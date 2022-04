https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/how-israel-uses-judaism-settler-colonial-weapon

VIDEO – Israelische Gewalt und westliche Heuchelei: Wo sind die palästinensischen Flaggen-Emojis?

Ein Jahr nachdem zionistische Extremisten in Jerusalem eine trotzige Reaktion der Palästinenser im besetzten Gazastreifen provoziert haben, wiederholt sich nun dasselbe Szenario. Israelis greifen während des Ramadan palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee an, exekutieren Palästinenser im besetzten Westjordanland und bombardieren erneut den Gazastreifen, ohne dass der Westen sein Mitgefühl für die ukrainischen Opfer bekundet oder die Aggressoren verurteilt. Tatsächlich sind es genau die Nationen, die die Ukrainer am eifrigsten unterstützen, die auch die israelischen Unterdrücker der Palästinenser unterstützen. Um die jüngste israelische Eskalation zu kontextualisieren und die Doppelmoral zu entlarven, wurde Rania Khalek von Ali Abunimah, dem Geschäftsführer der Electronic Intifada und Autor von “The Battle for Justice in Palestine” (Der Kampf um Gerechtigkeit in Palästina), begleitet.



Wie Israel das Judentum als Siedlungs-koloniale Waffe einsetzt

Von Ali Abunimah

23. April 2022



Seit Beginn des Ramadan hat Israel fast täglich Angriffe auf Gläubige auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem verübt, der drittwichtigsten Stätte für Muslime in der ganzen Welt.

So haben die Besatzungstruppen am zweiten Freitag des Ramadan während des Morgengebets die Gläubigen mit einem Angriff terrorisiert, bei dem sie die Glasfenster der Moschee zerschlugen und mehr als 150 Menschen verletzten.

Es ist ein alarmierendes Echo der Ereignisse des letzten Jahres, als die israelischen Angriffe eine umfassende Konfrontation zwischen Israel und den Palästinensern in ihrer historischen Heimat auslösten.

Widerstandsgruppen im Gazastreifen griffen zur Verteidigung von Palästinensern in Jerusalem ein, und Israel führte eine 11-tägige Bombenkampagne im Gazastreifen durch, bei der mehr als 250 Palästinenser, darunter fast 70 Kinder, ums Leben kamen.

Ich habe mit der Journalistin Rania Khalek für ihre BreakThrough News-Sendung Dispatches darüber gesprochen, wie der erneute israelische Angriff – und die palästinensische Reaktion darauf – regelmäßig als “kommunale religiöse Gewalt” oder “Zusammenstöße” zwischen zwei etwa gleichwertigen Seiten fehlinterpretiert wird.

Im Mittelpunkt des israelischen Angriffs auf die Al-Aqsa steht jedoch das koloniale Bestreben der Siedler, ganz Palästina zu erobern und zu kontrollieren.



Wachsender Fanatismus – Das Gelände der al-Aqsa-Moschee, auch Haram al-Sharif genannt, ist nach jüdischer Auffassung der Ort, an dem einst ein antiker Tempel stand – deshalb nennen die Juden ihn auch Tempelberg.

Ungeachtet jüdischer religiöser Überzeugungen über die Stätte befindet sich al-Aqsa im besetzten Ost-Jerusalem, wo Israel nach internationalem Recht keinerlei Souveränität oder Gerichtsbarkeit besitzt.

Israels Kontrolle beruht allein auf der militärischen Besatzung, die aus dem Gewehrlauf erzwungen wird.

In den letzten Jahren haben sich fanatische jüdische Gruppen zunehmend den religiösen Erlassen der israelischen Oberrabbiner widersetzt, die das jüdische Gebet im Haram al-Sharif verboten haben.

Dies wurde von der so genannten Tempelbewegung vorangetrieben, einem jüdisch-nationalistischen Bestreben, das Gelände der al-Aqsa-Moschee zu übernehmen und dort einen neuen jüdischen Tempel zu errichten.

