr“, einer Volksbewegung, die am 30. März 2018 begann, schloss sich Wafaa den Protestierenden an und berichtete täglich über die Tötung und Verwundung unbewaffneter Jugendlicher, die zum Zaun strömten, der den belagerten Gazastreifen von Israel trennt, um ihre Freiheit und grundlegende Menschenrechte einzufordern.

Die palästinensische Journalistin Wafaa Aludaini mit einem palästinensischen Protestler, der während des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza ins Auge geschossen wurde

Wütend über die täglichen Gesänge der Flüchtlinge „Beendet die Belagerung“, „Freies Palästina“ und ihr unnachgiebiges Beharren auf ihrem „Recht auf Rückkehr“ in ihre ursprünglichen Dörfer in Palästina, die während der gewaltsamen Geburt Israels 1948 ethnisch gesäubert wurden, eröffneten israelische Scharfschützen das Feuer. In den ersten beiden Jahren des März wurden Berichten zufolge über 300 Palästinenser getötet und Tausende verwundet.

Aludaini war während der gesamten Tortur anwesend, berichtete über die Toten und Verwundeten, tröstete die Hinterbliebenen und nahm auch an einem historischen Moment teil, als sich ganz Gaza erhob und sich hinter einem einzigen Freiheitsgesang vereinigte.

Aludaini war keine typische Journalistin, die einer Geschichte am Zaun hinterherjagte, denn sie war sowohl die Geschichte als auch der Geschichtenerzähler.

„Ich bin Journalist, aber ich bin auch ein Flüchtling. Meine Eltern wurden aus ihrem Dorf in Palästina, das jetzt in Israel liegt, vertrieben“, sagte sie.

„Es ist nicht einfach, Journalistin in Gaza zu sein, denn jeden Tag ist man (der Möglichkeit) ausgesetzt, von den israelischen Besatzungstruppen getötet, verletzt oder verhaftet zu werden. Tatsächlich wurden viele Journalisten auf diese Weise durch israelisches Feuer ermordet“.

Zu der Frage, warum sie Journalismus als Beruf wählte, obwohl sie englische Literatur an einer örtlichen Universität in Gaza studierte, sagte Aludaini, je mehr sie die Berichterstattung der Mainstream-Medien über Palästina verstand, desto frustrierter sei sie über die unfaire Darstellung Palästinas und des palästinensischen Kampfes.

Die palästinensische Journalistin Wafaa Aludaini in Gaza

„Journalisten, die die Mainstream-Medien (Erzählungen über Palästina) (voranbringen), helfen in gewisser Weise der israelischen Besatzung dabei, mehr unschuldige Menschen in Palästina, insbesondere im Gazastreifen, zu töten. (Sie) stärken die Menschen (Israelis), die uns 1948 vertrieben haben, und ermutigen sie, das Völkerrecht zu verletzen“, sagte Aludaini.

„Deshalb bitte ich sie, hierher nach Palästina zu kommen, um sich selbst ein Bild zu machen, um die Apartheidmauer zu sehen, um die Kontrollpunkte zu sehen, um zu sehen, was in den israelischen Gefängnissen geschieht. Erst wenn sie es mit eigenen Augen sehen, können sie die Wahrheit sagen, denn Journalisten sollten die Wahrheit sagen und für die Menschlichkeit eintreten, unabhängig von Religion und unabhängig von allem anderen.

In einem ähnlichen Ton forderte Aludaini „Verteidiger der israelischen Besatzung“ auf, nach Palästina zu kommen und „den Menschen zuzuhören, die ihre Kinder töten ließen; denjenigen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden“. In jedem Haus in Palästina gibt es eine Geschichte des Elends, aber man wird (diese Geschichten) nie in den Mainstream-Medien finden“.

In Bezug auf den Großen Marsch der Rückkehr sagte Aludaini, der Marsch sei „ein Volksprotest, bei dem sich die Menschen in Gaza gemeinsam am Trennzaun zwischen Gaza und Israel versammelten“, um verschiedene Formen des Widerstands zu zeigen, die sich vor allem auf den kulturellen Widerstand konzentrierten.

