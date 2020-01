Wie Israel ein Gaza-Paar missbraucht, das gerade drei Babys verloren hat Von Gideon Levy und Alex Levac

Zionistische Besatzer kennen weder Anstand, noch Mitgefühl!

Wie Israel ein Gaza-Paar missbraucht, das gerade drei Babys verloren hat

Gideon Levy und Alex Levac 31. Januar

Die Besatzung hat ein Gaza-Ehepaar mit Vierlingen, von denen nur eine überlebt hat und nun in einem Jerusalemer Krankenhaus um ihr Leben kämpft, vernichtend getroffen. Ihr Vater, dem wiederholt die Einreise verweigert wurde, hat die anderen drei nie gesehen.

Wafa hebt die erschreckend kleine Handfläche ihrer Tochter hoch, als ob sie hoffen würde, sich an ihr festzuhalten, damit sie nicht wie ihre drei anderen neugeborenen Geschwister wegrutscht. Selin ist ein 2 Monate altes Frühchen, das bei der Geburt in der 25. Schwangerschaftswoche ihrer Mutter 500 Gramm wog. Die Ärzte der Neugeborenen-Intensivstation des Makassed-Krankenhauses in Ostjerusalem kämpfen noch immer um ihr Leben. Ihre Schwester und ihre beiden Brüder – Ilin, Daeb und Kayiz – starben einer nach dem anderen innerhalb weniger Tage, nach ihrer Geburt am 24. November. Jetzt ist nur noch Selin übrig, die mittels eines künstlichen Beatmungsgerätes in einem Inkubator mit einem Netz von Schläuchen, die an ihrem Miniaturkörper befestigt sind, atmet, wobei ihre Mutter ihre Hand sanft streichelt. Erstaunlicherweise ist es Selin, die kleinste der vier, die noch lebt.

Dr. Sudqi Hamada, ein Arzt in der Einheit, glaubt, dass das Kleinkind „es schaffen kann“ und überleben wird. Um Hoffnung zu wecken, zeigt Hamada, der in Toronto Medizin studiert hat, auf ein Foto an der Wand über der Schwesternstation auf der Station. Es zeigt Fünflinge aus der Stadt Khan Yunis im Gazastreifen, die hier geboren wurden – und deren 13. Geburtstag vor zwei Jahren im Krankenhaus gefeiert wurde. Sie wurden in Woche 28 geboren. Selin wurde sogar noch früher geboren, und sie leidet an einer Reihe von komplexen Störungen, die sowohl ihre Lunge als auch ihren Darmtrakt betreffen. Ihr Weg zum Leben ist noch lang,

Seit der Geburt, die so tragisch endete, sind zwei Monate vergangen. Seither müssen sich die Eltern, Wafa und Mohammed Ralaban, nicht nur mit dem Tod ihrer Kinder und dem Kampf um das Leben ihrer überlebenden Tochter auseinandersetzen. Sie waren auch gezwungen, für das Recht zu kämpfen, im Krankenhaus an der Seite ihrer Babys zu sein. Wenn es nach den Besatzungsbehörden gegangen wäre, wären sie längst wieder nach Gaza zurückgeschickt worden und hätten die Frühgeburten den Ärzten zum Retten überlassen. Hätte die NGO Physicians for Human Rights Israel nicht entschlossen und hingebungsvoll gekämpft und das Personal in Makassed mobilisiert, wären die Eltern und ihre winzigen Sprösslinge bei der Geburt getrennt worden.

Nur dank der unermüdlichen Appelle, Telefonate und juristischen Petitionen von PHRI, die diese Woche fortgesetzt wurden, konnte das junge Paar aus dem Strip – das sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzogen hatte, um diese erste Schwangerschaft zu erreichen – ihr grundlegendes Menschenrecht auf die Gesellschaft ihrer sterbenden Neugeborenen verwirklichen. Auch diese Woche hatten sie Angst, das Krankenhausgelände zu verlassen, aus Angst, von der Grenzpolizei, die sie bereits einmal festgenommen hatte, verhaftet und nach Gaza ausgewiesen zu werden.

Mit einer solchen Schwangerschaft, die per Definition ein hohes Risiko darstellt, wurde Wafa nach Makassed gehetzt, sobald sie Wehen verspürte. Ein palästinensischer Krankenwagen brachte sie zum Kontrollpunkt Erez, die Genehmigungen wurden schnell ausgestellt, und ein zweiter Krankenwagen auf israelischer Seite brachte sie im „Rücken-an-Rücken-Verfahren“ direkt nach Makassed am Ölberg. Wafa’s Mutter durfte sie begleiten, aber Mohammeds Bitte, sich ihnen anzuschließen, wurde abgelehnt. Drei weitere Anträge von ihm wurden in den folgenden Wochen ebenfalls abgelehnt. Er hat eine Schwester und einen Bruder im Westjordanland, so dass die Gefahr besteht, dass er sich „einleben“ wird – in der Sprache des Besatzungsapparates.

Wafa erhielt zunächst eine Aufenthaltsgenehmigung für nur drei Tage in Israel und hatte noch nicht geboren, als diese auslief. Laut PHRI gibt es Fälle, in denen palästinensische Frauen, die Risikoschwangerschaften haben und in Israel entbinden, gezwungen sind, nach Gaza zurückzukehren und ihr Kind allein zu lassen.

Die Unmenschlichkeit kennt keine Grenzen.

Zumindest unter diesem Gesichtspunkt war das Schicksal für die Familie Ralaban etwas gütiger: Sie sind endlich hier zusammen, in der Frühgeborenenstation in Makassed, und verfolgen besorgt die langsame und mühsame Entwicklung von Selin. Diese Woche wog sie 1.400 Gramm, und ihr Halt im Leben ist immer noch prekär.

Wafa, mit einem schwarzen Schleier bedeckt, ist 26 Jahre alt; Mohammed ist 10 Jahre älter. Sie wurden vor sieben Jahren im Flüchtlingslager von Khan Yunis, wo sie leben, verheiratet. Mohammed erinnert sich noch ein wenig an die hebräische Sprache aus der Zeit, als er im Baugewerbe für „die Jemeniten“ in Rosch Ha’ayin, einer kleinen Stadt östlich von Tel Aviv, arbeitete. Er mochte sie, sagt er. Auch er ist sympathisch, und er ist begierig darauf, seine Torturen ausführlich zu erzählen. Wafa ist ein lebhafter Teilnehmer an der Unterhaltung.

Seit einigen Jahren ist Mohammed Taxifahrer auf der Linie Khan Yunis-Gaza City, eine 25-minütige Fahrt, die 6 Schekel (1,75 Dollar) kostet und für die es keine große Nachfrage gibt. Er kam in Makassed mit 100 Schekel in der Tasche an. Seitdem lebt das Paar von der Hand in den Mund.