Im Jahr 1990 kündigte eine jüdische Extremistengruppe namens Temple Mount Faithful Pläne an, den Grundstein für ihren neuen Tempel auf dem Haram al-Sharif zu legen. Als Palästinenser dagegen protestierten, massakrierten israelische Besatzungstruppen mehr als ein Dutzend von ihnen und verletzten zahlreiche weitere.

Obwohl Israel seit der Besetzung Ost-Jerusalems im Jahr 1967 versucht, die Kontrolle über die Stätte zu erlangen, ist die fanatische jüdische Bewegung in den letzten Jahren immer mehr zum Mainstream geworden und hat die Unterstützung vieler israelischer Politiker gewonnen.-



Ein gefährlicher Präzedenzfall – Die Palästinenser befürchten zumindest, dass Israel die heilige Stätte gewaltsam abtrennen wird, wie es 1994 mit der Ibrahimi-Moschee geschah, nachdem der amerikanisch-jüdische Siedler Baruch Goldstein 29 palästinensische Männer und Jungen während des Ramadan-Gebets massakriert hatte.

Israel hat nicht nur die Ibrahimi-Moschee geteilt, sondern auch die Palästinenser aus einem großen Teil der einst so belebten Altstadt von Hebron vertrieben und sie damit faktisch der Kontrolle der Siedler überlassen.

Es dürfte niemandem entgangen sein, dass eine der prominentesten jüdischen Persönlichkeiten, die sich heute für die israelische Kontrolle der al-Aqsa einsetzen, der Gesetzgeber Itamar Ben-Gvir, Baruch Goldstein als einen Helden betrachtet.

Nach einem kürzlichen Überfall auf das al-Aqsa-Gelände, das von der israelischen Polizei schwer bewacht wurde, erklärte Ben-Gvir: “Wer den Tempelberg kontrolliert, kontrolliert das Land Israel. Das weiß auch der Feind”.

Anfang dieser Woche postete Scheich Ekrima Sabri, der Hauptprediger der al-Aqsa, auf Twitter ein Video von tanzenden und singenden jüdischen Siedlern in der Ibrahimi-Moschee in Hebron.

“Die ganze Welt muss wissen, dass wir in Jerusalem nicht zulassen werden, dass sich das, was in der Ibrahimi-Moschee geschehen ist, an dem Ort wiederholt, an dem der Prophet in den Himmel aufgestiegen ist [al-Aqsa], koste es, was es wolle”, erklärte Sabri.

Dies spiegelt den Konsens unter den Palästinensern wider, dass nur ihr Widerstand vor Ort eine israelische Übernahme von al-Aqsa verhindern kann.

Wie ich Khalek sagte, wird dieser kritische Kontext von den Mainstream-Medien fast immer ausgelassen, wenn sie sich überhaupt die Mühe machen, über Israels Angriffe auf al-Aqsa zu berichten.

Im Kern ist die Situation in Palästina kein religiöser Konflikt, sondern ein Kampf der einheimischen Palästinenser um ihr Überleben und ihren Widerstand gegen die siedlungskoloniale Übernahme ihres Landes durch den Zionismus, eine gewalttätige, in Europa gegründete Kolonialbewegung.

Der Zionismus und der von ihm geschaffene Siedlerkolonialstaat waren immer bereit, das Judentum als Vorwand für die Eroberung des Landes der Palästinenser zu benutzen.



Beschönigung der Nazis – Khalek und ich sprachen auch über den krassen Gegensatz zwischen der Reaktion westlicher Regierungen auf Israels Gewalt gegen Palästinenser und ihrer Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine.

Wir erörterten viele Aspekte dieser Doppelmoral, darunter einen der beunruhigendsten: Um die Lieferung von Waffen in die Ukraine und die Eskalation des Krieges dort zu rechtfertigen, beschönigt sogar eine prominente jüdische Gemeinde und Israel-Lobbygruppe die Nazis und leugnet und revidiert wichtige Fakten über den Holocaust. Übersetzt mit Deepl.com

Sie können sich unsere gesamte Diskussion im obigen Video ansehen.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...