Die Demonstranten führten verschiedene Formen „traditioneller Aktivitäten durch, wie Dabka tanzen, alte Lieder singen, palästinensische Gerichte kochen“, sagte Aludaini und bemerkte, dass die bewegendsten dieser Szenen „ältere Palästinenser waren, die die Schlüssel ihrer Häuser in der Hand hielten, aus denen sie 1948 während der Nakba oder der Großen Katastrophe gewaltsam vertrieben wurden“.

„Diese Art des Volkswiderstandes ist für Palästinenser nicht neu, denn sie haben immer alle ihre Mittel eingesetzt, um für ihre Rechte zu kämpfen, um (gegen die israelische Militär-)Besatzung zu kämpfen, wie die wöchentlichen Proteste (am Gaza-Zaun) oder (die symbolischen Akte des) Steinewerfens. Selbst wenn die Gazaner zum bewaffneten Widerstand greifen, hören die Menschen nie auf, auch populäre (Formen) des Widerstands zu zeigen“.

Aber ist dies das Ende des Marsches der Rückkehr?

Aludaini sagte, der Marsch sei noch nicht zu Ende, doch werde die Strategie neu formuliert, um die Zahl der Opfer zu minimieren.

„Nach fast drei Jahren der Proteste beschloss das Hohe Komitee des Großen Marsches der Rückkehr, den Ansatz der Proteste zu ändern. Von nun an werden die Märsche nur noch zu nationalen Anlässen und nicht mehr wöchentlich stattfinden, weil Israel tödliche Gewalt gegen friedliche und unbewaffnete Demonstranten anwendet.

Laut Aludaini kann das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, das bereits durch den Mangel an Krankenhausausrüstung, Elektrizität und sauberem Wasser überfordert ist, dem Druck der täglichen Todesfälle und Verletzungen nicht länger standhalten.

Aludaini selbst verbrachte viele Stunden in den Krankenhäusern des Gazastreifens, um die Verletzten zu befragen und zu trösten. Sie erzählte uns von einer vierfachen Mutter aus Gaza, die jeden Freitag unfehlbar am Marsch teilnahm. „Eines Tages wurde sie ins Bein geschossen, und es fiel ihr schwer, zu gehen. Doch am folgenden Freitag kehrte sie zum Zaun zurück. Als ich sie fragte, warum sie trotz ihrer Verletzung zurück ist, sagte sie mir: „Ich werde niemals zulassen, dass die Israelis mein Land stehlen. Dies ist mein Land; dies sind meine Rechte, und ich werde immer wieder zurückkommen (um sie zu verteidigen)'“.

Eine vierfache Mutter aus Gaza wurde während des Großen Marsches der Rückkehr von israelischen Streitkräften in Gaza ins Bein geschossen

Für Aludaini ist es die Widerstandsfähigkeit dieser scheinbar einfachen Menschen, die sie inspiriert und ihr Hoffnung gibt.

Eine andere Geschichte handelt von einem 19-jährigen Mädchen, das seine Eltern wiederholt angefleht hat, sich den Protesten anzuschließen. Als sie schließlich nachgaben, wurde das junge Mädchen von einem israelischen Scharfschützen ins Auge geschossen. Aludaini und ihre Kameraden eilten in das Krankenhaus, um der Protestierenden, die ihr Auge verloren hatte, ihre Unterstützung zu zeigen, nur um sie in Hochstimmung, stärker und entschlossener denn je wiederzufinden.

„Sie erzählte uns, dass sie, sobald sie das Krankenhaus verlasse, plane, zum Zaun zurückzukehren.

Aludaini stellt die „israelische Propaganda“ in Frage, die behauptet, dass ihre Kriege und die anhaltende Gewalt in Gaza durch Selbstverteidigung motiviert seien. Wenn das der Fall ist, „warum zielt Israel auf das Westjordanland ab, das ebenfalls von Annexion und Apartheid betroffen ist“, fragt sie.

„(Gegenwärtig) gibt es keinen bewaffneten Widerstand (im Westjordanland), aber (die israelische Besatzungsarmee) tötet immer noch jeden Tag Menschen.

Aludaini, die frustriert ist über die mangelnde Betonung des Medienstudiums an den Universitäten des Gazastreifens, ist entschlossen, ihre Arbeit als Journalistin und Aktivistin fortzusetzen, denn wenn es den Medien nicht gelingt, die israelischen Verbrechen in Gaza aufzudecken, dann sind es Menschen wie Wafa Aludaini, die den Unterschied ausmachen. Übersetzt mit Deepl.com

