Wie Israel den Gazastreifen langsam erstickt

Von Tamara Nassar

21. Juli 2021



Palästinenser fordern ein Ende der Belagerung des Gazastreifens bei einem Protest vor den Trümmern des al-Jalaa-Turms, der Büros von Associated Press und Al Jazeera beherbergte, bevor er im Mai von Israel bombardiert wurde. Salam Yasser APA-Bilder

Während der muslimische Feiertag Eid al-Adha beginnt, ist Gaza immer noch von Israels 11-tägigem Bombenangriff im Mai betroffen.

Der israelische Angriff begann kurz vor dem Feiertag Eid al-Fitr, der das Ende des Ramadan markiert, und endete mit der Tötung von mindestens 245 Palästinensern in Gaza, darunter 63 Kinder.

Die Bomben mögen aufgehört haben zu fallen. Aber die Verwüstung geht weiter.

Die Palästinenser in der Küstenenklave müssen wieder aufbauen und sich von der weit verbreiteten Zerstörung erholen, während sie unter einer 14-jährigen israelischen Blockade leben, die diesen Prozess auf bestimmte politische Verhandlungen und Ergebnisse hin zu behindern scheint.

Seit dem Angriff wurden “nur Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter, Treibstoff, Tierfutter und ‘Rohmaterialien für kritische Industrien’ in das Gebiet gelassen”, berichtete die Times of Israel.

Die israelischen Besatzungsbehörden haben ihre “absolute Kontrolle” über die Ein- und Ausreisepunkte zur See, in der Luft und auf dem Land genutzt, “um politische Ziele zu erreichen”, so die in Gaza ansässige Rechtsgruppe Al-Mezan.

Israelische Politiker haben angedeutet, dass sie beabsichtigen, die Menge an Bargeld zu reduzieren, die sie in den Gazastreifen lassen, auch aus Katar.

Israels Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Barlev, schlug Berichten zufolge vor, dass die katarische Hilfe “nicht in Form von Dollars in Koffern direkt an die Hamas gehen wird”, sondern dass “der Mechanismus größtenteils über die Vereinten Nationen laufen wird und in Form von Lebensmittelgutscheinen oder humanitärer Hilfe, nicht in Form von Bargeld”.

In einem Leitartikel der Jerusalem Post hieß es, Israel versuche, die Hilfe von der Freilassung zweier von der Hamas festgehaltener Israelis sowie der Leichen von zwei weiteren Personen abhängig zu machen”.

Propaganda

Am 14. Juli erlaubten die israelischen Behörden laut der Nachrichtenagentur Safa zum ersten Mal seit dem Angriff die Einfuhr von kommerziellen Gütern, einschließlich Kleidung.

Dies geschah, nachdem COGAT, der bürokratische Arm der militärischen Besatzung Israels – die Wächter des Ghettos von Gaza – die Entscheidung bekannt gegeben hatte, den Import und Export in den Streifen zu erleichtern.

COGAT brüstete sich damit, das erlaubte Fischereigebiet von neun auf zwölf Seemeilen vor der Küste des Gazastreifens zu erweitern – immer noch weit entfernt von den 20 Seemeilen, die in den Osloer Abkommen der 1990er Jahre festgelegt wurden.

In der Post, die die Änderung am 12. Juli ankündigte, hieß es, die Entscheidung sei “nach der jüngsten Sicherheitsberuhigung” und nach “Einholung der politischen Zustimmung” getroffen worden.

Die Ein- und Ausreise von Waren am Handelsübergang Kerem Shalom würde ebenfalls erleichtert, fügte COGAT hinzu.

Die Gruppe sagte, die Bereitstellung solcher Dienste, die der Zivilbevölkerung zugute kommen, sei “abhängig von der Aufrechterhaltung der Sicherheitsstabilität.”

Die israelische Rechtsgruppe Gisha sagte, die Vorschläge von COGAT seien “nicht annähernd genug”, um die Bedürfnisse des Gazastreifens zu befriedigen oder den durch die Blockade verursachten “Schaden zu mildern”.

Während Israel die Einfuhr von medizinischer Ausrüstung, Fischerei, Schulbedarf, Schuhen und anderen Gegenständen in den Gazastreifen erlaubte, sperrt es immer noch Tausende von Materialien, einschließlich Bauausrüstung, Rohstoffen und Ersatzteilen, sagte Gisha am Mittwoch.

Was bedeutet es, blockiert zu sein?

Es kann für viele ein fremdes Konzept sein, überhaupt an eine “Belagerung” oder “Blockade” zu denken. Einige verstehen nicht, wie genau Israels Politik ein “normales Leben” für die Palästinenser in Gaza unmöglich macht, selbst wenn es sie nicht bombardiert.

Die Belagerung kommt einem Kriegsverbrechen gleich, sagte Al-Mezan, da sie eine kollektive Bestrafung von zwei Millionen Palästinensern ist, die in Gaza leben, von denen etwa die Hälfte Kinder sind.

Anfang dieses Monats meldete die Elektrizitätsverteilungsgesellschaft von Gaza, dass weniger als 55 Prozent des Strombedarfs gedeckt seien. Nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA ist in diesem Jahr im gesamten Gazastreifen durchschnittlich nur 13 Stunden pro Tag Strom verfügbar.

Und diese Zahl setzt voraus, dass alle Stromleitungen aus Israel aktiv sind, was laut Al-Mezan selten der Fall ist.

Viele wichtige Dienstleistungen, die das tägliche Leben untermauern, sind vom Strommangel betroffen, von der Abfallbehandlung über die Wasserversorgung bis hin zum Gesundheitssektor.

Israel hat auch den Import von fast allen Rohstoffen und Ausrüstungen für den Wiederaufbau unterbunden, mit einigen kleinen Ausnahmen wie Papier und Reinigungsmittel, sagte Al-Mezan.

Israels Bombardierung von Wohnvierteln in Gaza hat die Häuser von 8.500 Menschen vollständig zerstört, sagte die Gruppe.

Jeder achte Palästinenser in Gaza ist nicht in der Lage, die Schäden zu reparieren, die durch die Bombardierungen an seinen Häusern entstanden sind, weil Israel sich weigert, Wiederaufbaumaterialien in die Enklave zu lassen.

Gisha verwies auf Berichte, wonach Israel den Wiederaufbau des Gazastreifens von bestimmten politischen Verhandlungen mit der Hamas abhängig macht.

Textilien, Möbel, Landwirtschaft und Fischerei sind laut Gisha einige der Hauptindustrien, die von der anhaltenden Materialknappheit betroffen sind.

“Selbst der Erwerb einer Matratze ist jetzt schwierig”, sagte Al-Mezan, weil Schwammfabriken nicht arbeiten können.

Die Wirtschaft des Gazastreifens, die bereits vor dem israelischen Angriff angeschlagen war, wurde durch Israels jüngste Aggression weiter zerstört.

Die Preise auf dem Markt in Gaza sind infolge der strengen Beschränkungen gestiegen, ebenso wie der Verlust von Arbeitsplätzen.

Gaza hatte bereits vor Israels jüngster Offensive eine der höchsten Arbeitslosenraten der Welt – rund 50 Prozent. Es wird erwartet, dass diese Zahl noch steigen wird.

Gaza ist mit einem beispiellosen” Ausmaß an Armut konfrontiert, sagt Al-Mezan, und die überwiegende Mehrheit der Bewohner – 68 Prozent – ist ernährungsunsicher.

Etwa 70 Prozent der Familien in Gaza erhalten irgendeine Form von Unterstützung.

Während des Angriffs hat Israel laut einem Bericht von Al-Mezan auch 24 medizinische Einrichtungen in Gaza angegriffen.

Ab dem zweiten Tag des Angriffs und für dessen Dauer weigerten sich die israelischen Militärbehörden, Patienten aus dem Gazastreifen durch den Erez-Checkpoint zu lassen, um sie außerhalb des Streifens zu behandeln.

Al-Mezan sagte, dass mehrere Menschen infolgedessen starben.

Der Erez-Kontrollpunkt ist nur einer von zwei Ein- und Ausreisepunkten aus dem Gazastreifen und der einzige zwischen dem Gazastreifen und Israel und der besetzten Westbank. Israel hat ihn – von einigen Ausnahmen abgesehen – seit März 2020 unter dem Deckmantel der COVID-19-Pandemie weitgehend geschlossen gehalten.

Der andere ist Ägyptens schwer gesicherter Rafah-Übergang, der Gazas einziger Übergang zur Außenwelt ist, der nicht direkt von Israel kontrolliert wird, der aber – wenn er offen ist – nur für Passagiere, nicht für Waren oder für den Handel geöffnet ist.

Ägypten unterstützt Israel dabei, den Palästinensern ihre Bewegungsfreiheit in und aus dem Gazastreifen zu verweigern.

Dies ist der Status quo der israelischen Belagerung des Gazastreifens – eine fast unlebbare Realität, zu der die Palästinenser im Streifen nach jeder Runde israelischer Bombardierung zurückkehren.

Manchmal werden die Beschränkungen für Importe und Exporte verschärft oder gelockert. Manchmal werden die erlaubten Seemeilen vor der Küste des Gazastreifens erweitert oder reduziert.

Aber solange Israels Belagerung des Gazastreifens anhält, werden alle Änderungen am Tropf das Leiden der Palästinenser nur sehr kurzfristig lindern.

Ohne eine sinnvolle Änderung zur Beendigung der Blockade bleibt die Gewalt des Status quo bestehen. Übersetzt mit Deepl.com